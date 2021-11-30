ВООЗ попереджає про високий ризик зараження штамом "Омікрон"

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що штам коронавірусу "Омікрон" становить небезпеку світові через високі темпи його поширення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.

"Омікрон має безпрецедентну кількість спайкових мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння через їхній потенційний вплив на траєкторію пандемії", - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ зазначили, що цей штам може призвести до тяжких наслідків у деяких регіонах.

"Сама поява Omicron є ще одним нагадуванням про те, що, хоча багато з нас думають, що ми покінчили з COVID-19, це ще не закінчилось", - сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

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