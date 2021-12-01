Україна зацікавлена в лібералізації ринку автомобільних перевезень у ЄС, - Шмигаль

Фото: Шмигаль

Очільник українського уряду має намір вести переговори з Європейським Союзом щодо підписання угоди про автомобільні перевезення.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі глав урядів країн Асоційованого тріо з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

Також Шмигаль зазначив, що з огляду на розвиток ситуації навколо Білорусі, нині є актуальні питання, які потребують вирішення. Цього вимагає постійне зростання обсягів торгівлі між Україною та членами Європейського Союзу.

"Україна зацікавлена вести переговори з Європейським Союзом щодо лібералізації ринку автомобільних перевезень з країнами-членами ЄС. Належне функціонування транспортних послуг має вирішальне значення для ефективності ПВЗВТ та сталого зростання торгівлі", — підкреслив прем’єр-міністр України.

Глава українського Уряду нагадав, що автомобільні перевезення передбачено Угодою про асоціацію. Підписання окремого документу щодо них сприятиме розв'язанню питання дозволів та ефективному впровадженню "поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі для обох сторін".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія, - Шмигаль