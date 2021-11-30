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Працюємо над впровадженням QR-коду на всіх паперових COVID-документах, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Працюємо над впровадженням QR-коду на всіх паперових COVID-документах, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я працює над впровадженням QR-коду на всіх паперових документах щодо вакцинації та одужання від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Для дотримання карантинних вимог бізнес має перевіряти у відвідувачів усі COVID-сертифікати способом зчитування QR-коду мобільним застосунком "Дія". МОЗ працює над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються у запропонованих карантинних обмеженнях", - сказав голова МОЗ.

Ляшко повідомив, що після зчитування QR-коду на смартфоні буде відображено статус COVID-сертифіката: чинний/нечинний.

"Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним. У разі відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 тис. грн до 170 тис. грн", - додав міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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пусть ответит что будет после 3 дозы прививки.и что будет с теми кто вообще не будет вакцинироваться?
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30.11.2021 11:19 Відповісти
Ему опыт соседа агрессора понравился? Но почему все Ляшко клоуны?
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30.11.2021 11:26 Відповісти
Что там Буткевич говорил о том что мы не рашка и у нас не будет qr кодов?
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30.11.2021 11:28 Відповісти
 
 