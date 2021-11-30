Зеленский хочет, чтобы Украина присоединилась к Стамбульской конвенции
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Президент Украины Владимир Зеленский последовательно поддерживает шаги, направленные на защиту прав пострадавших от домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также обеспечения надлежащего реагирования на случаи такого насилия.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"В Офисе президента завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями". Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект", – отмечается в сообщении.
В этой связи, подчеркнули в Офисе президента, важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции.
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журналюги должны были попросить вены показать. все стало бы ясно
Вы от нарика слишком многого хотите.
Женщины, подруги, дамы и девушки! В чем радость и прелесть встреч с вами? Почему вы созданы такими? Нежная кожа, эти глаза, эти зубы и волосы, которые пахнут дождем. Этот носик и суждения по различным вопросам.
Товарищи женщины, дамы и девушки! Назад! Вы уже доказали: вы можете лечить, чинить потолки, собирать аппараты, прокладывать кабель. Хватит! Назад! Обратно! В поликлиниках женщины, в гостиницах женщины, в ресторанах женщины, в цехах женщины. Где же прячутся эти бездельники? Она ведет хозяйство, она прописывает мужа и сидит в техническом совете. Она и взрослеет раньше, и живет дольше. У нас в новых районах одни старушки, где же старики?..
А вот бездельничать не надо, будем долго жить. Пьем, курим, играем в домино, объедаемся, валяемся на диванах, а потом к ним же в претензии - мало живем. Морщины в тридцать, мешки у глаз в тридцать пять, животы в сорок. Кто нами может быть доволен? Только добровольцы. Лев пробегает в день по пустыне сотни километров. А волк? Все носятся по пустыне, ищут еду. Поел - лежи. А у нас поел - лежи, не успел - лежи. У льва есть мешки под глазами? А брюхо? Имей он брюхо, от него бы сбежала самая унылая, самая дряхлая лань.
Они, конечно, зарабатывают больше нас, наши женщины, с этим мы уже смирились. Они выглядят лучше, с этим мы тоже смирились. Они одеваются красивее. Сейчас мы пытаемся что-то предпринять - жабо, кружевные воротнички, броши на шее... Ну куда?! С лысиной на голове и брошью на шее далеко не уедешь. А какие у нас походки от долгого лежания на диванах и сидения в креслах на работе? Вы видели эти зады, черпающие землю?.. А зубы - от курения, употребления соленого, сладкого, горького и противного. А глаза, в которых отражается только потолок...
Наши милые дамы, наше чудо, наше украшение. Вставать рано, собирать детей и этого типа на работу. Самой на бегу проглотить маленький кусочек, успеть причесаться, кое-что набросать на лицо. Прийти на работу - и выглядеть. И в обед занять очередь в четырех местах и все успеть. И прибежать домой, накормить детей и этого типа. И бегать, и вытирать, и шить, и починять. А утром будильник только для тебя. Для тебя будильник, как для тебя огонь плиты, для тебя толпа и давка, для тебя слова, шипящие сзади. А ты поправишь прядку - и бегом. И любят тебя как раз не за это: к этому привыкли. Любят за другое - за кожу твою, за ресницы твои, за губы, и слабость, и нежность твою.
И тебе еще надо умудриться, пробегая в день пятьдесят километров, оставаться слабой. И ты умудряешься: поди пойми, что главное.
И я тебя люблю за все. Только прошу, остановись на бегу - на работе, дома, встань стройно, посмотри в зеркало, поправь что-то в лице. Чуть сделай губы, чуть глаза, реснички вперед и наверх, покачайся на красивых ногах - и опять... А мы ждем тебя. Ждем всюду. С букетиком и без. Со словами и молча. На углу и дома. Приходи! И в дождь, и в снег... И - не все ли равно!..
Оно в Украине живет? В Украинских семьях традиционен матриархат. Прикрытый ритуальным почитанием Батька. Домашнее насилие против женщин - это привнесенная оккупантами отрыжка исконно русского православного домостроя.
все зло от женщин и все это знают - из за них нас изгнали с Рая...
ваш пример еще одно подтверждение...
Но Зели этого не постичь - оно не понятно кто по полу, то на каблуках - то писюном по роялю..
Тебя точно женщина рожала - может ты инкубаторский?
Женщина дает Жизнь. Любовь, счастье и наслаждение.
Она кормит тебя грудью, учит ходить, говорить, любить...
ласкает и обнимает. Любит и прощает. Готовит и убаюкивает. Не спит ночами когда малыш болеет.. когда у него режутся зубки..
и закрывает глаза своему мужу, когда он умирает раньше ее (обычно - так). обстирывает старого сварливого пердуна вроде тебя, вечно недовольное злобное существо..
Женщины - ангелы с неба, посланные нам для счастья и удовольствия, радости и тепла!
только для всего этого счастья, женщина должна быть всегда немного бояться своего мужа - быть всегда немного испуганной..
Готовься.
А когда ребенок так мал что не может ходить в садик - еще и материально зависима, ей некуда идти.
Бедные ваши матери...
ее даже по тяжкой статье из сизо выпустили, такой резонанс раздули. а по итогу трахарь перестал деньги заносить, а жилплощадь под нового освобождать надо.
та слабая женщина даже не пыталась работу искать. за нож и до свидания.
уступив место, ты унижаешь другого человека, привселюдно декларируя его неравенство перед остальными.
лично я уступаю место только беременным женщинам.
ну или если меня вежливо попросят.
...Апофеозом, істинним "тріумфом волі" водночас Суркова і Коломойського стрибає по екранах маленький, вертлявий чортик, такий собі приблатньонний Пульчінелла, на чиєму тлі навіть недоріка-Янукович звучав би респектабельно (той бодай зв'язно говорити старався!), - і вам кажуть, що це "найрейтинґовіший кандидат" у президенти вашої країни, і дорослі дяді й тьоті з поважними обличчями, від Айвараса Абромавичуса до Алли Мазур, біжать йому навперейми з салфеткою й піпіфаксом, допомагаючи не заплутатись у простому поширеному реченні та не обляпатись синтаксисом, - і диву даєшся, на них дивлячись, і треш очі, щоби прокинутися: пані й панове, вас що, катували?.. Це ж за які такі гроші успішна, освічена людина з почуттям власної гідности може погодитись своєю присутністю створювати враження, ніби ця блазенада всерйоз?.. - https://p.dw.com/p/3FktG
Давайте чесно: у нас все є для запобігання насильству, треба виконувати. Ось і все. А Стамбульска угода потрібна для прикриття інших речей які нав'язують ліві ідеологи.
Більш ні для чого.
психологическое насилие жен над муж - сплошь и рядом.
а ещё больше половины судей - злючие тётки.
После стамб конвенц мужчинам идти в загс - самоубийство.