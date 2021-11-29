Давление на Бутусова недопустимо, - "Медіарух"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственное бюро расследований не должно становиться инструментом для политических расправ. Действия ГБР должны повлечь уголовную ответственность.
Об этом говорится в заявлении всеукраинского профессионального сообщества "Медиарух", опубликованном в Фейсбук журналистом Олегом Базаром, сообщает Цензор.НЕТ.
Авторы заявления подчеркнули, что статьи Уголовного кодекса, по которым открыли производство после публикации Бутусовым видео выстрела из гаубицы, не касаются гражданских лиц. А размещенное на официальной странице ГБР сообщение о том, что определенное лицо якобы совершило определенное преступление, нарушает презумпцию невиновности.
"Мы считаем, что такие действия ГБР являются давлением на Юрия Бутусова, и должны повлечь за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналистов. – Ред.)", – сказано в заявлении.
Также в "Медіарух" подчеркнули, что ни ГБР, ни Минобороны, ни другие государственные органы не имеют полномочий оценивать этичность или неэтичность действий журналистов - для этого есть саморегулятивные организации.
"В среде украинских журналистов есть разные взгляды на приемлемость поступка Юрия с точки зрения профессиональной этики, но мы все солидарны в том, что этот поступок не может быть поводом для давления со стороны власти", - подытожили авторы заявления.
Пожалуйста, подождите...
З одного боку, у нас «вразливий» і «чутливий до громадської думки» президент. Який не витримує критику, ображається, втрачає свідомість і впадає у депресію від вигуків «ганьба». Принаймні, нам про це весь час нагадують, над таким образом ретельно працюють технологи та публічні спікери.
І ми ведемося, як же інакше. Ми під мікроскопом вивчаємо його комплекси, оговорюємо риси характеру, постійно стаємо на його місце і думаємо, як би вчинили у тій чи іншій ситуації. Всі ж президенти, правильно.
Для того, щоб зрозуміти, що це все мішура і маскування, потрібно відійти трошки вбік. Потрібно виробити у собі звичку оцінювати справи і слідкувати тільки за руками.
А справи такі, що ведеться мега-ефективна підривна діяльність у стратегічних напрямках. Енергетика, фінансовий сектор, макро-регулювання, гуманітарна політика, зовнішні відносини і армія.
Обвал і колапс по кожній позиції. І чим більш очевидною стає диверсійна робота, тим гучніше ми обговорюємо мішки під очима і манеру затинатися у розмові.
Я не знаю, у що виллються анонсовані на перше грудня протести. Чи будуть це гучні, але короткі мітинги, чи затяжне стояння наметами, куди схиляться шальки терезів. Великою мірою це залежатиме від влади, бо танго танцюють двоє.
Але я можу здогадатися, що найближчим часом нас чекатимуть «викриття» по відношенню до опозиціонерів. Той ПДР порушив, той ділянку земельну купив за нетрудові доходи, той дружині зраджує, а той взагалі невідомо на чиєму боці стояв у чотирнадцятому році.
І є великий ризик, що ми вхопимося за цю кістку, обсмоктуючи з усіх боків, чи умовний «Бутусов» вартий нашої підтримки і чи достатньо ідеальний Бурба як на розвідника. Не помітивши при цьому, що гриземося всередині одного автозаку. - Тамара Горіха Зерня
А ЯКЩО ЦЕ БРЕХНЯ ВІД БУТУСОВА -БІЛЬШЕ РОКУ ВІН ДАВ СВІДЧЕННЯ ПРО ЗРАДНИЦТВО! ДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ???
ЧОМУ ПАЛЕЦь ЛЄРОСА Й СПРАВА БУТУСОВА РОЗКРУЧУЮТЬСЯ МИТТЄВО?
ЛЮСЯШВАЛЬ його залякує - для чого? Охорона, це як одна з умов не приймати участь в багатолюдних акціях, де особа під охороною не може бути
По-українски -- участь можна тільки БРАТИ. ПРИНИМАЮТ участие на рассее.
Курва, меня это уже бесит. Где в этике прописано, что журналист не имеет права принимать участие в мероприятиях по защите своего государства надевая при этом военную форму и беря оружие в руки. И даже стреляя по захватчику. Где это все? Бутусов что, на англо-аргентинской войне освещал события и принял одну из сторон? По мнению этих горе журналистов с извращенным понятием морали и этики собрат по перу призваный в армию становится профессионально зашкваренным. Или я что то не доганяю?
Ми всі чудово знаємо, як рашизди навмисне гатять по наших медиках.
Ну майте совість же !
5 год ·
Очередной всплеск непорочных Марий Терез в белых польтах в ленте, как я погляжу. Может ли журналист стрелять на войне при защите своей страны…
Я вот все никак не могу понять - почему к сантехникам таких вопросов не применяют.
Все эти разговоры о том, что теперь орки будут убивать журналистов, потому что они будут думать, что журналисты стреляют из пушек… А до этого-то орки журналистов в попку целовали, соблюдали по отношению к некомбатантам нормы международного права и препровождали их в офис ООН и ОБСЕ с чаем и пряниками.
Нигде. Никогда. Ни разу. Никого. Ни одного журналиста. Никакая пресс-карта еще ни от чего не защитила.
Нарвешься на адекватных - тебе повезло.
Нарвешься не неадекватных, или в состоянии аффекта, или только что вышедших из боя, или потерявших друзей - будь ты хоть сто раз безоружным журналистом, тебе жопа.
Спросите хоть Станислава Асеева, хоть Романа Сущенко хоть кого угодно.
Уедешь на подвал на раз два.
Я вот был абсолютно безоружным, в гражданской одежде, гарматы обходил за сто километров - и все равно был отпижжен до состояния переломанных костей, засунут в мешок и выкинут голым в серую зону подыхать, откуда выползал долго и кинематографически красиво.
Если ты журналист - ты априори шпион.
Ты априори вынюхиваешь, снимаешь расположение, ставишь ГПС-маячки, сливаешь данные, подставляешь наших воинов, пиаришься на чужой крови и прочая, и прочая, и прочая. Причем, для обеих сторон.
Ты всегда будешь инородным телом.
Нынешний кейс с Юрием Бутусовым - отличный тому пример.
Минобороны уже выпустило заявление, что этим роликом журналист Бутусов подставил наших воинов.
Как? Каким образом? Начнется обострение? Разве для обострения ИПСО в виде распятого мальчика в трусиках уже не достаточно? Обязательно нужен Бутусов? Разве им для обострения вообще хоть когда-то было нужно хоть что-то? К чему это притягивание за уши высосанного из пальца…
И реальность - она такова.
Едешь журналистом на войну?
Готовься выгребать. Зачастую - от обеих сторон.
Что бы ты ни сделал. Как бы себя не вел.
Повод найдется всегда.
Вот лично мне, как журналисту - то есть, респонденту в этом опросе абсолютно релевантному, в этом случае я сейчас эксперт, я знаю, о чем говорю - совершенно плевать, стрелял ли Юрій Бутусов из гарматы, не стрелял ли Юрий Бутусов из гарматы… Я знаю, что моя безопасность в этой войне зависит не от этого. Я знаю, что моя безопасность от этого не зависит совершенно. Я знаю, что я выгребу в любом случае - существует ли Юрий Бутусов на свете вообще, или не существует.
Не Бутусов является источником моих проблем на войне, как журналиста.
Вот вообще не он.
Поэтому все эти разговоры - подставил, теперь будет плохо, остальных будут сразу расстреливать - это все из сферического вакуума про гипотетического коня. Всегда расстреливали. За сто лет и сто войн до Бутусова. И через сто лет и сто войн после.
И вопрос здесь только в одном - зачем? Для чего это делать? С какой целью?
Мне стрелять предлагали неоднократно. То есть, не то, что неоднократно - а каждый раз. Ты людям интересен. К тебе повышенное внимание. Они хотят завязать разговор, знакомство, скрасить быт войны. О, журналист? Хочешь стрельнуть?
В том числе и из гарматы. На том же самом Карачуне. Подошло пьяное аватарское тело из артиллеристов - о, журналисты, пошли, дам вам из пушки бабахнуть.
Нет. Не пойдем. Не дашь.
Почему?
Потому что мы - журналисты.
И у нас попросту совершенно другая задача.
У нас нет сейчас задачи убивать противника.
Убивать - это сейчас твоя работа.
Делать фарш из тех, кто пришел на твою землю с оружием убивать тебя - это твоя обязанность сейчас.
А наша - писать об этом.
Вот и все.
И подойти дернуть за веревочку, чтобы выложить селфи - мне это не нужно. И тебе это не нужно. Я от этого артиллеристом не стану. И ветераном не стану. И солдатом не стану. А вот твою работу это нивелирует. Это не селфи-парк.
Я вот тебе не дам свою камеру снимать все подряд, не понимая, что ты делаешь.
Так зачем ты мне даешь свою пушку?
Ты профессионал, тебя этому учили, у тебя есть таблицы, ориентиры, азимуты, скорость и направление ветра, баллистические данные - делай свою