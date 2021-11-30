Рада прирівняла статус військових капеланів до військовослужбовців
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Верховна Рада створила службу військового капеланства та законодавчо закріпила статус військових капеланів як військовослужбовців.
Ухвалення відповідного законопроекту №4626 "Про службу військового капеланства" у другому читанні та в цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначається в пояснювальній записці до документу, закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців надає їм відповідні соціальні гарантії та встановлює вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.
Служба військового капеланства створюється як окрема структура у складі Збройних сил України, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної прикордонної служби, вид якої залежить від обсягу, характеру та складності заходів щодо задоволення духовно-релігійних потреб.
Відповідно до закону, військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від її керівного центру (управління) мандат на право провадження військової капеланської діяльності.
Більшість положень цього закону набуває чинності з 1 липня 2022 року, крім частини другої ст. 7 (обов'язковою вимогою для посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти). Цю норму буде введено в дію через п'ять років після набуття чинності законом.
Будь ласка, зачекайте...
Як він знехтував службовими обов'язками і не надав капелвнвм належного статусу.
Церква відділена від держави. Крапка.
Служение богу - не должно и не может быть заведомо кописным...
А плюшки от статуса "военнослужащий" - это явная користь... А значит туда потянутся не столько те, кто с верой, сколько те, кто за плюшками...
кописным - це корьістньім ?
Але є ж капелани, які регулярно їздять на фронт, так, вони не воюють, але - там, з хлопцями, роботу з цивільними проводять.
Є й такі, хто був священнослужителем до війни.
Я не знаю: поки не можу скласти свою думку з цього питання.
Те кто ездил, он ездили как священики , а не как военнослужащие ! Вот так и должно было осваиваться и дальше !
Таков их путь, который они сами себе избрали...
Напомню, что у нас церковь отделена от государства , а государство от церкви ! И это закреплено законами ! А данное событие противоречит этим законам !
Ты или священник - тогда , ты полностью гражданское лицо и выполняешь всего лишь свой личный долг как священика !
Или ты военнослужащий - тогда ты или оканчиваешь военные училища или служишь как солдат - на должностях согласно ВУСу , ходишь в наряды, охранения, выполняешь боевые задания и т.д.! А не получаешь военные плюшки, а на самом деле к военном не имеешь никакого отношения !