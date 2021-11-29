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Радикальні ісламісти "Талібану" готові визнати окупований Крим "російським"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Радикальні ісламісти "Талібану" готові визнати окупований Крим "російським"
Фото: Забихулла Муджахид

Радикальне ісламістське угруповання "Талібан", що захопило владу в Афганістані, вважає, що окупований Кримський півострів буцімто належить Російській Федерації.

Свою позицію щодо незаконно окупованого Російською Федерацією Криму речник Талібану Забіхулла Муджахид виклав російському журналісту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Octagon.Media

Насамперед Забіхулла Муджахид запевнив, що заборонена в Російській Федерації терористична організація "Талібан" прагне встановити дружні стосунки з Москвою: "Ми хочемо мати добрі дипломатичні контакти та всебічні зв'язки з Росією. Ми хочемо, щоб у регіоні була стабільність, і не хочемо, щоб Росія воювала з якоюсь країною."

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Талібан" погодив співпрацю з Росією, КНР та Іраном для протидії "Ісламській державі"

На запитання, чи продовжить нинішній Уряд Афганістану політику попередників, які визнали окупований Крим російською територією, речник "Талібану" сказав: "Це залежить від того, що хоче народ Криму. Якщо хоче бути з Росією, ми - за".

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Топ коментарі
+18
Террористичне угрупування Талібан вже років 10 фінансується Росією і Китаєм. Нічого дивного. Росіє обєднує навколо себе террористичні режими яким являєтья і сама.
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29.11.2021 23:17
+15
Одни головорезы хотят сделать приятное другим... Тоже авторитеты нашлись.
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29.11.2021 23:16
+15
я так и знал!.. чмошники эти зольдаты Талибана!.
каждому голову свиньи в могилу и тапочком по роже!
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29.11.2021 23:19
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Одни головорезы хотят сделать приятное другим... Тоже авторитеты нашлись.
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29.11.2021 23:16 Відповісти
З голодухи ще й не те заявиш... А в Афганістані при талібській владі справа впевнено просувається до голоду...
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29.11.2021 23:33 Відповісти
Мечеть англійською - mosque
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30.11.2021 00:55 Відповісти
Террористичне угрупування Талібан вже років 10 фінансується Росією і Китаєм. Нічого дивного. Росіє обєднує навколо себе террористичні режими яким являєтья і сама.
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29.11.2021 23:17 Відповісти
я так и знал!.. чмошники эти зольдаты Талибана!.
каждому голову свиньи в могилу и тапочком по роже!
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29.11.2021 23:19 Відповісти
InshAlla!
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29.11.2021 23:20 Відповісти
Селям Алейкум, Максе!

таліби повні чмошники, чого і варто було очікувати -
торгуют єдиновірцями-киримли аж гуде !
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29.11.2021 23:27 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, друже. Они единоверцы с сатанистами из рпц кгб. Такая же кровожадная мразь.
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29.11.2021 23:33 Відповісти
як влучно !

воістину православний Талібан КП-ГБ
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30.11.2021 01:18 Відповісти
Среди мигрантов, которые приезжают в Беларусь, чтобы попасть дальше на Запад, появляются граждане Афганистана, которые имеют связи с Россией, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter.
Некоторые из них проходят российские военные курсы и могут иметь боевую подготовку. Прибыв в Беларусь, они пытаются пересечь границу Польши.
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29.11.2021 23:23 Відповісти
На Красной площади стоит мечеть Василия Блаженного

Оригинал взят у kovaliv в Аллах Акбар! На Красной площади стоит мечеть Василия Блаженного
Originally posted by oleg_leusenko at Аллах Акбар! На Красной площади стоит мечеть Василия Блаженного
Этот пост родился спонтанно в комментариях к заметке «За сколько христопродавки Femen оголяют прыщики?». Мой мусульманский друг россиянин muslim_site задался вопросом: «"в соборе Василия Блаженного на Красной площади, который построен из мусульманского культового сооружения". Олег, пожалуйста, вкратце расскажи тут эту историю. О таком вообще, даже намёком, не подозревал». Озадачено ответил: «В материале о Москве.. типа "златоглавой" была только маленькая цитата "Татарский символ Арбат и подобие казанской мечети Кул-Шерифа - храм Василия Блаженного яркое тому подтверждение....
«"Свержение татарского ига" свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Даже персонально значительный процент бояр и других служилых людей московского царя составляли представители татарской знати. Русская государственность в одном из своих истоков произошла из татарской, и вряд ли правы те историки, которые закрывают глаза на это обстоятельство или стараются преуменьшить его значение"» Князь Трубецкой Н.С" - http://oleg-leusenko.livejournal.com/693087.html

..Кстати, именно возле собора Василя Блаженного стоит памятник Минину и Пожарскому, которые являются прямыми потомками тюркской знати)) ».

Неожиданно на выручку в наш диалог вклинилась моя подруга olex_d . Да еще и как! Кроме собственного шикарного комментария, Ольга поделилась интересной дополнительной ссылкой. Итак, развенчиваем очередной миф московского улуса:

Позичив звідси radiodieta at Это церковь? Это мечеть! Ислам на Красной Площади...
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30.11.2021 00:59 Відповісти
ждем теперь круизные лайнеры Талибан-Ялта
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29.11.2021 23:19 Відповісти
речник Талібану ******* Муджахид
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29.11.2021 23:19 Відповісти
ЗабийХуйла Муджахид.
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29.11.2021 23:42 Відповісти
Ну вот, опять я опоздал))) Прочитал комент Макса в топе, потом еще раз глянул на имя этого муджахида, и тоже сразу возник вариант ЗабийХуйла)))
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30.11.2021 00:37 Відповісти
Что-то вспомнился Сенатор, с его прогнозом, что Талибан ещё до зимы начнёт войну с рф.
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29.11.2021 23:23 Відповісти
Талибан готов закрыть глаза на более чем полторы сотни арестованных кырымлы по статье Хизб-ут-Тахрир - за ислам сидят !

ну и чмошники эти талибы !
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29.11.2021 23:23 Відповісти
А какое отношение имеют пуштуны к кырымлы.
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29.11.2021 23:27 Відповісти
іслам, нє, нє жмет "правовєрних" талібанців ?
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29.11.2021 23:29 Відповісти
спрашивается - на хрена министерство обороны Украины за бюджетные деньги вывозило эту публику из афганистана? и чем она отличается от той публики, что ломятся через границу в Польшу?
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29.11.2021 23:23 Відповісти
Треба було більше мусору того з Афганістану евакуювати
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29.11.2021 23:24 Відповісти
Кто бы сомневался...
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29.11.2021 23:24 Відповісти
https://youtu.be/R1JXxxm3thE
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30.11.2021 00:25 Відповісти
Слева-опухший кремлёвский предводитель?
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30.11.2021 00:49 Відповісти
Только в бороде- явно нестерильной.
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30.11.2021 07:31 Відповісти
фсб акбар?
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30.11.2021 06:47 Відповісти
Воистину акбар.
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30.11.2021 07:32 Відповісти
Що від цьго зміниться?
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29.11.2021 23:24 Відповісти
І що нам до того?
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30.11.2021 01:24 Відповісти
Как и в познем совке. За признание социализма и идей ленина африканские лидеры получали щедрое вознаграждение.
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29.11.2021 23:25 Відповісти
Ну тада мы за независимость Панджера.
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29.11.2021 23:25 Відповісти
пфф ... в ответ Украина может не признавать Талибан ВООБЩЕ!
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29.11.2021 23:25 Відповісти
так його ніхто й не визнає, талібан - афганський ЛУГОНДОН
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29.11.2021 23:31 Відповісти
Розміром з весь афган... Перша реальна терористична країна
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30.11.2021 01:10 Відповісти
третя,після кндр та московії
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30.11.2021 09:10 Відповісти
можно еще и наема назад им депортировать
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29.11.2021 23:28 Відповісти
ослы могут хоть целый год катать того, кто будет давать им сена !
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29.11.2021 23:31 Відповісти
Дикари могут признавать всё что угодно, это ни на что не повлияет. Дикарей самих ещё надо признать.
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29.11.2021 23:31 Відповісти
На Цензорі тутешні форумчани казали, що москалі з ними воювати будуть. А я вважаю, що це союзники.
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29.11.2021 23:33 Відповісти
Івани з гансами теж кулєгами були
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30.11.2021 01:11 Відповісти
А зараз є торговельними партнерами.
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30.11.2021 01:15 Відповісти
Ну це дуже показово для світу буде))) Після цього навіть всілякі Гвінеї подумають перш, ніж визнавати Крим кацапським!
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29.11.2021 23:33 Відповісти
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29.11.2021 23:35 Відповісти
Нашего полку прибыло...
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29.11.2021 23:39 Відповісти
если б только талибы...
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29.11.2021 23:40 Відповісти
ти помилився кацапе, як завжди...
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29.11.2021 23:51 Відповісти
вместо того, чтоб сделать выводы и работать с ватным населением, проблема "решается" фотошопом и демонизацией того, кто посмел озвучить вслух. Ты случаем не у бубочки в трускавце обучался?
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30.11.2021 02:16 Відповісти
кстати, а напомни мне какие результаты выборов по Харькову президентских/в_раду/местных?
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30.11.2021 12:55 Відповісти
та *****...
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29.11.2021 23:42 Відповісти
Вот как то пох что там решит талибан.
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29.11.2021 23:43 Відповісти
а хто визнав Талібан? )
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29.11.2021 23:47 Відповісти
Как кто, они же прекрасные парни с которыми можно иметь дело, не помню кто сказал.
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29.11.2021 23:53 Відповісти
в таком случае мы снимем паранджу с ваших баб! для начала!
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30.11.2021 00:09 Відповісти
свій до свого тягнеться
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30.11.2021 00:35 Відповісти
Пацаны палят спонсоров. Может наконец-то в Кремле поймут, что «лучше с умным потерять, чем с дураком найти»))
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30.11.2021 00:47 Відповісти
Помнится как в свое время на Цензоре отдельные комментаторы захлебывались в предвкушении как талибы на рашку войной пойдут. И то что я тогда говорил им в ответ могу повторить и сейчас - кацап и талиб братья навек. Правда конечно же со своими особенностями "братья", но тем не менее на данном историческом отрезке времени это факт на ближайшие годы. Американцы еще не раз пожалеют, что так безалаберно ушли из Афгана.
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30.11.2021 00:48 Відповісти
Официально в РФ талибан до сих пор признан террористической организацией но это понятно для них не помеха. Т.к. РФерия сама страна террорист и спонсор терроризма по всему Миру. Ну с этим то все понятно. Ну а как же "братья во исламе" предают своих единоверцев крымских татар.. Да тоже ничего удивительного. Потому что религия не что иное как продолжение, часть политики и элемент власти над людьми, не более того. Пример чеченцы Кадырова и их отношение к прессу на крымских татар ( еще и сами помогают в этом). Будет выгодно они и Пу признают халифом правоверных ... Ну вот в полку признавших Крым российским к Сев. Корее, Венесуэле, Кубе, Никарагуа и Сирии добавился еще и Афганистан ( хотя кажется он еще и при прежней власти это сделал).
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30.11.2021 00:51 Відповісти
Просто не надо всех под одну гребёнку... КадырОВЦЫ за дикленд, а народ ЧРИ за нас, нету белого и черного, всё смешивается и результат бывает разным... Кому деньги, кому слава, кому честь и хвала. Чеченцы воюют за НАС так как мы помогли им в своё время, КадырОВЦЫ простили русне смерть своих родственников в обмен на барыши...
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30.11.2021 01:19 Відповісти
Грузинам также помогли и теперь они в наших рядах. И помогали им давным давно но они помнят и долг отдают
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30.11.2021 01:22 Відповісти
Кого хвилюють хотєлки якогось міфічного - " народу Крима " ( хоча , зрозуміло ж , хто талібами мається на увазі ) ? Крим , то законна територія держави -України , яку населяють представники багатьох різних народів . Коли , наприклад , у гуртожитку якогось там - заводу , живуть люди різних національностей , то це не значить що він вже заводу не належить . . Так і тут .
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30.11.2021 01:36 Відповісти
Терорист терористу друг і "таваріщ".
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30.11.2021 03:31 Відповісти
А эти бородатые козолюбители вообще в курсе где этот Крым располагается)))
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30.11.2021 05:14 Відповісти
В цій новині прекрасно все!
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30.11.2021 07:20 Відповісти
Дебіли.
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30.11.2021 07:30 Відповісти
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30.11.2021 08:15 Відповісти
Аятолла *****
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30.11.2021 09:18 Відповісти
Пущай ***** ещё и Афганистан присоединит, там же братья террористы при власти.
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30.11.2021 08:18 Відповісти
Для начала .....кто вааще сам Талибан??? Он кем то признан??
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30.11.2021 08:46 Відповісти
Середньовіччя повертається!
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30.11.2021 09:17 Відповісти
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30.11.2021 16:47 Відповісти
 
 