Зеленський хоче, щоб Україна приєдналася до Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський послідовно підтримує кроки, спрямовані на захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення належного реагування на випадки такого насильства.

Про це повідомляє прес-служба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"В Офісі президента завершується підготовка до подання на розгляд Верховної Ради України проєкту закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами". Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту зазначений законопроект", - зазначається у повідомленні.

У зв'язку з цим, наголосили в Офісі президента, найважливішим питанням є консолідація зусиль усіх сторін навколо ратифікації Україною Стамбульської конвенції.

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