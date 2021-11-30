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ВООЗ попереджає про високий ризик зараження штамом "Омікрон"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що штам коронавірусу "Омікрон" становить небезпеку світові через високі темпи його поширення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.

"Омікрон має безпрецедентну кількість спайкових мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння через їхній потенційний вплив на траєкторію пандемії", - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ зазначили, що цей штам може призвести до тяжких наслідків у деяких регіонах.

"Сама поява Omicron є ще одним нагадуванням про те, що, хоча багато з нас думають, що ми покінчили з COVID-19, це ще не закінчилось", - сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Огласите эффективность вакцин от него, контагиозность, смертность и прочие параметры сначала, недоумки, разжигающие истерию!
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30.11.2021 09:15
+7
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30.11.2021 09:25
+5
Так для ВООЗ разжигание истерии это самое то , больше паники - больше бабла от фармкомпаний в карманы .
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30.11.2021 09:22
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Огласите эффективность вакцин от него, контагиозность, смертность и прочие параметры сначала, недоумки, разжигающие истерию!
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30.11.2021 09:15 Відповісти
Так для ВООЗ разжигание истерии это самое то , больше паники - больше бабла от фармкомпаний в карманы .
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30.11.2021 09:22 Відповісти
Вы хотите что бы за неделю , прошедшую с первого упоминания о новом штамме, Вам уже все предоставили ? ))) Вспомните сколько прошло месяцев прежде чем появилась первая достоверная статистика по ковиду.... Тем более ВООЗ это та организация, которая 10 раз перепроверяет, прежде чем выдает свои рекомендации. А вирус, к сожалению, не ждет и не останавливается....
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30.11.2021 09:27 Відповісти
Я хочу, чтобы сказали, что не знаем, выясняем, без паники, мойте руки, вакциируйтесь, будьте здоровы, а не ******, МЫ ВСЕ УМРЁЁЁЁМ!
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30.11.2021 09:30 Відповісти
Для начала прекратите свою истерику... Для нее пока нет оснований.
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30.11.2021 09:31 Відповісти
Померти не помрем, але втомимося трішки. І не так від зараз як від панічного шлаку в новинах.
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30.11.2021 09:33 Відповісти
К моменту появления больших объемов информации и анализа этой информации по новому штамму может быть уже поздно (если штамм очень опасный). Поэтому тревогу поднимают заранее. Сколько тут разумной предосторожности, а сколько нагнетания, не сможет сказать никто. Вернее смогут, только уже спустя пару лет.
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30.11.2021 12:01 Відповісти
В таком случае что там делает мудак тедрос, который пробухал начало этой пандемии в винни пухом китайским? До тех пор, пока оно там, слабо верится, что они квалифицированы для какой бы то ни было работы вообще.
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30.11.2021 14:24 Відповісти
Хз, кто такой тедрос. Я имел ввиду не только воз, а в целом подход к новым штаммам. Мы пока мало знаем про вирусы и практически не умеем их лечить.
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30.11.2021 15:01 Відповісти
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30.11.2021 09:25 Відповісти
Це жахливо, ми усі вже давно ним інфіковані і навіть не знали!!! Треба новий локдаун! Усіх стомлених треба негайно лікувати уколами! 🤢
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30.11.2021 09:30 Відповісти
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30.11.2021 09:41 Відповісти
і мазати 73% "ЗЕзельонкою"
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30.11.2021 10:32 Відповісти
Правильно казати Єврей-Ісус, це фамілія в нього така. Він, я так розумію, претендує на титул спасителя світу.
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30.11.2021 09:31 Відповісти
Ковидище вида ужасного, поразило ребенка нещасного.
И стали безжалостно бить его, и стали душить и топить его.
В болото толкать комариное, на кучу сажать муравьиную.
Травить его злыми собаками, кормить его тухлыми раками.

Тут ночь опустилась холодная, завыли собаки голодные.
И крыльями совы захлопали, и волки ногами затопали.
Взмолился тут мальчик задушенный, собаками злыми укушенный.
Запуганный ковидными масками.
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30.11.2021 09:32 Відповісти
Эффективность существующих вакцин практически нулевая..., все люди которые приехали с ЮАР в ЕС были привиты, но в самом ЮАР подвертывают, что болезнь протекает в легкой форме госпитализации не требует... из чего следует, что если эта мутация вытеснит все остальные единственные, кто пострадают, то это производители вакцин.
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30.11.2021 09:34 Відповісти
Заявление главы Moderna

Стефан Бансель полагает, что существующие вакцины точно не будут столь же эффективными против «омикрона», как против предыдущих штаммов.
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30.11.2021 09:37 Відповісти
Кто содержит этих мошенников ?
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30.11.2021 09:35 Відповісти
їх утримують декілька міжнародних "інвестиційних" фондів. Прізвища власників цих фондів все ті ж )))
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01.12.2021 09:28 Відповісти
Да какой-то интересный этот ,,Омикрон,, его только выявили полтора недели в ЮАР а производители вакцины еще две недели назад заявили что у них найдена вакцина от этой заразы и уже изготовлена вакцина,только покупайте...
Здесь из этим КОВИДом что-то не так.
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30.11.2021 09:36 Відповісти
Действующие вакцины бессильны перед омикроном - Financial Times
https://www.profinance.ru/news/2021/11/30/c46j-dejstvuyuschie-vaktsiny-bessilny-pered-omikronom-financial-times.htmlэ
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30.11.2021 09:39 Відповісти
Скоро будем ширяться каждое утро натощак на благо фармкомпаний
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30.11.2021 10:11 Відповісти
Этот штамм более избирателен на возраст от 19 до 35 лет!
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30.11.2021 10:25 Відповісти
Мазефака невмиваний !
Може всі нещастя через його некомпетентність?
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30.11.2021 11:04 Відповісти
 
 