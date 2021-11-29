Радикальні ісламісти "Талібану" готові визнати окупований Крим "російським"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Радикальне ісламістське угруповання "Талібан", що захопило владу в Афганістані, вважає, що окупований Кримський півострів буцімто належить Російській Федерації.
Свою позицію щодо незаконно окупованого Російською Федерацією Криму речник Талібану Забіхулла Муджахид виклав російському журналісту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Octagon.Media
Насамперед Забіхулла Муджахид запевнив, що заборонена в Російській Федерації терористична організація "Талібан" прагне встановити дружні стосунки з Москвою: "Ми хочемо мати добрі дипломатичні контакти та всебічні зв'язки з Росією. Ми хочемо, щоб у регіоні була стабільність, і не хочемо, щоб Росія воювала з якоюсь країною."
На запитання, чи продовжить нинішній Уряд Афганістану політику попередників, які визнали окупований Крим російською територією, речник "Талібану" сказав: "Це залежить від того, що хоче народ Криму. Якщо хоче бути з Росією, ми - за".
Будь ласка, зачекайте...
каждому голову свиньи в могилу и тапочком по роже!
таліби повні чмошники, чого і варто було очікувати -
торгуют єдиновірцями-киримли аж гуде !
воістину православний Талібан КП-ГБ
Некоторые из них проходят российские военные курсы и могут иметь боевую подготовку. Прибыв в Беларусь, они пытаются пересечь границу Польши.
Оригинал взят у kovaliv в Аллах Акбар! На Красной площади стоит мечеть Василия Блаженного
Originally posted by oleg_leusenko at Аллах Акбар! На Красной площади стоит мечеть Василия Блаженного
Этот пост родился спонтанно в комментариях к заметке «За сколько христопродавки Femen оголяют прыщики?». Мой мусульманский друг россиянин muslim_site задался вопросом: «"в соборе Василия Блаженного на Красной площади, который построен из мусульманского культового сооружения". Олег, пожалуйста, вкратце расскажи тут эту историю. О таком вообще, даже намёком, не подозревал». Озадачено ответил: «В материале о Москве.. типа "златоглавой" была только маленькая цитата "Татарский символ Арбат и подобие казанской мечети Кул-Шерифа - храм Василия Блаженного яркое тому подтверждение....
«"Свержение татарского ига" свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Даже персонально значительный процент бояр и других служилых людей московского царя составляли представители татарской знати. Русская государственность в одном из своих истоков произошла из татарской, и вряд ли правы те историки, которые закрывают глаза на это обстоятельство или стараются преуменьшить его значение"» Князь Трубецкой Н.С" - http://oleg-leusenko.livejournal.com/693087.html
..Кстати, именно возле собора Василя Блаженного стоит памятник Минину и Пожарскому, которые являются прямыми потомками тюркской знати)) ».
Неожиданно на выручку в наш диалог вклинилась моя подруга olex_d . Да еще и как! Кроме собственного шикарного комментария, Ольга поделилась интересной дополнительной ссылкой. Итак, развенчиваем очередной миф московского улуса:
Позичив звідси radiodieta at Это церковь? Это мечеть! Ислам на Красной Площади...
ну и чмошники эти талибы !