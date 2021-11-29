Johnson & Johnson розробляє вакцину проти штаму "Омікрон"
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Американська компанія Johnson & Johnson оголосила, що береться за створення нової вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон".
Про це заявляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми почали працювати над моделюванням та розробкою нової вакцини проти "Омікрону", і ми при необхідності швидко перейдемо до стадії клінічних випробувань", - говорить лобальний керівник відділу наукових досліджень та розробок Матаї Меммен.
Паралельно з цим у компанії повідомили, що у співпраці з вченими з ПАР та інших країн перевіряють ефективність уже наявних у неї вакцин проти штаму "Омікрон". Фахівці Johnson & Johnson вивчають взяті зразки крові та продовжують дослідження на тему бустерних доз вакцин з метою зрозуміти, чи існуючі препарати можуть нейтралізувати загрозу штаму "Омікрон".
У свою чергу Меммен наголосив, що поява нового варіанту коронавірусу вказує на необхідність продовжувати відслідковувати епідеміологічну ситуацію, вакцинувати проти COVID-19 та брати аналізи на його можливу наявність.
Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення "Омікрон", було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може представляти загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.
Випадки зараження цим штамом зафіксували у різних регіонах світу, зокрема, у Європі та Північній Америці.
Будь ласка, зачекайте...
Широкое распространение вакцинации привело к снижению заболеваемости в Соединенных Штатах с 4,4 на 100 000 жителей в 1932 году до 2,0 в 1937 году. В нацистской Германии , где власти предпочитали лечение и изоляцию вакцинации (примерно до 1939-41 годов), количество случаев заболевания за тот же период выросло с 6,1 до 9,6 на 100 000 жителей. [53]
А в данном случае я затрудняюсь представить аналог. Клондайк&Эльдорадо меркнут, не говоря уже о вагоне-ресторане.
Сергей Яковлев e7f4e3fd
Ну вот.и новый штамм против которого вакцина бесполезна
26.11.2021 07:33
Все симптомы сезонной ОРВИ.
Не стоит сходить с ума.
Никакие локдауны и вакцины не помогут, так как вирус мутирует.
Он сам должен выродиться и похоже это происходит.
Хватит нагнетать и реагировать на пропаганду
Так может это просто и есть сезонная ОРВИ?
Но во- первых, тесты сделали более чувствительными , во-вторых, похоже , что вирус становится тем, кем он был в самом начале-ОРВИ.
Происходит неизбежная мутация в первоначальное состояние, то которое было до того, как его переделали на наши деньги(Фаучи проговорился) в китайской лаборатории.
Проще- это как пытаться выращивать гибридный картофель из своих клубней- он через год выродится в исходный сорт
Это было не трудно сделать пережившему две тренировочные "пандемии" в Шанхае, в нулевых.
А я их там пережил. Теперь бухаю, ибо иначе этот нынешний кошмар не пережить.