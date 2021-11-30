УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16259 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 388 16
затримання (4142) окупація (5818) Апеляційний суд (276) Аксьонов (192)

Київський апеляційний суд дозволив затримати маріонетку Кремля Аксьонова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київський апеляційний суд дозволив затримати маріонетку Кремля Аксьонова

Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання самопроголошеного "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу суду.

"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2021 року. Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного, громадянина А., з метою приводу його для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2021 року скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання Аксьонова, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено.

В суді нагадали, що Аксьонов підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 ("Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), ч.1 ст. 255 ("Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній"), ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 ("Терористичний акт"), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 279 ("Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства"), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 341 ("Захоплення державних або громадських будівель чи споруд") Кримінального кодексу України.

Також читайте: "Видамо без жодних сумнівів", - маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі з України

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Призначте нагороду за "живого" і за "тушку" і його доставлять перевязаного подарунковою стрічкою або закопають в Криму. Це потрібно було зробити ще в 2014. Вже б забули...
показати весь коментар
30.11.2021 16:56
+8
Не минуло і вісім років
показати весь коментар
30.11.2021 16:56
+5
и вышак по скайпу от союзмультфильма...
показати весь коментар
30.11.2021 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и вышак по скайпу от союзмультфильма...
показати весь коментар
30.11.2021 16:53 Відповісти
Краще б вони його оголосили "поза законом".
показати весь коментар
30.11.2021 16:55 Відповісти
Призначте нагороду за "живого" і за "тушку" і його доставлять перевязаного подарунковою стрічкою або закопають в Криму. Це потрібно було зробити ще в 2014. Вже б забули...
показати весь коментар
30.11.2021 16:56 Відповісти
Не минуло і вісім років
показати весь коментар
30.11.2021 16:56 Відповісти
Легко принимать невыполнимые решения. Сложно принимать решения законные..
показати весь коментар
30.11.2021 16:57 Відповісти
арестовать "виртуального", крымского Аксёнова Фени-мида завсегда готова, бо руки коротки и ничЁ с ним не станет...
а вот Аксёнова, депутана-сепараста, левоохоронцы, походу, никак найти не могут.. магия украинского кривосудия..(
показати весь коментар
30.11.2021 17:01 Відповісти
не проще ли было закрыть нах мокрожопого "гоблина" ещё за сейлем?
показати весь коментар
30.11.2021 17:01 Відповісти
Нічого собі, як оперативно!
показати весь коментар
30.11.2021 17:03 Відповісти
А чего цензор не пишет например "марионетка кремля Лукашенко" ?Это ж из той же оперы что и этот лох.
показати весь коментар
30.11.2021 17:07 Відповісти
обычное сотрясание воздуха как говорят.... кто и где его будет задерживать....)) вы хоть посадите уже задержанных врагов и терористов ,и те что в опзж в раде..
показати весь коментар
30.11.2021 17:58 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 19:43 Відповісти
Кто у нас самьій большой профи по крьімским бандитам ? Москаль , ессно !
Вот его и отправить на задержание Гоблина , хоть какая-то польза будет от хохмача-звиздабола...
показати весь коментар
30.11.2021 19:44 Відповісти
И этого пшика добивались 7 лет!!! Ох и левосудие! В Израиле уже давно б судья сидел который который запретил арестовывать виртуального аксенова...
показати весь коментар
30.11.2021 20:05 Відповісти
Та, ви, шо!!!! Скільки років він задовольняв владу, а тут так раптом - ЗАТРИМАТИ!!!
показати весь коментар
30.11.2021 21:11 Відповісти
Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання самопроголошеного "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова. Джерело: https://censor.net/ua/n3302534 і 8 років розгляду отримував судівську зарплатню з бюджету. Щоб ви здохли.
показати весь коментар
30.11.2021 21:15 Відповісти
 
 