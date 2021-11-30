З 6 грудня Кабмін посилює карантин для невакцинованих громадян, - Ляшко. ІНФОГРАФІКА

З 6 грудня в Україні запроваджуються нові карантинні правила.

Про це заявив сьогодні на брифінгу голова МОЗ України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зміни переважно стосуються регіонів, які знаходяться в "жовтій" зоні. Ляшко назвав це "карантином для невакцинованих".

"Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для жовтого рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.

За його словами, з 6 грудня представники бізнесу у "жовтій" зоні будуть зобов'язані перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.

"Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників. Посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення" – заявив Ляшко.

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Міністр наголосив, що локдаун для невакцинованих вже діє в Чехії, Словаччині та Австрії.

Також, за його словами, термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Ляшко нагадав, що мінімально можливі інтервали між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.