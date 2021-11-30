Власть хочет снова разрешить экспорт леса-кругляка, - нардеп
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Цымбалюк отметил: общественность и местные власти категорически против возобновления экспорта леса-кругляка.
Местные власти объединились с общественностью, чтобы не допустить экспорта леса-кругляка, который хотят возобновить депутаты. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк.
"Есть инициатива в Верховной Раде, чтобы разрешить вывозить из Украины лес-кругляк. Мы будем совместно с нашими общественными организациями и местными властями бороться за то, чтобы все-таки эти леса принадлежали общине", – заявил Цымбалюк.
По его словам, сокрушительная вырубка украинских лесов не только ухудшает экологическое состояние в стране, но и приводит к упадку отдельных регионов, ведь лес вывозится за бесценок за границу, а средств для развития местной инфраструктуры нет.
"Мы сегодня находимся вместе с руководством Дрогобычской ОТГ на территории прекрасной местности, где практически отсутствует дорога, зато есть то, что принадлежит не нынешней власти, а всему украинскому народу – прекрасный лес. Однако сегодня его просто вырубают", – рассказал Цымбалюк.
Депутат отметил: общественность и местные власти категорически против возобновления экспорта леса-кругляка и будут совместно добиваться отказа депутатов от принятия такого решения.
"Мы выработали план совместных действий. И неважно, во власти ты или в оппозиции. Потому что нельзя быть в оппозиции к своему собственному народу. Мы объединим усилия, чтобы каждый сделал вклад, свой кирпичик в развитие независимости Украины", – подытожил Цымбалюк.
Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако позже нардепы инициировали пересмотр этого вопроса и пытаются возобновить экспорт посредством законопроекта о рынке древесины, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Против этого решения категорически выступают местные общины, экологи и эксперты. После сокрушительной критики глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что в финальной редакции по законопроекту №4197-д о рынке древесины был изъят абзац о снятии моратория на экспорт кругляка.
Пожалуйста, подождите...
Що там по бурштину ? Вже офіційно чорні копачі продають і багатіють ?
а вот такие данные за два года показывают ху из ху
"Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров)." https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html
"Для сравнения, в 2017 году объем незаконной вырубки леса составил 26, 1 тыс. Куб. м. В то же время в Гослесагентстве заверили, что будут продолжать бороться с незаконной вырубкой леса." https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/za-proshlyy-god-v-ukraine-vyrubili-lesa-na-117-millionov-griven-1225644.html
статистика за три года показывает, что при Порошенко с незаконной вырубкой боролись и объемы незаконной вырубки уменьшались. но в 2019 году произошел резкий рост незаконной вырубки. а что же изменилось в королевстве в 2019 году?!
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"Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров)." https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html
ЗЫ: мараторий на вывоз леса-кругляка был подписан Порошенко в 2015 году на 10 лет.
Ініціатор(и) законопроекту:
Наталуха Дмитро Андрійович (IX скликання)
Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)
Приходько Борис Вікторович (IX скликання)
Рущишин Ярослав Іванович (IX скликання)
Шевченко Євгеній Володимирович (IX скликання)
Мовчан Олексій Васильович (IX скликання)
Марчук Ігор Петрович (IX скликання)
Лічман Ганна Василівна (IX скликання)
Кицак Богдан Вікторович (IX скликання)
Члени депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
ЩЕ ПИТАННЯ????????
уже договорились, у мудрого за спиной