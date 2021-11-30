РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14148 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 562 55
Зеленский (16498) насилие (364) ратификация (405) Офис Президента (1688)

Зеленский хочет, чтобы Украина присоединилась к Стамбульской конвенции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский хочет, чтобы Украина присоединилась к Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский последовательно поддерживает шаги, направленные на защиту прав пострадавших от домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также обеспечения надлежащего реагирования на случаи такого насилия.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"В Офисе президента завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями". Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект", – отмечается в сообщении.

В этой связи, подчеркнули в Офисе президента, важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции.

Читайте также: "Хочется простого женского, не умереть от насилия": активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
За цю конвенцвю зараз ліваки ******* говорити і усілякі радикальні небінарні феміністки і феміністи.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:03
+7
Зеленський нічого такого не хоче. Він завжди був проти Стамбульскої конвенції. Зараз він хоче відвернути увагу від вагнергейту.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:55
+7
Вибачте а чим відрізняється насилля від насилля до жінок? Хіба це не дискримінація? Хіба нема психологічного насилля стосовно чоловіків?
показать весь комментарий
30.11.2021 21:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський нічого такого не хоче. Він завжди був проти Стамбульскої конвенції. Зараз він хоче відвернути увагу від вагнергейту.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:55 Ответить
Торчок пи№Dить вдома Лєнку ,а потім вона його. Але тепер він буде особа яка постраждала від домашнього насильства за ознакою статі ,щоб притягнути Лєнку до відповідальності і стягнути з неї в користь держави штраф для наповнення бюджету. Гетьманцев навіть порахує прибуток.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:56 Ответить
нарик кого то бьет? там 2 кг пудры чтобы не стыдно на свет было выйти. его и показывают поэтому раз в 2 недели, чтобы люди не увидели как он на самом деле выглядит. все кокаинщики рано или поздно заканчивают иглой.
журналюги должны были попросить вены показать. все стало бы ясно
показать весь комментарий
30.11.2021 22:32 Ответить
Да он и не знает, что такое Конвенция и где находится Стамбул.
Вы от нарика слишком многого хотите.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:16 Ответить
Нашим женщинам

Женщины, подруги, дамы и девушки! В чем радость и прелесть встреч с вами? Почему вы созданы такими? Нежная кожа, эти глаза, эти зубы и волосы, которые пахнут дождем. Этот носик и суждения по различным вопросам.

Товарищи женщины, дамы и девушки! Назад! Вы уже доказали: вы можете лечить, чинить потолки, собирать аппараты, прокладывать кабель. Хватит! Назад! Обратно! В поликлиниках женщины, в гостиницах женщины, в ресторанах женщины, в цехах женщины. Где же прячутся эти бездельники? Она ведет хозяйство, она прописывает мужа и сидит в техническом совете. Она и взрослеет раньше, и живет дольше. У нас в новых районах одни старушки, где же старики?..

А вот бездельничать не надо, будем долго жить. Пьем, курим, играем в домино, объедаемся, валяемся на диванах, а потом к ним же в претензии - мало живем. Морщины в тридцать, мешки у глаз в тридцать пять, животы в сорок. Кто нами может быть доволен? Только добровольцы. Лев пробегает в день по пустыне сотни километров. А волк? Все носятся по пустыне, ищут еду. Поел - лежи. А у нас поел - лежи, не успел - лежи. У льва есть мешки под глазами? А брюхо? Имей он брюхо, от него бы сбежала самая унылая, самая дряхлая лань.

Они, конечно, зарабатывают больше нас, наши женщины, с этим мы уже смирились. Они выглядят лучше, с этим мы тоже смирились. Они одеваются красивее. Сейчас мы пытаемся что-то предпринять - жабо, кружевные воротнички, броши на шее... Ну куда?! С лысиной на голове и брошью на шее далеко не уедешь. А какие у нас походки от долгого лежания на диванах и сидения в креслах на работе? Вы видели эти зады, черпающие землю?.. А зубы - от курения, употребления соленого, сладкого, горького и противного. А глаза, в которых отражается только потолок...

Наши милые дамы, наше чудо, наше украшение. Вставать рано, собирать детей и этого типа на работу. Самой на бегу проглотить маленький кусочек, успеть причесаться, кое-что набросать на лицо. Прийти на работу - и выглядеть. И в обед занять очередь в четырех местах и все успеть. И прибежать домой, накормить детей и этого типа. И бегать, и вытирать, и шить, и починять. А утром будильник только для тебя. Для тебя будильник, как для тебя огонь плиты, для тебя толпа и давка, для тебя слова, шипящие сзади. А ты поправишь прядку - и бегом. И любят тебя как раз не за это: к этому привыкли. Любят за другое - за кожу твою, за ресницы твои, за губы, и слабость, и нежность твою.

И тебе еще надо умудриться, пробегая в день пятьдесят километров, оставаться слабой. И ты умудряешься: поди пойми, что главное.

И я тебя люблю за все. Только прошу, остановись на бегу - на работе, дома, встань стройно, посмотри в зеркало, поправь что-то в лице. Чуть сделай губы, чуть глаза, реснички вперед и наверх, покачайся на красивых ногах - и опять... А мы ждем тебя. Ждем всюду. С букетиком и без. Со словами и молча. На углу и дома. Приходи! И в дождь, и в снег... И - не все ли равно!..
показать весь комментарий
30.11.2021 22:17 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 22:18 Ответить
это ты про себя тут накатал ? Живот отрастил и морщины появились в 30 , клоун недоделанный ? такие долбаные подкаблучники как ты создают подобные химеры домашнего насилия и законы для их преодоления .
показать весь комментарий
01.12.2021 01:10 Ответить
Что зе бред.Беляков ты с зелей "муки" обнюхался.
показать весь комментарий
01.12.2021 17:14 Ответить
про запобігання насильству стосовно жінок Джерело: https://censor.net/ua/n3302586
Оно в Украине живет? В Украинских семьях традиционен матриархат. Прикрытый ритуальным почитанием Батька. Домашнее насилие против женщин - это привнесенная оккупантами отрыжка исконно русского православного домостроя.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:57 Ответить
наши женщины еще и сдачи дать могут
показать весь комментарий
30.11.2021 22:34 Ответить
Все знают анекдот про Татарина, его Украинскую жену и его тюбетейку. Все понимают, шо это вовсе не анекдот, а реальность.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:38 Ответить
Может он вместо Ростова на Стамбул чухнет?????
показать весь комментарий
30.11.2021 20:57 Ответить
Так насколько помню Турция к Стамбульской конвенции не присоединилась , таки остаётся Ростов без вариантов
показать весь комментарий
30.11.2021 21:43 Ответить
В нашому місті, одна жіночка, щоб отримати квартиру у своє розпорядження, викликала поліцію , стверджуючи що чоловік лупить її і доньку. Вони приїхали. Чоловік роздратований і сваркою і приїздом поліції, сказав кілька слів на їх адресу. Вони його скрутили і жорстко побили. Після чого прийшлось робити операцію. Жінка чоловіка просто обмовила. Збрехала. А цей чоловік ще й в АТО , квартиру в кредит взяв. В них одна спільна донька, ще мала. Але гордиться до батька, бо мати сволота.

показать весь комментарий
30.11.2021 21:00 Ответить
Аминь!
все зло от женщин и все это знают - из за них нас изгнали с Рая...
ваш пример еще одно подтверждение...

Но Зели этого не постичь - оно не понятно кто по полу, то на каблуках - то писюном по роялю..
показать весь комментарий
30.11.2021 21:49 Ответить
зло от женщин?!
Тебя точно женщина рожала - может ты инкубаторский?
Женщина дает Жизнь. Любовь, счастье и наслаждение.
Она кормит тебя грудью, учит ходить, говорить, любить...
ласкает и обнимает. Любит и прощает. Готовит и убаюкивает. Не спит ночами когда малыш болеет.. когда у него режутся зубки..
и закрывает глаза своему мужу, когда он умирает раньше ее (обычно - так). обстирывает старого сварливого пердуна вроде тебя, вечно недовольное злобное существо..
Женщины - ангелы с неба, посланные нам для счастья и удовольствия, радости и тепла!
показать весь комментарий
30.11.2021 22:12 Ответить
все так и есть как ты написал, но может быть кроме старого пердуна..

только для всего этого счастья, женщина должна быть всегда немного бояться своего мужа - быть всегда немного испуганной..
показать весь комментарий
30.11.2021 22:18 Ответить
Бог тебе судья.
Готовься.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:18 Ответить
усегда готов!!
показать весь комментарий
30.11.2021 22:19 Ответить
Прочитає дружина то побігаєте від неї кругом хати.
показать весь комментарий
01.12.2021 00:45 Ответить
Беляков у тебя комплекс неполноценности?
показать весь комментарий
01.12.2021 17:11 Ответить
кота с лампой в студию!
показать весь комментарий
30.11.2021 22:34 Ответить
Вибачте а чим відрізняється насилля від насилля до жінок? Хіба це не дискримінація? Хіба нема психологічного насилля стосовно чоловіків?
показать весь комментарий
30.11.2021 21:02 Ответить
Це ліваки придумують нову реальність
показать весь комментарий
30.11.2021 21:04 Ответить
тем что женщина не может дать сдачи, потому что она слабее.
А когда ребенок так мал что не может ходить в садик - еще и материально зависима, ей некуда идти.
Бедные ваши матери...
показать весь комментарий
30.11.2021 22:13 Ответить
у нас в Днепре то ли пристрелила, то ли еще зарезала. такая себе слабая женщина.
ее даже по тяжкой статье из сизо выпустили, такой резонанс раздули. а по итогу трахарь перестал деньги заносить, а жилплощадь под нового освобождать надо.
та слабая женщина даже не пыталась работу искать. за нож и до свидания.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:37 Ответить
Ты бы , идиот , почитал основы женской психологии , а потом бы уж постил свои убогие мыслишки .
показать весь комментарий
01.12.2021 01:14 Ответить
Чоловіки в Україні живут 63 роки, а жінки 73, але саме жінки виходять на 5 років раніше на пенсію. І я з цього радію. То як можно таку країну і мене звинувачувати в поганому, патріархальному ставленню до жінок?! Треба виконувати вже те що написано в законах і не піддаватися на ліву пропаганду яка спочатку вимагає не поступатися жінкам міста у транспорті, а потім кричать, що чоловіки якось погано ставляться до жінок в домі. Виховуйте чоловіка як справжнього джентльмена, а не вбивайте його в ньому.
показать весь комментарий
30.11.2021 23:01 Ответить
а ты уступаешь место в транспорте?
уступив место, ты унижаешь другого человека, привселюдно декларируя его неравенство перед остальными.
лично я уступаю место только беременным женщинам.
ну или если меня вежливо попросят.
показать весь комментарий
30.11.2021 23:21 Ответить
За цю конвенцвю зараз ліваки ******* говорити і усілякі радикальні небінарні феміністки і феміністи.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:03 Ответить
В члєнограя рейтинг почав сипатись -то він тепер і 'за конвенцію' і все шо можна буде виступати (шо там вимагають) чи ліваки чи толлєрасти -для нього це надто складно воно в такі подробиці вже не лізе
показать весь комментарий
30.11.2021 21:43 Ответить
Он надеяться, что если он отрежет яйца и сделает прорезь, его после этого ******* не будут?? Ню-ню
показать весь комментарий
30.11.2021 21:20 Ответить
ой, не кажіть що на початку 2019-го вас не попереджали...

...Апофеозом, істинним "тріумфом волі" водночас Суркова і Коломойського стрибає по екранах маленький, вертлявий чортик, такий собі приблатньонний Пульчінелла, на чиєму тлі навіть недоріка-Янукович звучав би респектабельно (той бодай зв'язно говорити старався!), - і вам кажуть, що це "найрейтинґовіший кандидат" у президенти вашої країни, і дорослі дяді й тьоті з поважними обличчями, від Айвараса Абромавичуса до Алли Мазур, біжать йому навперейми з салфеткою й піпіфаксом, допомагаючи не заплутатись у простому поширеному реченні та не обляпатись синтаксисом, - і диву даєшся, на них дивлячись, і треш очі, щоби прокинутися: пані й панове, вас що, катували?.. Це ж за які такі гроші успішна, освічена людина з почуттям власної гідности може погодитись своєю присутністю створювати враження, ніби ця блазенада всерйоз?.. - https://p.dw.com/p/3FktG
показать весь комментарий
30.11.2021 21:36 Ответить
скорее єр'мак насилие в отношении бубочки совершает. с особым цинизмом. Ленка - то уже привычно...
показать весь комментарий
30.11.2021 21:43 Ответить
А я то думаю шо ж там Кива кругами возле ОП все ходит и ходит!!!!!
показать весь комментарий
30.11.2021 22:06 Ответить
"Батько казав, пiсля весiлля можна жiнку бити скiльки хоч, а тепер, не можна. Дарма! я i пiдожду. А поки ще ласкою просю: пiди за мене!"
показать весь комментарий
30.11.2021 21:43 Ответить
шикарный коммент, как нельзя лучше иллюстрирующий необходимость данной Конвенции.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:14 Ответить
це не я, це Квітка-Основ'яненко
показать весь комментарий
30.11.2021 22:19 Ответить
Тебе нужна конвенция чтобы компенсировать импотенцию ?
показать весь комментарий
01.12.2021 01:12 Ответить
Шо зеля заняться нечем? Давай ка лучше к ЕС и НАТО присоединяться будем, давай армию развивать и кордоны укреплять. Ну что вы слуги дурью маетесь? То перепись то права жинок то рашистских артисты - все это замаливанием глаз и отвлечение от вагнеровской дела.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:05 Ответить
https://youtu.be/h_gRKGEOla8. Шоу,РоЗЕзли коміка.Дмитро Чекалкін.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:31 Ответить
Стамбул вийшов зі Стамбульської конференції, бо вона неефективна, а ми туди ліземо.

Давайте чесно: у нас все є для запобігання насильству, треба виконувати. Ось і все. А Стамбульска угода потрібна для прикриття інших речей які нав'язують ліві ідеологи.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:42 Ответить
Потрібно це тільки для віджиму майна чоловіків.
Більш ні для чого.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:05 Ответить
Кто же так над ним дома издевается и насилует?.....
показать весь комментарий
30.11.2021 23:04 Ответить
Коты мышам о правах глаголят
показать весь комментарий
30.11.2021 23:35 Ответить
интересная логика у єтих леваков, тоесть если живешь с геем или трансгендером, ну короче не с женщиной - то можно и вломить люлей ? Про права вот єтих ,которых не жалко , мужчин, над ними можно издеваться ?
показать весь комментарий
30.11.2021 23:59 Ответить
насилие муж над жен - редкость.
психологическое насилие жен над муж - сплошь и рядом.
а ещё больше половины судей - злючие тётки.
После стамб конвенц мужчинам идти в загс - самоубийство.
показать весь комментарий
01.12.2021 04:44 Ответить
... і прийняти закон, за яким усе набуте чоловіками майно автоматично і негайно переходить у власність феміністок.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:04 Ответить
 
 