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Новини Політика України
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ВР (11722) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1473) Безугла (207)

ТСК щодо "вагнерівців" отримала безпрецедентний для українського парламенту доступ до таємної та цілком таємної інформації, - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТСК щодо

Тимчасова слідча комісія вперше в історії ґрунтовно розглянула діяльність розвідувального співтовариства.

Про це голова ТСК Мар'яна Безугла заявила під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"ТСК було вивчено інформацію з відкритих джерел. Матеріали незалежної міжнародної команди розслідувачів і цивільних журналістів Bellingcat. З архівного зберігання апарату ВР отримано матеріали ТСК з питань розслідування обставин трагічних подій, що призвели до загибелі та захоплення у полон бійців добровольчих батальйонів та військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії біля міста Іловайськ", - розповіла Безугла.

За словами Безуглої, переважна частина зібраних матеріалів комісії отримала від уповноважених осіб держорганів зі свідчень, наданих ними під протокол, в тому числі в закритому режимі.

ТСК мала змогу заслухати представників Офісу Генпрокурора та слідчих підрозділів СБУ та ДБР.

"Комісією також були запрошені та заслухані громадські діячі та особи, які могли мати доступ до інформації щодо роботи спецслужб. Комісія за час роботи отримала безпрецедентний для українського парламенту доступ до таємної та цілком таємної інформації і вперше в історії ґрунтовно розглянула діяльність розвідувального співтовариства", - зазначила Безугла.

Нардеп повідомила, що результати проведеної роботи наведені у звіті. В постанові парламенту запропоновано взяти до відома проміжний звіт ТСК та направити його до відповідних органів.

Безугла також повідомила, що проектом Постанови рекомендується продовжити роботу ТСК із перевірки подій та обставин, які стали підставою для проведення розслідування.

Також читайте: Рада сьогодні розгляне звіт ТСК щодо справи "вагнерівців" і ресурсний законопроєкт

Автор: Богдан Гуньковський
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Посмотрим что вы после выборов запоете!!!
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30.11.2021 10:46 Відповісти
турма сидеть, ....(матерныый эйблизм)
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30.11.2021 10:49 Відповісти
туфту вам показали, наскоро состряпаную...
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30.11.2021 10:50 Відповісти
ну хоть читать Марьяна умеет, уже +
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30.11.2021 10:55 Відповісти
Безумных лядей к такой информации нельзя подпускать на пушечный выстрел.
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30.11.2021 11:43 Відповісти
Получили доступ к информации, ждите беды.
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30.11.2021 12:06 Відповісти
Та у вас що не крок, то все безпрецедентний
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30.11.2021 17:42 Відповісти
 
 