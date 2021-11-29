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Окупанти відправили на Донбас свої диверсійні та саперні підрозділи, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти відправили на Донбас свої диверсійні та саперні підрозділи, - ГУР

На тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула ще одна група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони підкреслили, що активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів.

Дивіться: "Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО

"Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - додали в ГУР МО.

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може всі повиздихають
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29.11.2021 17:22 Відповісти
Прибыли за Короновирусом Голобородьки
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29.11.2021 17:53 Відповісти
Будут делать ПОДКОП под ЗЕ !!!
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29.11.2021 18:05 Відповісти
"свято наближаетця ***.."
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29.11.2021 18:08 Відповісти
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29.11.2021 21:32 Відповісти
 
 