ВОЗ предупреждает о высоком риске заражения штаммом "Омикрон"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что штамм коронавируса "Омикрон" представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Омикрон имеет беспрецедентное количество спаечных мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство из-за их потенциального влияния на траекторию пандемии", - говорится в сообщении.
В ВОЗ отметили, что этот штамм может привести к тяжелым последствиям в некоторых регионах.
"Самое появление Omicron является еще одним напоминанием о том, что, хотя многие из нас думают, что мы покончили с COVID-19, это еще не закончилось", – сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.
Топ комментарии
+11 Erlich Bachman
показать весь комментарий30.11.2021 09:15
+7 Рщььщь Яарршуты
показать весь комментарий30.11.2021 09:25
+5 Леонид Тищенко 711eae6c
показать весь комментарий30.11.2021 09:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
И стали безжалостно бить его, и стали душить и топить его.
В болото толкать комариное, на кучу сажать муравьиную.
Травить его злыми собаками, кормить его тухлыми раками.
Тут ночь опустилась холодная, завыли собаки голодные.
И крыльями совы захлопали, и волки ногами затопали.
Взмолился тут мальчик задушенный, собаками злыми укушенный.
Запуганный ковидными масками.
Стефан Бансель полагает, что существующие вакцины точно не будут столь же эффективными против «омикрона», как против предыдущих штаммов.
Здесь из этим КОВИДом что-то не так.
https://www.profinance.ru/news/2021/11/30/c46j-dejstvuyuschie-vaktsiny-bessilny-pered-omikronom-financial-times.htmlэ
Може всі нещастя через його некомпетентність?