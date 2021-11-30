Эффективность имеющихся вакцин значительно снизится из-за штамма "Омикрон", - глава Moderna
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма "Омикрон".
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамму "Омикрон".
"Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность - ред.) была бы на таком же уровне... как было со штаммом "Дельта"... Я думаю, будет значительное падение (эффективности - ред.). Я просто не знаю, насколько сильным оно будет, потому что нам нужно дождаться данных, но все ученые, с которыми я разговаривал... считают, что "хорошо не будет", - рассказал Бансель.
Он отметил, что из-за наличия большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма COVID и его быстрого распространения в странах Африки, существующие в настоящее время вакцины, возможно, нужно будет изменить в следующем году.
Исполнительный директор Moderna добавил, что эксперты не ожидали появления такого варианта, как "Омикрон", еще, по крайней мере, один или два года.
Пожалуйста, подождите...
вірусивакцини на постійній основі. Гроші повинні текти рікою.Все заради здоров'я людей.
"...заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться". Даже если это и так, то все равно какая-то защита все равно остается, а этого можно оказаться достаточно чтобы легче перенести "омикрон" и проч.
А взагалі так, купляйте, вакцинуйтесь, носіть маску правильно і не вякайте. Омікрон з*явився не в Німеччині, а в ПАР. А що таке ПАР пояснювати я думаю не варто.
Без "паспорта здоровья" - ты изгой.
Средний класс фактически уничтожен. Общество поделено на бедноту и олигархов.
О дивный, новый мир!
https://www.youtube.com/watch?v=dYslBpj4d1A
Повторю - умнейший и грамотнейший человек. И не пропутинец.
Ну трохи логіку включайте!
ua Безенчук
Как они определяют эффективность вакцин в % ? Какие исследования проводились?
Для подтвержения ваших слов тоже нужны исследования.
А фигушки.
Теперь эта песня со штаммами будет бесконечной ибо нельзя полностью доверять никому ничего.
Нельзя доверить клоуну всю полноту власти.
Нельзя фармаолигархии доверять жизнь и здоровье человечества.
В моем понимании это когда вирус сталкивается с ВОЗДЕЙСТВИЕМ на него - кто то пьет антибиотик, вирус к нему приспасабливается, или атмосфера загажена выбросами тяжелой промышленности где воздушно-капельным путем вирус смешиваясь с ними мутирует...Так это происходит?
Но в Африке НЕТ тяжелой промышленности! Там 90% населения думаю никак вообще не борется с вирусом (не пьет таблетки которых просто нет). Тогда как же происходит воздействие на вирус чтобы он "мутировал"?
Мутации процесс практически случайный. В общем случае чем больше носителей, тем выше вероятность мутаций. То что он возник в Африке (а "дельта" в Индии) вполне закономерно. Наверняка там максимум носителей, но до этого никому нет дела.
Вирус с "удачными" мутациями (как правило на заразность и устойчивость к вакцинам/имунитету) получает конкурентное преимущество и распространяется дальше вытесняя при этом и более старые модификации.
"Омикрон" судя по-всему отбор прошёл. Именно с этим и связана обеспокоенность.
Про який "кожен рік" можна говорити коли у нас пандемія всього другий рік? Єдина корреляція яка реально є - це то шо нові штамми приходять з тих країн де суспільним порядком навіть не пахне. Перші варіації не рахуємо, дурних людей кругом навалом, час пройшов поки до всіх дійшло.