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Новини Економіка Бюджет-2022
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бюджет (1200) ВР (11722) Арахамія (1000)

2 грудня ВР розглядатиме проєкт бюджету-2022. Буде 240-250 голосів "за", - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Економіка

2 грудня ВР розглядатиме проєкт бюджету-2022. Буде 240-250 голосів

У четвер, 2 грудня, парламент розглядатиме проєкт бюджету на наступний рік.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Буде три законопроєкти по бюджету: два - це перерозподіл і додаткові надходження в цьому році і один закон - ухвалення бюджету на 2022 рік в другому читанні", - зазначив нардеп.

Він прогнозує, що за бюджет в сесійній залі буде десь 240-250 голосів "за".

Відповідаючи на запитання, хто ж проголосує, Арахамія зауважив: "Ті, хто як завжди, і додатково майже з усіх фракцій окремі депутати - мажоритарники".

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Автор: Ірина Дашківська
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Переживите "переворот"...1 декабря на носу!
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30.11.2021 16:23 Відповісти
Бл...Ь!!!! Забули!😲😱
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30.11.2021 16:25 Відповісти
Завтра!

Все на госпереворот!

Начало в 10:00, просьба не опаздывать!

С собой брать печеньки Госдепа, наколотые апельсинки.

Миллиард долларов для розжигу шин підвизуть згодом!))
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30.11.2021 16:44 Відповісти
И еще амырыканские валенки .
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30.11.2021 17:13 Відповісти
Ідіот, який бУджет, а пуТч?
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30.11.2021 16:25 Відповісти
чечетова судьба ждёт...парашут хай под майкой носит...
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30.11.2021 16:32 Відповісти
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30.11.2021 16:40 Відповісти
 
 