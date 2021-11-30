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ВОЗ предупреждает о высоком риске заражения штаммом "Омикрон"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что штамм коронавируса "Омикрон" представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Омикрон имеет беспрецедентное количество спаечных мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство из-за их потенциального влияния на траекторию пандемии", - говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что этот штамм может привести к тяжелым последствиям в некоторых регионах.

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"Самое появление Omicron является еще одним напоминанием о том, что, хотя многие из нас думают, что мы покончили с COVID-19, это еще не закончилось", – сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Огласите эффективность вакцин от него, контагиозность, смертность и прочие параметры сначала, недоумки, разжигающие истерию!
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30.11.2021 09:15
+7
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30.11.2021 09:25
+5
Так для ВООЗ разжигание истерии это самое то , больше паники - больше бабла от фармкомпаний в карманы .
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30.11.2021 09:22
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Огласите эффективность вакцин от него, контагиозность, смертность и прочие параметры сначала, недоумки, разжигающие истерию!
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30.11.2021 09:15 Ответить
Так для ВООЗ разжигание истерии это самое то , больше паники - больше бабла от фармкомпаний в карманы .
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30.11.2021 09:22 Ответить
Вы хотите что бы за неделю , прошедшую с первого упоминания о новом штамме, Вам уже все предоставили ? ))) Вспомните сколько прошло месяцев прежде чем появилась первая достоверная статистика по ковиду.... Тем более ВООЗ это та организация, которая 10 раз перепроверяет, прежде чем выдает свои рекомендации. А вирус, к сожалению, не ждет и не останавливается....
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30.11.2021 09:27 Ответить
Я хочу, чтобы сказали, что не знаем, выясняем, без паники, мойте руки, вакциируйтесь, будьте здоровы, а не ******, МЫ ВСЕ УМРЁЁЁЁМ!
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30.11.2021 09:30 Ответить
Для начала прекратите свою истерику... Для нее пока нет оснований.
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30.11.2021 09:31 Ответить
Померти не помрем, але втомимося трішки. І не так від зараз як від панічного шлаку в новинах.
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30.11.2021 09:33 Ответить
К моменту появления больших объемов информации и анализа этой информации по новому штамму может быть уже поздно (если штамм очень опасный). Поэтому тревогу поднимают заранее. Сколько тут разумной предосторожности, а сколько нагнетания, не сможет сказать никто. Вернее смогут, только уже спустя пару лет.
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30.11.2021 12:01 Ответить
В таком случае что там делает мудак тедрос, который пробухал начало этой пандемии в винни пухом китайским? До тех пор, пока оно там, слабо верится, что они квалифицированы для какой бы то ни было работы вообще.
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30.11.2021 14:24 Ответить
Хз, кто такой тедрос. Я имел ввиду не только воз, а в целом подход к новым штаммам. Мы пока мало знаем про вирусы и практически не умеем их лечить.
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30.11.2021 15:01 Ответить
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30.11.2021 09:25 Ответить
Це жахливо, ми усі вже давно ним інфіковані і навіть не знали!!! Треба новий локдаун! Усіх стомлених треба негайно лікувати уколами! 🤢
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30.11.2021 09:30 Ответить
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30.11.2021 09:41 Ответить
і мазати 73% "ЗЕзельонкою"
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30.11.2021 10:32 Ответить
Правильно казати Єврей-Ісус, це фамілія в нього така. Він, я так розумію, претендує на титул спасителя світу.
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30.11.2021 09:31 Ответить
Ковидище вида ужасного, поразило ребенка нещасного.
И стали безжалостно бить его, и стали душить и топить его.
В болото толкать комариное, на кучу сажать муравьиную.
Травить его злыми собаками, кормить его тухлыми раками.

Тут ночь опустилась холодная, завыли собаки голодные.
И крыльями совы захлопали, и волки ногами затопали.
Взмолился тут мальчик задушенный, собаками злыми укушенный.
Запуганный ковидными масками.
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30.11.2021 09:32 Ответить
Эффективность существующих вакцин практически нулевая..., все люди которые приехали с ЮАР в ЕС были привиты, но в самом ЮАР подвертывают, что болезнь протекает в легкой форме госпитализации не требует... из чего следует, что если эта мутация вытеснит все остальные единственные, кто пострадают, то это производители вакцин.
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30.11.2021 09:34 Ответить
Заявление главы Moderna

Стефан Бансель полагает, что существующие вакцины точно не будут столь же эффективными против «омикрона», как против предыдущих штаммов.
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30.11.2021 09:37 Ответить
Кто содержит этих мошенников ?
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30.11.2021 09:35 Ответить
їх утримують декілька міжнародних "інвестиційних" фондів. Прізвища власників цих фондів все ті ж )))
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01.12.2021 09:28 Ответить
Да какой-то интересный этот ,,Омикрон,, его только выявили полтора недели в ЮАР а производители вакцины еще две недели назад заявили что у них найдена вакцина от этой заразы и уже изготовлена вакцина,только покупайте...
Здесь из этим КОВИДом что-то не так.
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30.11.2021 09:36 Ответить
Действующие вакцины бессильны перед омикроном - Financial Times
https://www.profinance.ru/news/2021/11/30/c46j-dejstvuyuschie-vaktsiny-bessilny-pered-omikronom-financial-times.htmlэ
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30.11.2021 09:39 Ответить
Скоро будем ширяться каждое утро натощак на благо фармкомпаний
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30.11.2021 10:11 Ответить
Этот штамм более избирателен на возраст от 19 до 35 лет!
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30.11.2021 10:25 Ответить
Мазефака невмиваний !
Може всі нещастя через його некомпетентність?
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30.11.2021 11:04 Ответить
 
 