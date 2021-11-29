УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
51060 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5445 144
вакцина (3396) карантин (15166) США (6785) коронавірус (15936) Фаучі (18)

Ревакцинація - єдиний надійний захист від штаму "Омікрон", - провідний інфекціоніст США Фаучі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ревакцинація - єдиний надійний захист від штаму "Омікрон", - провідний інфекціоніст США Фаучі

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що ревакцинація є єдиним надійним захистом від штаму "Омікрон". Він також зазначив, що для вивчення заразності нового варіанту знадобиться як мінімум декілька тижнів.

Про це повідомляють ЗМІ США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Наявні вакцини, за всією видимістю, забезпечують певний ступінь захисту від тяжких випадків COVID. Фаучі також підтвердив, що бустерна вакцинація повністю щеплених людей забезпечує надійний захист від COVID", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, експерти Білого дому рекомендували всім дорослим, які вже пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу, якнайшвидше зробити ще одне щеплення.

"Тим, хто ще не зробив щеплення, слід негайно вакцинуватися. У США право на ревакцинацію є у тих, хто щепився препаратами Pfizer та Moderna понад шість місяців тому та Johnson & Johnson більше одного або двох місяців тому", - додають у повідомленні.

Читайте також: Pfizer готовий адаптувати свою COVID-вакцину до штаму "Омікрон": знадобиться 100 днів, - Єврокомісія

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+17
Єдиний надійний захист від інфопандеміїї - не дивитися телевізор та Інтернет ЗМІвні бачки.
показати весь коментар
29.11.2021 10:19
+13
Наша песня хороша, начинай сначала )))
показати весь коментар
29.11.2021 10:20
+7
Ревакцинациям конца-края не будет! Думаю никто уже не может против этого возразить! А это значит нас насильно присаживают на постоянное использование вакцин! Причем насильно! Если кто думает , что это так полезно , то он крупно ошибается.
показати весь коментар
29.11.2021 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це Ваші власні нічим не підкріплені сентенції.
показати весь коментар
29.11.2021 11:52 Відповісти
Будь-яке ризикове медичне втручання оцінюється рівнем ризику. І лікар приймає рішення керуючись логікою, що ризик негативних наслідків для пацієнта від медичного втручання значно нижчий від ризику, який виникає при відсутності даного втручання. Щодо ревакцинації, на сьогоднішній, день не зустрічав інформації про граничну кількість ревакцинацій, при якій ризик виникнення ускладнень, не перевищував би ризик виникнення наслідків від перенесення захворювання. Враховуючи, що ймовірність виникнення негативних наслідків від вакцинації зростає з кожною ревакцинацією то така гранична кількість може бути розрахована вже зараз, але навколо повна тиша.
Прості рішення завжди приводять до тяжких наслідків.
показати весь коментар
29.11.2021 12:23 Відповісти
Только тупой Ляшко все никак не решится проводить ревакцинацию. А ведь это тысячи будущих смертей...
показати весь коментар
29.11.2021 11:20 Відповісти


показати весь коментар
29.11.2021 11:20 Відповісти
коментар відмічено як спам
інтелектуальний рівень і обличчя антиваксера
показати весь коментар
29.11.2021 11:21 Відповісти
Не плутайте антиваксерів з тими, хто шмурдяк новомодний не визнає.
показати весь коментар
29.11.2021 11:54 Відповісти
що, впізнали себе на фото?
показати весь коментар
29.11.2021 12:00 Відповісти
Вас упізнав. Тількі проваксери упороті ходять. Ще й агресивні шокапець. Мабуть одна з побочок від вакцини.
показати весь коментар
29.11.2021 13:15 Відповісти
щось там на фото не видно агітацію за вакцину ))
показати весь коментар
29.11.2021 13:24 Відповісти
А до чого агітація? Ми ж про зовнішнітсть протестувальників. Власне про їхню упоротість. А упороті є як і серед антиваксерів так і серед проваксерів.
показати весь коментар
29.11.2021 13:25 Відповісти
так упороті на цій фото якраз антиваксери щось я не бачив мітингів людей, які за вакцинацію.
показати весь коментар
29.11.2021 13:27 Відповісти
Та Вас і без мітингів скрізь забагато. Чого тільки зовнішний вигляд Ляшка вартує. Упороте перелякане створіння. А перелякане тому, що відчуває що відповідати таки прийдеться.
Ось тільки полубуйтеся на це створіння. Там інтелекту нуль.
показати весь коментар
29.11.2021 13:29 Відповісти
так це всі такі зебіли. до речі, як на мене, то до Ляшка ще найменше питання в цьому плані. але якщо глянути на обнюхану бубочку - там відразу все видно стає
показати весь коментар
29.11.2021 13:32 Відповісти
злые языки утверждают, что он не вакцинирован
показати весь коментар
29.11.2021 20:46 Відповісти
Вполне могу поверить. Вон та же Голубовская открыто говорила, что не вакцинирована и пока не собирается потому как переболела. Но, честно говоря, у меня из всей этой ковидной шоблы она единственная, которая не вызывает полного отторжения. Она по сравнению с остальными относительно вменяемая. Ну и к тому же человек с четкой позицией у меня вызывает по крайней мере уважение. Даже если его позиция диаметрально противоположна моей. Я вполне приемлю инакомыслие так как и сам в некотором роде диссидент.
показати весь коментар
29.11.2021 21:32 Відповісти
Дивно, чому кацапські дебіли-антиваксери Фаучі ще не згнобили, мабуть не знають хто це, а в методичках про нього нічого немає.

Давайте, гугліть та починайте верещати: за нім тюрьма плачет, его надо казнить. Ну, далі ви знаєте.
показати весь коментар
29.11.2021 11:21 Відповісти
Запамʼятайте цей Ваш месідж. Коли цього пройдисвіда посадять я пригадаю Вам цей Ваш допис.
показати весь коментар
29.11.2021 11:56 Відповісти
О! Перший пішов!
показати весь коментар
29.11.2021 12:17 Відповісти
А допис все одно пригадаю. Навіть не сподівайтесь що забуду.
показати весь коментар
29.11.2021 13:27 Відповісти
стратегия конечно отменная - каждый новый штамп в 10ки раз смертельне, спасуться только уколотые, а с кукодом вам вообще ничего не страшно
что имее : грип -ковидло (то что страшнее и смертельнее умрут все) - дельта ( эта вообще п...ц,умрут точно все) - омикрон (этот круче дельты,которая круче ковидла,который круче грипа, умрут точно все кто не укололся).
А мир тем временем (что у нас,что в европе, что в америкетам ведь тоже не все проколоты) ходит на работы,ездит в переполненых транспортах и тд.)
Я так понимаю что омикрон запустили в ответ на вопрос почему в жарких странах нет ковидла
показати весь коментар
29.11.2021 11:26 Відповісти
по данным UKHSA ( Британское агентство охраны здоровья), за последние 4 недели число полностью вакцинированных, повторно заболевших ковид-19, составило 61% от всех зарегистрированных случаев, 66% всех госпитализаций и 81% всех умерших от "коронавируса"
думайТЕ
показати весь коментар
29.11.2021 11:32 Відповісти
А ось і ваксери набігли!
Хто там раніше писав, що їх немає тут?
Мабуть, отримали зелену кацапську методичку із новою-старою парадигмою засеру.
показати весь коментар
29.11.2021 11:34 Відповісти
ага, кацапську))) кацапи навпаки ведуть антиваксерську пропаганду ))

мене просто бісять тупорилі люди. спочатку вони вибирають зелену макаку в Президенти, потім розказують, що Ковіда не існує, при цьому в мене є друзі і знайомі, в кого померли рідні, а потім розказують, які вони офігенні вірусологи і епідеміологи, тому що краще розбираються, и потрібно вакцинуватися, чи ні.
показати весь коментар
29.11.2021 11:46 Відповісти
Ви вже геть усе змішали і ковід, і політику, і кацапів.
показати весь коментар
29.11.2021 11:54 Відповісти
так це одні і тіж самі люди, у яких в голові насрано. це 73% дебілів, які спочатку обрали ідіота в Президенти, а тепер кричать про чипізацію. Ці дегенерати нікуди не ділись - вони в Україні так і залишаються
показати весь коментар
29.11.2021 11:56 Відповісти
У Вас бачу причинно-наслідкові звʼзки геть порушено. Серед проваксерів більша частина прихильників сивочолого гетьмана. І їх зовсім не турбує, що вакцинуватися їх примушує зелена влада. До того ж ще й руки викручує. Як взагалі це у Вас поєднується? Просто дивно. Ви критикуєте цю владу геть за все окрім вакцинації. Точніше критикуеєте теж, але тільки за те що не достатньо активно вакцинують. Чи Ви вважаєте, що ця влада робить все погано, і тільки з вакцинацією робить Вам добро. Так так не буває. Якщо злодій - він злодій у всьому.
показати весь коментар
29.11.2021 13:12 Відповісти
ага, тобто в Німеччині наша зелена влада теж вакцинує? чи в Польщі? Це у вас все порушено. Тому що вакцинуються всюди і це не заслуга зелені. Якщо я їх ненавиджу, це не значить, що я маю йти проти здорового глузду.
показати весь коментар
29.11.2021 13:23 Відповісти
То ти кацап?
Знаєш, що пишеться у кацапських методичках?
Я тільки бачу, що зелень робить все те ж саме, що й кацапи у своїй засрашці.
показати весь коментар
29.11.2021 11:55 Відповісти
Один в один.
показати весь коментар
29.11.2021 11:57 Відповісти
так це ж ти написало про якісь методички, значить точно в курсах про те, що там пишеться, так як ти її отримав.
показати весь коментар
29.11.2021 11:59 Відповісти
Тобі, уколотому члену стада, важко зрозуміти, що усі ваші висери після неочікуваної вами новини робляться після деякої паузи.
А потім починається групове засирання коментарями із одими і тими ж смислами.
Це важко приховати.
І взагалі, вас можна було би назвати кумедними, якби ваша діяльність не була такою брудною.
показати весь коментар
29.11.2021 12:11 Відповісти
яка це пауза, придурок? я цю новину побачив пізніше і відкрив її, щоб почитати, але коли побачив ваш шабаш, то не міг не реагувати. це ніяк не пов'язано з якоюсь паузою. але це не дивно, так як в зебілів антиваксерів логіка відсутня і вони у всьому вбачають змови.

стадо - це 73% ідіотів, таких як ти, які обрали нам бубочку в Президенти, а тепер це стадо наслухавшись связенників московського патріархату розказують тут, що ковіда нема і вакцинація - це фігово. може тоді в свій час проти оспи не потрібно було вакцинуватися?
показати весь коментар
29.11.2021 12:17 Відповісти
Так, недоумок.
Ти побачив пізніше, усі твої поплічники побачили пізніше, просто були страшенно заклопотані!
А потім раптом всі гуртом забігли на новину, побачили "шабаш" і почали його вгамовувати.
І ще: щось треба вам нове використовувати у висерах, а то 73% антиваксерів, московський матріархат - то вже приїлось.
До речі, я не здивуюсь, що ти якраз і знаходилось серед тих, хто обрав зелень. А зараз перевзувся.
Та то таке.
З приводу кацапського патріархату: гундяївські церкви в засрашці пропонують вакцинуватися у храмах. Щось я подібне вже чув у нас в Україні.
А ще в Одесі трамвай запускали для вакцинації бажаючих.
Також пункти вакцинації відкривали на вокзалах.
Щось нагадує "голосування" в роССії чи то на виборах якихось, чи за зміни кацапської конституції задля їнього *****-царя, яке проводили на лавках у парках, в автомобілях і т.і.
Я вже не кажу про курва-коди.
Ну, чи не під кацапську копірку все робиться?
Так що заспокойся.
Піди посьорбай свої щі.
Потім кольнись від омікрону і готуй плече під новий штамм.
Будь "здоровий".
показати весь коментар
29.11.2021 12:44 Відповісти
Ну - ну, я перевзувся) Я на відміну від тебе, зеленого недоумка, так не роблю. Увесь час з 2018 ще на цьому сайті обкладаю ***** 73% дебілів, таких як ти.

Серйозно? Гундяївська церква там в себе вакцинує? А звідки ти знаєш? Живеш там і все бачиш? Що ж тоді ця церква тут не вакцинує, а мітинги і антивакцинаторські ходи організовує?? А тепер - яка церква дозволила використовувати свої приміщення для вакцинації? Я тобі скажу: ПЦУ, Греко-католицька і навіть мечеть в Києві надала можливість вакцинуватися.

Ааааа, тобто країни ЄС не використовують сертифікати з qr кодами?

Все з тобою зрозуміло, зебілоїд!
показати весь коментар
29.11.2021 12:52 Відповісти
Не нервуй так, зелень смердюча!
***** він обкладує!!!
Дивись, щоб рука не втомилась.
Та побережи свій дрючок, бо не буде чим обкладувати і ще й до того ж увесь твій мозок витече звідти.
Якщо там він ще зостався.
Заспокойся, зелебобік.
Витри рота після кацапських щєй.
І вибери капусту зі своєї цапиної борідки.
показати весь коментар
29.11.2021 13:24 Відповісти
о так, конча зелена мене буде називати зелебобіком )) Це дуже смішно.
в мене мозок на місці. а ось твій вибір в 2019 показав, що він в тебе відсутній
показати весь коментар
29.11.2021 13:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Так! Вони ще зараз почнуть вбивати та вішати головного вірусолога, американського науковця, який все своє життя присвятив вивченню СНІДу та знайшов ліки проти нього. Один вже почав мені погрожувати.

Ці сральнікі віртуальні всі перекваліфікувалися у вірусологів місцевого розливу та почали свою наукову діяльність на Цензорі.
показати весь коментар
29.11.2021 12:14 Відповісти
Мені тепер і сімейний лікар не потрібний - просто зайду сюди і мені диванні лікарі допоможуть
показати весь коментар
29.11.2021 12:20 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2021 12:27 Відповісти
Дуже весело спостерігати, як кацапські та прикацаплені недоумкі біснуються, заперечуючи наявність ковіду, не бажаючи вакцинуватися...
Тому буде краще їм не заважати, хай скоріше повиздихнуть накуй.
показати весь коментар
29.11.2021 12:30 Відповісти
Трамп очень любил заявления Фаучи.
И вот он снова что-то заявил.
Заявил - молодец. Свободен.
показати весь коментар
29.11.2021 12:53 Відповісти
Хто б сумнівався ... ковідонаркомани, шикуйсь, кроком руш на черговий укольчик.

"Експерти" ще нічого не знаютьщодо характеристик, =знайшли=, типу, нове і буквочку присвоїли, але вже = найнебезпечніший і знову потрібна доза ширки.
показати весь коментар
29.11.2021 13:01 Відповісти
чуть что иди уколись) Лядь, когда этот цирк закончится? Я так клоунов не люблю, а тих поубивал бы всех.
показати весь коментар
29.11.2021 14:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 