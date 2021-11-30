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"Омікрон" викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Президент США Джо Байден закликав не панікувати через новий штам коронавірусу "Омікрон", а захистити себе і своїх рідних за допомогою вакцин та не забувати про носіння масок.

Про це він заявив 29 листопада на брифінгу присвяченому поширенню у світі нового штаму коронавірусу "Омікрон", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

"Цей варіант викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки. Я знаю, ви вже втомилися чути, як я це говорю, але найкращий захист від цього нового варіанту або будь-якого з наявних варіантів – тих, з якими ми вже мали справу – це пройти повну вакцинацію і зробити бустерне щеплення. Більшість американців повністю щеплені, але ще не зробили бустера. Якщо вам 18 років або більше і ви пройшли повну вакцинацію до 1 червня, отримайте бустерну дозу сьогодні", – закликав він американців.

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Байден також зазначив, що для боротьби з новим штамом коронавірусу знадобляться оновлені вакцини або бустери. "Ми прискоримо їх розробку та впровадження за допомогою всіх доступних інструментів", - додав президент США.

Він підкреслив, що вакцинація стане підгрунтям для стримування епідемії взимку. Локдаун у США вводити не планують.

"Якщо люди робитимуть щеплення і носитимуть маски, то необхідності в локадунах не буде", - наголосив Байден.
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Байден би краще санкції проти північного потоку запровадив.А то щось не схожий він на кращого друга України,як тут деякі казали.
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30.11.2021 10:59 Відповісти
важко бути другом країни, в якій населення - аморфні зелені жаби, які здатні лише квакати, коли їх чавлять, убивають, грабують, насилують, олігархи та свині біля корита, та пишуть закони лише для білш зухвалого та більш простого грабунку а "судова система" коригує закони так , щоб їх трактування було у залежності від фін зацікавлення феміди.... Ця країна приречена!
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30.11.2021 11:16 Відповісти
Він не друг України.За нього голосував також усілякий американський непотріб. Бандити наркомани, проститутки і тд. Це все електорат демократичної партії. Всі трутні, яким пообіцяна соціальна допомога.
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30.11.2021 11:22 Відповісти
Здравствуйте, все хотела ,Вас спросить. Как ваша НЕВАКЦИНОВАННА жена , перенесла вспышку» пандемии»? Надеюсь все обошлось? Раз вы здесь, в строю, на ЦН)
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30.11.2021 11:47 Відповісти
Щиро вдячний за Вашу турботу - і я живий і в неї все добре. Отже обидва варіанти мають можливість бути. Просто в деяких випадках намагаюся не наражати її на небезпеку. Здається підхоплював щось схоже з ковідом, але проходило досить швидко - 2-3 дні і як огірок!
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30.11.2021 12:20 Відповісти
Занепокоєння - наше все! Ейзенхауер з Рейганом в гробах вращаються як балерини
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30.11.2021 11:13 Відповісти
Занепокоєння - "пох\й, пляшем"
Паніка - "потрібно шось робить, Саня дзвони мамці"
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30.11.2021 11:44 Відповісти
 
 