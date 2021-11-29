Тиск на Бутусова неприпустимий, - "Медіарух"

Державне бюро розслідувань не має ставати інструментом для політичних розправ. Дії ДБР мають тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Про це йдеться у заяві всеукраїнської професійномї спільноти "Медіарух", опублікованій у фейсбуці журналістом Олегом Базаром, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори заяви підкреслили, що статті Кримінального кодексу, за якими відкрили провадження після публікації Бутусовим відео пострілу з гаубиці, не стосуються цивільних осіб. А розміщене на офіційні сторінці ДБР повідомлення про те, що певна особа нібито скоїла певний злочин, порушує презумпцію невинуватості.

"Ми вважаємо, що такі дії ДБР є тиском на Юрія Бутусова, і мають тягнути за собою кримінальну відповідальність, передбачену статтею 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання професійній діяльності журналіств. - Ред.)", - сказано в заяві.

Також у "Медіарусі" підкреслили, що ані ДБР, ані Міноборони, ані інші державні органи не мають повноважень оцінювати етичність чи неетичність дій журналістів - для цього є саморегулівні організації.

"У середовищі українських журналістів є різні погляди на прийнятність вчинку Юрія з погляду професійної етики, але ми всі солідарні в тому, що цей вчинок не може бути приводом для тиску з боку влади", - підсумували автори заяви.