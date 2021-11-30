Рада приравняла статус военных капелланов к военнослужащим
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Верховная Рада создала службу военного капелланства и законодательно закрепила статус военных капелланов как военнослужащих.
Принятие соответствующего законопроекта №4626 "О службе военного капелланства" во втором чтении и в целом поддержал 291 народный депутат на пленарном заседании во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, закрепление статуса военных капелланов как военнослужащих предоставляет им соответствующие социальные гарантии и устанавливает требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.
Служба военного капелланства создается как отдельная структура в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Государственной пограничной службы, вид которой зависит от объема, характера и сложности мер по удовлетворению духовно-религиозных потребностей.
Согласно закону, военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от ее руководящего центра (управления) мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.
Большинство положений этого закона вступает в силу с 1 июля 2022 года, кроме части второй ст. 7 (обязательным требованием для должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования). Эта норма будет введена в действие через пять лет после вступления в силу закона.
Пожалуйста, подождите...
Як він знехтував службовими обов'язками і не надав капелвнвм належного статусу.
Церква відділена від держави. Крапка.
Служение богу - не должно и не может быть заведомо кописным...
А плюшки от статуса "военнослужащий" - это явная користь... А значит туда потянутся не столько те, кто с верой, сколько те, кто за плюшками...
кописным - це корьістньім ?
Але є ж капелани, які регулярно їздять на фронт, так, вони не воюють, але - там, з хлопцями, роботу з цивільними проводять.
Є й такі, хто був священнослужителем до війни.
Я не знаю: поки не можу скласти свою думку з цього питання.
Те кто ездил, он ездили как священики , а не как военнослужащие ! Вот так и должно было осваиваться и дальше !
Таков их путь, который они сами себе избрали...
Напомню, что у нас церковь отделена от государства , а государство от церкви ! И это закреплено законами ! А данное событие противоречит этим законам !
Ты или священник - тогда , ты полностью гражданское лицо и выполняешь всего лишь свой личный долг как священика !
Или ты военнослужащий - тогда ты или оканчиваешь военные училища или служишь как солдат - на должностях согласно ВУСу , ходишь в наряды, охранения, выполняешь боевые задания и т.д.! А не получаешь военные плюшки, а на самом деле к военном не имеешь никакого отношения !