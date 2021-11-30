РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14445 посетителей онлайн
Новости Экономика
4 020 65
лес (604) экспорт (841) Цымбалюк Михаил (7)

Власть хочет снова разрешить экспорт леса-кругляка, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Власть хочет снова разрешить экспорт леса-кругляка, - нардеп

Цымбалюк отметил: общественность и местные власти категорически против возобновления экспорта леса-кругляка.

Местные власти объединились с общественностью, чтобы не допустить экспорта леса-кругляка, который хотят возобновить депутаты. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк.

"Есть инициатива в Верховной Раде, чтобы разрешить вывозить из Украины лес-кругляк. Мы будем совместно с нашими общественными организациями и местными властями бороться за то, чтобы все-таки эти леса принадлежали общине", – заявил Цымбалюк.

По его словам, сокрушительная вырубка украинских лесов не только ухудшает экологическое состояние в стране, но и приводит к упадку отдельных регионов, ведь лес вывозится за бесценок за границу, а средств для развития местной инфраструктуры нет.

"Мы сегодня находимся вместе с руководством Дрогобычской ОТГ на территории прекрасной местности, где практически отсутствует дорога, зато есть то, что принадлежит не нынешней власти, а всему украинскому народу – прекрасный лес. Однако сегодня его просто вырубают", – рассказал Цымбалюк.

Читайте также: Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук

Депутат отметил: общественность и местные власти категорически против возобновления экспорта леса-кругляка и будут совместно добиваться отказа депутатов от принятия такого решения.

"Мы выработали план совместных действий. И неважно, во власти ты или в оппозиции. Потому что нельзя быть в оппозиции к своему собственному народу. Мы объединим усилия, чтобы каждый сделал вклад, свой кирпичик в развитие независимости Украины", – подытожил Цымбалюк.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако позже нардепы инициировали пересмотр этого вопроса и пытаются возобновить экспорт посредством законопроекта о рынке древесины, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Против этого решения категорически выступают местные общины, экологи и эксперты. После сокрушительной критики глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что в финальной редакции по законопроекту №4197-д о рынке древесины был изъят абзац о снятии моратория на экспорт кругляка.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Нехай ті б....ді вивозять кругляк з посадженого Зелею 1 млрд дерев.
показать весь комментарий
30.11.2021 18:40
+14
Ця влада може догратися до того,що їй самій придеться відправитись на експорт...
показать весь комментарий
30.11.2021 18:42
+14
Та вони продають ВСЕ.
Що там по бурштину ? Вже офіційно чорні копачі продають і багатіють ?
показать весь комментарий
30.11.2021 18:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай ті б....ді вивозять кругляк з посадженого Зелею 1 млрд дерев.
показать весь комментарий
30.11.2021 18:40 Ответить
Ця влада може догратися до того,що їй самій придеться відправитись на експорт...
показать весь комментарий
30.11.2021 18:42 Ответить
в полутушах.....
показать весь комментарий
30.11.2021 18:48 Ответить
Так ихние тэрэны - в криворожских шурфар и карьерах... там еще прожорливых тигров люди держат, ради спортивного интереса...
показать весь комментарий
30.11.2021 19:01 Ответить
Та вони продають ВСЕ.
Що там по бурштину ? Вже офіційно чорні копачі продають і багатіють ?
показать весь комментарий
30.11.2021 18:45 Ответить
Да вроде как были под ментами, так и остались
показать весь комментарий
30.11.2021 19:22 Ответить
Это Порошенко виноват. От же подлец 2.5 года как не президент а все найвеличному верховному главнокомандующему гадит.
показать весь комментарий
30.11.2021 18:45 Ответить
С его легкой руки лес пошел по рукам на экспорт, уважаемый еще в 2014.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:51 Ответить
Премьер Яценюк занимайшися хозяйством и прочими продажами-покупками или Порошенко?Дятел ты тупой...
показать весь комментарий
30.11.2021 20:02 Ответить
а то барин не знает, чем занимается его холоп
показать весь комментарий
01.12.2021 09:30 Ответить
Порошенко подписал мараторий на вывоз леса-кругляка из Украины еще в 2015 году.

а вот такие данные за два года показывают ху из ху
"Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров)." https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html

"Для сравнения, в 2017 году объем незаконной вырубки леса составил 26, 1 тыс. Куб. м. В то же время в Гослесагентстве заверили, что будут продолжать бороться с незаконной вырубкой леса." https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/za-proshlyy-god-v-ukraine-vyrubili-lesa-na-117-millionov-griven-1225644.html

статистика за три года показывает, что при Порошенко с незаконной вырубкой боролись и объемы незаконной вырубки уменьшались. но в 2019 году произошел резкий рост незаконной вырубки. а что же изменилось в королевстве в 2019 году?!
показать весь комментарий
30.11.2021 20:53 Ответить
О,как. Порошенко подписал мораторий на вывоз леса кругляка в 2015 году,и ЕС добивалось его снятия 4 года. Контрабанду и коррупцию никто не отменял,и лес все равно гнали ,но в намного меньших объемах. А при найвеличному верховному главнокомандующему объемы кражи увеличились в разы. Но у вас **..натов Порошенко все равно виноват.
показать весь комментарий
01.12.2021 11:29 Ответить
если успеют после такой цены на газ ,люди сами без барыг его на дровишки кончат
показать весь комментарий
30.11.2021 18:46 Ответить
Ну зеголосилки только на это и способны -не убирать за собой зелёное дерьмо,а пилять лес...
показать весь комментарий
30.11.2021 19:48 Ответить
допілялись падлюки.. скоро і москаля не буде на чім пов...ти
показать весь комментарий
30.11.2021 19:52 Ответить
слуг ныкать под землёй токо в целофане...
показать весь комментарий
30.11.2021 18:53 Ответить
Ау-у-у! Омікрон.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:30 Ответить
Нехай експортують свої корабельні сосни.
показать весь комментарий
30.11.2021 18:54 Ответить
это кругляк из корабельных сосен будут экспортировать. в красные кварталы европы, а заработанную валюту, этими древнейшими проффесионалами в своей сосновой проффесии, будут здесь, на дне рождении ермаков и его команды тратить. насоснут и слугам переведут, насоснут и слугам переведут,.....
показать весь комментарий
30.11.2021 18:56 Ответить
Дешеві іномарки ввозити не можна, а ліс задешево будь-ласка.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:00 Ответить
Каарочи, положительной новость не назовешь, но тем не менее... поди , перед пешодралом надумали побольше урвать.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:03 Ответить
Ст. Лем. У космических бродяг называемых выгонтами нет родины. Никто им не рад.Если, блуждая в космосе, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре непременно оказывается, что там чего-нибудь не хватает: либо исчезла часть воздуха, либо вдруг высохла река, либо недосчитаешься острова. Или от планеты осталась одна большая яма. Это Лем о розенблатах-дубилетах-ставицких-табачниках.

показать весь комментарий
30.11.2021 19:11 Ответить
Зебобики, вы уже где в считалке до миллиарда? До первого миллиона уже добрались? Если нет, тем лучше, поскольку можете начинать отсчет взад. Себе. И можете не сомневаться, лес они вывезут.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:15 Ответить
Уроды. И так лес нещадно рубят. Они в этой стране жить не будут. Чуть что. И за границу свалят.Их чистота воздуха не интересует.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:16 Ответить
то что они свалят, это и так уже понятно .. только перед этим бабла нужно нарубить побольше !
показать весь комментарий
30.11.2021 19:19 Ответить
для хорошего дела народ найдет деревья
показать весь комментарий
30.11.2021 19:21 Ответить
Неужели так быстро вырос 1 миллиард деревьев посаженный шмарклей?
показать весь комментарий
30.11.2021 19:24 Ответить
Фізично вирубати дерева і вимивати ґрунти будуть місцеві рагулі.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:27 Ответить
Да ви шо, савсєм нє панімаєтє ,, ето же просто . Щоб пасадіть мільярд нових деревьєв , сначала нужно спіліть мільярд старих . Новиє же , сажать НЄКУДА . !
. .
показать весь комментарий
30.11.2021 19:31 Ответить
Подождите. Завтра же переворот. Смэрэки вам, зебилам, скоро и в Украине пригодятся.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:31 Ответить
За гетьмана до холери лісу вивезли. Ешелон за ешелоном.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:37 Ответить
Уверен?!

"Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров)." https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html


ЗЫ: мараторий на вывоз леса-кругляка был подписан Порошенко в 2015 году на 10 лет.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:45 Ответить
Голобородько с 1 декабря увеличит прожиточный минимум в Украине с 2294 гривни до 2 293 гривни... уряяя...
показать весь комментарий
30.11.2021 19:41 Ответить
в смысле - минус одна грн?
показать весь комментарий
30.11.2021 20:26 Ответить
Мабуть, станок включил?
показать весь комментарий
30.11.2021 22:06 Ответить
Друзi, бережiть лiси. Вони нам ще ************. (с)
показать весь комментарий
30.11.2021 19:41 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 19:42 Ответить
Теперя буду на выборах за Голобородьку..99 гривен добавил..
показать весь комментарий
30.11.2021 19:44 Ответить
вот ізза таких іуд і плодяться в украіні еврейчики голобородьки ..вас разом треба гнати з украіни..
показать весь комментарий
30.11.2021 19:50 Ответить
Зрозумів ...Іісус Христос теж був еврейчик...
показать весь комментарий
30.11.2021 19:55 Ответить
так залишились тіки ті що разпьяли його..хрістопродавці.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:04 Ответить
зря, вы, так. как по мне, то Senator S 01a656ec просто иронизирует
показать весь комментарий
30.11.2021 20:34 Ответить
Я за вами (в очередь)...
показать весь комментарий
30.11.2021 22:08 Ответить
пора вже вас отих зелених самих посадити в камери..ви падлюки нічого не посіяли нічого не зробили в державі крім злодійства зради брехні і крадівництва.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:49 Ответить
правильно, "*******" деревьев затем и посадили, - теперь можно разбазаривать...
показать весь комментарий
30.11.2021 19:49 Ответить
да, ця банда мабуть вже все розікрала, залишився ще не дорізаний ліс.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:50 Ответить
Кстати даже в рф с 2022 года полный запрет на вывоз кругляка.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:53 Ответить
Не смеши. Китаю пол Сибири отдали, или продали на 50 лет вперед.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:00 Ответить
Гніди ЗЕ, виж навить не в нас це крадете, а в наших нащадків
показать весь комментарий
30.11.2021 19:55 Ответить
їх нащадки будуть жити\вже живуть у тихих та екологічно чистих країнах, просаджуючи грошенята викачані з України. для них тут лише пасовище з не дуже привітними та розумними автохтонами.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:01 Ответить
"Спасибо" вам и баб Юле, шо зебила привели к власти.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:09 Ответить
На РАБссии пол Сибири сгорело без всякой продажи Китаю...
показать весь комментарий
30.11.2021 20:04 Ответить
Вот хутя с зебиком тока плохо подумали о первом декабря, боже им гранатку , мол, держи фашист... SURE, они - 100500 бедоносцы... Пусть жгут иСЧо , чекаем посмотреть.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:13 Ответить
А посадить миллиард деревьев слабо?
показать весь комментарий
30.11.2021 20:20 Ответить
Власть шакалов
показать весь комментарий
30.11.2021 20:23 Ответить
Да потому , что слуги знают, что зельц уйдёт и их партия провалится в глубокую ж.пу , а проще говоря не будет её больше никогда! И все они станут никем и ничем!!! Поэтому за оставшиеся 2 года надо успеть накиздить как можно больше! Шо ж тут непонятного?
показать весь комментарий
30.11.2021 20:24 Ответить
таки, бюджет трещит. метут по сусекам
показать весь комментарий
30.11.2021 20:32 Ответить
шантаж Європи,- ліс в обмін на примарну підтримку і озабоченість,- це зрада України ,хай вирубують свої Альпи і свої Карпати ,чи ліси Італії ,Іспанії ,Греції та Лазурного берега, хай путін засуне їм дрова в південий потік-2
показать весь комментарий
30.11.2021 20:45 Ответить
Одні "слуги народу".
ЩЕ ПИТАННЯ????????

показать весь комментарий
30.11.2021 20:55 Ответить
Ну если с Конче-Заспы,то я не против...
показать весь комментарий
30.11.2021 21:00 Ответить
"Предатели народа"
уже договорились, у мудрого за спиной
показать весь комментарий
30.11.2021 21:41 Ответить
 
 