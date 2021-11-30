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Новини Політика України
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Рада прирівняла статус військових капеланів до військовослужбовців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада прирівняла статус військових капеланів до військовослужбовців

Верховна Рада створила службу військового капеланства та законодавчо закріпила статус військових капеланів як військовослужбовців.

Ухвалення відповідного законопроекту №4626 "Про службу військового капеланства" у другому читанні та в цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців надає їм відповідні соціальні гарантії та встановлює вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

Служба військового капеланства створюється як окрема структура у складі Збройних сил України, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної прикордонної служби, вид якої залежить від обсягу, характеру та складності заходів щодо задоволення духовно-релігійних потреб.

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Відповідно до закону, військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від її керівного центру (управління) мандат на право провадження військової капеланської діяльності.

Більшість положень цього закону набуває чинності з 1 липня 2022 року, крім частини другої ст. 7 (обов'язковою вимогою для посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти). Цю норму буде введено в дію через п'ять років після набуття чинності законом.

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О, є привід для відкриття чергоаої справи проти Порошенка 😬
Як він знехтував службовими обов'язками і не надав капелвнвм належного статусу.
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30.11.2021 15:40 Відповісти
до цього капелани у війську були добровольцями і мали статус учасника бойових дій. . .
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30.11.2021 17:07 Відповісти
Московським попам нема туди ходу.
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30.11.2021 15:50 Відповісти
Все по Гашеку
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30.11.2021 16:06 Відповісти
Чет подумалось мне , а у нас ведь наверное нет ни ОДНОЙ семьи, кто не пострадал от кацапо-русни !?! Не голодомор, так раскулаченные или репрессированные, Донбасс, Крым ...
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30.11.2021 16:21 Відповісти
Ага... Введіть "священний воєнний синод" в складі МО, надайте РПЦ статус "офіційної капеланської церкви ЗСУ" і запросіть кірюшу гундяєва з онуфрієм "печерським" богословськими кураторами... І буде усьо "зелено-зелено"...
Церква відділена від держави. Крапка.
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30.11.2021 16:24 Відповісти
а государство то светское
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30.11.2021 17:04 Відповісти
Це часом не порушення конституциї? Церква відділена від держави.....
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30.11.2021 17:32 Відповісти
Хотілося б, щоб військові висловили своє ставлення: що вони про це думають, схвалюють чи ні ?
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01.12.2021 00:05 Відповісти
Нет ! Не схваливают !

Служение богу - не должно и не может быть заведомо кописным...

А плюшки от статуса "военнослужащий" - это явная користь... А значит туда потянутся не столько те, кто с верой, сколько те, кто за плюшками...
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06.12.2021 01:13 Відповісти
Ой, так гарно. "Не схваливают".

кописным - це корьістньім ?

Але є ж капелани, які регулярно їздять на фронт, так, вони не воюють, але - там, з хлопцями, роботу з цивільними проводять.

Є й такі, хто був священнослужителем до війни.

Я не знаю: поки не можу скласти свою думку з цього питання.
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07.12.2021 20:41 Відповісти
Есть разные... Но если духовной личности дать поступ к плюшкам мирским - это будет соблаз для не честних...

Те кто ездил, он ездили как священики , а не как военнослужащие ! Вот так и должно было осваиваться и дальше !

Таков их путь, который они сами себе избрали...

Напомню, что у нас церковь отделена от государства , а государство от церкви ! И это закреплено законами ! А данное событие противоречит этим законам !
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07.12.2021 21:33 Відповісти
они должны были для себя выбрать или / или !

Ты или священник - тогда , ты полностью гражданское лицо и выполняешь всего лишь свой личный долг как священика !

Или ты военнослужащий - тогда ты или оканчиваешь военные училища или служишь как солдат - на должностях согласно ВУСу , ходишь в наряды, охранения, выполняешь боевые задания и т.д.! А не получаешь военные плюшки, а на самом деле к военном не имеешь никакого отношения !
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07.12.2021 21:40 Відповісти
 
 