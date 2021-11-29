УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53247 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1091 26
вакцина (3396) Ляшко Віктор (1180) коронавірус (15936)

35% українців повністю вакциновані від COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

35% українців повністю вакциновані від COVID-19, - Ляшко

На сьогоднішній день 35% українців повністю вакциновані від коронавірусу. Лише протягом листопада в Україні зроблено 6,5 млн щеплень.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ

"24 мільйони щеплень вже зробили в Україні, при цьому найбільше щеплень зробили за листопад місяць – станом на сьогодні вже 6,5 млн. Своїм правом на захист скористались уже 43% дорослих українців, які отримали хоча б одне щеплення. 35% українців старше 18 років вакциновано повністю. Також серед вікової категорії 60+ принаймні однією дозою вакциновано понад 35% осіб та майже 30% отримали повний захист двома вакцинами від коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%, - Ляшко

Він зазначив, що від початку вакцинальної кампанії на територію України було завезено понад 34 млн доз вакцини від коронавірусу.

Очільник МОЗ додав, що за цьогорічними контрактами очікується близько 7,2 млн доз Pfizer. Наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
они
показати весь коментар
29.11.2021 15:00
+3
Наталя, про яке математичне моделювання Ви пишете, про який саме досвід за роки корони?
Зрозумійте нарешті : мутація - це абсолютно природній процес!
Вакциною(та й то не кожною!) можна знищити лише той збудник, який практично не мутує.
Коронавірус є швидкомутуючим, так само, як і грип, лише трішки поступаючись тому у швидкості.
Такі віруси вакцинами вбити неможливо.
Вірус натуральної віспи був знищений у світі за допомогою вакцини лише тому, що він не мутував так швидко.
До того ж, вакцина проти ковіду, так само, як і проти інших таких швидкомутуючих вірусів НЕГЕРМЕТИЧНА.
Тобто, вірус у вакцинованому організмі не знищується.
Він там живе, розповсюджується навкруг і мутує.
При чому у такому (вакцинованому) середовищі з"являються "цікаві" штамми.
Я комусь уже писав під якоюсь новиною про таку "цікаву" і відому для радісних виробників відповідної вакцини штуку: наберіть у пошуку - "вірус Марека".
У двох словах: за декілька десятків років(із 70-х років) масової вакцинації курей від цього вірусу він мутував до такого штаму, що від невеликої смертості на початку 70-х на сьогодні - це 100% смертність для невакцинованих курей.
А картина один-в-один із ковідом.
Вірус у вакцинованих птахів не знищується організмом, вони якщо і хворіють, то не дуже важко.
Хто задоволений цією ситуацією?
Звісно, виробники курятини, але ж як радіють виробники вакцини!
Це як прибуток по підписці.
показати весь коментар
29.11.2021 16:28
+2
в следующем году модно будет бустером от омикрона колотся и получить платиновый кукод.
Грип говорят уже не стильно, и прививаться от него не хотят ,фарма терпит убытки ..
показати весь коментар
29.11.2021 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от омикрона тоже? или новая волна вакцин и паники
показати весь коментар
29.11.2021 14:36 Відповісти
Говорят этот вирус вызывает меньше тяжелых последствий, посмотрим.
показати весь коментар
29.11.2021 14:44 Відповісти
кто говорит?
показати весь коментар
29.11.2021 14:48 Відповісти
они
показати весь коментар
29.11.2021 15:00 Відповісти
Ну тепер заживемо!
показати весь коментар
29.11.2021 14:55 Відповісти
в следующем году модно будет бустером от омикрона колотся и получить платиновый кукод.
Грип говорят уже не стильно, и прививаться от него не хотят ,фарма терпит убытки ..
показати весь коментар
29.11.2021 15:02 Відповісти
какая дурь, если это не сарказм
показати весь коментар
29.11.2021 15:56 Відповісти
А в чем дурь то? Человек в саркастической форме перечислил то, что будет на самом деле. Так что если это и дурь, то дурь нашей власти.
показати весь коментар
29.11.2021 16:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YLCUjE4Y0W8



Павло Глазовий - Ферапонтова хвороба, - читає Андрій Сова
показати весь коментар
29.11.2021 15:12 Відповісти
Якщо врахувати, що зараз вакцини штампуються для надання відсталим країнам, типу нашої і українська влада за кредит МВФ пообіцяла їх всі проколоти, а через 100 днів почнуть виробляти нові версії для Omicron, які нам будуть надавати тільки тоді, коли вакцинують розвинені країни, то можна припустити, що в нас вакцини для Omicron почнуть купувати десь на осінь 2022, коли вже буде новий штам, а в Україні від Omicron будуть колоти застаріли недіючі вакцини, замість їх утилізації, бо готові прийняти будь-що, невідомо що з усіх боків в будь-якій кількості.
Зелене чмо вже й цілий МІЛЬЙОН обіцяло і доступ до "формули ковіду", з його слів, мало, а за 2 роки пандемії профінансувати українських вчених для розробки українських вакцин не спромоглося, бо "діджиталізація" і можливість фальсифікувати майбутні вибори електронним голосуванням йому більше подобається. Вже Міністр охорони здоров'я доповідає Уряду, як натиснути кнопки і ставити галочки на смартфоні і вказує громадянам, щоб вони чіпали інших людей, вимагаючи показати смартфон, щоб його просканувати своїм смартфоном - ТЬФУ, ГАНЬБА, мабуть ідіотизм заразний.
показати весь коментар
29.11.2021 15:41 Відповісти
вы пишете чушь, не понимая сути болезни
показати весь коментар
29.11.2021 15:54 Відповісти
А Вы понимаете суть болезни? Поделитесь пожалуйста.
показати весь коментар
29.11.2021 16:35 Відповісти
математическое моделирование с учетом опыта за годы короны показывает, что для полной защиты населения от вируса должна быть 98-99% вакцинация населения. В противном случае вирус будет мутировать... Поэтом объясняйте близким и знакомым о необходимости вакцинации - все развитые страты вакцинируют свое население об вирусных болезней. Только наши и такие же упертые граждане других стан подвергают всех остальных окружающих опасности заболеть или умереть. Именно поэтому мы вынуждены носить маски и быть в постоянном стрессе из-за опасности заболеть..
показати весь коментар
29.11.2021 15:53 Відповісти
Наталя, про яке математичне моделювання Ви пишете, про який саме досвід за роки корони?
Зрозумійте нарешті : мутація - це абсолютно природній процес!
Вакциною(та й то не кожною!) можна знищити лише той збудник, який практично не мутує.
Коронавірус є швидкомутуючим, так само, як і грип, лише трішки поступаючись тому у швидкості.
Такі віруси вакцинами вбити неможливо.
Вірус натуральної віспи був знищений у світі за допомогою вакцини лише тому, що він не мутував так швидко.
До того ж, вакцина проти ковіду, так само, як і проти інших таких швидкомутуючих вірусів НЕГЕРМЕТИЧНА.
Тобто, вірус у вакцинованому організмі не знищується.
Він там живе, розповсюджується навкруг і мутує.
При чому у такому (вакцинованому) середовищі з"являються "цікаві" штамми.
Я комусь уже писав під якоюсь новиною про таку "цікаву" і відому для радісних виробників відповідної вакцини штуку: наберіть у пошуку - "вірус Марека".
У двох словах: за декілька десятків років(із 70-х років) масової вакцинації курей від цього вірусу він мутував до такого штаму, що від невеликої смертості на початку 70-х на сьогодні - це 100% смертність для невакцинованих курей.
А картина один-в-один із ковідом.
Вірус у вакцинованих птахів не знищується організмом, вони якщо і хворіють, то не дуже важко.
Хто задоволений цією ситуацією?
Звісно, виробники курятини, але ж як радіють виробники вакцини!
Це як прибуток по підписці.
показати весь коментар
29.11.2021 16:28 Відповісти
До того ж треба додати, що ковід міжвидовий вірус. І щоб досягти того результату, який хоче попередній дописувач, то треба ще вакцинувати 98% всіх тварин на Землі. А це аж ніяк неможливо. Тому мутації будуть тривати і надалі. І як Ви вірно підмітили це природній життевий цикл ГРВІ вірусів. Ось власне чому вакцини від них завжди були малоефективні. Це на кшталт кацапської рулетки. Та навіть там відсоток вищий виграти.
показати весь коментар
29.11.2021 16:40 Відповісти
Віруси вакцинами не вбиваються. Вакцини створюють підвищений рівень антитіл, специфічних до даного антигена.
Вакциновані заражаються рідше і менший час є заразними, що зберігає життя, здоров"я та значно знижує навантаження на медицину і економіку.
"цікаві" штамми з"являються в будь-якому середовищі, просто у вакцинованому вони краще помітні, бо, алегорично, замість букету будяків на ділянці маєте один будяк, з яким боротися легше.
Вакцина від вірусу Марека негерметична, так як негерметична вакцна від дифтерії. Ви бачили, щоб дифтерія стала більш летальною? Ні. Останні рази, коли багато дітей померло - це в 90-ті роки дуже мудрі мамочки - антиваксери В країнах бувшого СРСР почали відмовлятися від щеплень. В результаті почалися спалахи дифтерії та кору. Від дифтерії тоді близько 5 тис дітей померло.
показати весь коментар
29.11.2021 17:02 Відповісти
"Від дифтерії тоді близько 5 тис дітей померло."

І скільки серед них було вакцинованих?
показати весь коментар
29.11.2021 18:03 Відповісти
Практично не було.
показати весь коментар
29.11.2021 18:28 Відповісти
мамою поклянися для достовірності
показати весь коментар
29.11.2021 19:49 Відповісти
Алегорія, яку ви використали, недоречна. Я маю на увазі оце Ваше: "...просто у вакцинованому вони краще помітні, бо, алегорично, замість букету будяків на ділянці маєте один будяк..."
Якраз у вакцинованому організмі збудник менш помітний. Саме тому у деяких країнах постало питання про тестування на ковід також і вакцинованих осіб.
І саме у вакцинованому організмі швидкомутуючий вірус, який не знищується вакциною, із високою ймовірністю може створити високопатогенний штамм.
Тепер про згадану Вами дифтерію.
Знову ж таки, цей приклад недоречний.
Збудник дифтерії - це бактерія без помітних мутацій.
Вакцина в цьому випадку - це анатоксин, тобто це засіб вироблення імунною системою антитіл до токсинів, які продукує збудник, а не проти самого збудника.
Проти збудника проводиться антибактеріальна терапія.
Таким чином, дифтерія і ковід - це зовсім різні випадки інфекції.
показати весь коментар
29.11.2021 18:45 Відповісти
Не підмінюйте поняття. Ви писали "При чому у такому (вакцинованому) середовищі з"являються "цікаві" штамми." а тепер перескочили на вакцинований організм.
ПЦР виявить вірус і у вакцинованому и невакцинованому організмі. Тому показники Ізраїля по зазворюваності антивакси певний час викоричстовували як пугало, замовчуючи показники смертності. Ізраїль вже 3 рази все населення протестував, а в Україні лише 32 % один раз.

Стосовно дифтерії - вакцина проти токсину дифтерії класичний приклад негерметичної вакцини, як і у випадку хвороби Марека. Але вона не призвела до створення більш летальних штаммів. Так що Ваші припущення не справдилися. А природа збудника тут несуттєва, бактерії теж мутують непогано - стійкість до антибіотиків у них виробляеться так швидко, що вже у людства з цим великі проблеми.
показати весь коментар
29.11.2021 19:03 Відповісти
Я Вам про "гаряче", а Ви мені про "мокре".
Вакциноване середовище - це і вакцинований організм, і вакциновоне суспільство.
І до чого тут ПЛР тест? Ну, знайде він вірус в організмі - і що з того?
Його вакцина вбиває? Ні. Полегшує симптоми? Так.
Вірус живе і мутує незалежно від сьогоднішньої вакцинації.
Ізраїль, як Ви пишете, вкотре тестує населення. І висновок - продовжуємо вакцинацію бустером, а потім регулярно "підтримуємо" імунітет людей додатковими бустерами.
Як довго це буде тривати? Рік, два, десять, сто чи до кінця світу? Чи витримає людський організм таке навантаження?
Ви знаєте відповіді на ці питання? Розробники і постачальники цих вакцин не дають відповіді.
Чому? Та тому, що не мають її. І це природньо, зважаючи на занадто короткий термін для випробовування їхнього продукту.

З приводу дифтерії.
Ще раз Вам повторю: вакцина в цьому випадку застосовується не проти бактеріїї, а проти продукту її життєдіяльності, яка є надзвичайно токсичною. І та сиворотка, яка вводиться в організм, містить анатоксин, що призводить до вироблення антитіл до токсину бактерії.
Сама бактерія при цьому не атакується імунною системою.
Їй нема нагальної "потреби" боротися за виживання через цю вакцинацію і, звісно, через це відсутні помітні еволюційні зміни цього збудника.
На відміну від віруса Марека і ковіда, боротьба з яким схожа на боротьбу з вірусом Марека.
Тому я і зазначив, що ваше порівняння ковіда з дифтерією недоречне.
показати весь коментар
29.11.2021 22:00 Відповісти
1. "І до чого тут ПЛР тест? Ну, знайде він вірус в організмі - і що з того? " Якщо симптоми зараженого слабо виявлені або нема ПЛР тест виявить захворівшего і його можна помістити на самоізоляцію.

2. "Його вакцина вбиває? Ні." Вбивають антитіла (безпосередньо або з допомогою клітинноасоційованої цитотоксичності.) Буває, що у нових штамів вбиває лише частину вірусів. Тоді людина хворіє, але зі значно легшими симптомами.
3. "продовжуємо вакцинацію бустером, а потім регулярно "підтримуємо" імунітет людей додатковими бустерами. Як довго це буде тривати? Рік, два, десять, сто чи до кінця світу?" Тривати це буде поки інші країни не стануть теж ефективно боротися з ковідом.
4. Чи витримає людський організм таке навантаження?" Витримає. Багато людей по кілька разів хворіють на ГРВІ, а вакцинація тренує імунну систему з меншим навантаженням.
5. "І та сиворотка, яка вводиться в організм, містить анатоксин, що призводить до вироблення антитіл до токсину бактерії.
Сама бактерія при цьому не атакується імунною системою." Сирова́тка - біологічний препарат антитіл, що виробляється з крові тварин, які вже мають або яким штучно виробили імунітет до захворювання. Вводять саме вакцину, що містить анатоксин, а не сироватку. Антитіла нейтралізовують токсин дифтерійної палички, що дає змогу імунній системі організму потужніше її атакувати.
6. Якби Ви були праві, то дифтерія безперешкодно росповсюджувалася б серед вакцинованих і вражала б невакцинованих. Картина - один в один як з хворобою Марека.
6.
показати весь коментар
29.11.2021 23:30 Відповісти
Первая и вторая доза были тренировочными. Третья доза уже реально усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Но только когда 108% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Как следствие, мы можем быть спокойными и верить, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никаких оснований бояться восьмой дозы, так как клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе, как обязательной. В результате после тринадцатой дозы наконец-то заживем, как прежде!
показати весь коментар
29.11.2021 18:02 Відповісти
Самый реалистичный прогноз из видимых мной! Вы инсайдер?
показати весь коментар
29.11.2021 18:41 Відповісти
 
 