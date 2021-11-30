С 6 декабря Кабмин ужесточает карантин для невакцинированных граждан, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА

С 6 декабря в Украине вводятся новые карантинные правила.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, изменения в основном касаются регионов, находящихся в "желтой" зоне. Ляшко назвал это "карантином для невакцинированных".

"Наибольшее изменение в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности", - отметил он.

По его словам, с 6 декабря представители бизнеса в "желтой" зоне будут обязаны проверять документы о вакцинации или негативном тесте.

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"Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников. Усиление правил для невакцинированных требуется, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", – заявил Ляшко.

Министр подчеркнул, что локдаун для невакцинированных уже действует в Чехии, Словакии и Австрии.

Также, по его словам, срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Ляшко напомнил, что минимально возможные интервалы между дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.