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З 6 грудня Кабмін посилює карантин для невакцинованих громадян, - Ляшко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З 6 грудня в Україні запроваджуються нові карантинні правила.

Про це заявив сьогодні на брифінгу голова МОЗ України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зміни переважно стосуються регіонів, які знаходяться в "жовтій" зоні. Ляшко назвав це "карантином для невакцинованих". 

"Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для жовтого рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.

За його словами, з 6 грудня представники бізнесу у "жовтій" зоні будуть зобов'язані перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.

"Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників. Посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення" – заявив Ляшко.

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Міністр наголосив, що локдаун для невакцинованих вже діє в Чехії, Словаччині та Австрії.

Також, за його словами, термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Ляшко нагадав, що мінімально можливі інтервали між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

З 6 грудня Кабмін посилює карантин для невакцинованих громадян, - Ляшко 01

З 6 грудня Кабмін посилює карантин для невакцинованих громадян, - Ляшко 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Зіг Хайль, Гер Ляшко. Яволь...
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30.11.2021 10:34
+15
ты готовься получать каждые пол года укольчик
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30.11.2021 11:14
+14
ой...

Daily Expose сообщает:

Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) публикует еженедельный отчет «Надзор за вакцинами», содержащий статистические данные о случаях Covid-19, госпитализациях и смертях с разбивкой по вакцинационному статусу по всей Англии за последние четыре недели.

Их последний отчет , опубликованный в четверг, 25 ноября, охватывает данные об инфекциях, госпитализациях и смертях с 43 по 46 неделю 2021 года (25 октября - 21 ноября).

В отчете говорится, что с 25 октября по 21 ноября было зарегистрировано 833,332 случая Covid-19, 9094 случая госпитализации Covid-19 и 3700 случаев смерти от Covid-19. Из них на непривитых приходилось 39% всех случаев, 34% всех госпитализаций и 19% всех смертей. В то время как вакцинированные составляли 61% всех случаев, 66% всех госпитализаций и 81% всех смертей.
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30.11.2021 10:47
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По-перше - нормативники актами, які встановлюють правила для громадян України є не тільки закони, а й укази Президента України, а також постанови уряду України. Якщо ви цього не знаєте - ви, мабуть, прогулювали уроки Правознавства у школі.

По-друге - держава має права встановлювати правила для представників бізнесу, а вони у свою чергу - мають право встановлювати правила для доступу громадян на свою приватну територію.
Звісно, що "представник бізнесу" не може підійти до вас на вулиці, щоб перевірити ваші документи, але якщо ви прийшли у ресторан, чи ТРЦ, чи кинотеатр, що належить представникові бізнесу, він має право вас на свою територію не допустити.ю якщо ви не виконаете вимог по допуску на територію.
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30.11.2021 12:20 Відповісти
він має право вас на свою територію не допустити.ю якщо ви не виконаете вимог по допуску на територію.

чем нарушет кучу норм законодательства, так ведь было до всего ковидобесия , правда ведь?? Нормы изменились? отньть, какабыла так и есть от и выходит - закон как дышло,кто его вертит тому и вышло
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30.11.2021 12:58 Відповісти
Не нарушает это никаких норм законодательства - ни кучу, ни кучку. То, что вы себе там нафантазировали не является нормами законодательства. И да, вас имеют право не пустить на частную территорию. И это не будет нарушением никаких законов.
Например - в театр вас без билета и раньше не пускали - какое законодательство это нарушало? А никакого. Сейчас к билету добавился ковид-сертификат.
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30.11.2021 18:28 Відповісти
обоги ,насколько ж тупы ваксеры - Общественные Заведения (не смотря на форму собственности) работают по принципу публичного договора и обязаны оказывать услугу всем и каждому, кто обратиться.согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", потребитель - физическое лицо, которое приобретает, заказывает, использует или намеревается приобрести или заказать продукцию для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника.
Проверять/требовать дукументы может только полиция согласно закону о плиции (и там справок/медицины/кукодов нет), во всех остальных случаях нарушение закона -превышение должносных полномочий. Это первое за что можно зацепить, а дальше больше.
Вы хоть нигде не говорите свою чушь,а то люди еще поверят.
Раньше только родные знали что вы необразованы и безнадежно глупы, теперь весь интернет
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01.12.2021 08:57 Відповісти
Да, да, будете рассказывать контролерам в театре или в транспорте, что они не имеют права требовать от вас предъявить ваш билет, который является ДОКУМЕНТОМ.

"Раньше только родные знали что вы необразованы и безнадежно глупы, теперь весь интернет"
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01.12.2021 09:29 Відповісти
Дядяпетятыдурак? тебя заклинило с билетом?
Спрошу прямо - нормой КАКОГО ЗАКОНА руководствуются те кто (по сути своей вообще не делегирован в рамках своих полномочий) проверяет кукоды?
пысы - постанова кму - не является нормой как коап 44.3. Это отсылочные нормативы
Давай упоротый ваксер,пошустри гугл, он тебя разочарует
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01.12.2021 10:05 Відповісти
" тебя заклинило с билетом"

А почему меня должно с ним расклинивать, если тебе, дурачек, абсолютно НЕЧЕГО возразить на этот аргумент и аргумент с билетами разбивает вдребезги все твои манипулятивные конструкции, выставляя тебя полным идиотом?

"постанова кму - не является нормой"

Законы Украины, как и указы Президента и постановления Кабмина являются нормативно-правовыми актами. Тем более, что постановление Кабмина выдано в обеспечение закона Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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01.12.2021 10:32 Відповісти
Все с тобой ясно,пиши исЧо подобный бред.
ПЫСЫ - мусора (те кто постарше в званиях) в отличии от тебя олуха, законы знают ,и на мой вопрос на какую норму закона о полиции ссылаются при требовании у меня справки или кукода - уходят в осадок и желают хорошего дня Но тебе, я разрешаю приседать и делать ку перед всяким кто скажет что ты гибон без кукода
Повторюсь - нормой КАКОГО ЗАКОНА разрешено, все что напишешь без ссылки на ЗАКОН - это твой личный бред упоротого.
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01.12.2021 10:55 Відповісти
А, ну то есть согласно твоей же логике - все, что ты написал - это твой личный бред упоротого, ибо ни единой ссылки ни на какой закон ты не привел. Молодец, ты опять обосрался.

По поводу билетов я так понял, тебе нечего возразить? То есть такой документ, как билет от тебя все-таки требовать имеют право и все, что ты написал выше - таки 100% чушь, черно?

И да, как раз полицейские у нас законов, к сожалению, не знают - неоднократно с этим сталкивался на практике.
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01.12.2021 15:37 Відповісти
Ви також мабуть право курили, а не читали. Особливо в частині делегованих повноважень
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30.11.2021 13:47 Відповісти
Штамів буде море кожен рік, нічого не зробиш, ковід як і грип буде постійно мутувати, фаркомпанії вже не відпустять цю тему.... Тепер візьмемо а що буде з імунною системою яку будуть штрикати 3 рази на рік РНК вакциною ....
Хто ще не читав що це таке, почитайте на якому принципі вона збудована...

Колись був інший вірус SARS в 2002 і почитайте що сталось через попередню вакцину... вже це все проходили...
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30.11.2021 12:04 Відповісти
В сетях некоторые пользователи заявляют, что ни эпидемии, ни пандемии, ни карантина нет, и это якобы подтвердили в Минздраве Украины. В качестве доказательства приводится ответ Центра на запрос, в котором говорится: "за период с 01.03.2020 по 01.08.2021 эпидемий на территории Украины не зарегистрировано".

Что на самом деле: Как пояснили в Центре общественного здоровья Минздрава в комментарии для StopFake - это лишь особенность использования терминов, ведь в нормативно-правовых актах используется не термин "эпидемия", а "медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера государственного уровня". Поэтому на запрос о предоставлении списка эпидемий с устанавливающими их документами был дан именно такой ответ.

Миф: Более 75 спортсменов внезапно умерли или серьезно заболели после вакцинации от COVID-19

Распространяется информация, что за последние 5 месяцев более 75 спортсменов внезапно умерли или серьезно заболели из-за "генной вакцинации" от коронавируса. И в данном утверждении ссылаются на статью немецкого новостного агентства Report 24. К публикации добавляется список спортсменов, якобы доказывающий, что в последнее время среди них участились случаи остановки сердца.

Что на самом деле: Нет доказательств того, что все те спортсмены были вакцинированы от COVID-19. Список из 75 спортсменов был составлен произвольно и включает как сердечные приступы у пожилых тренеров, так и случаи внезапной остановки сердца у младших спортсменов (в том числе и из-за наследственных причин). Несмотря на распространенные утверждения, рост количества сердечных приступов в спорте за "последние 5 месяцев" не был зарегистрирован.

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30.11.2021 22:47 Відповісти
Не має ні епідемії ні черезвичайної ситуації, якби була то це б був форс мажор для всіх договорів, тому це все бурда і розвод і порушення конституції, що потім і виявляють суди коли люди оскаржують штрафи...
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01.12.2021 08:59 Відповісти
Я жива людина Світлана із роду Декар по свобідній волі дарованої мені від Святого Господа Бога ЗАБОРОНЯЮ в країні і на всій планеті Земля демонізм,фашизм,рабство і медичну диктатуру,забороняю проводження експерименту над усіма жителями планети Земля! За кожну убиту людину я виставляю всім хто винен у цьому рахунок в 500 мільярдів євро нащадкам убитих!
Наказую демонським силам припинити безчинства,повернути Землі все награбоване,почистити отруту і сміття після себе і покинути планету Земля негайно!
Наказ виконувати негайно!
Святий Бог є мені свідок!
Моє слово тверде як камінь

Амінь
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30.11.2021 12:07 Відповісти
православна блондинка з "комплексом Наполеона"-це ЩОСЬ!
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30.11.2021 22:49 Відповісти
а комунізм і рашизм чому не забороняєш? бо це твої работодавці?
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01.12.2021 22:56 Відповісти
А что тверже слово божие или захват санитара кмс по самбо?
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01.12.2021 23:21 Відповісти
Если бы с вами так нянчились во времена оспы...сгоняли под дулами автоматов в той же Югославии, и насильно вакцинировали долб#&#в. Из-за вас теперь эта эпидемия будет годами длиться. Все что нужно загнать в стойло как сделали китайцы и вакцинировать.
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30.11.2021 12:45 Відповісти
Вирус постоянно мутирует, от чего прививать?
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30.11.2021 13:02 Відповісти
для начала разберись что такое мутация, как работает вакцина и т.д. потом задавай глупые вопросы. Точнее их не останется.
Оспа тоже мутировала. ВСЕ мутируют. Даже ты.
Человек с мутацией не перестает быть человеком.
Коронавирус с мутацией не перестает быть коронавирусом.
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30.11.2021 23:48 Відповісти
Вакцина никак не работает, к сожалению
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01.12.2021 22:59 Відповісти
Оспа мутировала только один раз..от верблюда к людям...все..и вакцина по сути одна...
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01.12.2021 23:22 Відповісти
Все что нужно загнать в стойло
*********
От цьому якраз вірю.
Чергові "заганятєлі в стойло" . Так і є.
Принцип той же, тільки засоби різні, - щоб позбавити людей свободи, їх треба спочатку залякати.
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30.11.2021 13:26 Відповісти
ЇХ НЕ ВСТИГЛИ ЗАЛЯКАТИ?
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30.11.2021 22:52 Відповісти
Лечись
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30.11.2021 15:29 Відповісти
Дивився документальний французський фільм присвячений Covid 19 в Китаї.
Міри боротьби з цією чумою драконовські. Вони і зараз не змінилися.
Ще розповаідалося про одного хворого антівакцинатора який лежачи в
лікарні розповсюджував всіляку херню про вакцину. Яке ви думаєте ,що
з ним зробили? Його просто розстріляли! В них зараз такий порядок: не
бажаєш отримати штрикалку- до стінки! Без церемоній!
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01.12.2021 11:35 Відповісти
Правильно! Тисніть дегенератів-антиваксерів!
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30.11.2021 12:56 Відповісти
В мене таке враження що українці недалеко втікли від середньовіччя.
Демонстрація злоби і тупості антівакцинаторів безмежна! Елементарний прояв
ліності і безвідповідальності.Це ж так просто зробити щеплення і отримати
через "Дію" документи підтверджуючи що в тебе все нормально. Так ні.
Кричать про Конституцію яку не читали,про утискі свободи яку порушують
на кожному кроці відносно свого сусіда,бо він ніби то не має на неї право.
Невакцинованих не треба лікувати безкоштовно. Хай оплачує грошима!
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30.11.2021 13:53 Відповісти
Деньги на лечение от побочных явлений проявляющихся каждый раз после вакцинации ты давать будешь?
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30.11.2021 14:24 Відповісти
А близьких які захворіли на COVID 19, ти особисто будеш лікувати?
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30.11.2021 15:34 Відповісти
НЕ ТРЕБА ВСІМ ВИСТАВЛЯТИ НА ПОКАЗ ускладнень твого мозку..

правда,не від вакцинації..
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30.11.2021 22:54 Відповісти
доказательства побочных явлений в студию, желательно из авторитетного медицинского журнала типа Ланцет.
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30.11.2021 23:49 Відповісти
Ты веришь теории, а я практике, а на практике я сейчас лечусь от последствий вакцинации -воспаления нерва уже как месяц.
по этому ты готов мне оплатить лечение от последствий вакцины, чтоб я повторно вакцинировался и потом опять лечился от последствий?
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01.12.2021 11:46 Відповісти
седалищного нерва? так это не от вакцины, это от насаживания на бутылку
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01.12.2021 23:01 Відповісти
Супер ! Розумне рішення . Це додатково зменшить кількість не вакцинованих . Зовсім упороті антиваксери звісно залишаться , але в значно меншій кількості і то не надовго . Таких екземплярів скорочує сама природа по декілька сотень щодня .
Так що все в нас буде ОК.
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30.11.2021 13:11 Відповісти
Либо люди проснутся либо дальше будет хуже...тем кто за всё это уже ничего не поможет...
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30.11.2021 13:22 Відповісти
Сплять тіки ті, хто спав і до цього, нічим вони не зарадять, але й не перешкодять.
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30.11.2021 14:40 Відповісти
А если переболел и вакцинация противопоказана?
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30.11.2021 13:49 Відповісти
это их не волнует...сказали ширнуться значит надо)
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30.11.2021 13:56 Відповісти
Можешь личным примером (не рекомендую) попытаться доказать Ляшко и вакцинаторам, что вакцина дает побочки, и выбросить кучу бабла на лечение потом, если правда поможет.
Но судя по нацисткой Германии, только на Нюрнбергском процессе Вас выслушают.
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30.11.2021 14:35 Відповісти
Как вы, тролли кацапские, палитесь на раз этой своей "логикой" "моя противник, значит нацист"...
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30.11.2021 18:30 Відповісти
ХЗ но ты палишся своими шовинистическими взглядами к тем кто имеет мнение отличное от твоего.
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01.12.2021 11:49 Відповісти
Если переболел - 3 месяца можешь ходить со справкой о выздоровлении - имеет ту же силу, что и сертификат о вакцинации.

"вакцинация противопоказана"

Кем противопоказана?
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30.11.2021 18:29 Відповісти
Спасибо, понял.
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30.11.2021 21:52 Відповісти
візьміть довідку..дають зараз на три місяці.
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30.11.2021 22:55 Відповісти
Доктор Менгеле
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30.11.2021 18:57 Відповісти
Для тех кто вякает по поводу того , мол а где доказательства побочных эффектов- в том то и херня, что нет данных о возможных побочных эффектах. Их не представляют сами производители вакцин. А почему? А ***** потому что стадии изучения последствий они не проходили. Их на вас идиоты испытывали, и кроме того верить нашей статистике бред. Более того а не борзо ли меньшей части населения(вакцинированые) ограничивать свободу и права бОльшей части населения? Не ****** ли?
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01.12.2021 07:36 Відповісти
И добавлю особо одарённым, что вакцинированный тоже разносит вирус. Он тоже болеет. И не факт ,что именно сырые вакцины приводят к таким мутациям. Вакцина должна быть проверена, вводится там где нет противопоказаний, все остальное завуалированный геноцид.
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01.12.2021 07:39 Відповісти
мы все умрем, но я поже
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02.12.2021 17:39 Відповісти
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