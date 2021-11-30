ВООЗ попереджає про високий ризик зараження штамом "Омікрон"
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Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що штам коронавірусу "Омікрон" становить небезпеку світові через високі темпи його поширення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.
"Омікрон має безпрецедентну кількість спайкових мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння через їхній потенційний вплив на траєкторію пандемії", - йдеться в повідомленні.
У ВООЗ зазначили, що цей штам може призвести до тяжких наслідків у деяких регіонах.
"Сама поява Omicron є ще одним нагадуванням про те, що, хоча багато з нас думають, що ми покінчили з COVID-19, це ще не закінчилось", - сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
Топ коментарі
+11 Erlich Bachman
показати весь коментар30.11.2021 09:15
+7 Рщььщь Яарршуты
показати весь коментар30.11.2021 09:25
+5 Леонид Тищенко 711eae6c
показати весь коментар30.11.2021 09:22
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Будь ласка, зачекайте...
И стали безжалостно бить его, и стали душить и топить его.
В болото толкать комариное, на кучу сажать муравьиную.
Травить его злыми собаками, кормить его тухлыми раками.
Тут ночь опустилась холодная, завыли собаки голодные.
И крыльями совы захлопали, и волки ногами затопали.
Взмолился тут мальчик задушенный, собаками злыми укушенный.
Запуганный ковидными масками.
Стефан Бансель полагает, что существующие вакцины точно не будут столь же эффективными против «омикрона», как против предыдущих штаммов.
Здесь из этим КОВИДом что-то не так.
https://www.profinance.ru/news/2021/11/30/c46j-dejstvuyuschie-vaktsiny-bessilny-pered-omikronom-financial-times.htmlэ
Може всі нещастя через його некомпетентність?