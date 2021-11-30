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Рада ухвалила ресурсний законопроєкт 5600

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Рада ухвалила ресурсний законопроєкт 5600

Верховна Рада ухвалила ресурсний законопроєкт 5600.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 255 народних депутатів.

Перед тим депутати розглядали поправки до законопроєкту. Зокрема важливу 97-му поправку, яка стосується руди. Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що комітет її підтримав. Але в залі голова фракції СН Давид Арахамія попросив не підтримувати поправку, коли спікер поставить їі за процедурою на підтвердження.

Зрештою депутати провалили голосування, віддавши за неї лише 49 голосів "за".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія: за "ресурсний" законопроєкт буде 230-235 голосів

Документ №5600 стосується як підприємств, так громадян України та набирає чинності з 1 січня 2022 року у разі підписання президентом. Ухвалення цього законопроєкту значиться у меморандумі України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з ним, Україна зобов'язалася до кінця листопада ухвалити цей закон, що дасть змогу наступного року збільшити доходну частину бюджету на 0,5% ВВП.

Зокрема, законом вводиться мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки. Якщо оцінка землі становитиме стандартні для України 28 тисяч гривень за гектар, мінімальне зобов'язання становитиме 1,4 тисячі гривень за гектар на рік.

Також встановлюється 18%-й податок на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (6500 гривень).

Документом передбачено зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства, що дає право переходу на спрощену систему оподаткування з 2 гектарів до 0,5 гектара.

Законом виключаються з платників єдиного податку 4 групи платники, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці (крім курей).

Згідно з документом, дохід, отриманий від продажу протягом року другого об’єкта нерухомості оподатковується за ставкою 5%, третього та наступних об’єктів нерухомості - за ставкою 18%.

Крім того, встановлюється обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи - боржника за кордон. Законом передбачається і встановлення обмеження у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів - боржників за межі України у разі невиконання податкового обов’язку.

Також законом підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами та ставки акцизного податку на алкоголь сигарети.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
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30.11.2021 14:34
+42
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30.11.2021 14:37
+28
Родной, они цены тебе поднимут и ни на яхту беднее не станут. Платить будешь ты.
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30.11.2021 15:34
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Так сколько Ахметову будем должны?
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30.11.2021 14:31 Відповісти
Лучше подумай сколько Коломойша вместе с Зе-Ермаком высасывают из Украины!
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30.11.2021 14:33 Відповісти
И это также. Так сколько?
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30.11.2021 14:34 Відповісти
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30.11.2021 14:40 Відповісти
ну приняли и что мало ли дебилье напнринимало за 2,5 года мало принимали идиотских зашкваренных законов и постанов не пересчитать..... а результат каждый раз после дна открываем новую безду и ДНО... принять можно все что угодно вон закон про добровольную сдачу 3 литровых банков и где те миллиарды которые эти придурки в расчеты кинули принимая закон как и закон о борьбе Вовы с собственным хвостом..... т.е. про олигархов..
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30.11.2021 15:36 Відповісти
теперь Ахметов должен больше налогов. закон касается налога с недр и землепользования.

торговцам носков вроде тебя волноваться не нужно.
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30.11.2021 14:59 Відповісти
Питання до кого?
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30.11.2021 19:45 Відповісти
Упырь вражина Гетьманцев рулит!
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30.11.2021 14:31 Відповісти
все, пєрєварот відміняється)))
війна з олігархами теж закінчилась)

зробим їх разом(с)....зробили чО уж....
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30.11.2021 14:33 Відповісти
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30.11.2021 14:37 Відповісти
Так а в чем суть-то этого закона, кто знает?
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30.11.2021 14:47 Відповісти
у збільшенні податковго тиску на бізнес
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30.11.2021 14:51 Відповісти
Решил вкратце с ним ознакомиться. Получается, что увеличивается рента на добычу полезных ископаемых. Так эти ископаемые добывают, я бы так сказал, не самые бедные люди. Ну и пусть платят - ну на один майбах или яхту меньше в карман положат. А по поводу выбросов СО2 - надо в 1000 раз было за это налог поднять - нехрен Украину гавном травить.
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30.11.2021 15:27 Відповісти
Родной, они цены тебе поднимут и ни на яхту беднее не станут. Платить будешь ты.
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30.11.2021 15:34 Відповісти
Родной, я сталь, прокат и прочую хрень не покупаю. Товары покупаю не наши, где сталь и вся эта хрень стоит "неконкурентно дешевле". А работяг не жалко. Если они до сих пор, за 30 лет не создали мощные профсоюзы, которые путем забостовочного движения,как во всем цивилизованном мире (а не путем быдлянских революций ) не научились "прижимать к ногтю" всяких коломойш и ахметок, а продолжают их воспринимать благодетелями - ЭТО ПРОБЛЕМЫ ЖОПОЛИЗОВ.
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30.11.2021 15:50 Відповісти
А арматуру, ты к примеру, импортную покупаешь? Квартиры построенные люди за бугром берут? Трактора и все навесное к ним из чего сделаны? А к удобрениям недра никакого отношения не имеют? Ты постоянно пользуешься тем, что добыто из недр, даже если и не подозреваешь об этом. И цена на это все вырастет. И ты заплатишь.
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30.11.2021 16:05 Відповісти
Читай выше по поводу целей профсоюзных движений. Если ты работаешь на себя - работай больше или производи наукоемкий товар, который стоит дорого, реализуй его, зарабатывай больше. Никто же не запрещает.
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30.11.2021 16:13 Відповісти
Какое отношение профсоюзы имеют к повышению цен на продукты питания в результате подорожания удобрений? Ты, походу, тот еще ******...л. Как Зеля.
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30.11.2021 16:18 Відповісти
Зачекаємо, доки у цього розумника від підвищення податків на землю пику зкрутить... Може тоді до нього щось дійде. Хоча й не певен...
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30.11.2021 16:21 Відповісти
Господи, ну неужели это так сложно, и причем тут профсоюзы к цене!!! Цены на рынке диктует как спрос, так и предложение. Если на рынке финская броня для наших БТРов стоит дешевле - ее покупают там. Это о цене. Профсоюзы нужны для того, чтобы зарплаты повышались вместе с повышением цен. Если на ахметку и т.д. будут давить мировые цены - он их выше не поднимет. Эту продукцию никто не купит. Если он жжжжжжжадный, а он жжжжжжадный, он начнет сокращать работников, понижать зарплаты и т.д. Для того, чтобы это не произошло необходимы сильные и независимые профсоюзы. А их нет. Поэтому такие как он и пользуется своим положением. И будет, и еще долго будет. Те кто здесь пи...т, что этот закон всех убъет или дальше своего носа не видят, или четко работают на беню, ахметку и т.д.
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30.11.2021 16:43 Відповісти
Иди, свари себе наукоемких яиц, клоун.
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30.11.2021 16:38 Відповісти
Д...бил, явно ума на что-то свое не хватает, чтобы придумать, сделать и продать. КООООООНЧ...ЫЙ
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30.11.2021 16:45 Відповісти
що стосується ренти та викидів: на перший погляд- норм. Але де Ви бачили, щоб олігархи сплачували додаткові витрати з власних прибутків? Знову буде "оптимізація", тобто скорочення працівників, зменьшення фонду заробітної плати, затримки виплат підрядникам і т. ін. (вже це неодноразово проходили), але ПДВ треба платити державі по факту виконнаня робиіт, а не оплати, і знову економіка поїде у дупу..
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30.11.2021 15:34 Відповісти
За все платить КІНЦЕВИЙ ПОКУПЕЦЬ. Нє, не чули?
Пояснюю - підвищення податку на видобуток вугілля потягне за собою ціну електроенергії і коксу, а вони, у свою чергу, разом з підвищенням ренти на видобуток руди, потягнуть ціну на метал (включно з кришками для банок і самими банками для консервів/пива тощо). Я не кажу про ціну на обладнання, цвяхи, електроди, арматуру, труби і інші комплектуючі для будівництва/ремонту.
А якщо у список підвищення ренти входить ще й вода (як природний ресурс), то буде взагалі дуже цікаво...
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30.11.2021 15:42 Відповісти
Якщо все, що ти перерахував тобі потрібно - купуй вітчизняне. Я купую для ремонту тощо товари тільки з тих країв, де всі ресурси коштують " неконкурентно дешевше". І якщо розібратися. Як у Німеччині може сталь коштувати "неконкурентно дешевше", якщо там робітники отримують нормальну зарплатню, вибачте жруть нормальну їжу, живуть довше, мають нормальний соцпакет. Так може там хозяйва підприємств не так зажралися? До цього закону додати сильні профсоюзи - і все було б по іншому. Але з низу давити нікому - бояться втратити тепле місце і бастувати проти звільнень та вимагати збільшення зарплат.
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30.11.2021 16:01 Відповісти
Особливо електроенеогію, газ і, можливо, воду "неконкурентно дешевше". Я вже не кажу про комплектуючі для ремонтів мереж...
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30.11.2021 16:18 Відповісти
Полностью прочитай, и не статьи журналистов, а сам проголосованный сегодня законопроект.
Оно конечно не поможет, как и любой текст избирателю зе - слишком много букв. Прозрение придет когда после налогового штрафа перекроют выезд за рубеж, заберут в залог имущество предприятия или выкинут ФОПа из квартиры. Причем в досудебном порядке.
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30.11.2021 15:59 Відповісти
То, что ты просто так, без всякого повода, лишь бы пиз...нуть, называешь незнакомого тебе человека - это проблема товего **** ....ного больного мозга. Х...р с тобой. Но для тебя, деб..ла "грамотного", открою что-то новенькое- так во всем мире происходит. А имущество в залоге - это не твое. Это чужое. Надеюсь хоть это доходит.
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30.11.2021 16:29 Відповісти
Не, валера, ты таки балбес... За зеленского голосовал? Молодец. Ты угодал с выбором- там таких любят.
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30.11.2021 16:42 Відповісти
То есть твой больной мозг и одноглазый глаз продолжает воспринимать мир одним глазом и что в твоей жизни самое главное голосовать - рад за теб, живи своей деб...й жизнью. Жизнь проходит мимо тебя.
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30.11.2021 16:48 Відповісти
Вчера, экономист Южанина и член партии ЕС, , специально, для нас, объяснила суть этого закона - подорожает всё.
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01.12.2021 04:39 Відповісти
Зачем обижаться если сам ответом подтверждаешь, что прочитать принятый законопроект целиком не смог? Там же не про тот залог, который под кредит или ипотеку, о котором ты подумал Там про налоговый залог, который возникает не по твоему решению, а по желанию инспектора насчитать тебе штраф в размере желаемого инспектором, причем поданная тобою на этот штраф скарга или даже апелляция не снимает налогового залога, а имуществом твоим все это время распоряжается управляющий агент налоговой. И выехать за рубеж ты уже в этой ситуации не можешь, пока с налоговой не рассчитаешься в размере её желаний. Поэтому о том, что там "в мире происходит", можешь уже начинать забывать.
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30.11.2021 17:04 Відповісти
є один малюсінький нюанс якщо ціна на руду впаде, а вона зараз просто шалено дорого вартує що довго тривати не буде, то Рінат та інша шобла будуть платити ренти МЕНШЕ ніж зараз.
як завжди олігархи, бо парламент це їхня прикормлена територія, будуть у виграші, а Лохи як завжди будуть платити з карманів, бо якщо фермерам і малому бізнесу піднімуть податки то вони і ціну на продукцію піднімуть.
Короче Вас Лохів зробили Ще Раз. радійте дурачки.
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30.11.2021 16:05 Відповісти
У мене просте питання , якщо хто має паї заплатить 1,4 к з га , як це скажеться на борщовом наборі ?
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30.11.2021 20:17 Відповісти
Чому тільки на бізнес? А кріпаки ,які отримали по кусочку землиці за всі роки коли безкоштовно працювали на цій землі?Ось все село точно піде з торбами і вилами до " Я Президента!" в гості з вилами.
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01.12.2021 07:15 Відповісти
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30.11.2021 14:52 Відповісти
мда... а де брати кошти?
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30.11.2021 14:55 Відповісти
теж слушно...треба ще ввести податок на незнайдення коштів
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30.11.2021 15:01 Відповісти
На всілякі фінансові розрахунки і думки про кошти взагалі.
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30.11.2021 15:43 Відповісти
І що? Всі шулери офшорні теж посплачують податки з заробленого непосильною працею?
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01.12.2021 07:17 Відповісти
У зеленой плесени не хватает денег. Вводят повышение налогов для бизнеса. Следом идет бесплатное дополнение -- повышение цен.
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30.11.2021 14:54 Відповісти
не бреши. там вытрусят только недрокопателей и землепользователей. твои трусы-носки-мобилки никто не трогал и ничего им не повышали
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30.11.2021 15:01 Відповісти
бойся своих желаний.они имеют свойство сбываться .трусы-носки -мобилки тоже пока никто не отменял
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30.11.2021 15:07 Відповісти
то есть ты признало что ты кукарекаешь без причины. или ты ахметовский рудокопатель-барыга?
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30.11.2021 15:32 Відповісти
Баран, тебе сейчас на все цены повысят. Когда же вы, бл...ть научитесь
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30.11.2021 15:41 Відповісти
читай буквы,котрые написаны...а не додумывай свои .у тебя это дерьмово получается
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30.11.2021 16:19 Відповісти
Так ты за ахметкин и коломойшин бизес печешься?
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30.11.2021 15:29 Відповісти
За свой кошелек, в отличие от вас дебилов необразованных. Т.к. там не одни Ахметка с Беней. Там заложено очень много "хитрых" схем прямого и непрямого повышения налогов. Я понимаю, что вас в Трускавецком ЦПШ этому не научили, но истина стара как мир - за все в конце-концов платит конечный потребитель. У нас не просто так за последние 2 года при относительно стабильном курсе валют бешено дорожают все товары и продукты.
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30.11.2021 15:53 Відповісти
Я хренею от таких как ты - чуть не так, чуть не по его - цитирую "что вас в Трускавецком ЦПШ этому не научили", добавь"зебил", "зебобик", давай, вали еще кучу дерьма, конченный идиот. Когда будешь иметь собственный бизнес,когда до этого доростешь, может быть - тогда открывай свой рот, пи..ун
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30.11.2021 16:07 Відповісти
Та неужели, люмпен? А я хренею от таких тупых люмпенов, как ты, свинопас. Мало того, что тупое, как пробка, так еще и тыкает всем подряд. Не в пивнухе с корешами трешь, дебил. Вот и сходи в магазин, люмпен, и посмотри на цены и их рост за 2 года, дебил. Может что и дойдет до пропитых остатков мозгов.
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30.11.2021 16:14 Відповісти
Это дебилы из той категории, что в свое время, когда доллар сильно рос, с гордостью, выпячивая грудь, говорили - Мне доллар по фиг, я за гривны покупаю.
И никакой связи не видели.
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30.11.2021 16:11 Відповісти
Они еще не вкурили, что сильно повышают акциз на крепкие виды пива -- любимое пойло быдла. На всякие виды "мицного". Очередной поход за дешевым бухлом станет для люмпена "веселым" сюрпризом.
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30.11.2021 16:33 Відповісти
походу,малим фермерським господарствам -"торба",та і простим власникам паїв додатковий податок.
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30.11.2021 17:35 Відповісти
Як завжди вині коні, пардон, селяни.

Автори законопроєкту вважають, що якщо ухвалити №5600 - це принесе бюджету 50 млрд гривень на рік. Тільки частину можна отримати з підвищення ренти на руду, однак більшу суму мають покрити з нового «селянського податку».
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30.11.2021 18:12 Відповісти
облажили налогом землю. Теперь тупо на эти же деньги агрохолдинги повысят цены на подсолнечное масло, хлеб (пшеница), картошку и все что собирается с земли. Уже можно радоваться, зе разрешил.
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30.11.2021 23:27 Відповісти
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30.11.2021 14:34 Відповісти
Оно нам нада ?
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30.11.2021 14:46 Відповісти
Ну это называется налоги Вам, а неуплата нам. Читайте внимательно Кведы их там много по которым можно не платить НДС 2 года. А вот вы за убыточность предприятия еще и денег заплатите. По кведам там от уплаты НДС освободили все группы, Реаната, Коломойского, Майбах, Довира и т.д. Внимательно читаем закон.
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30.11.2021 14:48 Відповісти
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30.11.2021 14:49 Відповісти
та то просто обналичка зелиной тыщи за вакцинацию
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30.11.2021 14:54 Відповісти
Після прийняття цього закону податкове навантаження на бізнес зростає.
Гетьманцев - це кіля азіров №2
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30.11.2021 14:49 Відповісти
Не, Даниилка № 1 - у Азирова не было такой, богатой до жопы, мамы......
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30.11.2021 14:54 Відповісти
Это сильный удар по экономике Украины, по малому и среднему бизнесу, а значит и по бюджету страны. Видеть 20млд. грн. доходов и не видеть 100 млд.грн. потерь бюджета могут только полные дебилы или разбойники. Любые антинародные законы вроде этого ведут к народному возмущению.
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30.11.2021 14:52 Відповісти
какому бизнесу? там только про руду и землепользование. я таким не занимаюсь- мне пофиг. у меня айтишный сектор
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30.11.2021 14:58 Відповісти
если стая зеленых пи@орастов в нагляк нарушает закон, почему это не могут делать другие? все изменения по налогам - принимаются за пол года! "Принятие законопроект №5600 в конце ноября грубо нарушает нормы Налогового кодекса Украины."
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30.11.2021 15:30 Відповісти
а зебилам без разницы.
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30.11.2021 17:37 Відповісти
Асоціація газового ринку України оприлюднила доручення Оператора ГТС про відключення від газу 2500 об'єктів соціально-побутового призначення і бюджетних установ

АГРУ попереджає про загрозу дестабілізації соціальної ситуації в Україні через доручення Оператора ГТС відключити від газопостачання 2 тисячі шкіл, лікарень та інших бюджетних установ.
За даними Асоціації, станом на 30 листопада, через інформаційну платформу Оператора ГТС дав доручення Операторам ГРМ відключити від газу більше 2500 об'єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ з 1 грудня 2021 року у зв'язку з відсутністю постачальника газу на ці об'єкти.
Наприклад, у Львівській області без газу можуть залишаться 526 установи, у Дніпропетровській - 163, в Миколаївській - 251, у Херсонській - 85 об'єктів, у Одеській - 48 установ, у Полтавській - понад 230 об'єктів.
В разі відключення газопостачання в опалювальний період виникає загроза припинення діяльності закладів бюджетної сфери, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень.
«Такі доручення «ОГТСУ» саме взимку провокують розвиток ситуації по найгіршому сценарію. На жаль, Оператор ГТС знов перекладає відповідальність на виконавчу владу та підприємства газорозподілу»,
АГРУ закликає Кабінет Міністрів України, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України», місцеві органі державної влади до вирішення кризи, з метою уникнення соціальної напруги в більшості областей України.
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30.11.2021 14:55 Відповісти
И не плюсануть, однако... разве что последнему абзацу. Можэ хватит умишка? Должно хватить, если не стоит задача обратная...
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30.11.2021 15:00 Відповісти
нам расказывали что закон увеличит плату рината на перевозку руды, и остальные должны скидываться. а теперь как то выходит, что остальные скинутся, а ринет отменит путч?) да?)
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30.11.2021 15:06 Відповісти
Владимир Маяковский
Разговор с фининспектором Гетманцевым о поэзии

Гражданин фининспектор!
             Простите за беспокойство.
Спасибо…
     не тревожьтесь…
             я постою…
У меня к вам
      дело
         деликатного свойства:
о месте
    поэта
       в рабочем строю.
В ряду
   имеющих
        лабазы и угодья
и я обложен
      и должен караться.
Вы требуете
      с меня
         пятьсот в полугодие
и двадцать пять
        за неподачу деклараций.
Труд мой
    любому
        труду
           родствен.
Взгляните -
      сколько я потерял,
какие
   издержки
        в моем производстве
и сколько тратится
         на материал.
Вам,
   конечно, известно явление «рифмы».
Скажем,
    строчка
        окончилась словом
                  «отца»,
и тогда
    через строчку,
           слога повторив, мы
ставим
    какое-нибудь:
           ламцадрица-ца.
Говоря по-вашему,
         рифма -
             вексель.
Учесть через строчку! -
           вот распоряжение.
И ищешь
     мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
         склонений
               и спряжений.
Начнешь это
      слово
         в строчку всовывать,
а оно не лезет -
        нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
             честное слово,
поэту
   в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
         рифма -
             бочка.
Бочка с динамитом.
          Строчка -
               фитиль.
Строка додымит,
         взрывается строчка, -
и город
    на воздух
         строфой летит.
Где найдешь,
       на какой тариф,
рифмы,
    чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
    пяток
       небывалых рифм
только и остался
        что в Венецуэле.
И тянет
    меня
       в холода и в зной.
Бросаюсь,
     опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
      учтите билет проездной!
- Поэзия
     - вся! -
         езда в незнаемое.
Поэзия -
     та же добыча радия.
В грамм добыча,
        в год труды.
Изводишь
     единого слова ради
тысячи тонн
      словесной руды.
Но как
   испепеляюще
          слов этих жжение
рядом
   с тлением
        слова-сырца.
Эти слова
     приводят в движение
тысячи лет
      миллионов сердца.
Конечно,
     различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
         легкость руки!
Тянет,
   как фокусник,
          строчку изо рта
и у себя
    и у других.
Что говорить
       о лирических кастратах?!
Строчку
    чужую
       вставит - и рад.
Это
  обычное
       воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
  сегодня
      стихи и оды,
в аплодисментах
        ревомые ревмя,
войдут
    в историю
         как накладные расходы
на сделанное
       нами -
           двумя или тремя.
Пуд,
  как говорится,
         соли столовой
съешь
   и сотней папирос клуби,
чтобы
   добыть
       драгоценное слово
из артезианских
        людских глубин.
И сразу
    ниже
       налога рост.
Скиньте
    с обложенья
          нуля колесо!
Рубль девяносто
         сотня папирос,
рубль шестьдесят
         столовая соль.
В вашей анкете
        вопросов масса:
- Были выезды?
        Или выездов нет? -
А что,
   если я
      десяток пегасов
загнал
   за последние
          15 лет?!
У вас -
   в мое положение войдите -
про слуг
    и имущество
          с этого угла.
А что,
   если я
      народа водитель
и одновременно -
         народный слуга?
Класс
   гласит
      из слова из нашего,
а мы,
   пролетарии,
         двигатели пера.
Машину
    души
       с годами изнашиваешь.
Говорят:
    - в архив,
         исписался,
               пора! -
Все меньше любится,
          все меньше дерзается,
и лоб мой
     время
        с разбега крушит.
Приходит
     страшнейшая из амортизаций -
амортизация
       сердца и души.
И когда
    это солнце
          разжиревшим боровом
взойдет
    над грядущим
           без нищих и калек, -
я
 уже
   сгнию,
      умерший под забором,
рядом
   с десятком
         моих коллег.
Подведите
     мой
       посмертный баланс!
Я утверждаю
 &ems
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30.11.2021 15:25 Відповісти
в тренді писати "Я акцептую"...
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01.12.2021 13:25 Відповісти
Дякую. Врахую на майбутне.
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01.12.2021 15:07 Відповісти
В 2022 году налоговики будут у селян описывать плодовые деревья, ягодные кусты, уток, курей, кролей и т.д. Дабы это поштучно и похвостно с поклювным обложить налогом. Как при Сралине.
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30.11.2021 15:29 Відповісти
Так это все было в 1950 - 1955 г.г.

Описывали яблони, груши, вишни, смородину и
и фин .инспекторы были той же на.
Заставляя платить за КАЖДЫЙ куст.
Народ стал вырубать все поголовно... Интересно этот гетманцев так же в кнессете стал
обкладывать налохами евреев . Наверно е быстро пошел там расширять Мертвое Море..

Однако все плохо закончили...
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30.11.2021 21:18 Відповісти
Я в курсе. Как свидетель тех событий.
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30.11.2021 21:25 Відповісти
Т.е когда все моя семья в следующем году будет продавать недвижимость, что б свалить за кордон, нам нужно будет сначала заплатить 5% а потом 4 раза по 18%. Значит надо сначала продавать квартиры а потом гостинки с гаражами. Удачи зелебобы *** вы мои деньги увидите
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30.11.2021 15:52 Відповісти
за первый объект - 1% (госпошлина), за второй - 7,5% (госпошлина+налог на доход физического лица+военный сбор), а с последующих - 20,5%
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01.12.2021 01:32 Відповісти
Одно успокаивает, что у власти парень из народа, а не барыга проклятый. Зато поржем.
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30.11.2021 15:57 Відповісти
А тепер вишенька на торт.

Ще один пункт, через який постраждає маленький та середній бізнес, це право брати у податкову заставу рухоме, нерухоме майно та вироблену продукцію платника податку.

Передбачається, що таке рішення податкові органи можуть ухвалити без рішення суду, і поки власник доводитиме, що з його майном немає жодних проблем, ним уже розпоряджатиметься податковий керуючий.
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30.11.2021 18:17 Відповісти
Ну як "ресурсний"... - податок на землю 5% від вартості (це за рік чи взагалі? адже за 20 років користування ділянкою ви сплатите її 100% вартості). Це надзвичайно ******* для тих хто успадкує пай і садитиме на ньому картоплю - лише уявіть собі що ви отримали гектар у спадок, його вартість ну нехай буде 1 000 доларів - і за нього ви вже повинні сплатити 1350 грн, тобто десь майже 300 кг добірної картоплі, бо ****** картоплю ніхто з закупщиків не бере. Або ж платіть 18% ПДФО від її продажу, і нікого не їбе що ви витрачалися на закупку посівного матеріалу, обробку, догляд, і що в вашому селі з роботи - сторож кантори за 1000, чи прибиральниця у школу за ті ж самі 1000 грн.

Але так, головне що ахмєтці не дали щось там мутануть, ну тіпу не дали - всі ж в курсі як він нас чпокне через "зелену енергетику"?)

Просто скромно забули згадати такі маленькі "прикольчики"
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30.11.2021 16:37 Відповісти
Это за год. Налог на землю всегда существовал. Только его размер был ниже. Для приусадебных участков точно.
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30.11.2021 21:13 Відповісти
А так можно было?
(с) Азiров
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30.11.2021 16:42 Відповісти
Коли немає тями, як зробити економіку ефективнішою - підвищують податки, збори тощо. А що ви чекали від шоуменів?
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30.11.2021 17:23 Відповісти
Теперь под удар поставленно не только энергетическая безопасность страны и повисла угроза замерзание население , но и продовольственная безопасность, теперь налоги будут платить с собственных огородов и паев из расчета 1, 4 стоимости в 28 тыс.гтыс.грн. 1 га Земли , в Польше например платят из расчета ежегодной цены на овес за 1 тонну например в этом году 58, 5 злотых, что примерно 15 долл за тонну , возможно и больше чем в Украине но справедливо нет урожая нет и налога, но там и субсидии дают если платиш налог примерно 300 долл. На 1 га и кредиты от 1 до 3 % и не агрохолдингам , как в Ураине , а сельхоз кооперативам и индивидуальным фермерам , а стоимость Земли в Польше примерно 13 тыс. $ только для местных жителей выходит , что если бы в Ураине Земля стоила 13 тыс. $ то налога надо было заплатить 1, 4 х 13 = 18 тыс.грн., потому эта власть заинетересованна в том что бы население не зарабатовало на своей земле, а ее скупить по дешевке , с 2024 в одни руки по 10 тыс. Га Земли , вот это и есть сущность земельной реформы не благосостояние народа , через производство и продажу сельхоз продукции выращеной на своей земле, а скупка Земли олигархической властью своими партнерами и сгон народа со своей Земли, остальная же часть населения получит скудный рацин продовольствия с ГМО добавками по монопольным ценам. Не что иное как экономическим тероризмом и геноцидом не назовеш , в демократических странах за это отвечают по закону.
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30.11.2021 18:05 Відповісти
А селян підтримали слуг на виборах.

Зниження площі землі, дохід від продажу врожаю з якої не оподатковується - з 2 га до 0,5 га. Це також вдарить тільки по фермерах, а великі землевласники нічого не втратять.
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30.11.2021 18:15 Відповісти
Почнеться нова хвиля банкрутств.

Народний депутат VIII скликання Руслан Сидорович вважає, що податкова перевірка за бажанням зможе донарахувати компанії будь-яку суму зобов'язань (з якою бізнес може не погоджуватися і вважати незаконною та звернутися до суду).

«Але ще до ухвали про відкриття судового провадження ви отримаєте візит податкового керуючого, який зможе повністю зупинити бізнес», - написав він у своїй колонці. За його словами, кредит у банку для погашення кредиту, звісно, не видадуть, активи компанії залишаться в заставі. «Власне, сам факт початку перевірки доводитиме український бізнес до інфаркту».
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30.11.2021 18:18 Відповісти
Дежавю! Теперь ждем Налоговий Майдан.
******* в отличии от Пороха прекрасно чувствует слабые места власти и уже заявила что не пройдет новый подлый закон 5600
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30.11.2021 19:21 Відповісти
Зокрема, законом вводиться мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки. Якщо оцінка землі становитиме стандартні для України 28 тисяч гривень за гектар, мінімальне зобов'язання становитиме 1,4 тисячі гривень за гектар на рік.

За пай 4-5 га, народ получает от фермеров после налогов 18-19 тыс. за год.

18 - 5,6 равно 12400 грн.

Цены поднимутся в 4 раза.

Ждите ответку от народа слуги олигархов.
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30.11.2021 21:42 Відповісти
Вибач,Шарік. Коли всі навколо збирались голосувати по-приколу за клоуна,я зрозумів,що буде скрутно,тому зробив деякі запаси,і ми змогли разом оговтатись від абонплати за газ,якою зескоти змусили нас платити за наші ж труби фірташу. Ми змогли разом оговтатись від кінця епохи бідності,коли зескоти забрали два нулі від розміру субсидії,і від 1500грн,які призначили нам при "баризі", залишилось 15грн від зескота. Але тепер,коли за нашу діляночку потрібно буде викласти зескотам 1500грн,нам доведеться розстатися.Вибач,Шарику і прощай,сподівася,ми зустрінемось у світі,де не буде ані зескотів,ані зедебілів
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30.11.2021 21:55 Відповісти
 
 