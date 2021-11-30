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Новини Політика України
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Зеленський (17387) насилля (263) ратифікація (173) Офіс Президента (1746)

Зеленський хоче, щоб Україна приєдналася до Стамбульської конвенції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський хоче, щоб Україна приєдналася до Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський послідовно підтримує кроки, спрямовані на захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення належного реагування на випадки такого насильства.

Про це повідомляє прес-служба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"В Офісі президента завершується підготовка до подання на розгляд Верховної Ради України проєкту закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами". Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту зазначений законопроект", - зазначається у повідомленні.

У зв'язку з цим, наголосили в Офісі президента, найважливішим питанням є консолідація зусиль усіх сторін навколо ратифікації Україною Стамбульської конвенції.

Дивіться: "Хочеться простого жіночого, не померти від насильства": активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
За цю конвенцвю зараз ліваки ******* говорити і усілякі радикальні небінарні феміністки і феміністи.
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30.11.2021 21:03
+7
Зеленський нічого такого не хоче. Він завжди був проти Стамбульскої конвенції. Зараз він хоче відвернути увагу від вагнергейту.
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30.11.2021 20:55
+7
Вибачте а чим відрізняється насилля від насилля до жінок? Хіба це не дискримінація? Хіба нема психологічного насилля стосовно чоловіків?
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30.11.2021 21:02
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Зеленський нічого такого не хоче. Він завжди був проти Стамбульскої конвенції. Зараз він хоче відвернути увагу від вагнергейту.
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30.11.2021 20:55 Відповісти
Торчок пи№Dить вдома Лєнку ,а потім вона його. Але тепер він буде особа яка постраждала від домашнього насильства за ознакою статі ,щоб притягнути Лєнку до відповідальності і стягнути з неї в користь держави штраф для наповнення бюджету. Гетьманцев навіть порахує прибуток.
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30.11.2021 21:56 Відповісти
нарик кого то бьет? там 2 кг пудры чтобы не стыдно на свет было выйти. его и показывают поэтому раз в 2 недели, чтобы люди не увидели как он на самом деле выглядит. все кокаинщики рано или поздно заканчивают иглой.
журналюги должны были попросить вены показать. все стало бы ясно
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30.11.2021 22:32 Відповісти
Да он и не знает, что такое Конвенция и где находится Стамбул.
Вы от нарика слишком многого хотите.
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30.11.2021 22:16 Відповісти
Нашим женщинам

Женщины, подруги, дамы и девушки! В чем радость и прелесть встреч с вами? Почему вы созданы такими? Нежная кожа, эти глаза, эти зубы и волосы, которые пахнут дождем. Этот носик и суждения по различным вопросам.

Товарищи женщины, дамы и девушки! Назад! Вы уже доказали: вы можете лечить, чинить потолки, собирать аппараты, прокладывать кабель. Хватит! Назад! Обратно! В поликлиниках женщины, в гостиницах женщины, в ресторанах женщины, в цехах женщины. Где же прячутся эти бездельники? Она ведет хозяйство, она прописывает мужа и сидит в техническом совете. Она и взрослеет раньше, и живет дольше. У нас в новых районах одни старушки, где же старики?..

А вот бездельничать не надо, будем долго жить. Пьем, курим, играем в домино, объедаемся, валяемся на диванах, а потом к ним же в претензии - мало живем. Морщины в тридцать, мешки у глаз в тридцать пять, животы в сорок. Кто нами может быть доволен? Только добровольцы. Лев пробегает в день по пустыне сотни километров. А волк? Все носятся по пустыне, ищут еду. Поел - лежи. А у нас поел - лежи, не успел - лежи. У льва есть мешки под глазами? А брюхо? Имей он брюхо, от него бы сбежала самая унылая, самая дряхлая лань.

Они, конечно, зарабатывают больше нас, наши женщины, с этим мы уже смирились. Они выглядят лучше, с этим мы тоже смирились. Они одеваются красивее. Сейчас мы пытаемся что-то предпринять - жабо, кружевные воротнички, броши на шее... Ну куда?! С лысиной на голове и брошью на шее далеко не уедешь. А какие у нас походки от долгого лежания на диванах и сидения в креслах на работе? Вы видели эти зады, черпающие землю?.. А зубы - от курения, употребления соленого, сладкого, горького и противного. А глаза, в которых отражается только потолок...

Наши милые дамы, наше чудо, наше украшение. Вставать рано, собирать детей и этого типа на работу. Самой на бегу проглотить маленький кусочек, успеть причесаться, кое-что набросать на лицо. Прийти на работу - и выглядеть. И в обед занять очередь в четырех местах и все успеть. И прибежать домой, накормить детей и этого типа. И бегать, и вытирать, и шить, и починять. А утром будильник только для тебя. Для тебя будильник, как для тебя огонь плиты, для тебя толпа и давка, для тебя слова, шипящие сзади. А ты поправишь прядку - и бегом. И любят тебя как раз не за это: к этому привыкли. Любят за другое - за кожу твою, за ресницы твои, за губы, и слабость, и нежность твою.

И тебе еще надо умудриться, пробегая в день пятьдесят километров, оставаться слабой. И ты умудряешься: поди пойми, что главное.

И я тебя люблю за все. Только прошу, остановись на бегу - на работе, дома, встань стройно, посмотри в зеркало, поправь что-то в лице. Чуть сделай губы, чуть глаза, реснички вперед и наверх, покачайся на красивых ногах - и опять... А мы ждем тебя. Ждем всюду. С букетиком и без. Со словами и молча. На углу и дома. Приходи! И в дождь, и в снег... И - не все ли равно!..
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30.11.2021 22:17 Відповісти
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30.11.2021 22:18 Відповісти
это ты про себя тут накатал ? Живот отрастил и морщины появились в 30 , клоун недоделанный ? такие долбаные подкаблучники как ты создают подобные химеры домашнего насилия и законы для их преодоления .
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01.12.2021 01:10 Відповісти
Что зе бред.Беляков ты с зелей "муки" обнюхался.
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01.12.2021 17:14 Відповісти
про запобігання насильству стосовно жінок Джерело: https://censor.net/ua/n3302586
Оно в Украине живет? В Украинских семьях традиционен матриархат. Прикрытый ритуальным почитанием Батька. Домашнее насилие против женщин - это привнесенная оккупантами отрыжка исконно русского православного домостроя.
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30.11.2021 20:57 Відповісти
наши женщины еще и сдачи дать могут
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30.11.2021 22:34 Відповісти
Все знают анекдот про Татарина, его Украинскую жену и его тюбетейку. Все понимают, шо это вовсе не анекдот, а реальность.
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30.11.2021 22:38 Відповісти
Может он вместо Ростова на Стамбул чухнет?????
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30.11.2021 20:57 Відповісти
Так насколько помню Турция к Стамбульской конвенции не присоединилась , таки остаётся Ростов без вариантов
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30.11.2021 21:43 Відповісти
В нашому місті, одна жіночка, щоб отримати квартиру у своє розпорядження, викликала поліцію , стверджуючи що чоловік лупить її і доньку. Вони приїхали. Чоловік роздратований і сваркою і приїздом поліції, сказав кілька слів на їх адресу. Вони його скрутили і жорстко побили. Після чого прийшлось робити операцію. Жінка чоловіка просто обмовила. Збрехала. А цей чоловік ще й в АТО , квартиру в кредит взяв. В них одна спільна донька, ще мала. Але гордиться до батька, бо мати сволота.

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30.11.2021 21:00 Відповісти
Аминь!
все зло от женщин и все это знают - из за них нас изгнали с Рая...
ваш пример еще одно подтверждение...

Но Зели этого не постичь - оно не понятно кто по полу, то на каблуках - то писюном по роялю..
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30.11.2021 21:49 Відповісти
зло от женщин?!
Тебя точно женщина рожала - может ты инкубаторский?
Женщина дает Жизнь. Любовь, счастье и наслаждение.
Она кормит тебя грудью, учит ходить, говорить, любить...
ласкает и обнимает. Любит и прощает. Готовит и убаюкивает. Не спит ночами когда малыш болеет.. когда у него режутся зубки..
и закрывает глаза своему мужу, когда он умирает раньше ее (обычно - так). обстирывает старого сварливого пердуна вроде тебя, вечно недовольное злобное существо..
Женщины - ангелы с неба, посланные нам для счастья и удовольствия, радости и тепла!
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30.11.2021 22:12 Відповісти
все так и есть как ты написал, но может быть кроме старого пердуна..

только для всего этого счастья, женщина должна быть всегда немного бояться своего мужа - быть всегда немного испуганной..
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30.11.2021 22:18 Відповісти
Бог тебе судья.
Готовься.
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30.11.2021 22:18 Відповісти
усегда готов!!
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30.11.2021 22:19 Відповісти
Прочитає дружина то побігаєте від неї кругом хати.
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01.12.2021 00:45 Відповісти
Беляков у тебя комплекс неполноценности?
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01.12.2021 17:11 Відповісти
кота с лампой в студию!
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30.11.2021 22:34 Відповісти
Вибачте а чим відрізняється насилля від насилля до жінок? Хіба це не дискримінація? Хіба нема психологічного насилля стосовно чоловіків?
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30.11.2021 21:02 Відповісти
Це ліваки придумують нову реальність
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30.11.2021 21:04 Відповісти
тем что женщина не может дать сдачи, потому что она слабее.
А когда ребенок так мал что не может ходить в садик - еще и материально зависима, ей некуда идти.
Бедные ваши матери...
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30.11.2021 22:13 Відповісти
у нас в Днепре то ли пристрелила, то ли еще зарезала. такая себе слабая женщина.
ее даже по тяжкой статье из сизо выпустили, такой резонанс раздули. а по итогу трахарь перестал деньги заносить, а жилплощадь под нового освобождать надо.
та слабая женщина даже не пыталась работу искать. за нож и до свидания.
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30.11.2021 22:37 Відповісти
Ты бы , идиот , почитал основы женской психологии , а потом бы уж постил свои убогие мыслишки .
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01.12.2021 01:14 Відповісти
Чоловіки в Україні живут 63 роки, а жінки 73, але саме жінки виходять на 5 років раніше на пенсію. І я з цього радію. То як можно таку країну і мене звинувачувати в поганому, патріархальному ставленню до жінок?! Треба виконувати вже те що написано в законах і не піддаватися на ліву пропаганду яка спочатку вимагає не поступатися жінкам міста у транспорті, а потім кричать, що чоловіки якось погано ставляться до жінок в домі. Виховуйте чоловіка як справжнього джентльмена, а не вбивайте його в ньому.
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30.11.2021 23:01 Відповісти
а ты уступаешь место в транспорте?
уступив место, ты унижаешь другого человека, привселюдно декларируя его неравенство перед остальными.
лично я уступаю место только беременным женщинам.
ну или если меня вежливо попросят.
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30.11.2021 23:21 Відповісти
За цю конвенцвю зараз ліваки ******* говорити і усілякі радикальні небінарні феміністки і феміністи.
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30.11.2021 21:03 Відповісти
В члєнограя рейтинг почав сипатись -то він тепер і 'за конвенцію' і все шо можна буде виступати (шо там вимагають) чи ліваки чи толлєрасти -для нього це надто складно воно в такі подробиці вже не лізе
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30.11.2021 21:43 Відповісти
Он надеяться, что если он отрежет яйца и сделает прорезь, его после этого ******* не будут?? Ню-ню
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30.11.2021 21:20 Відповісти
ой, не кажіть що на початку 2019-го вас не попереджали...

...Апофеозом, істинним "тріумфом волі" водночас Суркова і Коломойського стрибає по екранах маленький, вертлявий чортик, такий собі приблатньонний Пульчінелла, на чиєму тлі навіть недоріка-Янукович звучав би респектабельно (той бодай зв'язно говорити старався!), - і вам кажуть, що це "найрейтинґовіший кандидат" у президенти вашої країни, і дорослі дяді й тьоті з поважними обличчями, від Айвараса Абромавичуса до Алли Мазур, біжать йому навперейми з салфеткою й піпіфаксом, допомагаючи не заплутатись у простому поширеному реченні та не обляпатись синтаксисом, - і диву даєшся, на них дивлячись, і треш очі, щоби прокинутися: пані й панове, вас що, катували?.. Це ж за які такі гроші успішна, освічена людина з почуттям власної гідности може погодитись своєю присутністю створювати враження, ніби ця блазенада всерйоз?.. - https://p.dw.com/p/3FktG
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30.11.2021 21:36 Відповісти
скорее єр'мак насилие в отношении бубочки совершает. с особым цинизмом. Ленка - то уже привычно...
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30.11.2021 21:43 Відповісти
А я то думаю шо ж там Кива кругами возле ОП все ходит и ходит!!!!!
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30.11.2021 22:06 Відповісти
"Батько казав, пiсля весiлля можна жiнку бити скiльки хоч, а тепер, не можна. Дарма! я i пiдожду. А поки ще ласкою просю: пiди за мене!"
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30.11.2021 21:43 Відповісти
шикарный коммент, как нельзя лучше иллюстрирующий необходимость данной Конвенции.
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30.11.2021 22:14 Відповісти
це не я, це Квітка-Основ'яненко
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30.11.2021 22:19 Відповісти
Тебе нужна конвенция чтобы компенсировать импотенцию ?
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01.12.2021 01:12 Відповісти
Шо зеля заняться нечем? Давай ка лучше к ЕС и НАТО присоединяться будем, давай армию развивать и кордоны укреплять. Ну что вы слуги дурью маетесь? То перепись то права жинок то рашистских артисты - все это замаливанием глаз и отвлечение от вагнеровской дела.
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30.11.2021 22:05 Відповісти
https://youtu.be/h_gRKGEOla8. Шоу,РоЗЕзли коміка.Дмитро Чекалкін.
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30.11.2021 22:31 Відповісти
Стамбул вийшов зі Стамбульської конференції, бо вона неефективна, а ми туди ліземо.

Давайте чесно: у нас все є для запобігання насильству, треба виконувати. Ось і все. А Стамбульска угода потрібна для прикриття інших речей які нав'язують ліві ідеологи.
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30.11.2021 22:42 Відповісти
Потрібно це тільки для віджиму майна чоловіків.
Більш ні для чого.
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01.12.2021 14:05 Відповісти
Кто же так над ним дома издевается и насилует?.....
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30.11.2021 23:04 Відповісти
Коты мышам о правах глаголят
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30.11.2021 23:35 Відповісти
интересная логика у єтих леваков, тоесть если живешь с геем или трансгендером, ну короче не с женщиной - то можно и вломить люлей ? Про права вот єтих ,которых не жалко , мужчин, над ними можно издеваться ?
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30.11.2021 23:59 Відповісти
насилие муж над жен - редкость.
психологическое насилие жен над муж - сплошь и рядом.
а ещё больше половины судей - злючие тётки.
После стамб конвенц мужчинам идти в загс - самоубийство.
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01.12.2021 04:44 Відповісти
... і прийняти закон, за яким усе набуте чоловіками майно автоматично і негайно переходить у власність феміністок.
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01.12.2021 14:04 Відповісти
 
 