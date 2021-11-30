Україна скасовує вимоги самоізоляції для прибулих із Індії з 6 грудня

Особи, які перебували в Індії більше ніж 7 днів з останніх 14 днів до прибуття в Україну, з 6 грудня звільняються від зобов'язання проходити 14-денну самоізоляцію.

Відповідну Постанову №1240 від 24 листопада Кабінет міністрів України оприлюднив на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, вимога 14-денної самоізоляції для прибулих із Росії зберігається.

Як повідомлялося, Україна у зв'язку зі швидким поширенням COVID-19 в Індії з 2 травня 2021 року тимчасово заборонила в'їзд із цієї країни, проте влітку заборона була знята, але запроваджено умову обов'язкової самоізоляції на 14 днів.

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МОЗ України 29 листопада повідомило, що у зв'язку з поширенням нового коронавірусного штаму "Омікрон" вимога 14-денної самоізоляції розширена на мандрівників, які провели більше семи днів у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Мозамбік протягом двох тижнів. Однак цей документ ще не оприлюднено.