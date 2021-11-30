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Новини Політика України
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ВРП відправила у відставку суддю Верховного Суду Данішевську

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВРП відправила у відставку суддю Верховного Суду Данішевську

30 листопада 2021 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВРП.

Зазначається, що загальний стаж роботи судді Валентини Данішевської, що дає їй право на відставку, становить понад 20 років.

"Відповідно до статті 116 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається відповідно до статті 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку", - йдеться у повідомленні.

ВРП також нагадує, що 30 листопада 2017 року Данішевська була обрана на посаду Голови Верховного Суду шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Із цього часу входила до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

Строк повноважень Данішевської як голови Верховного Суду закінчується 30 листопада 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Верховного Суду Данішевська йде у відставку

Автор: Ірина Дашківська
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Жареним запахло, треба швиденько все приховати, і ліняти в теплі края!!!!!!
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30.11.2021 11:52 Відповісти
ні, думаю зелупа шантажує суд і хоче якось свого овоча поставити
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30.11.2021 12:21 Відповісти
 
 