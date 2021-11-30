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Эффективность имеющихся вакцин значительно снизится из-за штамма "Омикрон", - глава Moderna

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Эффективность имеющихся вакцин значительно снизится из-за штамма

Главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма "Омикрон".

Об этом пишет Financial Times,  передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамму "Омикрон".

"Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность - ред.) была бы на таком же уровне... как было со штаммом "Дельта"... Я думаю, будет значительное падение (эффективности - ред.). Я просто не знаю, насколько сильным оно будет, потому что нам нужно дождаться данных, но все ученые, с которыми я разговаривал... считают, что "хорошо не будет", - рассказал Бансель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Johnson & Johnson разрабатывает вакцину против штамма "Омикрон"

Он отметил, что из-за наличия большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма COVID и его быстрого распространения в странах Африки, существующие в настоящее время вакцины, возможно, нужно будет изменить в следующем году.

Исполнительный директор Moderna добавил, что эксперты не ожидали появления такого варианта, как "Омикрон", еще, по крайней мере, один или два года.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Чомусь коментарів немає...Невже свідки уколів пішли в запій...)
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30.11.2021 10:22
+8
Значить те,що ви купили і чим вакцинувались вже ні холєри не варте...Але в дорозі вже нові вакцини,так що купляйте і знову вакцинуйтесь...Ця диявольська гра надовго...
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30.11.2021 10:29
+7
Фармацевтичні компанії готові розробляти віруси вакцини на постійній основі. Гроші повинні текти рікою. Все заради здоров'я людей.
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30.11.2021 10:25
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Чомусь коментарів немає...Невже свідки уколів пішли в запій...)
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30.11.2021 10:22 Ответить
АНТИВАКСЕРЫ БЫЛИ ПРАВЫ!!!
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30.11.2021 10:36 Ответить
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30.11.2021 10:44 Ответить
"Молодёжного"? З-під якого каменю автор виліз?
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30.11.2021 11:16 Ответить
ждут методичек
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30.11.2021 21:51 Ответить
Фармацевтичні компанії готові розробляти віруси вакцини на постійній основі. Гроші повинні текти рікою. Все заради здоров'я людей.
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30.11.2021 10:25 Ответить
Вони їх і так розробляють і виробляють. І без ковіда.
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30.11.2021 11:13 Ответить
Оказалось что ты один этому радуешься, тебя это не наводит на определенную мысль )

"...заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться". Даже если это и так, то все равно какая-то защита все равно остается, а этого можно оказаться достаточно чтобы легче перенести "омикрон" и проч.
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30.11.2021 10:28 Ответить
Фигово
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30.11.2021 10:28 Ответить
Значить те,що ви купили і чим вакцинувались вже ні холєри не варте...Але в дорозі вже нові вакцини,так що купляйте і знову вакцинуйтесь...Ця диявольська гра надовго...
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30.11.2021 10:29 Ответить
це значить що буде новіший варіант вакцини для протидії новому варіанту вірусу. Ви так пишете наче вірус миттєво перенесеться з Африки до Вашого місцезнаходження.

А взагалі так, купляйте, вакцинуйтесь, носіть маску правильно і не вякайте. Омікрон з*явився не в Німеччині, а в ПАР. А що таке ПАР пояснювати я думаю не варто.
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30.11.2021 11:20 Ответить
Він взагалі десь із центральної Африки і там вже масово поширився. Але там відсутнє тестування. А в ПАР воно місцями є. Тому його там і виявили.
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30.11.2021 11:43 Ответить
Наша песня хороша,начинай сначала.
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30.11.2021 10:39 Ответить
Раз в полгода - обязательная уколизация.
Без "паспорта здоровья" - ты изгой.
Средний класс фактически уничтожен. Общество поделено на бедноту и олигархов.
О дивный, новый мир!
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30.11.2021 10:42 Ответить
Дітей завжди в дитсадки приймали виключно привитих. Шо, корона впаде укол безкоштовний зробити?
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30.11.2021 11:21 Ответить
Какое отношение традиционная вакцинопрофилактика имеет к современному карантинному фашизму?
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30.11.2021 13:58 Ответить
А відношення непряме - якщо дітей завжди обов*язково вакцинували, то чому б і дорослих не вакцинувати якщо є смертельно небезпечна хвороба? Я поки що бачу тільки одну перепону - "дорослі" вишнябуються забагато, думають що дофіга в них свободи забере факт укола. Смішні.
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30.11.2021 16:39 Ответить
Не хочу спорить с фанатиками, но если ты укололся - то радуйся. Тебе ничего не грозит, в твоём воображении. Но других не трогай. Они свободны.
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30.11.2021 17:16 Ответить
Ооо, нашли отмазку, почему их ФАКцины не действуют.
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30.11.2021 10:42 Ответить
Прошу внимательно послушать этого умнейшего человека.

https://www.youtube.com/watch?v=dYslBpj4d1A
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30.11.2021 10:44 Ответить
какой-то мудак на видео, на перстне у него череп, скорее всего это сатанист.
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30.11.2021 11:24 Ответить
У вас в ГОЛОВЕ тоже череп. Но вы же не сатанист?
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30.11.2021 13:17 Ответить
ага смешная шутка, но это не одно и тоже, сами понимаете.
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30.11.2021 13:46 Ответить
Он, естетсвенно, масон. Но он умнейший человек. Я знаю, что говорю. И он и вправду никогда не ошибается.
Повторю - умнейший и грамотнейший человек. И не пропутинец.
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30.11.2021 13:49 Ответить
Навальний теж був не пропутінець. І тим не менше був дуже вокально за вторгнення РФ в Грузію у 2008, і з грузинів стібався.
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30.11.2021 16:41 Ответить
ЦЕ не Навальний. До чого тут Понасєнков? Яким боком Понасєнков до Криму?
Ну трохи логіку включайте!
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30.11.2021 17:40 Ответить
Как они определяют эффективность вакцин в % ? Какие исследования проводились?
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30.11.2021 10:45 Ответить
Все свнсбч боты и полезные идиоты, им подмахивающие, тут же дружно прокукарекали о вреде вакцинации.
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30.11.2021 10:48 Ответить
Эффективность существующих вакцин против Омикрона практически нулевая..., все инфицированные люди которые приехали с ЮАР в ЕС были привиты, но в самом ЮАР подтверждают, что болезнь протекает в легкой форме госпитализации не требует... из чего следует, что если эта мутация вытеснит все остальные единственные, кто пострадают, то это производители вакцин.
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30.11.2021 10:55 Ответить
Отвечу текстом антиваксерского коммента выше:
ua Безенчук
Как они определяют эффективность вакцин в % ? Какие исследования проводились?

Для подтвержения ваших слов тоже нужны исследования.
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30.11.2021 11:22 Ответить
То нафіга тоді всіх масово колоти наявними вакцинами? Через місяць цей Омікрон стане домінуючим
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30.11.2021 11:04 Ответить
50x50 как в лотерее?
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30.11.2021 11:16 Ответить
А вы что думали, что разок уколетесь и все будет как прежде? Настанет долгожданный коллективный иммунитет, снимут ограничения, откроют границы снова будет расти экономика?
А фигушки.
Теперь эта песня со штаммами будет бесконечной ибо нельзя полностью доверять никому ничего.
Нельзя доверить клоуну всю полноту власти.
Нельзя фармаолигархии доверять жизнь и здоровье человечества.
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30.11.2021 11:19 Ответить
Фармолигархия - это богатырева. А тут реальные компании, придумывающие реальные лекарства.
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30.11.2021 11:24 Ответить
поясните пожалуйста знающие люди. Почему все мутации к нам почему то приходят "из Африки"? И как вообще происходит мутация?
В моем понимании это когда вирус сталкивается с ВОЗДЕЙСТВИЕМ на него - кто то пьет антибиотик, вирус к нему приспасабливается, или атмосфера загажена выбросами тяжелой промышленности где воздушно-капельным путем вирус смешиваясь с ними мутирует...Так это происходит?
Но в Африке НЕТ тяжелой промышленности! Там 90% населения думаю никак вообще не борется с вирусом (не пьет таблетки которых просто нет). Тогда как же происходит воздействие на вирус чтобы он "мутировал"?
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30.11.2021 11:24 Ответить
В биолаборатории редактируют елемент РНК вируса. Какие угодно мутации наделают и главное, все лучше предыдущих.
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30.11.2021 11:30 Ответить
Говорят ,что новая мутация развилась в теле больных спидом.
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30.11.2021 11:33 Ответить
Вирус и окружающая среда практически не пересекаются. Все основные процессы происходят исключительно в организмах носителей.

Мутации процесс практически случайный. В общем случае чем больше носителей, тем выше вероятность мутаций. То что он возник в Африке (а "дельта" в Индии) вполне закономерно. Наверняка там максимум носителей, но до этого никому нет дела.

Вирус с "удачными" мутациями (как правило на заразность и устойчивость к вакцинам/имунитету) получает конкурентное преимущество и распространяется дальше вытесняя при этом и более старые модификации.

"Омикрон" судя по-всему отбор прошёл. Именно с этим и связана обеспокоенность.
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30.11.2021 11:54 Ответить
Людей с ослабленным иммунитетом очень много. Тогда почему мутации не возникают чаще, а стабильно каждый год словно по расписанию.
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30.11.2021 13:18 Ответить
Ослаблений імунітет в даному випадку мається на увазі ВІЛ-інфікованої людини. Тобто майже відсутній. В організмі такої людини вірус ковіду може жити місяцями і розмножуватись майже без перешкод. І "мутація" це реально помилка при копіюванні генетичної інформації віруса коли він розмножується.
Про який "кожен рік" можна говорити коли у нас пандемія всього другий рік? Єдина корреляція яка реально є - це то шо нові штамми приходять з тих країн де суспільним порядком навіть не пахне. Перші варіації не рахуємо, дурних людей кругом навалом, час пройшов поки до всіх дійшло.
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30.11.2021 16:52 Ответить
долой чипирование 666 джи. только икона, молитва, пост, лучина и лбом посильней об пол.
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01.12.2021 01:41 Ответить
 
 