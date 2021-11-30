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Новости Политика Украины
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Рада приравняла статус военных капелланов к военнослужащим

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада приравняла статус военных капелланов к военнослужащим

Верховная Рада создала службу военного капелланства и законодательно закрепила статус военных капелланов как военнослужащих.

Принятие соответствующего законопроекта №4626 "О службе военного капелланства" во втором чтении и в целом поддержал 291 народный депутат на пленарном заседании во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, закрепление статуса военных капелланов как военнослужащих предоставляет им соответствующие социальные гарантии и устанавливает требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.

Служба военного капелланства создается как отдельная структура в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Государственной пограничной службы, вид которой зависит от объема, характера и сложности мер по удовлетворению духовно-религиозных потребностей.

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Согласно закону, военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от ее руководящего центра (управления) мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Большинство положений этого закона вступает в силу с 1 июля 2022 года, кроме части второй ст. 7 (обязательным требованием для должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования). Эта норма будет введена в действие через пять лет после вступления в силу закона.

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Автор: Наталя Джума
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О, є привід для відкриття чергоаої справи проти Порошенка 😬
Як він знехтував службовими обов'язками і не надав капелвнвм належного статусу.
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30.11.2021 15:40 Ответить
до цього капелани у війську були добровольцями і мали статус учасника бойових дій. . .
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30.11.2021 17:07 Ответить
Московським попам нема туди ходу.
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30.11.2021 15:50 Ответить
Все по Гашеку
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30.11.2021 16:06 Ответить
Чет подумалось мне , а у нас ведь наверное нет ни ОДНОЙ семьи, кто не пострадал от кацапо-русни !?! Не голодомор, так раскулаченные или репрессированные, Донбасс, Крым ...
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30.11.2021 16:21 Ответить
Ага... Введіть "священний воєнний синод" в складі МО, надайте РПЦ статус "офіційної капеланської церкви ЗСУ" і запросіть кірюшу гундяєва з онуфрієм "печерським" богословськими кураторами... І буде усьо "зелено-зелено"...
Церква відділена від держави. Крапка.
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30.11.2021 16:24 Ответить
а государство то светское
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30.11.2021 17:04 Ответить
Це часом не порушення конституциї? Церква відділена від держави.....
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30.11.2021 17:32 Ответить
Хотілося б, щоб військові висловили своє ставлення: що вони про це думають, схвалюють чи ні ?
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01.12.2021 00:05 Ответить
Нет ! Не схваливают !

Служение богу - не должно и не может быть заведомо кописным...

А плюшки от статуса "военнослужащий" - это явная користь... А значит туда потянутся не столько те, кто с верой, сколько те, кто за плюшками...
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06.12.2021 01:13 Ответить
Ой, так гарно. "Не схваливают".

кописным - це корьістньім ?

Але є ж капелани, які регулярно їздять на фронт, так, вони не воюють, але - там, з хлопцями, роботу з цивільними проводять.

Є й такі, хто був священнослужителем до війни.

Я не знаю: поки не можу скласти свою думку з цього питання.
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07.12.2021 20:41 Ответить
Есть разные... Но если духовной личности дать поступ к плюшкам мирским - это будет соблаз для не честних...

Те кто ездил, он ездили как священики , а не как военнослужащие ! Вот так и должно было осваиваться и дальше !

Таков их путь, который они сами себе избрали...

Напомню, что у нас церковь отделена от государства , а государство от церкви ! И это закреплено законами ! А данное событие противоречит этим законам !
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07.12.2021 21:33 Ответить
они должны были для себя выбрать или / или !

Ты или священник - тогда , ты полностью гражданское лицо и выполняешь всего лишь свой личный долг как священика !

Или ты военнослужащий - тогда ты или оканчиваешь военные училища или служишь как солдат - на должностях согласно ВУСу , ходишь в наряды, охранения, выполняешь боевые задания и т.д.! А не получаешь военные плюшки, а на самом деле к военном не имеешь никакого отношения !
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07.12.2021 21:40 Ответить
 
 