Окупанти відправили на Донбас свої диверсійні та саперні підрозділи, - ГУР
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На тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула ще одна група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів", - йдеться у повідомленні.
В Міноборони підкреслили, що активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів.
"Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - додали в ГУР МО.
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