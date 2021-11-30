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С 6 декабря Кабмин ужесточает карантин для невакцинированных граждан, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

С 6 декабря в Украине вводятся новые карантинные правила.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, изменения в основном касаются регионов, находящихся в "желтой" зоне. Ляшко назвал это "карантином для невакцинированных".

"Наибольшее изменение в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности", - отметил он.

По его словам, с 6 декабря представители бизнеса в "желтой" зоне будут обязаны проверять документы о вакцинации или негативном тесте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эффективность имеющихся вакцин значительно снизится из-за штамма "Омикрон", - глава Moderna

"Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников. Усиление правил для невакцинированных требуется, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", – заявил Ляшко.

Министр подчеркнул, что локдаун для невакцинированных уже действует в Чехии, Словакии и Австрии.

Также, по его словам, срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Ляшко напомнил, что минимально возможные интервалы между дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

С 6 декабря Кабмин ужесточает карантин для невакцинированных граждан, - Ляшко 01

С 6 декабря Кабмин ужесточает карантин для невакцинированных граждан, - Ляшко 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Зіг Хайль, Гер Ляшко. Яволь...
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30.11.2021 10:34
+15
ты готовься получать каждые пол года укольчик
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30.11.2021 11:14
+14
ой...

Daily Expose сообщает:

Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) публикует еженедельный отчет «Надзор за вакцинами», содержащий статистические данные о случаях Covid-19, госпитализациях и смертях с разбивкой по вакцинационному статусу по всей Англии за последние четыре недели.

Их последний отчет , опубликованный в четверг, 25 ноября, охватывает данные об инфекциях, госпитализациях и смертях с 43 по 46 неделю 2021 года (25 октября - 21 ноября).

В отчете говорится, что с 25 октября по 21 ноября было зарегистрировано 833,332 случая Covid-19, 9094 случая госпитализации Covid-19 и 3700 случаев смерти от Covid-19. Из них на непривитых приходилось 39% всех случаев, 34% всех госпитализаций и 19% всех смертей. В то время как вакцинированные составляли 61% всех случаев, 66% всех госпитализаций и 81% всех смертей.
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30.11.2021 10:47
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По-перше - нормативники актами, які встановлюють правила для громадян України є не тільки закони, а й укази Президента України, а також постанови уряду України. Якщо ви цього не знаєте - ви, мабуть, прогулювали уроки Правознавства у школі.

По-друге - держава має права встановлювати правила для представників бізнесу, а вони у свою чергу - мають право встановлювати правила для доступу громадян на свою приватну територію.
Звісно, що "представник бізнесу" не може підійти до вас на вулиці, щоб перевірити ваші документи, але якщо ви прийшли у ресторан, чи ТРЦ, чи кинотеатр, що належить представникові бізнесу, він має право вас на свою територію не допустити.ю якщо ви не виконаете вимог по допуску на територію.
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30.11.2021 12:20 Ответить
він має право вас на свою територію не допустити.ю якщо ви не виконаете вимог по допуску на територію.

чем нарушет кучу норм законодательства, так ведь было до всего ковидобесия , правда ведь?? Нормы изменились? отньть, какабыла так и есть от и выходит - закон как дышло,кто его вертит тому и вышло
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30.11.2021 12:58 Ответить
Не нарушает это никаких норм законодательства - ни кучу, ни кучку. То, что вы себе там нафантазировали не является нормами законодательства. И да, вас имеют право не пустить на частную территорию. И это не будет нарушением никаких законов.
Например - в театр вас без билета и раньше не пускали - какое законодательство это нарушало? А никакого. Сейчас к билету добавился ковид-сертификат.
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30.11.2021 18:28 Ответить
обоги ,насколько ж тупы ваксеры - Общественные Заведения (не смотря на форму собственности) работают по принципу публичного договора и обязаны оказывать услугу всем и каждому, кто обратиться.согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", потребитель - физическое лицо, которое приобретает, заказывает, использует или намеревается приобрести или заказать продукцию для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника.
Проверять/требовать дукументы может только полиция согласно закону о плиции (и там справок/медицины/кукодов нет), во всех остальных случаях нарушение закона -превышение должносных полномочий. Это первое за что можно зацепить, а дальше больше.
Вы хоть нигде не говорите свою чушь,а то люди еще поверят.
Раньше только родные знали что вы необразованы и безнадежно глупы, теперь весь интернет
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01.12.2021 08:57 Ответить
Да, да, будете рассказывать контролерам в театре или в транспорте, что они не имеют права требовать от вас предъявить ваш билет, который является ДОКУМЕНТОМ.

"Раньше только родные знали что вы необразованы и безнадежно глупы, теперь весь интернет"
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01.12.2021 09:29 Ответить
Дядяпетятыдурак? тебя заклинило с билетом?
Спрошу прямо - нормой КАКОГО ЗАКОНА руководствуются те кто (по сути своей вообще не делегирован в рамках своих полномочий) проверяет кукоды?
пысы - постанова кму - не является нормой как коап 44.3. Это отсылочные нормативы
Давай упоротый ваксер,пошустри гугл, он тебя разочарует
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01.12.2021 10:05 Ответить
" тебя заклинило с билетом"

А почему меня должно с ним расклинивать, если тебе, дурачек, абсолютно НЕЧЕГО возразить на этот аргумент и аргумент с билетами разбивает вдребезги все твои манипулятивные конструкции, выставляя тебя полным идиотом?

"постанова кму - не является нормой"

Законы Украины, как и указы Президента и постановления Кабмина являются нормативно-правовыми актами. Тем более, что постановление Кабмина выдано в обеспечение закона Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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01.12.2021 10:32 Ответить
Все с тобой ясно,пиши исЧо подобный бред.
ПЫСЫ - мусора (те кто постарше в званиях) в отличии от тебя олуха, законы знают ,и на мой вопрос на какую норму закона о полиции ссылаются при требовании у меня справки или кукода - уходят в осадок и желают хорошего дня Но тебе, я разрешаю приседать и делать ку перед всяким кто скажет что ты гибон без кукода
Повторюсь - нормой КАКОГО ЗАКОНА разрешено, все что напишешь без ссылки на ЗАКОН - это твой личный бред упоротого.
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01.12.2021 10:55 Ответить
А, ну то есть согласно твоей же логике - все, что ты написал - это твой личный бред упоротого, ибо ни единой ссылки ни на какой закон ты не привел. Молодец, ты опять обосрался.

По поводу билетов я так понял, тебе нечего возразить? То есть такой документ, как билет от тебя все-таки требовать имеют право и все, что ты написал выше - таки 100% чушь, черно?

И да, как раз полицейские у нас законов, к сожалению, не знают - неоднократно с этим сталкивался на практике.
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01.12.2021 15:37 Ответить
Ви також мабуть право курили, а не читали. Особливо в частині делегованих повноважень
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30.11.2021 13:47 Ответить
Штамів буде море кожен рік, нічого не зробиш, ковід як і грип буде постійно мутувати, фаркомпанії вже не відпустять цю тему.... Тепер візьмемо а що буде з імунною системою яку будуть штрикати 3 рази на рік РНК вакциною ....
Хто ще не читав що це таке, почитайте на якому принципі вона збудована...

Колись був інший вірус SARS в 2002 і почитайте що сталось через попередню вакцину... вже це все проходили...
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30.11.2021 12:04 Ответить
В сетях некоторые пользователи заявляют, что ни эпидемии, ни пандемии, ни карантина нет, и это якобы подтвердили в Минздраве Украины. В качестве доказательства приводится ответ Центра на запрос, в котором говорится: "за период с 01.03.2020 по 01.08.2021 эпидемий на территории Украины не зарегистрировано".

Что на самом деле: Как пояснили в Центре общественного здоровья Минздрава в комментарии для StopFake - это лишь особенность использования терминов, ведь в нормативно-правовых актах используется не термин "эпидемия", а "медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера государственного уровня". Поэтому на запрос о предоставлении списка эпидемий с устанавливающими их документами был дан именно такой ответ.

Миф: Более 75 спортсменов внезапно умерли или серьезно заболели после вакцинации от COVID-19

Распространяется информация, что за последние 5 месяцев более 75 спортсменов внезапно умерли или серьезно заболели из-за "генной вакцинации" от коронавируса. И в данном утверждении ссылаются на статью немецкого новостного агентства Report 24. К публикации добавляется список спортсменов, якобы доказывающий, что в последнее время среди них участились случаи остановки сердца.

Что на самом деле: Нет доказательств того, что все те спортсмены были вакцинированы от COVID-19. Список из 75 спортсменов был составлен произвольно и включает как сердечные приступы у пожилых тренеров, так и случаи внезапной остановки сердца у младших спортсменов (в том числе и из-за наследственных причин). Несмотря на распространенные утверждения, рост количества сердечных приступов в спорте за "последние 5 месяцев" не был зарегистрирован.

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30.11.2021 22:47 Ответить
Не має ні епідемії ні черезвичайної ситуації, якби була то це б був форс мажор для всіх договорів, тому це все бурда і розвод і порушення конституції, що потім і виявляють суди коли люди оскаржують штрафи...
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01.12.2021 08:59 Ответить
Я жива людина Світлана із роду Декар по свобідній волі дарованої мені від Святого Господа Бога ЗАБОРОНЯЮ в країні і на всій планеті Земля демонізм,фашизм,рабство і медичну диктатуру,забороняю проводження експерименту над усіма жителями планети Земля! За кожну убиту людину я виставляю всім хто винен у цьому рахунок в 500 мільярдів євро нащадкам убитих!
Наказую демонським силам припинити безчинства,повернути Землі все награбоване,почистити отруту і сміття після себе і покинути планету Земля негайно!
Наказ виконувати негайно!
Святий Бог є мені свідок!
Моє слово тверде як камінь

Амінь
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30.11.2021 12:07 Ответить
православна блондинка з "комплексом Наполеона"-це ЩОСЬ!
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30.11.2021 22:49 Ответить
а комунізм і рашизм чому не забороняєш? бо це твої работодавці?
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01.12.2021 22:56 Ответить
А что тверже слово божие или захват санитара кмс по самбо?
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01.12.2021 23:21 Ответить
Если бы с вами так нянчились во времена оспы...сгоняли под дулами автоматов в той же Югославии, и насильно вакцинировали долб#&#в. Из-за вас теперь эта эпидемия будет годами длиться. Все что нужно загнать в стойло как сделали китайцы и вакцинировать.
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30.11.2021 12:45 Ответить
Вирус постоянно мутирует, от чего прививать?
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30.11.2021 13:02 Ответить
для начала разберись что такое мутация, как работает вакцина и т.д. потом задавай глупые вопросы. Точнее их не останется.
Оспа тоже мутировала. ВСЕ мутируют. Даже ты.
Человек с мутацией не перестает быть человеком.
Коронавирус с мутацией не перестает быть коронавирусом.
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30.11.2021 23:48 Ответить
Вакцина никак не работает, к сожалению
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01.12.2021 22:59 Ответить
Оспа мутировала только один раз..от верблюда к людям...все..и вакцина по сути одна...
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01.12.2021 23:22 Ответить
Все что нужно загнать в стойло
*********
От цьому якраз вірю.
Чергові "заганятєлі в стойло" . Так і є.
Принцип той же, тільки засоби різні, - щоб позбавити людей свободи, їх треба спочатку залякати.
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30.11.2021 13:26 Ответить
ЇХ НЕ ВСТИГЛИ ЗАЛЯКАТИ?
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30.11.2021 22:52 Ответить
Лечись
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30.11.2021 15:29 Ответить
Дивився документальний французський фільм присвячений Covid 19 в Китаї.
Міри боротьби з цією чумою драконовські. Вони і зараз не змінилися.
Ще розповаідалося про одного хворого антівакцинатора який лежачи в
лікарні розповсюджував всіляку херню про вакцину. Яке ви думаєте ,що
з ним зробили? Його просто розстріляли! В них зараз такий порядок: не
бажаєш отримати штрикалку- до стінки! Без церемоній!
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01.12.2021 11:35 Ответить
Правильно! Тисніть дегенератів-антиваксерів!
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30.11.2021 12:56 Ответить
В мене таке враження що українці недалеко втікли від середньовіччя.
Демонстрація злоби і тупості антівакцинаторів безмежна! Елементарний прояв
ліності і безвідповідальності.Це ж так просто зробити щеплення і отримати
через "Дію" документи підтверджуючи що в тебе все нормально. Так ні.
Кричать про Конституцію яку не читали,про утискі свободи яку порушують
на кожному кроці відносно свого сусіда,бо він ніби то не має на неї право.
Невакцинованих не треба лікувати безкоштовно. Хай оплачує грошима!
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30.11.2021 13:53 Ответить
Деньги на лечение от побочных явлений проявляющихся каждый раз после вакцинации ты давать будешь?
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30.11.2021 14:24 Ответить
А близьких які захворіли на COVID 19, ти особисто будеш лікувати?
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30.11.2021 15:34 Ответить
НЕ ТРЕБА ВСІМ ВИСТАВЛЯТИ НА ПОКАЗ ускладнень твого мозку..

правда,не від вакцинації..
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30.11.2021 22:54 Ответить
доказательства побочных явлений в студию, желательно из авторитетного медицинского журнала типа Ланцет.
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30.11.2021 23:49 Ответить
Ты веришь теории, а я практике, а на практике я сейчас лечусь от последствий вакцинации -воспаления нерва уже как месяц.
по этому ты готов мне оплатить лечение от последствий вакцины, чтоб я повторно вакцинировался и потом опять лечился от последствий?
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01.12.2021 11:46 Ответить
седалищного нерва? так это не от вакцины, это от насаживания на бутылку
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01.12.2021 23:01 Ответить
Супер ! Розумне рішення . Це додатково зменшить кількість не вакцинованих . Зовсім упороті антиваксери звісно залишаться , але в значно меншій кількості і то не надовго . Таких екземплярів скорочує сама природа по декілька сотень щодня .
Так що все в нас буде ОК.
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30.11.2021 13:11 Ответить
Либо люди проснутся либо дальше будет хуже...тем кто за всё это уже ничего не поможет...
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30.11.2021 13:22 Ответить
Сплять тіки ті, хто спав і до цього, нічим вони не зарадять, але й не перешкодять.
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30.11.2021 14:40 Ответить
А если переболел и вакцинация противопоказана?
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30.11.2021 13:49 Ответить
это их не волнует...сказали ширнуться значит надо)
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30.11.2021 13:56 Ответить
Можешь личным примером (не рекомендую) попытаться доказать Ляшко и вакцинаторам, что вакцина дает побочки, и выбросить кучу бабла на лечение потом, если правда поможет.
Но судя по нацисткой Германии, только на Нюрнбергском процессе Вас выслушают.
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30.11.2021 14:35 Ответить
Как вы, тролли кацапские, палитесь на раз этой своей "логикой" "моя противник, значит нацист"...
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30.11.2021 18:30 Ответить
ХЗ но ты палишся своими шовинистическими взглядами к тем кто имеет мнение отличное от твоего.
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01.12.2021 11:49 Ответить
Если переболел - 3 месяца можешь ходить со справкой о выздоровлении - имеет ту же силу, что и сертификат о вакцинации.

"вакцинация противопоказана"

Кем противопоказана?
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30.11.2021 18:29 Ответить
Спасибо, понял.
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30.11.2021 21:52 Ответить
візьміть довідку..дають зараз на три місяці.
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30.11.2021 22:55 Ответить
Доктор Менгеле
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30.11.2021 18:57 Ответить
Для тех кто вякает по поводу того , мол а где доказательства побочных эффектов- в том то и херня, что нет данных о возможных побочных эффектах. Их не представляют сами производители вакцин. А почему? А ***** потому что стадии изучения последствий они не проходили. Их на вас идиоты испытывали, и кроме того верить нашей статистике бред. Более того а не борзо ли меньшей части населения(вакцинированые) ограничивать свободу и права бОльшей части населения? Не ****** ли?
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01.12.2021 07:36 Ответить
И добавлю особо одарённым, что вакцинированный тоже разносит вирус. Он тоже болеет. И не факт ,что именно сырые вакцины приводят к таким мутациям. Вакцина должна быть проверена, вводится там где нет противопоказаний, все остальное завуалированный геноцид.
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01.12.2021 07:39 Ответить
мы все умрем, но я поже
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02.12.2021 17:39 Ответить
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