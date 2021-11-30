УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3646 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
446 6
вакцина (3528) Індія (236) коронавірус (16711)

Україна скасовує вимоги самоізоляції для прибулих із Індії з 6 грудня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна скасовує вимоги самоізоляції для прибулих із Індії з 6 грудня

Особи, які перебували в Індії більше ніж 7 днів з останніх 14 днів до прибуття в Україну, з 6 грудня звільняються від зобов'язання проходити 14-денну самоізоляцію.

Відповідну Постанову №1240 від 24 листопада Кабінет міністрів України оприлюднив на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, вимога 14-денної самоізоляції для прибулих із Росії зберігається.

Як повідомлялося, Україна у зв'язку зі швидким поширенням COVID-19 в Індії з 2 травня 2021 року тимчасово заборонила в'їзд із цієї країни, проте влітку заборона була знята, але запроваджено умову обов'язкової самоізоляції на 14 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із жовтня Індія відновить експорт вакцин проти коронавірусу, - міністр охорони здоров'я країни

МОЗ України 29 листопада повідомило, що у зв'язку з поширенням нового коронавірусного штаму "Омікрон" вимога 14-денної самоізоляції розширена на мандрівників, які провели більше семи днів у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Мозамбік протягом двох тижнів. Однак цей документ ще не оприлюднено.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логично чо. Самое время свободно впускать прибывающих из стран третьего Мира.

Украина ж только на третьем месте в Европе по смертности от Ковида.
показати весь коментар
30.11.2021 11:58 Відповісти
Здається, коли тільки починалося розповсюдження штаму "Дельта", ці "праффесіаналЬІ" відмінили обов'язковий двотижневий карантин для тих, хто приїздить з-за кордону. Тепер у світі починає активно розповсюджуватися новий штам. Чекаємо на скасування будь-яких заборон та обмежень для в'їзджаючих до країни
показати весь коментар
30.11.2021 12:18 Відповісти
Ну тут все просто. Достаточно посмотреть, когда сезон поездок на Гоа.

Барыги на крови.
показати весь коментар
30.11.2021 12:22 Відповісти
Шота я не пойму, чем эта шобла руководствовалась... для качественного заражения не достаточно 1 минуты? Само пребывание в зоне заражения, неважно какой продолжительности разве не является обоснованным поводом для принудительной изоляции? Наши инфекционисты деградировали до уровня шаманов тумба - юмба?
Нормальные врачи есть, кто ответит?
показати весь коментар
30.11.2021 12:07 Відповісти
Никто, вся вертикаль зависит от кормушки, тебя отлучат и предадут забвению если будешь против политики партии.
показати весь коментар
30.11.2021 12:44 Відповісти
Кормушка дороже жизней плебса! Честь и мораль - ненужный рудимент?
О времена! О нравы!
показати весь коментар
30.11.2021 13:02 Відповісти
 
 