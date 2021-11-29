Johnson & Johnson разрабатывает вакцину против штамма "Омикрон"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Американская компания Johnson & Johnson объявила, что приступает к созданию новой вакцины против штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом заявляет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы начали работать над моделированием и разработкой новой вакцины против "омикрона", и мы при необходимости быстро перейдем к стадии клинических испытаний", - говорит глобальный руководитель отдела научных исследований и разработок Матаи Мэммен.
Параллельно с этим в компании сообщили, что в сотрудничестве с учеными из ЮАР и других стран проверяют эффективность уже имеющихся у нее вакцин против штамма "Омикрон". Специалисты Johnson & Johnson изучают взятые образцы крови и продолжают исследования на тему бустерных доз вакцин с целью понять, могут ли существующие препараты нейтрализовать угрозу штамма "Омикрон".
В свою очередь Мэммен подчеркнул, что появление нового варианта коронавируса указывает на необходимость продолжать отслеживать эпидемиологическую ситуацию, вакцинировать против COVID-19 и брать анализы на его возможное наличие.
Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "Омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.
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Широкое распространение вакцинации привело к снижению заболеваемости в Соединенных Штатах с 4,4 на 100 000 жителей в 1932 году до 2,0 в 1937 году. В нацистской Германии , где власти предпочитали лечение и изоляцию вакцинации (примерно до 1939-41 годов), количество случаев заболевания за тот же период выросло с 6,1 до 9,6 на 100 000 жителей. [53]
А в данном случае я затрудняюсь представить аналог. Клондайк&Эльдорадо меркнут, не говоря уже о вагоне-ресторане.
Сергей Яковлев e7f4e3fd
Ну вот.и новый штамм против которого вакцина бесполезна
26.11.2021 07:33
Все симптомы сезонной ОРВИ.
Не стоит сходить с ума.
Никакие локдауны и вакцины не помогут, так как вирус мутирует.
Он сам должен выродиться и похоже это происходит.
Хватит нагнетать и реагировать на пропаганду
Так может это просто и есть сезонная ОРВИ?
Но во- первых, тесты сделали более чувствительными , во-вторых, похоже , что вирус становится тем, кем он был в самом начале-ОРВИ.
Происходит неизбежная мутация в первоначальное состояние, то которое было до того, как его переделали на наши деньги(Фаучи проговорился) в китайской лаборатории.
Проще- это как пытаться выращивать гибридный картофель из своих клубней- он через год выродится в исходный сорт
Это было не трудно сделать пережившему две тренировочные "пандемии" в Шанхае, в нулевых.
А я их там пережил. Теперь бухаю, ибо иначе этот нынешний кошмар не пережить.