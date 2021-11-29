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Давление на Бутусова недопустимо, - "Медіарух"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Давление на Бутусова недопустимо, - "Медіарух"

Государственное бюро расследований не должно становиться инструментом для политических расправ. Действия ГБР должны повлечь уголовную ответственность.

Об этом говорится в заявлении всеукраинского профессионального сообщества "Медиарух", опубликованном в Фейсбук журналистом Олегом Базаром, сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы заявления подчеркнули, что статьи Уголовного кодекса, по которым открыли производство после публикации Бутусовым видео выстрела из гаубицы, не касаются гражданских лиц. А размещенное на официальной странице ГБР сообщение о том, что определенное лицо якобы совершило определенное преступление, нарушает презумпцию невиновности.

"Мы считаем, что такие действия ГБР являются давлением на Юрия Бутусова, и должны повлечь за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналистов. – Ред.)", – сказано в заявлении.

Также в "Медіарух" подчеркнули, что ни ГБР, ни Минобороны, ни другие государственные органы не имеют полномочий оценивать этичность или неэтичность действий журналистов - для этого есть саморегулятивные организации.

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"В среде украинских журналистов есть разные взгляды на приемлемость поступка Юрия с точки зрения профессиональной этики, но мы все солидарны в том, что этот поступок не может быть поводом для давления со стороны власти", - подытожили авторы заявления.

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Топ комментарии
+20
Бутусов багатьом знайома людина,яка весь час знаходиться на боці України,що не можна сказати за Зе,тим більше за його якесь мутне оточення.
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29.11.2021 16:14
+19
"У середовищі українських журналістів є різні погляди на прийнятність вчинку Юрія з погляду професійної етики, але ми всі солідарні в тому, що цей вчинок не може бути приводом для тиску з боку влади", - підсумували автори заяви.

Курва, меня это уже бесит. Где в этике прописано, что журналист не имеет права принимать участие в мероприятиях по защите своего государства надевая при этом военную форму и беря оружие в руки. И даже стреляя по захватчику. Где это все? Бутусов что, на англо-аргентинской войне освещал события и принял одну из сторон? По мнению этих горе журналистов с извращенным понятием морали и этики собрат по перу призваный в армию становится профессионально зашкваренным. Или я что то не доганяю?
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29.11.2021 16:37
+15
думаю зельке уже икается))) не на того наехал ))) то ли дело шустрик - утерся и дальше себе дышит... а тут...пережал пружину - береги зубы... глупый обидчивый мстительный слизняк...
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29.11.2021 16:27
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просто клоун

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29.11.2021 16:22 Ответить
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29.11.2021 16:32 Ответить
В Україні ми маємо дивовижну ситуацію.
З одного боку, у нас «вразливий» і «чутливий до громадської думки» президент. Який не витримує критику, ображається, втрачає свідомість і впадає у депресію від вигуків «ганьба». Принаймні, нам про це весь час нагадують, над таким образом ретельно працюють технологи та публічні спікери.
І ми ведемося, як же інакше. Ми під мікроскопом вивчаємо його комплекси, оговорюємо риси характеру, постійно стаємо на його місце і думаємо, як би вчинили у тій чи іншій ситуації. Всі ж президенти, правильно.
Для того, щоб зрозуміти, що це все мішура і маскування, потрібно відійти трошки вбік. Потрібно виробити у собі звичку оцінювати справи і слідкувати тільки за руками.
А справи такі, що ведеться мега-ефективна підривна діяльність у стратегічних напрямках. Енергетика, фінансовий сектор, макро-регулювання, гуманітарна політика, зовнішні відносини і армія.
Обвал і колапс по кожній позиції. І чим більш очевидною стає диверсійна робота, тим гучніше ми обговорюємо мішки під очима і манеру затинатися у розмові.
Я не знаю, у що виллються анонсовані на перше грудня протести. Чи будуть це гучні, але короткі мітинги, чи затяжне стояння наметами, куди схиляться шальки терезів. Великою мірою це залежатиме від влади, бо танго танцюють двоє.
Але я можу здогадатися, що найближчим часом нас чекатимуть «викриття» по відношенню до опозиціонерів. Той ПДР порушив, той ділянку земельну купив за нетрудові доходи, той дружині зраджує, а той взагалі невідомо на чиєму боці стояв у чотирнадцятому році.
І є великий ризик, що ми вхопимося за цю кістку, обсмоктуючи з усіх боків, чи умовний «Бутусов» вартий нашої підтримки і чи достатньо ідеальний Бурба як на розвідника. Не помітивши при цьому, що гриземося всередині одного автозаку. - Тамара Горіха Зерня
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29.11.2021 19:01 Ответить
Бутусов багатьом знайома людина,яка весь час знаходиться на боці України,що не можна сказати за Зе,тим більше за його якесь мутне оточення.
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29.11.2021 16:14 Ответить
ЗЕістоти , Люсявиродки розкручують тему сакральної жертви для початку ВОВОПЕРЕВОРОТУ
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29.11.2021 16:22 Ответить
ШАНОВНІ ПОЛІТИКИ Й ПУБЛІЧНІ ПЕРСОНИ -сказали А робіть Б- кроки, не тільки піартесь на підтримці Бутусова !
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29.11.2021 16:24 Ответить
НЕ МАЄ ПРАВО ПРЕЗИДЕНТ ОТОЧУВАТИ СЕБЕ ЗРАДНИКАМИ!!!

А ЯКЩО ЦЕ БРЕХНЯ ВІД БУТУСОВА -БІЛЬШЕ РОКУ ВІН ДАВ СВІДЧЕННЯ ПРО ЗРАДНИЦТВО! ДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ???
ЧОМУ ПАЛЕЦь ЛЄРОСА Й СПРАВА БУТУСОВА РОЗКРУЧУЮТЬСЯ МИТТЄВО?
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29.11.2021 16:28 Ответить
потомушто нельзя быть на свете красивой такой.
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29.11.2021 16:39 Ответить
Усе просто - Бутусов зробив учора заяву на каналі країна 24, що не думав приймати участь у акціях 1 Грудня , але влада його туди сама виштовхує, він повниен особисто поспілкуватися з людьми - й піде на акцію.

ЛЮСЯШВАЛЬ його залякує - для чого? Охорона, це як одна з умов не приймати участь в багатолюдних акціях, де особа під охороною не може бути
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29.11.2021 16:45 Ответить
БРАТИ УЧАСТЬ.
По-українски -- участь можна тільки БРАТИ. ПРИНИМАЮТ участие на рассее.
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29.11.2021 17:07 Ответить
Бачили очі що купували, їжте не подавіться.
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29.11.2021 16:23 Ответить
думаю зельке уже икается))) не на того наехал ))) то ли дело шустрик - утерся и дальше себе дышит... а тут...пережал пружину - береги зубы... глупый обидчивый мстительный слизняк...
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29.11.2021 16:27 Ответить
у телепопрошайки сявика другая задача. для него главное - денех дай сказать на телевизоре.
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29.11.2021 16:35 Ответить
"У середовищі українських журналістів є різні погляди на прийнятність вчинку Юрія з погляду професійної етики, але ми всі солідарні в тому, що цей вчинок не може бути приводом для тиску з боку влади", - підсумували автори заяви.

Курва, меня это уже бесит. Где в этике прописано, что журналист не имеет права принимать участие в мероприятиях по защите своего государства надевая при этом военную форму и беря оружие в руки. И даже стреляя по захватчику. Где это все? Бутусов что, на англо-аргентинской войне освещал события и принял одну из сторон? По мнению этих горе журналистов с извращенным понятием морали и этики собрат по перу призваный в армию становится профессионально зашкваренным. Или я что то не доганяю?
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29.11.2021 16:37 Ответить
Давить нельзя. Если раздавить, столько говна получится. И так нестерпимо воняет.
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29.11.2021 16:38 Ответить
Воно й так смердить нестерпимо! Тільки давити цю квартальну потвору!
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29.11.2021 16:44 Ответить
Вава, где ты, а где Бутосов?! Там даже твой козырь Тимофеев рядом не стоял! Попустить, чморыдло крыворогатое! И запомни! Ты никто в Украине! Тварь наркозависимая, нах на Рашку!
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29.11.2021 16:39 Ответить
Интересно, что рашинское ТВ также начало оголтелую пропагандистскую войну против Бутусова практически одновременно с нашими зевластями показывая это видео ещё (по моему) от 2014 г. съемки, когда любой доброволец выступивший на защиту нашей Родины от оккупации был на вес золота.
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29.11.2021 16:58 Ответить
такое впечатление, что это -- согласованная акция.
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29.11.2021 17:08 Ответить
На то и Ермак в АП. Нужно же кому то координировать действия с Москвой.
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29.11.2021 17:11 Ответить
Війська Пуйло на кордоні розміщає не для того, щоб нападати і захоплювати, а щоб в потрібний момент прийти як "миротворець". Все ж відбувається синхронно, і розміщення військ і шизофренічні напади у "найвеличнішого". А далі чекаємо що більше абсурду і трешу. То, щоб в народу нерви не витримали і почався бунт і хаос. Все згідно сценарію...
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29.11.2021 18:21 Ответить
Справа Бутусова - це бзік щоб спробувати нівеліровати вимоги про звільнення Єрмака, типу заклику "Всі на боротьбу за Бутусова", бо навіть не юристам зрозуміла нікчемність цієї справи.
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29.11.2021 17:27 Ответить
Мені сподобався перформанс Бутусова на пресконференції, проте я засуджую його відео з пострілом с гаубиці. Журналіст - не військовий, і не треба підміняти одним інше, в них різні права та обов'язки перед законом. У медиків та журналістів на війні особливі права захист саме завдяки тому, що вони не беруть зброю в руки. Це вже не кажучи про калібр гаубиці.
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29.11.2021 17:37 Ответить
Оці казки розповідайте де-інде.
Ми всі чудово знаємо, як рашизди навмисне гатять по наших медиках.
Ну майте совість же !
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29.11.2021 17:54 Ответить
Це кацапня скинула вог з дрона.
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29.11.2021 17:59 Ответить
Шановгний, тут одне з двох - або йде війна, а на тому боці вороги, і тоді наплювать, що записано у військовому квитку, та який калібр гармати. Або "нє всьо так адназначна" бо там мирні повстанці проти "кривавої хунти". Тоді шукайте способи, як перестати стріляти. Що ж до ролі журналістів на передку -то вони бува можуть стати і медиками, і комбатантами. А то й ціллю. Чи ви гадаєте москалі виглядають як би це не поцілити українську пресу?
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29.11.2021 19:23 Ответить
Аркадий Бабченко

5 год ·



Очередной всплеск непорочных Марий Терез в белых польтах в ленте, как я погляжу. Может ли журналист стрелять на войне при защите своей страны…
Я вот все никак не могу понять - почему к сантехникам таких вопросов не применяют.

Все эти разговоры о том, что теперь орки будут убивать журналистов, потому что они будут думать, что журналисты стреляют из пушек… А до этого-то орки журналистов в попку целовали, соблюдали по отношению к некомбатантам нормы международного права и препровождали их в офис ООН и ОБСЕ с чаем и пряниками.
Нигде. Никогда. Ни разу. Никого. Ни одного журналиста. Никакая пресс-карта еще ни от чего не защитила.
Нарвешься на адекватных - тебе повезло.
Нарвешься не неадекватных, или в состоянии аффекта, или только что вышедших из боя, или потерявших друзей - будь ты хоть сто раз безоружным журналистом, тебе жопа.
Спросите хоть Станислава Асеева, хоть Романа Сущенко хоть кого угодно.
Уедешь на подвал на раз два.

Я вот был абсолютно безоружным, в гражданской одежде, гарматы обходил за сто километров - и все равно был отпижжен до состояния переломанных костей, засунут в мешок и выкинут голым в серую зону подыхать, откуда выползал долго и кинематографически красиво.
Если ты журналист - ты априори шпион.

Ты априори вынюхиваешь, снимаешь расположение, ставишь ГПС-маячки, сливаешь данные, подставляешь наших воинов, пиаришься на чужой крови и прочая, и прочая, и прочая. Причем, для обеих сторон.
Ты всегда будешь инородным телом.
Нынешний кейс с Юрием Бутусовым - отличный тому пример.

Минобороны уже выпустило заявление, что этим роликом журналист Бутусов подставил наших воинов.
Как? Каким образом? Начнется обострение? Разве для обострения ИПСО в виде распятого мальчика в трусиках уже не достаточно? Обязательно нужен Бутусов? Разве им для обострения вообще хоть когда-то было нужно хоть что-то? К чему это притягивание за уши высосанного из пальца…
И реальность - она такова.

Едешь журналистом на войну?
Готовься выгребать. Зачастую - от обеих сторон.
Что бы ты ни сделал. Как бы себя не вел.
Повод найдется всегда.

Вот лично мне, как журналисту - то есть, респонденту в этом опросе абсолютно релевантному, в этом случае я сейчас эксперт, я знаю, о чем говорю - совершенно плевать, стрелял ли Юрій Бутусов из гарматы, не стрелял ли Юрий Бутусов из гарматы… Я знаю, что моя безопасность в этой войне зависит не от этого. Я знаю, что моя безопасность от этого не зависит совершенно. Я знаю, что я выгребу в любом случае - существует ли Юрий Бутусов на свете вообще, или не существует.
Не Бутусов является источником моих проблем на войне, как журналиста.
Вот вообще не он.

Поэтому все эти разговоры - подставил, теперь будет плохо, остальных будут сразу расстреливать - это все из сферического вакуума про гипотетического коня. Всегда расстреливали. За сто лет и сто войн до Бутусова. И через сто лет и сто войн после.

И вопрос здесь только в одном - зачем? Для чего это делать? С какой целью?

Мне стрелять предлагали неоднократно. То есть, не то, что неоднократно - а каждый раз. Ты людям интересен. К тебе повышенное внимание. Они хотят завязать разговор, знакомство, скрасить быт войны. О, журналист? Хочешь стрельнуть?
В том числе и из гарматы. На том же самом Карачуне. Подошло пьяное аватарское тело из артиллеристов - о, журналисты, пошли, дам вам из пушки бабахнуть.
Нет. Не пойдем. Не дашь.

Почему?

Потому что мы - журналисты.
И у нас попросту совершенно другая задача.
У нас нет сейчас задачи убивать противника.
Убивать - это сейчас твоя работа.
Делать фарш из тех, кто пришел на твою землю с оружием убивать тебя - это твоя обязанность сейчас.
А наша - писать об этом.
Вот и все.

И подойти дернуть за веревочку, чтобы выложить селфи - мне это не нужно. И тебе это не нужно. Я от этого артиллеристом не стану. И ветераном не стану. И солдатом не стану. А вот твою работу это нивелирует. Это не селфи-парк.
Я вот тебе не дам свою камеру снимать все подряд, не понимая, что ты делаешь.
Так зачем ты мне даешь свою пушку?

Ты профессионал, тебя этому учили, у тебя есть таблицы, ориентиры, азимуты, скорость и направление ветра, баллистические данные - делай свою
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29.11.2021 18:18 Ответить
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29.11.2021 19:25 Ответить
и на медиаруха бывает проруха
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30.11.2021 01:22 Ответить
 
 