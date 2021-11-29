УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
55658 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4749 65
вакцина (3417) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Johnson & Johnson розробляє вакцину проти штаму "Омікрон"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Johnson & Johnson розробляє вакцину проти штаму "Омікрон"

Американська компанія Johnson & Johnson оголосила, що береться за створення нової вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це заявляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми почали працювати над моделюванням та розробкою нової вакцини проти "Омікрону", і ми при необхідності швидко перейдемо до стадії клінічних випробувань", - говорить лобальний керівник відділу наукових досліджень та розробок Матаї Меммен.

Паралельно з цим у компанії повідомили, що у співпраці з вченими з ПАР та інших країн перевіряють ефективність уже наявних у неї вакцин проти штаму "Омікрон". Фахівці Johnson & Johnson вивчають взяті зразки крові та продовжують дослідження на тему бустерних доз вакцин з метою зрозуміти, чи існуючі препарати можуть нейтралізувати загрозу штаму "Омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особи, які перебували у країнах, де виявлено штам "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну, - МОЗ

У свою чергу Меммен наголосив, що поява нового варіанту коронавірусу вказує на необхідність продовжувати відслідковувати епідеміологічну ситуацію, вакцинувати проти COVID-19 та брати аналізи на його можливу наявність.

Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення "Омікрон", було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може представляти загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Випадки зараження цим штамом зафіксували у різних регіонах світу, зокрема, у Європі та Північній Америці.

Також читайте: Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
29.11.2021 19:10
+14
Золота жила! Ельдорадо!
показати весь коментар
29.11.2021 19:11
+10
Хороший бізнес. Кожний квартал новий штамм, show must go on.
показати весь коментар
29.11.2021 19:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цим всім комерсантам - невігласам - медичним узурпаторам корисно знати, що в грецькому алфавіті після букви Омікрон йде буква Пі.
показати весь коментар
29.11.2021 19:10 Відповісти
Да сбудется сие пророчество
показати весь коментар
30.11.2021 05:41 Відповісти
Сі пропустили і Пі пропустять
показати весь коментар
30.11.2021 08:15 Відповісти
Oни не знают ни украинского, ни русского языков.
показати весь коментар
30.11.2021 08:16 Відповісти
Сі в них буде після Пі. Всьо чотко.
показати весь коментар
01.12.2021 01:04 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2021 19:10 Відповісти
Золота жила! Ельдорадо!
показати весь коментар
29.11.2021 19:11 Відповісти
Ну, можете пойти другим путем.
Широкое распространение вакцинации привело к снижению заболеваемости в Соединенных Штатах с 4,4 на 100 000 жителей в 1932 году до 2,0 в 1937 году. В нацистской Германии , где власти предпочитали лечение и изоляцию вакцинации (примерно до 1939-41 годов), количество случаев заболевания за тот же период выросло с 6,1 до 9,6 на 100 000 жителей. [53]
показати весь коментар
29.11.2021 19:19 Відповісти
Это про дифтерию если что.
показати весь коментар
29.11.2021 19:20 Відповісти
Она также мутирует как вирусы вызывающие ОРВИ?
показати весь коментар
29.11.2021 20:09 Відповісти
В Антипки кризис жанру.
показати весь коментар
30.11.2021 06:13 Відповісти
криза
показати весь коментар
30.11.2021 08:29 Відповісти
От якщо б ти написав таке про грип, я б повністю погодився! Це аксіома, перевірена десятиліттями: чим більш небезпечний вірус, тим менш він заразний, та менш схильний до мутацій. І звісно, вакцинація має чудовий ефект. І навпаки: чим менш небезпечний вірус, тим він більш заразний, і більш схильний до мутацій. І вакцина у цьому випадку до банана. Яскравий приклад тому грип! Так само і ковід стане сезонним захворюванням. І вакцини цьому не перешкодять.
показати весь коментар
29.11.2021 21:35 Відповісти
які свіжі дані!
показати весь коментар
29.11.2021 21:14 Відповісти
"Смекаешь, Шарапов? Ты представляешь, сколько товару можно пропустить через вагон-ресторан? Это же Клондайк, Эльдорадо!".(с)
А в данном случае я затрудняюсь представить аналог. Клондайк&Эльдорадо меркнут, не говоря уже о вагоне-ресторане.
показати весь коментар
30.11.2021 05:48 Відповісти
Лошари, конкуренти вже склЕпали. Тобто набадяжили.
показати весь коментар
29.11.2021 19:13 Відповісти
Своего не упустим! Власть + деньги! А учёные и врачи ЮАР заявляют, что протекает легко.
показати весь коментар
29.11.2021 19:14 Відповісти
Вони агенти мацкви.
показати весь коментар
29.11.2021 19:17 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 00:26 Відповісти
А що як існуючі вакцини більш ефективні? Ніхто ж не знає. Їм же ж треба від декількох днів до декількох тижнів, щоб з'ясувати. Краще б зробили вакцину від ідіотії.
показати весь коментар
29.11.2021 19:17 Відповісти
Да еще три дня назад тут один форумный антиваксер все испытания за минуту провел.

Сергей Яковлев e7f4e3fd

Ну вот.и новый штамм против которого вакцина бесполезна

26.11.2021 07:33
показати весь коментар
29.11.2021 19:24 Відповісти
Она и от предыдущего не могла помочь ,так как это не вакцина ,а экспериментальный препарат
показати весь коментар
29.11.2021 19:49 Відповісти
Чтобы тот экспериментальный препарат якобы от ковида, сиречь-шмурдяк, назвали вакциной,он должен пройти многолетние испытания на отсутствие последствий.потому колитесь Лохи,Букав в Алфавите ишо многа.
показати весь коментар
29.11.2021 19:48 Відповісти
А оскорблять-то зачем? Кто хочет - колется, кто нет - нет. А кто лох жизнь покажет. Потом.
показати весь коментар
29.11.2021 19:56 Відповісти
Абсолютно с Вами согласен. Еще бы кто это нашей недолугой власти растолковал.
показати весь коментар
29.11.2021 20:11 Відповісти
Вони не недолугі. Вони невиліковно хитрови*бані. Там тільки розтин допоможе.
показати весь коментар
29.11.2021 20:19 Відповісти
Я как раз зеркалю комменты большинства на цензоре.тут ваксов собралось как будто с земель Хайтаны понаехали.я очень даже спокойно высказался, больше пренебрежения было к шмурдяку в шприцах.странно что многие называют "это "вакциной
показати весь коментар
03.12.2021 20:33 Відповісти
Щас все уколемся и уснем навеки))З) Букафф в китайских иероглифах ох как дофуя...
показати весь коментар
29.11.2021 19:22 Відповісти
Нову гонку розпочато.
показати весь коментар
29.11.2021 19:23 Відповісти
Хороший бізнес. Кожний квартал новий штамм, show must go on.
показати весь коментар
29.11.2021 19:25 Відповісти
Поганий бізнес. Ще невідомо як імунна система людей відреагує на всі ці вакцини в такій кількості.
показати весь коментар
29.11.2021 20:32 Відповісти
а їм пох. вони свої "винаходи" не вживають.
показати весь коментар
01.12.2021 01:08 Відповісти
Розмір вірусу SARS-CoV-2 - 0,0000001 метра, розмір людини нехай 1 метр...ви можете уявити, щоб людина вбила істоту розміром десять тисяч кілометрів?! навіть Кличко не вбив би!
показати весь коментар
29.11.2021 19:33 Відповісти
Є не так і мало людей, які можуть нашу планету переворити на мертвий камінчик серед мертвого космосу.
показати весь коментар
29.11.2021 19:36 Відповісти
Немає таких людей.Всієї ядерної зброї не вистачить,щоб умертвити планету.Навіть близько не вистачить.
показати весь коментар
29.11.2021 20:10 Відповісти
"В общей сложности, произведено более 2000 ядерных взрывов, которые осуществлялись во всем мире с 16 июля 1945 года (Соединенные Штаты) до 29 июля 1996 года (Китай)."... і Земля не розкололась, як нас вчили у школі.
показати весь коментар
29.11.2021 20:21 Відповісти
Планету не умертвив астероїд,який мав потужність,як мільйони ядерних бомб.За ядерну зброю це страшилки,щоб її не мали всі охочі.Вона звісно надпотужна,але ж не така,як страшать.
показати весь коментар
29.11.2021 20:36 Відповісти
Нас вже таке в школі не вчили.
показати весь коментар
29.11.2021 20:37 Відповісти
Просто взрывы были не сильно мощные и размазанные по времени. Если б тот весь арсенал бахнули в один момент, то вполне могли бы выйти на орбиту Юпитера.
показати весь коментар
30.11.2021 00:38 Відповісти
Врач из ЮАР, обнаружившая новый штамм, рассказала, что он более заразен, но очень легко переносится- покашливание, болит горло и голова.
Все симптомы сезонной ОРВИ.
Не стоит сходить с ума.
Никакие локдауны и вакцины не помогут, так как вирус мутирует.
Он сам должен выродиться и похоже это происходит.
Хватит нагнетать и реагировать на пропаганду
показати весь коментар
29.11.2021 19:44 Відповісти
Все симптомы сезонной ОРВИ.

Так может это просто и есть сезонная ОРВИ?
показати весь коментар
29.11.2021 20:14 Відповісти
как она сказала, тест на ковид реагирует как на ковид.
Но во- первых, тесты сделали более чувствительными , во-вторых, похоже , что вирус становится тем, кем он был в самом начале-ОРВИ.
Происходит неизбежная мутация в первоначальное состояние, то которое было до того, как его переделали на наши деньги(Фаучи проговорился) в китайской лаборатории.
Проще- это как пытаться выращивать гибридный картофель из своих клубней- он через год выродится в исходный сорт
показати весь коментар
29.11.2021 20:22 Відповісти
может...а может і нєт...а єслі нєт то шо тада дєлать?
показати весь коментар
29.11.2021 20:23 Відповісти
А если да то шо тада делать?
показати весь коментар
29.11.2021 20:30 Відповісти
прівівкі
показати весь коментар
29.11.2021 20:34 Відповісти
Та зробив вже...
показати весь коментар
29.11.2021 20:40 Відповісти
Вони не зупиняться...
показати весь коментар
29.11.2021 23:40 Відповісти
Сами - нет. Против силы - только сила.
показати весь коментар
30.11.2021 00:01 Відповісти
Что вы предлагаете? На зло корпорации надеть маску и соблюдать дистанцию?
показати весь коментар
30.11.2021 00:36 Відповісти
Предлагаю просвещать население. Всё ж два года уже прошло. Те кто не бухают должны были давно догадаться что "вирус" и "наглый развод" - это разные понятия.
показати весь коментар
30.11.2021 02:12 Відповісти
Я бухаю, но догадался после первых же публикаций о срань-вирусе в январе 2020-го.
Это было не трудно сделать пережившему две тренировочные "пандемии" в Шанхае, в нулевых.
А я их там пережил. Теперь бухаю, ибо иначе этот нынешний кошмар не пережить.
показати весь коментар
30.11.2021 04:56 Відповісти
Taк все нормальные люди догадались сразу. Только телезрители по-прежнему верят.
показати весь коментар
30.11.2021 04:57 Відповісти
Что интересно: моя мама, которой 83 года, верит ТВ безусловно. Вот всему потоку политического дерьма верит. А в барановирус не верит! И это вовсе не моя заслуга. Просто она не верит и всё тут.
показати весь коментар
30.11.2021 05:03 Відповісти
По-видимому, ковидная пропаганда настолько тупа что даже пенсионеры в неё не верят.
показати весь коментар
30.11.2021 05:32 Відповісти
как там в кремле ? полы помыла уже все ?
показати весь коментар
30.11.2021 00:28 Відповісти
Жили у бабусі два веселі гусі - Johnson & Johnson
показати весь коментар
29.11.2021 20:21 Відповісти
Два года прошло, а население всё ещё верит. Удивительно.
показати весь коментар
30.11.2021 00:00 Відповісти
Со штамом "Дельта" Джонсоны обосрались. Давайте, навёрстывайте упущенное
показати весь коментар
30.11.2021 00:35 Відповісти
Если не поможет от ковида, вакцину нанести на тряпочку и протереть мебель до блеска.
показати весь коментар
30.11.2021 03:02 Відповісти
 
 