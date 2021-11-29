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Оккупанты отправили на Донбасс свои диверсионные и саперные подразделения, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты отправили на Донбасс свои диверсионные и саперные подразделения, - ГУР

На временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла еще одна группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.

"Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", - добавили в ГУР МО.

Читайте также: В ОРДЛО прибыла группа кадровых военных РФ для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений, - разведка

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може всі повиздихають
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29.11.2021 17:22 Ответить
Прибыли за Короновирусом Голобородьки
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29.11.2021 17:53 Ответить
Будут делать ПОДКОП под ЗЕ !!!
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29.11.2021 18:05 Ответить
"свято наближаетця ***.."
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29.11.2021 18:08 Ответить
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29.11.2021 21:32 Ответить
 
 