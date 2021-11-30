Рада приравняла статус военных капелланов к военнослужащим

Верховная Рада создала службу военного капелланства и законодательно закрепила статус военных капелланов как военнослужащих.

Принятие соответствующего законопроекта №4626 "О службе военного капелланства" во втором чтении и в целом поддержал 291 народный депутат на пленарном заседании во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, закрепление статуса военных капелланов как военнослужащих предоставляет им соответствующие социальные гарантии и устанавливает требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.

Служба военного капелланства создается как отдельная структура в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Государственной пограничной службы, вид которой зависит от объема, характера и сложности мер по удовлетворению духовно-религиозных потребностей.

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Согласно закону, военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от ее руководящего центра (управления) мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Большинство положений этого закона вступает в силу с 1 июля 2022 года, кроме части второй ст. 7 (обязательным требованием для должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования). Эта норма будет введена в действие через пять лет после вступления в силу закона.

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