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2 грудня ВР розглядатиме проєкт бюджету-2022. Буде 240-250 голосів "за", - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Економіка
У четвер, 2 грудня, парламент розглядатиме проєкт бюджету на наступний рік.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Буде три законопроєкти по бюджету: два - це перерозподіл і додаткові надходження в цьому році і один закон - ухвалення бюджету на 2022 рік в другому читанні", - зазначив нардеп.
Він прогнозує, що за бюджет в сесійній залі буде десь 240-250 голосів "за".
Відповідаючи на запитання, хто ж проголосує, Арахамія зауважив: "Ті, хто як завжди, і додатково майже з усіх фракцій окремі депутати - мажоритарники".
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