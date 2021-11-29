Ревакцинация - единственная надежная защита от штамма "Омикрон", - ведущий инфекционист США Фаучи
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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ревакцинация является единственной надежной защитой от штамма "Омикрон". Он также отметил, что для изучения заразности нового варианта понадобится как минимум несколько недель.
Об этом сообщают СМИ США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Существующие вакцины, по всей видимости, обеспечивают определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID. Фаучи также подтвердил, что бустерная вакцинация полностью привитых людей обеспечивает надежную защиту от COVID", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, эксперты Белого дома рекомендовали всем взрослым, которые уже прошли базовый курс вакцинации от коронавируса, как можно быстрее сделать еще одну прививку.
"Тем, кто еще не сделал прививку, следует немедленно вакцинироваться. В США право на ревакцинацию есть у тех, кто привился препаратами Pfizer и Moderna более шести месяцев назад и Johnson & Johnson более одного или двух месяцев назад", - добавляют в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Прості рішення завжди приводять до тяжких наслідків.
Ось тільки полубуйтеся на це створіння. Там інтелекту нуль.
Давайте, гугліть та починайте верещати: за нім тюрьма плачет, его надо казнить. Ну, далі ви знаєте.
что имее : грип -ковидло (то что страшнее и смертельнее умрут все) - дельта ( эта вообще п...ц,умрут точно все) - омикрон (этот круче дельты,которая круче ковидла,который круче грипа, умрут точно все кто не укололся).
А мир тем временем (что у нас,что в европе, что в америкетам ведь тоже не все проколоты) ходит на работы,ездит в переполненых транспортах и тд.)
Я так понимаю что омикрон запустили в ответ на вопрос почему в жарких странах нет ковидла
думайТЕ
Хто там раніше писав, що їх немає тут?
Мабуть, отримали зелену кацапську методичку із новою-старою парадигмою засеру.
мене просто бісять тупорилі люди. спочатку вони вибирають зелену макаку в Президенти, потім розказують, що Ковіда не існує, при цьому в мене є друзі і знайомі, в кого померли рідні, а потім розказують, які вони офігенні вірусологи і епідеміологи, тому що краще розбираються, и потрібно вакцинуватися, чи ні.
Знаєш, що пишеться у кацапських методичках?
Я тільки бачу, що зелень робить все те ж саме, що й кацапи у своїй засрашці.
А потім починається групове засирання коментарями із одими і тими ж смислами.
Це важко приховати.
І взагалі, вас можна було би назвати кумедними, якби ваша діяльність не була такою брудною.
стадо - це 73% ідіотів, таких як ти, які обрали нам бубочку в Президенти, а тепер це стадо наслухавшись связенників московського патріархату розказують тут, що ковіда нема і вакцинація - це фігово. може тоді в свій час проти оспи не потрібно було вакцинуватися?
Ти побачив пізніше, усі твої поплічники побачили пізніше, просто були страшенно заклопотані!
А потім раптом всі гуртом забігли на новину, побачили "шабаш" і почали його вгамовувати.
І ще: щось треба вам нове використовувати у висерах, а то 73% антиваксерів, московський матріархат - то вже приїлось.
До речі, я не здивуюсь, що ти якраз і знаходилось серед тих, хто обрав зелень. А зараз перевзувся.
Та то таке.
З приводу кацапського патріархату: гундяївські церкви в засрашці пропонують вакцинуватися у храмах. Щось я подібне вже чув у нас в Україні.
А ще в Одесі трамвай запускали для вакцинації бажаючих.
Також пункти вакцинації відкривали на вокзалах.
Щось нагадує "голосування" в роССії чи то на виборах якихось, чи за зміни кацапської конституції задля їнього *****-царя, яке проводили на лавках у парках, в автомобілях і т.і.
Я вже не кажу про курва-коди.
Ну, чи не під кацапську копірку все робиться?
Так що заспокойся.
Піди посьорбай свої щі.
Потім кольнись від омікрону і готуй плече під новий штамм.
Будь "здоровий".
Серйозно? Гундяївська церква там в себе вакцинує? А звідки ти знаєш? Живеш там і все бачиш? Що ж тоді ця церква тут не вакцинує, а мітинги і антивакцинаторські ходи організовує?? А тепер - яка церква дозволила використовувати свої приміщення для вакцинації? Я тобі скажу: ПЦУ, Греко-католицька і навіть мечеть в Києві надала можливість вакцинуватися.
Ааааа, тобто країни ЄС не використовують сертифікати з qr кодами?
Все з тобою зрозуміло, зебілоїд!
***** він обкладує!!!
Дивись, щоб рука не втомилась.
Та побережи свій дрючок, бо не буде чим обкладувати і ще й до того ж увесь твій мозок витече звідти.
Якщо там він ще зостався.
Заспокойся, зелебобік.
Витри рота після кацапських щєй.
І вибери капусту зі своєї цапиної борідки.
в мене мозок на місці. а ось твій вибір в 2019 показав, що він в тебе відсутній
Ці сральнікі віртуальні всі перекваліфікувалися у вірусологів місцевого розливу та почали свою наукову діяльність на Цензорі.
Тому буде краще їм не заважати, хай скоріше повиздихнуть накуй.
И вот он снова что-то заявил.
Заявил - молодец. Свободен.
"Експерти" ще нічого не знаютьщодо характеристик, =знайшли=, типу, нове і буквочку присвоїли, але вже = найнебезпечніший і знову потрібна доза ширки.