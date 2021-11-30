Ефективність наявних вакцин значно знизиться через штам "Омікрон", - глава Moderna
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться. Це пов'язано із появою нового штаму "Омікрон".
Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, компаніям необхідні місяці, аби розробити у великих масштабах вакцини, що будуть набагато ефективнішими у протистоянні штаму "Омікрон".
"Не існує такої реальності, я думаю, де (ефективність. - Ред.) була б на такому ж рівні... як було зі штамом "Дельта"... Я думаю, буде значне падіння (ефективності. - Ред.). Я просто не знаю, наскільки сильним воно буде, тому що нам потрібно дочекатися даних, але всі вчені, з якими я розмовляв... вважають, що "добре не буде", - розповів Бансель.
Він зазначив, що через наявність великої кількості мутацій у шиповидному білку нового штаму COVID та його швидке поширення в країнах Африки, існуючі на цей час вакцини, можливо, потрібно буде змінити наступного року.
Виконавчий директор Moderna додав, що експерти не очікували появу такого варіанту як "Омікрон".
Будь ласка, зачекайте...
вірусивакцини на постійній основі. Гроші повинні текти рікою.Все заради здоров'я людей.
"...заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться". Даже если это и так, то все равно какая-то защита все равно остается, а этого можно оказаться достаточно чтобы легче перенести "омикрон" и проч.
А взагалі так, купляйте, вакцинуйтесь, носіть маску правильно і не вякайте. Омікрон з*явився не в Німеччині, а в ПАР. А що таке ПАР пояснювати я думаю не варто.
Без "паспорта здоровья" - ты изгой.
Средний класс фактически уничтожен. Общество поделено на бедноту и олигархов.
О дивный, новый мир!
https://www.youtube.com/watch?v=dYslBpj4d1A
Повторю - умнейший и грамотнейший человек. И не пропутинец.
Ну трохи логіку включайте!
ua Безенчук
Как они определяют эффективность вакцин в % ? Какие исследования проводились?
Для подтвержения ваших слов тоже нужны исследования.
А фигушки.
Теперь эта песня со штаммами будет бесконечной ибо нельзя полностью доверять никому ничего.
Нельзя доверить клоуну всю полноту власти.
Нельзя фармаолигархии доверять жизнь и здоровье человечества.
В моем понимании это когда вирус сталкивается с ВОЗДЕЙСТВИЕМ на него - кто то пьет антибиотик, вирус к нему приспасабливается, или атмосфера загажена выбросами тяжелой промышленности где воздушно-капельным путем вирус смешиваясь с ними мутирует...Так это происходит?
Но в Африке НЕТ тяжелой промышленности! Там 90% населения думаю никак вообще не борется с вирусом (не пьет таблетки которых просто нет). Тогда как же происходит воздействие на вирус чтобы он "мутировал"?
Мутации процесс практически случайный. В общем случае чем больше носителей, тем выше вероятность мутаций. То что он возник в Африке (а "дельта" в Индии) вполне закономерно. Наверняка там максимум носителей, но до этого никому нет дела.
Вирус с "удачными" мутациями (как правило на заразность и устойчивость к вакцинам/имунитету) получает конкурентное преимущество и распространяется дальше вытесняя при этом и более старые модификации.
"Омикрон" судя по-всему отбор прошёл. Именно с этим и связана обеспокоенность.
Про який "кожен рік" можна говорити коли у нас пандемія всього другий рік? Єдина корреляція яка реально є - це то шо нові штамми приходять з тих країн де суспільним порядком навіть не пахне. Перші варіації не рахуємо, дурних людей кругом навалом, час пройшов поки до всіх дійшло.