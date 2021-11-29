Законопроєкт про столицю навряд чи розглянуть цього тижня, - Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев сумнівається, що цього тижня парламент розгляне законопроєкт про столицю.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу.

Нардеп не виключає, що документ може бути проголосований в сесійній залі останнього пленарного тижня цього року.

Гетманцев зауважив, що поки зарано говорити про те, хто може стати головою КМДА, тому що законопроєкт ще не прийнятий. "Наскільки я знаю, питання кандидатів на посаду голови КМДА навіть не розглядається і не обговорюється", - наголосив політик.

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Коментуючи інформацію про те, що на цю посаду може претендувати його колега по фракції Микола Тищенко, "слуга народу" зазначив: "Дуже шкода відпускати такого народного депутата на іншу роботу. Але це моя особиста думка".