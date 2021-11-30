Зеленский хочет, чтобы Украина присоединилась к Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский последовательно поддерживает шаги, направленные на защиту прав пострадавших от домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также обеспечения надлежащего реагирования на случаи такого насилия.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"В Офисе президента завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями". Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект", – отмечается в сообщении.

В этой связи, подчеркнули в Офисе президента, важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции.

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