Рада ухвалила ресурсний законопроєкт 5600
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Верховна Рада ухвалила ресурсний законопроєкт 5600.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 255 народних депутатів.
Перед тим депутати розглядали поправки до законопроєкту. Зокрема важливу 97-му поправку, яка стосується руди. Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що комітет її підтримав. Але в залі голова фракції СН Давид Арахамія попросив не підтримувати поправку, коли спікер поставить їі за процедурою на підтвердження.
Зрештою депутати провалили голосування, віддавши за неї лише 49 голосів "за".
Документ №5600 стосується як підприємств, так громадян України та набирає чинності з 1 січня 2022 року у разі підписання президентом. Ухвалення цього законопроєкту значиться у меморандумі України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з ним, Україна зобов'язалася до кінця листопада ухвалити цей закон, що дасть змогу наступного року збільшити доходну частину бюджету на 0,5% ВВП.
Зокрема, законом вводиться мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки. Якщо оцінка землі становитиме стандартні для України 28 тисяч гривень за гектар, мінімальне зобов'язання становитиме 1,4 тисячі гривень за гектар на рік.
Також встановлюється 18%-й податок на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (6500 гривень).
Документом передбачено зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства, що дає право переходу на спрощену систему оподаткування з 2 гектарів до 0,5 гектара.
Законом виключаються з платників єдиного податку 4 групи платники, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці (крім курей).
Згідно з документом, дохід, отриманий від продажу протягом року другого об’єкта нерухомості оподатковується за ставкою 5%, третього та наступних об’єктів нерухомості - за ставкою 18%.
Крім того, встановлюється обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи - боржника за кордон. Законом передбачається і встановлення обмеження у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів - боржників за межі України у разі невиконання податкового обов’язку.
Також законом підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами та ставки акцизного податку на алкоголь сигарети.
Будь ласка, зачекайте...
торговцам носков вроде тебя волноваться не нужно.
війна з олігархами теж закінчилась)
зробим їх разом(с)....зробили чО уж....
Пояснюю - підвищення податку на видобуток вугілля потягне за собою ціну електроенергії і коксу, а вони, у свою чергу, разом з підвищенням ренти на видобуток руди, потягнуть ціну на метал (включно з кришками для банок і самими банками для консервів/пива тощо). Я не кажу про ціну на обладнання, цвяхи, електроди, арматуру, труби і інші комплектуючі для будівництва/ремонту.
А якщо у список підвищення ренти входить ще й вода (як природний ресурс), то буде взагалі дуже цікаво...
Оно конечно не поможет, как и любой текст избирателю зе - слишком много букв. Прозрение придет когда после налогового штрафа перекроют выезд за рубеж, заберут в залог имущество предприятия или выкинут ФОПа из квартиры. Причем в досудебном порядке.
як завжди олігархи, бо парламент це їхня прикормлена територія, будуть у виграші, а Лохи як завжди будуть платити з карманів, бо якщо фермерам і малому бізнесу піднімуть податки то вони і ціну на продукцію піднімуть.
Короче Вас Лохів зробили Ще Раз. радійте дурачки.
И никакой связи не видели.
Автори законопроєкту вважають, що якщо ухвалити №5600 - це принесе бюджету 50 млрд гривень на рік. Тільки частину можна отримати з підвищення ренти на руду, однак більшу суму мають покрити з нового «селянського податку».
Гетьманцев - це кіля азіров №2
АГРУ попереджає про загрозу дестабілізації соціальної ситуації в Україні через доручення Оператора ГТС відключити від газопостачання 2 тисячі шкіл, лікарень та інших бюджетних установ.
За даними Асоціації, станом на 30 листопада, через інформаційну платформу Оператора ГТС дав доручення Операторам ГРМ відключити від газу більше 2500 об'єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ з 1 грудня 2021 року у зв'язку з відсутністю постачальника газу на ці об'єкти.
Наприклад, у Львівській області без газу можуть залишаться 526 установи, у Дніпропетровській - 163, в Миколаївській - 251, у Херсонській - 85 об'єктів, у Одеській - 48 установ, у Полтавській - понад 230 об'єктів.
В разі відключення газопостачання в опалювальний період виникає загроза припинення діяльності закладів бюджетної сфери, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень.
«Такі доручення «ОГТСУ» саме взимку провокують розвиток ситуації по найгіршому сценарію. На жаль, Оператор ГТС знов перекладає відповідальність на виконавчу владу та підприємства газорозподілу»,
АГРУ закликає Кабінет Міністрів України, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України», місцеві органі державної влади до вирішення кризи, з метою уникнення соціальної напруги в більшості областей України.
Разговор с фининспектором Гетманцевым о поэзии
Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.
Спасибо…
не тревожьтесь…
я постою…
У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих
лабазы и угодья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.
Труд мой
любому
труду
родствен.
Взгляните -
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно явление «рифмы».
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь:
ламцадрица-ца.
Говоря по-вашему,
рифма -
вексель.
Учесть через строчку! -
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений
и спряжений.
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет -
нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
рифма -
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка -
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка, -
и город
на воздух
строфой летит.
Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пяток
небывалых рифм
только и остался
что в Венецуэле.
И тянет
меня
в холода и в зной.
Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!
- Поэзия
- вся! -
езда в незнаемое.
Поэзия -
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.
Конечно,
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!
Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит - и рад.
Это
обычное
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
ревомые ревмя,
войдут
в историю
как накладные расходы
на сделанное
нами -
двумя или тремя.
Пуд,
как говорится,
соли столовой
съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин.
И сразу
ниже
налога рост.
Скиньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
- Были выезды?
Или выездов нет? -
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?!
У вас -
в мое положение войдите -
про слуг
и имущество
с этого угла.
А что,
если я
народа водитель
и одновременно -
народный слуга?
Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.
Машину
души
с годами изнашиваешь.
Говорят:
- в архив,
исписался,
пора! -
Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега крушит.
Приходит
страшнейшая из амортизаций -
амортизация
сердца и души.
И когда
это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, -
я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
&ems
Описывали яблони, груши, вишни, смородину и
и фин .инспекторы были той же на.
Заставляя платить за КАЖДЫЙ куст.
Народ стал вырубать все поголовно... Интересно этот гетманцев так же в кнессете стал
обкладывать налохами евреев . Наверно е быстро пошел там расширять Мертвое Море..
Однако все плохо закончили...
Ще один пункт, через який постраждає маленький та середній бізнес, це право брати у податкову заставу рухоме, нерухоме майно та вироблену продукцію платника податку.
Передбачається, що таке рішення податкові органи можуть ухвалити без рішення суду, і поки власник доводитиме, що з його майном немає жодних проблем, ним уже розпоряджатиметься податковий керуючий.
Але так, головне що ахмєтці не дали щось там мутануть, ну тіпу не дали - всі ж в курсі як він нас чпокне через "зелену енергетику"?)
Просто скромно забули згадати такі маленькі "прикольчики"
(с) Азiров
Зниження площі землі, дохід від продажу врожаю з якої не оподатковується - з 2 га до 0,5 га. Це також вдарить тільки по фермерах, а великі землевласники нічого не втратять.
Народний депутат VIII скликання Руслан Сидорович вважає, що податкова перевірка за бажанням зможе донарахувати компанії будь-яку суму зобов'язань (з якою бізнес може не погоджуватися і вважати незаконною та звернутися до суду).
«Але ще до ухвали про відкриття судового провадження ви отримаєте візит податкового керуючого, який зможе повністю зупинити бізнес», - написав він у своїй колонці. За його словами, кредит у банку для погашення кредиту, звісно, не видадуть, активи компанії залишаться в заставі. «Власне, сам факт початку перевірки доводитиме український бізнес до інфаркту».
******* в отличии от Пороха прекрасно чувствует слабые места власти и уже заявила что не пройдет новый подлый закон 5600
За пай 4-5 га, народ получает от фермеров после налогов 18-19 тыс. за год.
18 - 5,6 равно 12400 грн.
Цены поднимутся в 4 раза.
Ждите ответку от народа слуги олигархов.