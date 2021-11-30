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євроінтеграція (427) Молдова (1291) Євросоюз (6994) Шарль Мішель (276) Денис Шмигаль (2691) Гарібашвілі Іраклій (36)

Розраховуємо, що саміт Східного партнерства дасть стратегічний імпульс для євроінтеграції України, Грузії та Молдови, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Розраховуємо, що саміт Східного партнерства дасть стратегічний імпульс для євроінтеграції України, Грузії та Молдови, - Шмигаль

Сьогодні, 30 листопада, у форматі Асоційованого тріо відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, глави Уряду Грузії Іраклія Гарібашвілі та прем’єр-міністра Молдови Наталії Гавріліце з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну. 

Зазначається, що напередодні шостого саміту Східного партнерства в Брюсселі сторони обговорили координацію зусиль в напрямку європейської інтеграції.

"Як підкреслив прем’єр-міністр України, країни Асоційованого тріо очікують, що саміт надасть необхідний політичний і стратегічний імпульс для Східного партнерства, підтримає довгострокові цілі ініціативи, а також виправдає очікування як східних партнерів, так і країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні.

"Ми також сподіваємося на підтримку з боку ЄС наших ключових пріоритетів, включаючи європейські прагнення та європейський вибір, подальшу поступову економічну інтеграцію до внутрішнього ринку Європейського Союзу, а також безпекові питання", — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що сторони мають приділяти увагу безпеці в регіоні та загальній стійкості партнерів.

"Концентрація російських військ біля кордонів України, ситуація в Білорусі та штучно організована міграційна криза посилюють наші аргументи щодо необхідності приділяти більше уваги питанням безпеки, зокрема, для протидії гібридним загрозам", — наголосив Шмигаль.

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Також зазначається, що країни Асоційованого тріо привітали намір Європейського Союзу зробити 2022 рік роком європейської оборони. За словами Шмигаля, це відкриє конкретні можливості й для асоційованих партнерів.

Шмигаль додав, що важливо посилити діалог та співпрацю у питаннях безпеки й оборони з країнами-партнерами, заохочуючи їх участь у місіях ЄС.

Автор: Ірина Дашківська
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Та да ,даст ,догонит и ещё даст ,им не впервой ....
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30.11.2021 16:50 Відповісти
ППР-посидимо,позвіздимо та розійдемося !!!!))))
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30.11.2021 16:58 Відповісти
На самом деле , сегодня в продвижении к членству в блоке НАТО более всего преуспевает Украина . Молдову еще долго будеть тормозить Расея пустопорожними переговорами по Приднестровью с одновременньім шантажом по газовьім долгам , грузинское руководство на самом деле и не хочет членства Грузии в НАТО , но пока иммитирует заинтересованность ( как в свое время Янукович в евроинтеграции). А Украина уже переболела данньіми "инфекциями" от Кремля . Имхо
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30.11.2021 17:00 Відповісти
P.s. Считаю , что для Украиньі членство в НАТО важнее , поєтому сначала Альянс , а потом и Евросоюз . Как Хорватия ...
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30.11.2021 17:44 Відповісти
 
 