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Для протидії штаму "Омікрон" необхідна достатня кількість вакцин, - G7

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Для протидії штаму

Міністри охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) у понеділок, 29 листопада, екстрено зустрілися в онлайн-форматі через поширення нового штаму коронавірусу COVID-19 "Омікрон" і назвали стратегічно важливе завдання щодо протидії йому.

Про це йдеться у спільній заяві держав G7, оприлюдненій після заходу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.

Чиновники вважають, що для успішної боротьби з новим варіантом вірусу, в першу чергу, необхідна достатня кількість вакцин.

Міністри зазначили, що завдання стратегічної важливості – зробити так, щоб вакцини були доступні людям. Зокрема, у Великій сімці вважають, що потрібно швидше безплатно передавати препарати країнам, які їх потребують.

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Автор: Ірина Дашківська
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Денюжка хорошо идет походу, теперь до талого доить будут этими вакцинами.
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30.11.2021 09:33 Відповісти
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30.11.2021 09:39 Відповісти
В матері тиск 160 другий тиждень
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30.11.2021 09:52 Відповісти
вкололася файзером?
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30.11.2021 11:07 Відповісти
 
 