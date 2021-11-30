"Омікрон" викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки, - Байден

Президент США Джо Байден закликав не панікувати через новий штам коронавірусу "Омікрон", а захистити себе і своїх рідних за допомогою вакцин та не забувати про носіння масок.

Про це він заявив 29 листопада на брифінгу присвяченому поширенню у світі нового штаму коронавірусу "Омікрон", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

"Цей варіант викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки. Я знаю, ви вже втомилися чути, як я це говорю, але найкращий захист від цього нового варіанту або будь-якого з наявних варіантів – тих, з якими ми вже мали справу – це пройти повну вакцинацію і зробити бустерне щеплення. Більшість американців повністю щеплені, але ще не зробили бустера. Якщо вам 18 років або більше і ви пройшли повну вакцинацію до 1 червня, отримайте бустерну дозу сьогодні", – закликав він американців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 6 грудня Кабмін посилює карантин для невакцинованих громадян, - Ляшко. ІНФОГРАФІКА

Байден також зазначив, що для боротьби з новим штамом коронавірусу знадобляться оновлені вакцини або бустери. "Ми прискоримо їх розробку та впровадження за допомогою всіх доступних інструментів", - додав президент США.

Він підкреслив, що вакцинація стане підгрунтям для стримування епідемії взимку. Локдаун у США вводити не планують.



"Якщо люди робитимуть щеплення і носитимуть маски, то необхідності в локадунах не буде", - наголосив Байден.



