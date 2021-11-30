Влада хоче знову дозволити експорт лісу-кругляку, – нардеп
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Цимбалюк зазначив: громадськість та місцева влада категорично проти відновлення експорту лісу-кругляку.
Місцева влада об’єдналася з громадськістю, щоб не допустити експорту лісу-кругляку, який хочуть відновити депутати. Про це заявив народний депутат України Михайло Цимбалюк.
"Є ініціатива у Верховній Раді, щоб дозволити вивозити з України ліс-кругляк. Ми будемо спільно з нашими громадськими організаціями і місцевою владою боротися за те, щоб все-таки ці ліси належали громаді", – заявив Цимбалюк.
За його словами, нищівна вирубка українських лісів не лише погіршує екологічний стан у країні, але й призводить до занепаду окремих регіонів, адже ліс вивозиться за безцінь за кордон, а коштів для розвитку місцевої інфраструктури немає.
"Ми сьогодні перебуваємо спільно з керівництвом Дрогобицької ОТГ на території прекрасної місцевості, де практично відсутня дорога, зате є те, що належить не теперішній владі, а всьому українському народу – прекрасний ліс. Проте сьогодні їх просто вирубують", – розповів Цимбалюк.
Депутат зазначив: громадськість та місцева влада категорично проти відновлення експорту лісу-кругляку і спільно домагатимуться відмови депутатів від ухвалення такого рішення.
"Ми виробили план спільних дій. І немає значення, чи ти у владі, чи в опозиції. Бо не можна бути в опозиції до свого власного народу. Ми об’єднаємо зусилля, щоб кожен зробив вклад, свою цеглинку в розбудову незалежності України", – підсумував Цимбалюк.
Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років. Проте пізніше нардепи ініціювали перегляд цього питання і намагаються поновити експорт за допомогою законопроєкту про ринок деревини, який зараз перебуває на розгляді у парламенті.
Проти цього рішення категорично виступають місцеві громади, екологи та експерти. Після нищівної критики голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що у фінальній редакції з законопроєкту №4197-д про ринок деревини був вилучений абзац про зняття мораторію на експорт кругляку.
Будь ласка, зачекайте...
Що там по бурштину ? Вже офіційно чорні копачі продають і багатіють ?
а вот такие данные за два года показывают ху из ху
"Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров)." https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html
"Для сравнения, в 2017 году объем незаконной вырубки леса составил 26, 1 тыс. Куб. м. В то же время в Гослесагентстве заверили, что будут продолжать бороться с незаконной вырубкой леса." https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/za-proshlyy-god-v-ukraine-vyrubili-lesa-na-117-millionov-griven-1225644.html
статистика за три года показывает, что при Порошенко с незаконной вырубкой боролись и объемы незаконной вырубки уменьшались. но в 2019 году произошел резкий рост незаконной вырубки. а что же изменилось в королевстве в 2019 году?!
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"Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров)." https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html
ЗЫ: мараторий на вывоз леса-кругляка был подписан Порошенко в 2015 году на 10 лет.
Ініціатор(и) законопроекту:
Наталуха Дмитро Андрійович (IX скликання)
Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)
Приходько Борис Вікторович (IX скликання)
Рущишин Ярослав Іванович (IX скликання)
Шевченко Євгеній Володимирович (IX скликання)
Мовчан Олексій Васильович (IX скликання)
Марчук Ігор Петрович (IX скликання)
Лічман Ганна Василівна (IX скликання)
Кицак Богдан Вікторович (IX скликання)
Члени депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
ЩЕ ПИТАННЯ????????
уже договорились, у мудрого за спиной