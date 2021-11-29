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Johnson & Johnson разрабатывает вакцину против штамма "Омикрон"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Johnson & Johnson разрабатывает вакцину против штамма "Омикрон"

Американская компания Johnson & Johnson объявила, что приступает к созданию новой вакцины против штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом заявляет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы начали работать над моделированием и разработкой новой вакцины против "омикрона", и мы при необходимости быстро перейдем к стадии клинических испытаний", - говорит глобальный руководитель отдела научных исследований и разработок Матаи Мэммен.

Параллельно с этим в компании сообщили, что в сотрудничестве с учеными из ЮАР и других стран проверяют эффективность уже имеющихся у нее вакцин против штамма "Омикрон". Специалисты Johnson & Johnson изучают взятые образцы крови и продолжают исследования на тему бустерных доз вакцин с целью понять, могут ли существующие препараты нейтрализовать угрозу штамма "Омикрон".

Также читайте: Ревакцинация - единственная надежная защита от штамма "Омикрон", - ведущий инфекционист США Фаучи

В свою очередь Мэммен подчеркнул, что появление нового варианта коронавируса указывает на необходимость продолжать отслеживать эпидемиологическую ситуацию, вакцинировать против COVID-19 и брать анализы на его возможное наличие.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "Омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.

Читайте также: Сильное чувство усталости без потери вкуса или обоняния, - врач из ЮАР рассказала о симптомах штамма коронавируса "Омикрон"

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Топ комментарии
+20
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29.11.2021 19:10
+14
Золота жила! Ельдорадо!
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29.11.2021 19:11
+10
Хороший бізнес. Кожний квартал новий штамм, show must go on.
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29.11.2021 19:25
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Цим всім комерсантам - невігласам - медичним узурпаторам корисно знати, що в грецькому алфавіті після букви Омікрон йде буква Пі.
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29.11.2021 19:10 Ответить
Да сбудется сие пророчество
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30.11.2021 05:41 Ответить
Сі пропустили і Пі пропустять
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30.11.2021 08:15 Ответить
Oни не знают ни украинского, ни русского языков.
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30.11.2021 08:16 Ответить
Сі в них буде після Пі. Всьо чотко.
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01.12.2021 01:04 Ответить
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29.11.2021 19:10 Ответить
Золота жила! Ельдорадо!
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29.11.2021 19:11 Ответить
Ну, можете пойти другим путем.
Широкое распространение вакцинации привело к снижению заболеваемости в Соединенных Штатах с 4,4 на 100 000 жителей в 1932 году до 2,0 в 1937 году. В нацистской Германии , где власти предпочитали лечение и изоляцию вакцинации (примерно до 1939-41 годов), количество случаев заболевания за тот же период выросло с 6,1 до 9,6 на 100 000 жителей. [53]
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29.11.2021 19:19 Ответить
Это про дифтерию если что.
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29.11.2021 19:20 Ответить
Она также мутирует как вирусы вызывающие ОРВИ?
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29.11.2021 20:09 Ответить
В Антипки кризис жанру.
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30.11.2021 06:13 Ответить
криза
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30.11.2021 08:29 Ответить
От якщо б ти написав таке про грип, я б повністю погодився! Це аксіома, перевірена десятиліттями: чим більш небезпечний вірус, тим менш він заразний, та менш схильний до мутацій. І звісно, вакцинація має чудовий ефект. І навпаки: чим менш небезпечний вірус, тим він більш заразний, і більш схильний до мутацій. І вакцина у цьому випадку до банана. Яскравий приклад тому грип! Так само і ковід стане сезонним захворюванням. І вакцини цьому не перешкодять.
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29.11.2021 21:35 Ответить
які свіжі дані!
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29.11.2021 21:14 Ответить
"Смекаешь, Шарапов? Ты представляешь, сколько товару можно пропустить через вагон-ресторан? Это же Клондайк, Эльдорадо!".(с)
А в данном случае я затрудняюсь представить аналог. Клондайк&Эльдорадо меркнут, не говоря уже о вагоне-ресторане.
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30.11.2021 05:48 Ответить
Лошари, конкуренти вже склЕпали. Тобто набадяжили.
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29.11.2021 19:13 Ответить
Своего не упустим! Власть + деньги! А учёные и врачи ЮАР заявляют, что протекает легко.
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29.11.2021 19:14 Ответить
Вони агенти мацкви.
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29.11.2021 19:17 Ответить
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30.11.2021 00:26 Ответить
А що як існуючі вакцини більш ефективні? Ніхто ж не знає. Їм же ж треба від декількох днів до декількох тижнів, щоб з'ясувати. Краще б зробили вакцину від ідіотії.
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29.11.2021 19:17 Ответить
Да еще три дня назад тут один форумный антиваксер все испытания за минуту провел.

Сергей Яковлев e7f4e3fd

Ну вот.и новый штамм против которого вакцина бесполезна

26.11.2021 07:33
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29.11.2021 19:24 Ответить
Она и от предыдущего не могла помочь ,так как это не вакцина ,а экспериментальный препарат
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29.11.2021 19:49 Ответить
Чтобы тот экспериментальный препарат якобы от ковида, сиречь-шмурдяк, назвали вакциной,он должен пройти многолетние испытания на отсутствие последствий.потому колитесь Лохи,Букав в Алфавите ишо многа.
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29.11.2021 19:48 Ответить
А оскорблять-то зачем? Кто хочет - колется, кто нет - нет. А кто лох жизнь покажет. Потом.
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29.11.2021 19:56 Ответить
Абсолютно с Вами согласен. Еще бы кто это нашей недолугой власти растолковал.
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29.11.2021 20:11 Ответить
Вони не недолугі. Вони невиліковно хитрови*бані. Там тільки розтин допоможе.
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29.11.2021 20:19 Ответить
Я как раз зеркалю комменты большинства на цензоре.тут ваксов собралось как будто с земель Хайтаны понаехали.я очень даже спокойно высказался, больше пренебрежения было к шмурдяку в шприцах.странно что многие называют "это "вакциной
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03.12.2021 20:33 Ответить
Щас все уколемся и уснем навеки))З) Букафф в китайских иероглифах ох как дофуя...
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29.11.2021 19:22 Ответить
Нову гонку розпочато.
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29.11.2021 19:23 Ответить
Хороший бізнес. Кожний квартал новий штамм, show must go on.
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29.11.2021 19:25 Ответить
Поганий бізнес. Ще невідомо як імунна система людей відреагує на всі ці вакцини в такій кількості.
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29.11.2021 20:32 Ответить
а їм пох. вони свої "винаходи" не вживають.
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01.12.2021 01:08 Ответить
Розмір вірусу SARS-CoV-2 - 0,0000001 метра, розмір людини нехай 1 метр...ви можете уявити, щоб людина вбила істоту розміром десять тисяч кілометрів?! навіть Кличко не вбив би!
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29.11.2021 19:33 Ответить
Є не так і мало людей, які можуть нашу планету переворити на мертвий камінчик серед мертвого космосу.
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29.11.2021 19:36 Ответить
Немає таких людей.Всієї ядерної зброї не вистачить,щоб умертвити планету.Навіть близько не вистачить.
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29.11.2021 20:10 Ответить
"В общей сложности, произведено более 2000 ядерных взрывов, которые осуществлялись во всем мире с 16 июля 1945 года (Соединенные Штаты) до 29 июля 1996 года (Китай)."... і Земля не розкололась, як нас вчили у школі.
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29.11.2021 20:21 Ответить
Планету не умертвив астероїд,який мав потужність,як мільйони ядерних бомб.За ядерну зброю це страшилки,щоб її не мали всі охочі.Вона звісно надпотужна,але ж не така,як страшать.
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29.11.2021 20:36 Ответить
Нас вже таке в школі не вчили.
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29.11.2021 20:37 Ответить
Просто взрывы были не сильно мощные и размазанные по времени. Если б тот весь арсенал бахнули в один момент, то вполне могли бы выйти на орбиту Юпитера.
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30.11.2021 00:38 Ответить
Врач из ЮАР, обнаружившая новый штамм, рассказала, что он более заразен, но очень легко переносится- покашливание, болит горло и голова.
Все симптомы сезонной ОРВИ.
Не стоит сходить с ума.
Никакие локдауны и вакцины не помогут, так как вирус мутирует.
Он сам должен выродиться и похоже это происходит.
Хватит нагнетать и реагировать на пропаганду
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29.11.2021 19:44 Ответить
Все симптомы сезонной ОРВИ.

Так может это просто и есть сезонная ОРВИ?
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29.11.2021 20:14 Ответить
как она сказала, тест на ковид реагирует как на ковид.
Но во- первых, тесты сделали более чувствительными , во-вторых, похоже , что вирус становится тем, кем он был в самом начале-ОРВИ.
Происходит неизбежная мутация в первоначальное состояние, то которое было до того, как его переделали на наши деньги(Фаучи проговорился) в китайской лаборатории.
Проще- это как пытаться выращивать гибридный картофель из своих клубней- он через год выродится в исходный сорт
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29.11.2021 20:22 Ответить
может...а может і нєт...а єслі нєт то шо тада дєлать?
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29.11.2021 20:23 Ответить
А если да то шо тада делать?
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29.11.2021 20:30 Ответить
прівівкі
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29.11.2021 20:34 Ответить
Та зробив вже...
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29.11.2021 20:40 Ответить
Вони не зупиняться...
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29.11.2021 23:40 Ответить
Сами - нет. Против силы - только сила.
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30.11.2021 00:01 Ответить
Что вы предлагаете? На зло корпорации надеть маску и соблюдать дистанцию?
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30.11.2021 00:36 Ответить
Предлагаю просвещать население. Всё ж два года уже прошло. Те кто не бухают должны были давно догадаться что "вирус" и "наглый развод" - это разные понятия.
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30.11.2021 02:12 Ответить
Я бухаю, но догадался после первых же публикаций о срань-вирусе в январе 2020-го.
Это было не трудно сделать пережившему две тренировочные "пандемии" в Шанхае, в нулевых.
А я их там пережил. Теперь бухаю, ибо иначе этот нынешний кошмар не пережить.
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30.11.2021 04:56 Ответить
Taк все нормальные люди догадались сразу. Только телезрители по-прежнему верят.
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30.11.2021 04:57 Ответить
Что интересно: моя мама, которой 83 года, верит ТВ безусловно. Вот всему потоку политического дерьма верит. А в барановирус не верит! И это вовсе не моя заслуга. Просто она не верит и всё тут.
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30.11.2021 05:03 Ответить
По-видимому, ковидная пропаганда настолько тупа что даже пенсионеры в неё не верят.
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30.11.2021 05:32 Ответить
как там в кремле ? полы помыла уже все ?
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30.11.2021 00:28 Ответить
Жили у бабусі два веселі гусі - Johnson & Johnson
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29.11.2021 20:21 Ответить
Два года прошло, а население всё ещё верит. Удивительно.
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30.11.2021 00:00 Ответить
Со штамом "Дельта" Джонсоны обосрались. Давайте, навёрстывайте упущенное
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30.11.2021 00:35 Ответить
Если не поможет от ковида, вакцину нанести на тряпочку и протереть мебель до блеска.
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30.11.2021 03:02 Ответить
 
 