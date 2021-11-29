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Ревакцинация - единственная надежная защита от штамма "Омикрон", - ведущий инфекционист США Фаучи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ревакцинация - единственная надежная защита от штамма "Омикрон", - ведущий инфекционист США Фаучи

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ревакцинация является единственной надежной защитой от штамма "Омикрон". Он также отметил, что для изучения заразности нового варианта понадобится как минимум несколько недель.

Об этом сообщают СМИ США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Существующие вакцины, по всей видимости, обеспечивают определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID. Фаучи также подтвердил, что бустерная вакцинация полностью привитых людей обеспечивает надежную защиту от COVID", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, эксперты Белого дома рекомендовали всем взрослым, которые уже прошли базовый курс вакцинации от коронавируса, как можно быстрее сделать еще одну прививку.

"Тем, кто еще не сделал прививку, следует немедленно вакцинироваться. В США право на ревакцинацию есть у тех, кто привился препаратами Pfizer и Moderna более шести месяцев назад и Johnson & Johnson более одного или двух месяцев назад", - добавляют в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer готов адаптировать свою COVID-вакцину к штамму "Омикрон": понадобится 100 дней, - Еврокомиссия

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Топ комментарии
+17
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29.11.2021 10:19
+13
Наша песня хороша, начинай сначала )))
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29.11.2021 10:20
+7
Ревакцинациям конца-края не будет! Думаю никто уже не может против этого возразить! А это значит нас насильно присаживают на постоянное использование вакцин! Причем насильно! Если кто думает , что это так полезно , то он крупно ошибается.
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29.11.2021 10:44
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Це Ваші власні нічим не підкріплені сентенції.
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29.11.2021 11:52 Ответить
Будь-яке ризикове медичне втручання оцінюється рівнем ризику. І лікар приймає рішення керуючись логікою, що ризик негативних наслідків для пацієнта від медичного втручання значно нижчий від ризику, який виникає при відсутності даного втручання. Щодо ревакцинації, на сьогоднішній, день не зустрічав інформації про граничну кількість ревакцинацій, при якій ризик виникнення ускладнень, не перевищував би ризик виникнення наслідків від перенесення захворювання. Враховуючи, що ймовірність виникнення негативних наслідків від вакцинації зростає з кожною ревакцинацією то така гранична кількість може бути розрахована вже зараз, але навколо повна тиша.
Прості рішення завжди приводять до тяжких наслідків.
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29.11.2021 12:23 Ответить
Только тупой Ляшко все никак не решится проводить ревакцинацию. А ведь это тысячи будущих смертей...
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29.11.2021 11:20 Ответить


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29.11.2021 11:20 Ответить
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інтелектуальний рівень і обличчя антиваксера
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29.11.2021 11:21 Ответить
Не плутайте антиваксерів з тими, хто шмурдяк новомодний не визнає.
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29.11.2021 11:54 Ответить
що, впізнали себе на фото?
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29.11.2021 12:00 Ответить
Вас упізнав. Тількі проваксери упороті ходять. Ще й агресивні шокапець. Мабуть одна з побочок від вакцини.
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29.11.2021 13:15 Ответить
щось там на фото не видно агітацію за вакцину ))
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29.11.2021 13:24 Ответить
А до чого агітація? Ми ж про зовнішнітсть протестувальників. Власне про їхню упоротість. А упороті є як і серед антиваксерів так і серед проваксерів.
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29.11.2021 13:25 Ответить
так упороті на цій фото якраз антиваксери щось я не бачив мітингів людей, які за вакцинацію.
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29.11.2021 13:27 Ответить
Та Вас і без мітингів скрізь забагато. Чого тільки зовнішний вигляд Ляшка вартує. Упороте перелякане створіння. А перелякане тому, що відчуває що відповідати таки прийдеться.
Ось тільки полубуйтеся на це створіння. Там інтелекту нуль.
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29.11.2021 13:29 Ответить
так це всі такі зебіли. до речі, як на мене, то до Ляшка ще найменше питання в цьому плані. але якщо глянути на обнюхану бубочку - там відразу все видно стає
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29.11.2021 13:32 Ответить
злые языки утверждают, что он не вакцинирован
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29.11.2021 20:46 Ответить
Вполне могу поверить. Вон та же Голубовская открыто говорила, что не вакцинирована и пока не собирается потому как переболела. Но, честно говоря, у меня из всей этой ковидной шоблы она единственная, которая не вызывает полного отторжения. Она по сравнению с остальными относительно вменяемая. Ну и к тому же человек с четкой позицией у меня вызывает по крайней мере уважение. Даже если его позиция диаметрально противоположна моей. Я вполне приемлю инакомыслие так как и сам в некотором роде диссидент.
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29.11.2021 21:32 Ответить
Дивно, чому кацапські дебіли-антиваксери Фаучі ще не згнобили, мабуть не знають хто це, а в методичках про нього нічого немає.

Давайте, гугліть та починайте верещати: за нім тюрьма плачет, его надо казнить. Ну, далі ви знаєте.
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29.11.2021 11:21 Ответить
Запамʼятайте цей Ваш месідж. Коли цього пройдисвіда посадять я пригадаю Вам цей Ваш допис.
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29.11.2021 11:56 Ответить
О! Перший пішов!
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29.11.2021 12:17 Ответить
А допис все одно пригадаю. Навіть не сподівайтесь що забуду.
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29.11.2021 13:27 Ответить
стратегия конечно отменная - каждый новый штамп в 10ки раз смертельне, спасуться только уколотые, а с кукодом вам вообще ничего не страшно
что имее : грип -ковидло (то что страшнее и смертельнее умрут все) - дельта ( эта вообще п...ц,умрут точно все) - омикрон (этот круче дельты,которая круче ковидла,который круче грипа, умрут точно все кто не укололся).
А мир тем временем (что у нас,что в европе, что в америкетам ведь тоже не все проколоты) ходит на работы,ездит в переполненых транспортах и тд.)
Я так понимаю что омикрон запустили в ответ на вопрос почему в жарких странах нет ковидла
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29.11.2021 11:26 Ответить
по данным UKHSA ( Британское агентство охраны здоровья), за последние 4 недели число полностью вакцинированных, повторно заболевших ковид-19, составило 61% от всех зарегистрированных случаев, 66% всех госпитализаций и 81% всех умерших от "коронавируса"
думайТЕ
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29.11.2021 11:32 Ответить
А ось і ваксери набігли!
Хто там раніше писав, що їх немає тут?
Мабуть, отримали зелену кацапську методичку із новою-старою парадигмою засеру.
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29.11.2021 11:34 Ответить
ага, кацапську))) кацапи навпаки ведуть антиваксерську пропаганду ))

мене просто бісять тупорилі люди. спочатку вони вибирають зелену макаку в Президенти, потім розказують, що Ковіда не існує, при цьому в мене є друзі і знайомі, в кого померли рідні, а потім розказують, які вони офігенні вірусологи і епідеміологи, тому що краще розбираються, и потрібно вакцинуватися, чи ні.
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29.11.2021 11:46 Ответить
Ви вже геть усе змішали і ковід, і політику, і кацапів.
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29.11.2021 11:54 Ответить
так це одні і тіж самі люди, у яких в голові насрано. це 73% дебілів, які спочатку обрали ідіота в Президенти, а тепер кричать про чипізацію. Ці дегенерати нікуди не ділись - вони в Україні так і залишаються
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29.11.2021 11:56 Ответить
У Вас бачу причинно-наслідкові звʼзки геть порушено. Серед проваксерів більша частина прихильників сивочолого гетьмана. І їх зовсім не турбує, що вакцинуватися їх примушує зелена влада. До того ж ще й руки викручує. Як взагалі це у Вас поєднується? Просто дивно. Ви критикуєте цю владу геть за все окрім вакцинації. Точніше критикуеєте теж, але тільки за те що не достатньо активно вакцинують. Чи Ви вважаєте, що ця влада робить все погано, і тільки з вакцинацією робить Вам добро. Так так не буває. Якщо злодій - він злодій у всьому.
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29.11.2021 13:12 Ответить
ага, тобто в Німеччині наша зелена влада теж вакцинує? чи в Польщі? Це у вас все порушено. Тому що вакцинуються всюди і це не заслуга зелені. Якщо я їх ненавиджу, це не значить, що я маю йти проти здорового глузду.
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29.11.2021 13:23 Ответить
То ти кацап?
Знаєш, що пишеться у кацапських методичках?
Я тільки бачу, що зелень робить все те ж саме, що й кацапи у своїй засрашці.
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29.11.2021 11:55 Ответить
Один в один.
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29.11.2021 11:57 Ответить
так це ж ти написало про якісь методички, значить точно в курсах про те, що там пишеться, так як ти її отримав.
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29.11.2021 11:59 Ответить
Тобі, уколотому члену стада, важко зрозуміти, що усі ваші висери після неочікуваної вами новини робляться після деякої паузи.
А потім починається групове засирання коментарями із одими і тими ж смислами.
Це важко приховати.
І взагалі, вас можна було би назвати кумедними, якби ваша діяльність не була такою брудною.
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29.11.2021 12:11 Ответить
яка це пауза, придурок? я цю новину побачив пізніше і відкрив її, щоб почитати, але коли побачив ваш шабаш, то не міг не реагувати. це ніяк не пов'язано з якоюсь паузою. але це не дивно, так як в зебілів антиваксерів логіка відсутня і вони у всьому вбачають змови.

стадо - це 73% ідіотів, таких як ти, які обрали нам бубочку в Президенти, а тепер це стадо наслухавшись связенників московського патріархату розказують тут, що ковіда нема і вакцинація - це фігово. може тоді в свій час проти оспи не потрібно було вакцинуватися?
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29.11.2021 12:17 Ответить
Так, недоумок.
Ти побачив пізніше, усі твої поплічники побачили пізніше, просто були страшенно заклопотані!
А потім раптом всі гуртом забігли на новину, побачили "шабаш" і почали його вгамовувати.
І ще: щось треба вам нове використовувати у висерах, а то 73% антиваксерів, московський матріархат - то вже приїлось.
До речі, я не здивуюсь, що ти якраз і знаходилось серед тих, хто обрав зелень. А зараз перевзувся.
Та то таке.
З приводу кацапського патріархату: гундяївські церкви в засрашці пропонують вакцинуватися у храмах. Щось я подібне вже чув у нас в Україні.
А ще в Одесі трамвай запускали для вакцинації бажаючих.
Також пункти вакцинації відкривали на вокзалах.
Щось нагадує "голосування" в роССії чи то на виборах якихось, чи за зміни кацапської конституції задля їнього *****-царя, яке проводили на лавках у парках, в автомобілях і т.і.
Я вже не кажу про курва-коди.
Ну, чи не під кацапську копірку все робиться?
Так що заспокойся.
Піди посьорбай свої щі.
Потім кольнись від омікрону і готуй плече під новий штамм.
Будь "здоровий".
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29.11.2021 12:44 Ответить
Ну - ну, я перевзувся) Я на відміну від тебе, зеленого недоумка, так не роблю. Увесь час з 2018 ще на цьому сайті обкладаю ***** 73% дебілів, таких як ти.

Серйозно? Гундяївська церква там в себе вакцинує? А звідки ти знаєш? Живеш там і все бачиш? Що ж тоді ця церква тут не вакцинує, а мітинги і антивакцинаторські ходи організовує?? А тепер - яка церква дозволила використовувати свої приміщення для вакцинації? Я тобі скажу: ПЦУ, Греко-католицька і навіть мечеть в Києві надала можливість вакцинуватися.

Ааааа, тобто країни ЄС не використовують сертифікати з qr кодами?

Все з тобою зрозуміло, зебілоїд!
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29.11.2021 12:52 Ответить
Не нервуй так, зелень смердюча!
***** він обкладує!!!
Дивись, щоб рука не втомилась.
Та побережи свій дрючок, бо не буде чим обкладувати і ще й до того ж увесь твій мозок витече звідти.
Якщо там він ще зостався.
Заспокойся, зелебобік.
Витри рота після кацапських щєй.
І вибери капусту зі своєї цапиної борідки.
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29.11.2021 13:24 Ответить
о так, конча зелена мене буде називати зелебобіком )) Це дуже смішно.
в мене мозок на місці. а ось твій вибір в 2019 показав, що він в тебе відсутній
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29.11.2021 13:25 Ответить
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Так! Вони ще зараз почнуть вбивати та вішати головного вірусолога, американського науковця, який все своє життя присвятив вивченню СНІДу та знайшов ліки проти нього. Один вже почав мені погрожувати.

Ці сральнікі віртуальні всі перекваліфікувалися у вірусологів місцевого розливу та почали свою наукову діяльність на Цензорі.
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29.11.2021 12:14 Ответить
Мені тепер і сімейний лікар не потрібний - просто зайду сюди і мені диванні лікарі допоможуть
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29.11.2021 12:20 Ответить
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29.11.2021 12:27 Ответить
Дуже весело спостерігати, як кацапські та прикацаплені недоумкі біснуються, заперечуючи наявність ковіду, не бажаючи вакцинуватися...
Тому буде краще їм не заважати, хай скоріше повиздихнуть накуй.
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29.11.2021 12:30 Ответить
Трамп очень любил заявления Фаучи.
И вот он снова что-то заявил.
Заявил - молодец. Свободен.
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29.11.2021 12:53 Ответить
Хто б сумнівався ... ковідонаркомани, шикуйсь, кроком руш на черговий укольчик.

"Експерти" ще нічого не знаютьщодо характеристик, =знайшли=, типу, нове і буквочку присвоїли, але вже = найнебезпечніший і знову потрібна доза ширки.
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29.11.2021 13:01 Ответить
чуть что иди уколись) Лядь, когда этот цирк закончится? Я так клоунов не люблю, а тих поубивал бы всех.
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29.11.2021 14:29 Ответить
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