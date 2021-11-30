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Ефективність наявних вакцин значно знизиться через штам "Омікрон", - глава Moderna

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ефективність наявних вакцин значно знизиться через штам

Головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться. Це пов'язано із появою нового штаму "Омікрон".

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, компаніям необхідні місяці, аби розробити у великих масштабах вакцини, що будуть набагато ефективнішими у протистоянні штаму "Омікрон".

"Не існує такої реальності, я думаю, де (ефективність. - Ред.) була б на такому ж рівні... як було зі штамом "Дельта"... Я думаю, буде значне падіння (ефективності. - Ред.). Я просто не знаю, наскільки сильним воно буде, тому що нам потрібно дочекатися даних, але всі вчені, з якими я розмовляв... вважають, що "добре не буде", - розповів Бансель.

Він зазначив, що через наявність великої кількості мутацій у шиповидному білку нового штаму COVID та його швидке поширення в країнах Африки, існуючі на цей час вакцини, можливо, потрібно буде змінити наступного року.

Виконавчий директор Moderna додав, що експерти не очікували появу такого варіанту як "Омікрон".

Читайте також: Для протидії штаму "Омікрон" необхідна достатня кількість вакцин, - G7

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Чомусь коментарів немає...Невже свідки уколів пішли в запій...)
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30.11.2021 10:22
+8
Значить те,що ви купили і чим вакцинувались вже ні холєри не варте...Але в дорозі вже нові вакцини,так що купляйте і знову вакцинуйтесь...Ця диявольська гра надовго...
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30.11.2021 10:29
+7
Фармацевтичні компанії готові розробляти віруси вакцини на постійній основі. Гроші повинні текти рікою. Все заради здоров'я людей.
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30.11.2021 10:25
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Чомусь коментарів немає...Невже свідки уколів пішли в запій...)
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30.11.2021 10:22 Відповісти
АНТИВАКСЕРЫ БЫЛИ ПРАВЫ!!!
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30.11.2021 10:36 Відповісти
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30.11.2021 10:44 Відповісти
"Молодёжного"? З-під якого каменю автор виліз?
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30.11.2021 11:16 Відповісти
ждут методичек
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30.11.2021 21:51 Відповісти
Фармацевтичні компанії готові розробляти віруси вакцини на постійній основі. Гроші повинні текти рікою. Все заради здоров'я людей.
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30.11.2021 10:25 Відповісти
Вони їх і так розробляють і виробляють. І без ковіда.
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30.11.2021 11:13 Відповісти
Оказалось что ты один этому радуешься, тебя это не наводит на определенную мысль )

"...заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться". Даже если это и так, то все равно какая-то защита все равно остается, а этого можно оказаться достаточно чтобы легче перенести "омикрон" и проч.
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30.11.2021 10:28 Відповісти
Фигово
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30.11.2021 10:28 Відповісти
Значить те,що ви купили і чим вакцинувались вже ні холєри не варте...Але в дорозі вже нові вакцини,так що купляйте і знову вакцинуйтесь...Ця диявольська гра надовго...
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30.11.2021 10:29 Відповісти
це значить що буде новіший варіант вакцини для протидії новому варіанту вірусу. Ви так пишете наче вірус миттєво перенесеться з Африки до Вашого місцезнаходження.

А взагалі так, купляйте, вакцинуйтесь, носіть маску правильно і не вякайте. Омікрон з*явився не в Німеччині, а в ПАР. А що таке ПАР пояснювати я думаю не варто.
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30.11.2021 11:20 Відповісти
Він взагалі десь із центральної Африки і там вже масово поширився. Але там відсутнє тестування. А в ПАР воно місцями є. Тому його там і виявили.
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30.11.2021 11:43 Відповісти
Наша песня хороша,начинай сначала.
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30.11.2021 10:39 Відповісти
Раз в полгода - обязательная уколизация.
Без "паспорта здоровья" - ты изгой.
Средний класс фактически уничтожен. Общество поделено на бедноту и олигархов.
О дивный, новый мир!
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30.11.2021 10:42 Відповісти
Дітей завжди в дитсадки приймали виключно привитих. Шо, корона впаде укол безкоштовний зробити?
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30.11.2021 11:21 Відповісти
Какое отношение традиционная вакцинопрофилактика имеет к современному карантинному фашизму?
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30.11.2021 13:58 Відповісти
А відношення непряме - якщо дітей завжди обов*язково вакцинували, то чому б і дорослих не вакцинувати якщо є смертельно небезпечна хвороба? Я поки що бачу тільки одну перепону - "дорослі" вишнябуються забагато, думають що дофіга в них свободи забере факт укола. Смішні.
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30.11.2021 16:39 Відповісти
Не хочу спорить с фанатиками, но если ты укололся - то радуйся. Тебе ничего не грозит, в твоём воображении. Но других не трогай. Они свободны.
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30.11.2021 17:16 Відповісти
Ооо, нашли отмазку, почему их ФАКцины не действуют.
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30.11.2021 10:42 Відповісти
Прошу внимательно послушать этого умнейшего человека.

https://www.youtube.com/watch?v=dYslBpj4d1A
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30.11.2021 10:44 Відповісти
какой-то мудак на видео, на перстне у него череп, скорее всего это сатанист.
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30.11.2021 11:24 Відповісти
У вас в ГОЛОВЕ тоже череп. Но вы же не сатанист?
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30.11.2021 13:17 Відповісти
ага смешная шутка, но это не одно и тоже, сами понимаете.
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30.11.2021 13:46 Відповісти
Он, естетсвенно, масон. Но он умнейший человек. Я знаю, что говорю. И он и вправду никогда не ошибается.
Повторю - умнейший и грамотнейший человек. И не пропутинец.
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30.11.2021 13:49 Відповісти
Навальний теж був не пропутінець. І тим не менше був дуже вокально за вторгнення РФ в Грузію у 2008, і з грузинів стібався.
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30.11.2021 16:41 Відповісти
ЦЕ не Навальний. До чого тут Понасєнков? Яким боком Понасєнков до Криму?
Ну трохи логіку включайте!
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30.11.2021 17:40 Відповісти
Как они определяют эффективность вакцин в % ? Какие исследования проводились?
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30.11.2021 10:45 Відповісти
Все свнсбч боты и полезные идиоты, им подмахивающие, тут же дружно прокукарекали о вреде вакцинации.
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30.11.2021 10:48 Відповісти
Эффективность существующих вакцин против Омикрона практически нулевая..., все инфицированные люди которые приехали с ЮАР в ЕС были привиты, но в самом ЮАР подтверждают, что болезнь протекает в легкой форме госпитализации не требует... из чего следует, что если эта мутация вытеснит все остальные единственные, кто пострадают, то это производители вакцин.
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30.11.2021 10:55 Відповісти
Отвечу текстом антиваксерского коммента выше:
ua Безенчук
Как они определяют эффективность вакцин в % ? Какие исследования проводились?

Для подтвержения ваших слов тоже нужны исследования.
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30.11.2021 11:22 Відповісти
То нафіга тоді всіх масово колоти наявними вакцинами? Через місяць цей Омікрон стане домінуючим
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30.11.2021 11:04 Відповісти
50x50 как в лотерее?
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30.11.2021 11:16 Відповісти
А вы что думали, что разок уколетесь и все будет как прежде? Настанет долгожданный коллективный иммунитет, снимут ограничения, откроют границы снова будет расти экономика?
А фигушки.
Теперь эта песня со штаммами будет бесконечной ибо нельзя полностью доверять никому ничего.
Нельзя доверить клоуну всю полноту власти.
Нельзя фармаолигархии доверять жизнь и здоровье человечества.
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30.11.2021 11:19 Відповісти
Фармолигархия - это богатырева. А тут реальные компании, придумывающие реальные лекарства.
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30.11.2021 11:24 Відповісти
поясните пожалуйста знающие люди. Почему все мутации к нам почему то приходят "из Африки"? И как вообще происходит мутация?
В моем понимании это когда вирус сталкивается с ВОЗДЕЙСТВИЕМ на него - кто то пьет антибиотик, вирус к нему приспасабливается, или атмосфера загажена выбросами тяжелой промышленности где воздушно-капельным путем вирус смешиваясь с ними мутирует...Так это происходит?
Но в Африке НЕТ тяжелой промышленности! Там 90% населения думаю никак вообще не борется с вирусом (не пьет таблетки которых просто нет). Тогда как же происходит воздействие на вирус чтобы он "мутировал"?
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30.11.2021 11:24 Відповісти
В биолаборатории редактируют елемент РНК вируса. Какие угодно мутации наделают и главное, все лучше предыдущих.
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30.11.2021 11:30 Відповісти
Говорят ,что новая мутация развилась в теле больных спидом.
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30.11.2021 11:33 Відповісти
Вирус и окружающая среда практически не пересекаются. Все основные процессы происходят исключительно в организмах носителей.

Мутации процесс практически случайный. В общем случае чем больше носителей, тем выше вероятность мутаций. То что он возник в Африке (а "дельта" в Индии) вполне закономерно. Наверняка там максимум носителей, но до этого никому нет дела.

Вирус с "удачными" мутациями (как правило на заразность и устойчивость к вакцинам/имунитету) получает конкурентное преимущество и распространяется дальше вытесняя при этом и более старые модификации.

"Омикрон" судя по-всему отбор прошёл. Именно с этим и связана обеспокоенность.
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30.11.2021 11:54 Відповісти
Людей с ослабленным иммунитетом очень много. Тогда почему мутации не возникают чаще, а стабильно каждый год словно по расписанию.
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30.11.2021 13:18 Відповісти
Ослаблений імунітет в даному випадку мається на увазі ВІЛ-інфікованої людини. Тобто майже відсутній. В організмі такої людини вірус ковіду може жити місяцями і розмножуватись майже без перешкод. І "мутація" це реально помилка при копіюванні генетичної інформації віруса коли він розмножується.
Про який "кожен рік" можна говорити коли у нас пандемія всього другий рік? Єдина корреляція яка реально є - це то шо нові штамми приходять з тих країн де суспільним порядком навіть не пахне. Перші варіації не рахуємо, дурних людей кругом навалом, час пройшов поки до всіх дійшло.
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30.11.2021 16:52 Відповісти
долой чипирование 666 джи. только икона, молитва, пост, лучина и лбом посильней об пол.
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01.12.2021 01:41 Відповісти
 
 