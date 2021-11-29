Ревакцинація - єдиний надійний захист від штаму "Омікрон", - провідний інфекціоніст США Фаучі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що ревакцинація є єдиним надійним захистом від штаму "Омікрон". Він також зазначив, що для вивчення заразності нового варіанту знадобиться як мінімум декілька тижнів.
Про це повідомляють ЗМІ США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Наявні вакцини, за всією видимістю, забезпечують певний ступінь захисту від тяжких випадків COVID. Фаучі також підтвердив, що бустерна вакцинація повністю щеплених людей забезпечує надійний захист від COVID", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, експерти Білого дому рекомендували всім дорослим, які вже пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу, якнайшвидше зробити ще одне щеплення.
"Тим, хто ще не зробив щеплення, слід негайно вакцинуватися. У США право на ревакцинацію є у тих, хто щепився препаратами Pfizer та Moderna понад шість місяців тому та Johnson & Johnson більше одного або двох місяців тому", - додають у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Прості рішення завжди приводять до тяжких наслідків.
Ось тільки полубуйтеся на це створіння. Там інтелекту нуль.
Давайте, гугліть та починайте верещати: за нім тюрьма плачет, его надо казнить. Ну, далі ви знаєте.
что имее : грип -ковидло (то что страшнее и смертельнее умрут все) - дельта ( эта вообще п...ц,умрут точно все) - омикрон (этот круче дельты,которая круче ковидла,который круче грипа, умрут точно все кто не укололся).
А мир тем временем (что у нас,что в европе, что в америкетам ведь тоже не все проколоты) ходит на работы,ездит в переполненых транспортах и тд.)
Я так понимаю что омикрон запустили в ответ на вопрос почему в жарких странах нет ковидла
думайТЕ
Хто там раніше писав, що їх немає тут?
Мабуть, отримали зелену кацапську методичку із новою-старою парадигмою засеру.
мене просто бісять тупорилі люди. спочатку вони вибирають зелену макаку в Президенти, потім розказують, що Ковіда не існує, при цьому в мене є друзі і знайомі, в кого померли рідні, а потім розказують, які вони офігенні вірусологи і епідеміологи, тому що краще розбираються, и потрібно вакцинуватися, чи ні.
Знаєш, що пишеться у кацапських методичках?
Я тільки бачу, що зелень робить все те ж саме, що й кацапи у своїй засрашці.
А потім починається групове засирання коментарями із одими і тими ж смислами.
Це важко приховати.
І взагалі, вас можна було би назвати кумедними, якби ваша діяльність не була такою брудною.
стадо - це 73% ідіотів, таких як ти, які обрали нам бубочку в Президенти, а тепер це стадо наслухавшись связенників московського патріархату розказують тут, що ковіда нема і вакцинація - це фігово. може тоді в свій час проти оспи не потрібно було вакцинуватися?
Ти побачив пізніше, усі твої поплічники побачили пізніше, просто були страшенно заклопотані!
А потім раптом всі гуртом забігли на новину, побачили "шабаш" і почали його вгамовувати.
І ще: щось треба вам нове використовувати у висерах, а то 73% антиваксерів, московський матріархат - то вже приїлось.
До речі, я не здивуюсь, що ти якраз і знаходилось серед тих, хто обрав зелень. А зараз перевзувся.
Та то таке.
З приводу кацапського патріархату: гундяївські церкви в засрашці пропонують вакцинуватися у храмах. Щось я подібне вже чув у нас в Україні.
А ще в Одесі трамвай запускали для вакцинації бажаючих.
Також пункти вакцинації відкривали на вокзалах.
Щось нагадує "голосування" в роССії чи то на виборах якихось, чи за зміни кацапської конституції задля їнього *****-царя, яке проводили на лавках у парках, в автомобілях і т.і.
Я вже не кажу про курва-коди.
Ну, чи не під кацапську копірку все робиться?
Так що заспокойся.
Піди посьорбай свої щі.
Потім кольнись від омікрону і готуй плече під новий штамм.
Будь "здоровий".
Серйозно? Гундяївська церква там в себе вакцинує? А звідки ти знаєш? Живеш там і все бачиш? Що ж тоді ця церква тут не вакцинує, а мітинги і антивакцинаторські ходи організовує?? А тепер - яка церква дозволила використовувати свої приміщення для вакцинації? Я тобі скажу: ПЦУ, Греко-католицька і навіть мечеть в Києві надала можливість вакцинуватися.
Ааааа, тобто країни ЄС не використовують сертифікати з qr кодами?
Все з тобою зрозуміло, зебілоїд!
***** він обкладує!!!
Дивись, щоб рука не втомилась.
Та побережи свій дрючок, бо не буде чим обкладувати і ще й до того ж увесь твій мозок витече звідти.
Якщо там він ще зостався.
Заспокойся, зелебобік.
Витри рота після кацапських щєй.
І вибери капусту зі своєї цапиної борідки.
в мене мозок на місці. а ось твій вибір в 2019 показав, що він в тебе відсутній
Ці сральнікі віртуальні всі перекваліфікувалися у вірусологів місцевого розливу та почали свою наукову діяльність на Цензорі.
Тому буде краще їм не заважати, хай скоріше повиздихнуть накуй.
И вот он снова что-то заявил.
Заявил - молодец. Свободен.
"Експерти" ще нічого не знаютьщодо характеристик, =знайшли=, типу, нове і буквочку присвоїли, але вже = найнебезпечніший і знову потрібна доза ширки.