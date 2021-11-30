Верховна Рада ухвалила ресурсний законопроєкт 5600.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 255 народних депутатів.

Перед тим депутати розглядали поправки до законопроєкту. Зокрема важливу 97-му поправку, яка стосується руди. Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що комітет її підтримав. Але в залі голова фракції СН Давид Арахамія попросив не підтримувати поправку, коли спікер поставить їі за процедурою на підтвердження.

Зрештою депутати провалили голосування, віддавши за неї лише 49 голосів "за".

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Документ №5600 стосується як підприємств, так громадян України та набирає чинності з 1 січня 2022 року у разі підписання президентом. Ухвалення цього законопроєкту значиться у меморандумі України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з ним, Україна зобов'язалася до кінця листопада ухвалити цей закон, що дасть змогу наступного року збільшити доходну частину бюджету на 0,5% ВВП.

Зокрема, законом вводиться мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки. Якщо оцінка землі становитиме стандартні для України 28 тисяч гривень за гектар, мінімальне зобов'язання становитиме 1,4 тисячі гривень за гектар на рік.

Також встановлюється 18%-й податок на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (6500 гривень).

Документом передбачено зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства, що дає право переходу на спрощену систему оподаткування з 2 гектарів до 0,5 гектара.

Законом виключаються з платників єдиного податку 4 групи платники, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці (крім курей).

Згідно з документом, дохід, отриманий від продажу протягом року другого об’єкта нерухомості оподатковується за ставкою 5%, третього та наступних об’єктів нерухомості - за ставкою 18%.

Крім того, встановлюється обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи - боржника за кордон. Законом передбачається і встановлення обмеження у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів - боржників за межі України у разі невиконання податкового обов’язку.

Також законом підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами та ставки акцизного податку на алкоголь сигарети.