35% українців повністю вакциновані від COVID-19, - Ляшко
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На сьогоднішній день 35% українців повністю вакциновані від коронавірусу. Лише протягом листопада в Україні зроблено 6,5 млн щеплень.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ
"24 мільйони щеплень вже зробили в Україні, при цьому найбільше щеплень зробили за листопад місяць – станом на сьогодні вже 6,5 млн. Своїм правом на захист скористались уже 43% дорослих українців, які отримали хоча б одне щеплення. 35% українців старше 18 років вакциновано повністю. Також серед вікової категорії 60+ принаймні однією дозою вакциновано понад 35% осіб та майже 30% отримали повний захист двома вакцинами від коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що від початку вакцинальної кампанії на територію України було завезено понад 34 млн доз вакцини від коронавірусу.
Очільник МОЗ додав, що за цьогорічними контрактами очікується близько 7,2 млн доз Pfizer. Наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.
Будь ласка, зачекайте...
Грип говорят уже не стильно, и прививаться от него не хотят ,фарма терпит убытки ..
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Зелене чмо вже й цілий МІЛЬЙОН обіцяло і доступ до "формули ковіду", з його слів, мало, а за 2 роки пандемії профінансувати українських вчених для розробки українських вакцин не спромоглося, бо "діджиталізація" і можливість фальсифікувати майбутні вибори електронним голосуванням йому більше подобається. Вже Міністр охорони здоров'я доповідає Уряду, як натиснути кнопки і ставити галочки на смартфоні і вказує громадянам, щоб вони чіпали інших людей, вимагаючи показати смартфон, щоб його просканувати своїм смартфоном - ТЬФУ, ГАНЬБА, мабуть ідіотизм заразний.
Зрозумійте нарешті : мутація - це абсолютно природній процес!
Вакциною(та й то не кожною!) можна знищити лише той збудник, який практично не мутує.
Коронавірус є швидкомутуючим, так само, як і грип, лише трішки поступаючись тому у швидкості.
Такі віруси вакцинами вбити неможливо.
Вірус натуральної віспи був знищений у світі за допомогою вакцини лише тому, що він не мутував так швидко.
До того ж, вакцина проти ковіду, так само, як і проти інших таких швидкомутуючих вірусів НЕГЕРМЕТИЧНА.
Тобто, вірус у вакцинованому організмі не знищується.
Він там живе, розповсюджується навкруг і мутує.
При чому у такому (вакцинованому) середовищі з"являються "цікаві" штамми.
Я комусь уже писав під якоюсь новиною про таку "цікаву" і відому для радісних виробників відповідної вакцини штуку: наберіть у пошуку - "вірус Марека".
У двох словах: за декілька десятків років(із 70-х років) масової вакцинації курей від цього вірусу він мутував до такого штаму, що від невеликої смертості на початку 70-х на сьогодні - це 100% смертність для невакцинованих курей.
А картина один-в-один із ковідом.
Вірус у вакцинованих птахів не знищується організмом, вони якщо і хворіють, то не дуже важко.
Хто задоволений цією ситуацією?
Звісно, виробники курятини, але ж як радіють виробники вакцини!
Це як прибуток по підписці.
Вакциновані заражаються рідше і менший час є заразними, що зберігає життя, здоров"я та значно знижує навантаження на медицину і економіку.
"цікаві" штамми з"являються в будь-якому середовищі, просто у вакцинованому вони краще помітні, бо, алегорично, замість букету будяків на ділянці маєте один будяк, з яким боротися легше.
Вакцина від вірусу Марека негерметична, так як негерметична вакцна від дифтерії. Ви бачили, щоб дифтерія стала більш летальною? Ні. Останні рази, коли багато дітей померло - це в 90-ті роки дуже мудрі мамочки - антиваксери В країнах бувшого СРСР почали відмовлятися від щеплень. В результаті почалися спалахи дифтерії та кору. Від дифтерії тоді близько 5 тис дітей померло.
І скільки серед них було вакцинованих?
Якраз у вакцинованому організмі збудник менш помітний. Саме тому у деяких країнах постало питання про тестування на ковід також і вакцинованих осіб.
І саме у вакцинованому організмі швидкомутуючий вірус, який не знищується вакциною, із високою ймовірністю може створити високопатогенний штамм.
Тепер про згадану Вами дифтерію.
Знову ж таки, цей приклад недоречний.
Збудник дифтерії - це бактерія без помітних мутацій.
Вакцина в цьому випадку - це анатоксин, тобто це засіб вироблення імунною системою антитіл до токсинів, які продукує збудник, а не проти самого збудника.
Проти збудника проводиться антибактеріальна терапія.
Таким чином, дифтерія і ковід - це зовсім різні випадки інфекції.
ПЦР виявить вірус і у вакцинованому и невакцинованому організмі. Тому показники Ізраїля по зазворюваності антивакси певний час викоричстовували як пугало, замовчуючи показники смертності. Ізраїль вже 3 рази все населення протестував, а в Україні лише 32 % один раз.
Стосовно дифтерії - вакцина проти токсину дифтерії класичний приклад негерметичної вакцини, як і у випадку хвороби Марека. Але вона не призвела до створення більш летальних штаммів. Так що Ваші припущення не справдилися. А природа збудника тут несуттєва, бактерії теж мутують непогано - стійкість до антибіотиків у них виробляеться так швидко, що вже у людства з цим великі проблеми.
Вакциноване середовище - це і вакцинований організм, і вакциновоне суспільство.
І до чого тут ПЛР тест? Ну, знайде він вірус в організмі - і що з того?
Його вакцина вбиває? Ні. Полегшує симптоми? Так.
Вірус живе і мутує незалежно від сьогоднішньої вакцинації.
Ізраїль, як Ви пишете, вкотре тестує населення. І висновок - продовжуємо вакцинацію бустером, а потім регулярно "підтримуємо" імунітет людей додатковими бустерами.
Як довго це буде тривати? Рік, два, десять, сто чи до кінця світу? Чи витримає людський організм таке навантаження?
Ви знаєте відповіді на ці питання? Розробники і постачальники цих вакцин не дають відповіді.
Чому? Та тому, що не мають її. І це природньо, зважаючи на занадто короткий термін для випробовування їхнього продукту.
З приводу дифтерії.
Ще раз Вам повторю: вакцина в цьому випадку застосовується не проти бактеріїї, а проти продукту її життєдіяльності, яка є надзвичайно токсичною. І та сиворотка, яка вводиться в організм, містить анатоксин, що призводить до вироблення антитіл до токсину бактерії.
Сама бактерія при цьому не атакується імунною системою.
Їй нема нагальної "потреби" боротися за виживання через цю вакцинацію і, звісно, через це відсутні помітні еволюційні зміни цього збудника.
На відміну від віруса Марека і ковіда, боротьба з яким схожа на боротьбу з вірусом Марека.
Тому я і зазначив, що ваше порівняння ковіда з дифтерією недоречне.
2. "Його вакцина вбиває? Ні." Вбивають антитіла (безпосередньо або з допомогою клітинноасоційованої цитотоксичності.) Буває, що у нових штамів вбиває лише частину вірусів. Тоді людина хворіє, але зі значно легшими симптомами.
3. "продовжуємо вакцинацію бустером, а потім регулярно "підтримуємо" імунітет людей додатковими бустерами. Як довго це буде тривати? Рік, два, десять, сто чи до кінця світу?" Тривати це буде поки інші країни не стануть теж ефективно боротися з ковідом.
4. Чи витримає людський організм таке навантаження?" Витримає. Багато людей по кілька разів хворіють на ГРВІ, а вакцинація тренує імунну систему з меншим навантаженням.
5. "І та сиворотка, яка вводиться в організм, містить анатоксин, що призводить до вироблення антитіл до токсину бактерії.
Сама бактерія при цьому не атакується імунною системою." Сирова́тка - біологічний препарат антитіл, що виробляється з крові тварин, які вже мають або яким штучно виробили імунітет до захворювання. Вводять саме вакцину, що містить анатоксин, а не сироватку. Антитіла нейтралізовують токсин дифтерійної палички, що дає змогу імунній системі організму потужніше її атакувати.
6. Якби Ви були праві, то дифтерія безперешкодно росповсюджувалася б серед вакцинованих і вражала б невакцинованих. Картина - один в один як з хворобою Марека.
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