УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14155 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
4 020 65
ліс (448) експорт (720) Цимбалюк Михайло (8)

Влада хоче знову дозволити експорт лісу-кругляку, – нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Влада хоче знову дозволити експорт лісу-кругляку, – нардеп

Цимбалюк зазначив: громадськість та місцева влада категорично проти відновлення експорту лісу-кругляку.


Місцева влада об’єдналася з громадськістю, щоб не допустити експорту лісу-кругляку, який хочуть відновити депутати. Про це заявив народний депутат України Михайло Цимбалюк.

"Є ініціатива у Верховній Раді, щоб дозволити вивозити з України ліс-кругляк. Ми будемо спільно з нашими громадськими організаціями і місцевою владою боротися за те, щоб все-таки ці ліси належали громаді", – заявив Цимбалюк.

За його словами, нищівна вирубка українських лісів не лише погіршує екологічний стан у країні, але й призводить до занепаду окремих регіонів, адже ліс вивозиться за безцінь за кордон, а коштів для розвитку місцевої інфраструктури немає.

"Ми сьогодні перебуваємо спільно з керівництвом Дрогобицької ОТГ на території прекрасної місцевості, де практично відсутня дорога, зате є те, що належить не теперішній владі, а всьому українському народу – прекрасний ліс. Проте сьогодні їх просто вирубують", – розповів Цимбалюк.

Депутат зазначив: громадськість та місцева влада категорично проти відновлення експорту лісу-кругляку і спільно домагатимуться відмови депутатів від ухвалення такого рішення.

"Ми виробили план спільних дій. І немає значення, чи ти у владі, чи в опозиції. Бо не можна бути в опозиції до свого власного народу. Ми об’єднаємо зусилля, щоб кожен зробив вклад, свою цеглинку в розбудову незалежності України", – підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років. Проте пізніше нардепи ініціювали перегляд цього питання і намагаються поновити експорт за допомогою законопроєкту про ринок деревини, який зараз перебуває на розгляді у парламенті.

Проти цього рішення категорично виступають місцеві громади, екологи та експерти. Після нищівної критики голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що у фінальній редакції з законопроєкту №4197-д про ринок деревини був вилучений абзац про зняття мораторію на експорт кругляку. 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
Нехай ті б....ді вивозять кругляк з посадженого Зелею 1 млрд дерев.
показати весь коментар
30.11.2021 18:40
+14
Ця влада може догратися до того,що їй самій придеться відправитись на експорт...
показати весь коментар
30.11.2021 18:42
+14
Та вони продають ВСЕ.
Що там по бурштину ? Вже офіційно чорні копачі продають і багатіють ?
показати весь коментар
30.11.2021 18:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай ті б....ді вивозять кругляк з посадженого Зелею 1 млрд дерев.
показати весь коментар
30.11.2021 18:40 Відповісти
Ця влада може догратися до того,що їй самій придеться відправитись на експорт...
показати весь коментар
30.11.2021 18:42 Відповісти
в полутушах.....
показати весь коментар
30.11.2021 18:48 Відповісти
Так ихние тэрэны - в криворожских шурфар и карьерах... там еще прожорливых тигров люди держат, ради спортивного интереса...
показати весь коментар
30.11.2021 19:01 Відповісти
Та вони продають ВСЕ.
Що там по бурштину ? Вже офіційно чорні копачі продають і багатіють ?
показати весь коментар
30.11.2021 18:45 Відповісти
Да вроде как были под ментами, так и остались
показати весь коментар
30.11.2021 19:22 Відповісти
Это Порошенко виноват. От же подлец 2.5 года как не президент а все найвеличному верховному главнокомандующему гадит.
показати весь коментар
30.11.2021 18:45 Відповісти
С его легкой руки лес пошел по рукам на экспорт, уважаемый еще в 2014.
показати весь коментар
30.11.2021 19:51 Відповісти
Премьер Яценюк занимайшися хозяйством и прочими продажами-покупками или Порошенко?Дятел ты тупой...
показати весь коментар
30.11.2021 20:02 Відповісти
а то барин не знает, чем занимается его холоп
показати весь коментар
01.12.2021 09:30 Відповісти
Порошенко подписал мараторий на вывоз леса-кругляка из Украины еще в 2015 году.

а вот такие данные за два года показывают ху из ху
"Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров)." https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html

"Для сравнения, в 2017 году объем незаконной вырубки леса составил 26, 1 тыс. Куб. м. В то же время в Гослесагентстве заверили, что будут продолжать бороться с незаконной вырубкой леса." https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/za-proshlyy-god-v-ukraine-vyrubili-lesa-na-117-millionov-griven-1225644.html

статистика за три года показывает, что при Порошенко с незаконной вырубкой боролись и объемы незаконной вырубки уменьшались. но в 2019 году произошел резкий рост незаконной вырубки. а что же изменилось в королевстве в 2019 году?!
показати весь коментар
30.11.2021 20:53 Відповісти
О,как. Порошенко подписал мораторий на вывоз леса кругляка в 2015 году,и ЕС добивалось его снятия 4 года. Контрабанду и коррупцию никто не отменял,и лес все равно гнали ,но в намного меньших объемах. А при найвеличному верховному главнокомандующему объемы кражи увеличились в разы. Но у вас **..натов Порошенко все равно виноват.
показати весь коментар
01.12.2021 11:29 Відповісти
если успеют после такой цены на газ ,люди сами без барыг его на дровишки кончат
показати весь коментар
30.11.2021 18:46 Відповісти
Ну зеголосилки только на это и способны -не убирать за собой зелёное дерьмо,а пилять лес...
показати весь коментар
30.11.2021 19:48 Відповісти
допілялись падлюки.. скоро і москаля не буде на чім пов...ти
показати весь коментар
30.11.2021 19:52 Відповісти
слуг ныкать под землёй токо в целофане...
показати весь коментар
30.11.2021 18:53 Відповісти
Ау-у-у! Омікрон.
показати весь коментар
30.11.2021 21:30 Відповісти
Нехай експортують свої корабельні сосни.
показати весь коментар
30.11.2021 18:54 Відповісти
это кругляк из корабельных сосен будут экспортировать. в красные кварталы европы, а заработанную валюту, этими древнейшими проффесионалами в своей сосновой проффесии, будут здесь, на дне рождении ермаков и его команды тратить. насоснут и слугам переведут, насоснут и слугам переведут,.....
показати весь коментар
30.11.2021 18:56 Відповісти
Дешеві іномарки ввозити не можна, а ліс задешево будь-ласка.
показати весь коментар
30.11.2021 19:00 Відповісти
Каарочи, положительной новость не назовешь, но тем не менее... поди , перед пешодралом надумали побольше урвать.
показати весь коментар
30.11.2021 19:03 Відповісти
Ст. Лем. У космических бродяг называемых выгонтами нет родины. Никто им не рад.Если, блуждая в космосе, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре непременно оказывается, что там чего-нибудь не хватает: либо исчезла часть воздуха, либо вдруг высохла река, либо недосчитаешься острова. Или от планеты осталась одна большая яма. Это Лем о розенблатах-дубилетах-ставицких-табачниках.

показати весь коментар
30.11.2021 19:11 Відповісти
Зебобики, вы уже где в считалке до миллиарда? До первого миллиона уже добрались? Если нет, тем лучше, поскольку можете начинать отсчет взад. Себе. И можете не сомневаться, лес они вывезут.
показати весь коментар
30.11.2021 19:15 Відповісти
Уроды. И так лес нещадно рубят. Они в этой стране жить не будут. Чуть что. И за границу свалят.Их чистота воздуха не интересует.
показати весь коментар
30.11.2021 19:16 Відповісти
то что они свалят, это и так уже понятно .. только перед этим бабла нужно нарубить побольше !
показати весь коментар
30.11.2021 19:19 Відповісти
для хорошего дела народ найдет деревья
показати весь коментар
30.11.2021 19:21 Відповісти
Неужели так быстро вырос 1 миллиард деревьев посаженный шмарклей?
показати весь коментар
30.11.2021 19:24 Відповісти
Фізично вирубати дерева і вимивати ґрунти будуть місцеві рагулі.
показати весь коментар
30.11.2021 19:27 Відповісти
Да ви шо, савсєм нє панімаєтє ,, ето же просто . Щоб пасадіть мільярд нових деревьєв , сначала нужно спіліть мільярд старих . Новиє же , сажать НЄКУДА . !
. .
показати весь коментар
30.11.2021 19:31 Відповісти
Подождите. Завтра же переворот. Смэрэки вам, зебилам, скоро и в Украине пригодятся.
показати весь коментар
30.11.2021 19:31 Відповісти
За гетьмана до холери лісу вивезли. Ешелон за ешелоном.
показати весь коментар
30.11.2021 19:37 Відповісти
Уверен?!

"Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров)." https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html


ЗЫ: мараторий на вывоз леса-кругляка был подписан Порошенко в 2015 году на 10 лет.
показати весь коментар
30.11.2021 20:45 Відповісти
Голобородько с 1 декабря увеличит прожиточный минимум в Украине с 2294 гривни до 2 293 гривни... уряяя...
показати весь коментар
30.11.2021 19:41 Відповісти
в смысле - минус одна грн?
показати весь коментар
30.11.2021 20:26 Відповісти
Мабуть, станок включил?
показати весь коментар
30.11.2021 22:06 Відповісти
Друзi, бережiть лiси. Вони нам ще ************. (с)
показати весь коментар
30.11.2021 19:41 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 19:42 Відповісти
Теперя буду на выборах за Голобородьку..99 гривен добавил..
показати весь коментар
30.11.2021 19:44 Відповісти
вот ізза таких іуд і плодяться в украіні еврейчики голобородьки ..вас разом треба гнати з украіни..
показати весь коментар
30.11.2021 19:50 Відповісти
Зрозумів ...Іісус Христос теж був еврейчик...
показати весь коментар
30.11.2021 19:55 Відповісти
так залишились тіки ті що разпьяли його..хрістопродавці.
показати весь коментар
30.11.2021 20:04 Відповісти
зря, вы, так. как по мне, то Senator S 01a656ec просто иронизирует
показати весь коментар
30.11.2021 20:34 Відповісти
Я за вами (в очередь)...
показати весь коментар
30.11.2021 22:08 Відповісти
пора вже вас отих зелених самих посадити в камери..ви падлюки нічого не посіяли нічого не зробили в державі крім злодійства зради брехні і крадівництва.
показати весь коментар
30.11.2021 19:49 Відповісти
правильно, "*******" деревьев затем и посадили, - теперь можно разбазаривать...
показати весь коментар
30.11.2021 19:49 Відповісти
да, ця банда мабуть вже все розікрала, залишився ще не дорізаний ліс.
показати весь коментар
30.11.2021 19:50 Відповісти
Кстати даже в рф с 2022 года полный запрет на вывоз кругляка.
показати весь коментар
30.11.2021 19:53 Відповісти
Не смеши. Китаю пол Сибири отдали, или продали на 50 лет вперед.
показати весь коментар
30.11.2021 20:00 Відповісти
Гніди ЗЕ, виж навить не в нас це крадете, а в наших нащадків
показати весь коментар
30.11.2021 19:55 Відповісти
їх нащадки будуть жити\вже живуть у тихих та екологічно чистих країнах, просаджуючи грошенята викачані з України. для них тут лише пасовище з не дуже привітними та розумними автохтонами.
показати весь коментар
30.11.2021 20:01 Відповісти
"Спасибо" вам и баб Юле, шо зебила привели к власти.
показати весь коментар
30.11.2021 22:09 Відповісти
На РАБссии пол Сибири сгорело без всякой продажи Китаю...
показати весь коментар
30.11.2021 20:04 Відповісти
Вот хутя с зебиком тока плохо подумали о первом декабря, боже им гранатку , мол, держи фашист... SURE, они - 100500 бедоносцы... Пусть жгут иСЧо , чекаем посмотреть.
показати весь коментар
30.11.2021 22:13 Відповісти
А посадить миллиард деревьев слабо?
показати весь коментар
30.11.2021 20:20 Відповісти
Власть шакалов
показати весь коментар
30.11.2021 20:23 Відповісти
Да потому , что слуги знают, что зельц уйдёт и их партия провалится в глубокую ж.пу , а проще говоря не будет её больше никогда! И все они станут никем и ничем!!! Поэтому за оставшиеся 2 года надо успеть накиздить как можно больше! Шо ж тут непонятного?
показати весь коментар
30.11.2021 20:24 Відповісти
таки, бюджет трещит. метут по сусекам
показати весь коментар
30.11.2021 20:32 Відповісти
шантаж Європи,- ліс в обмін на примарну підтримку і озабоченість,- це зрада України ,хай вирубують свої Альпи і свої Карпати ,чи ліси Італії ,Іспанії ,Греції та Лазурного берега, хай путін засуне їм дрова в південий потік-2
показати весь коментар
30.11.2021 20:45 Відповісти
Одні "слуги народу".
ЩЕ ПИТАННЯ????????

показати весь коментар
30.11.2021 20:55 Відповісти
Ну если с Конче-Заспы,то я не против...
показати весь коментар
30.11.2021 21:00 Відповісти
"Предатели народа"
уже договорились, у мудрого за спиной
показати весь коментар
30.11.2021 21:41 Відповісти
 
 