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За підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

За підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія, - Шмигаль
Фото: Рейтер

Дані розвідки свідчать, що Росія "абсолютно точно" стоїть за спробою організувати переворот в Україні з метою повалення уряду.

Таку заяву Шмигаль зробив під час візиту до Брюсселя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Рейтер.

"У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (розпочати переворот. - Ред.)", - сказав Шмигаль. Кореспондент Рейтер поставив уточнювальне запитання, чи стоїть за цим Російська федерація й отримав відповідь: "Абсолютно".

За словами українського прем’єра, "українська розвідка перехопила діяльність "зовнішніх сил", які намагалися вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання та переворот", - повідомляє Рейтер.

"Вони щось готують", – сказав Шмигаль про Росію, не вдаючись до деталей.

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Також очільник українського уряду твердить, що підготовка держперевороту ніяк не пов’язана з прагненнями народу: "В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша спецслужба проводить спеціальне розслідування".

При цьому він наголосив, що звільнення керівника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака не пов’язане з цими подіями.

Шмигаль сказав, що нарощування російської армії на кордоні з Україною, другий подібний сплеск з травня, є частиною ширших зусиль Росії, щоб зламати український імпульс до приєднання до Європейського Союзу.

"Ми маємо всі ці гібридні атаки, кібератаки, фізичні військові атаки, окуповані території, дезінформацію (з боку Росії. - Ред.), щоб перешкодити європейським прагненням України", - підсумував прем'єр.

Також читайте: Разумков про заяву Зеленського щодо держперевороту: Або президент невдало пожартував, або має щось робитися для порятунку країни
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Топ коментарі
+56
наконец-то они нашли документы украинской разведки за 2018 год
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30.11.2021 19:48
+49
Слава Богу ! А то все думали, что Лерос!
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30.11.2021 19:48
+45
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30.11.2021 19:56
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Шмыгаль, шо мы будем делать з этими гнидами, когда Кубань возьмём,
там же стоко металла
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30.11.2021 21:15 Відповісти
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01.12.2021 01:25 Відповісти
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30.11.2021 21:18 Відповісти
.. дайте коксу
коксу кипяченого
Ой, не мажора вижу я,
А политзаключенного!

А он не бывший секретарь,
Он не уполномоченный,
А он с рождения такой -
кварталом замороченный...
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30.11.2021 21:29 Відповісти
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01.12.2021 01:26 Відповісти
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30.11.2021 21:43 Відповісти
парабелум і "одну тищу" посипану "пудрею"
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30.11.2021 22:10 Відповісти
Когда 73% оленей поддержали путина(кто угодно только не порошенко) это типа выборы и переворотом не считается,а когда ГРАЖДАНАМ не нравится деяния избранников оленей - это уже караул?
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30.11.2021 21:59 Відповісти
Так вагнеровцев Порошенко отмазал? И Украину тоже Порошенко предал? Тогда херло получается наш спаситель?
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30.11.2021 22:36 Відповісти
Ага он брата убил и еврей в придачу.
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30.11.2021 22:51 Відповісти
ну ты конечно не относишься к 73% оленей? ДА, ***** кацапская
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30.11.2021 22:03 Відповісти
И не сомневаюсь. Только не для "повалення уряду". Уряд то фигня, цель московитов дерибан и уничтожение Украины.
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30.11.2021 22:05 Відповісти
Так этим зескот и занимается
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30.11.2021 22:50 Відповісти
Шо, опять, не раскачивайте будку)))
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30.11.2021 22:05 Відповісти
Та да, это россия нам подкинула тарифы, цены, гей-парады, стамбульские конвенции, предательство офиса президента, импотентных политиков и все остальные радости нашего бытия. Если кто и станет виновником "переворота" - то только наши чрезмерно жадные власти и либерасты с их "повесткой".
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30.11.2021 22:08 Відповісти
Кацап вонючий, твоя власть гебье и *****
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30.11.2021 23:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=upwIyaICRgg


Я дам вам парабеллум і "одну тищу"
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30.11.2021 22:11 Відповісти
- Они уже здесь! - В кабинет вбежал запыхавшийся, растрепанный Зеленский в мятом костюме и заметался по помещению, то хватая что-то, то бросая.
У окна стояли Ермак и Шефир.
Они задумчиво смотрели в окно и даже не обернулись.

- Успокойся. - Спокойно попросил Шефир.
- Успокоиться?! - Взвизгнул помятый Зеленский. - Надо бежать! Срочно!
- Некуда бежать. - сказал Ермак.
- Тогда прятаться, армию вводить, что там еще, полицию?!
- Армия уже на их стороне, Монастырский хитрая лиса. Держит нейтралитет.

Мечущийся Зеленский затих, зачем-то прижав к груди какую-то папку.

- Тогда... Тогда договариваться надо! У них же требования есть! На все согласимся! - Зеленский уронил папку и сделал два шага к Ермаку. - Ты же сможешь договориться?
- Зачем им договариваться? Все в их руках.
- И что же будет?
- Нас рас#тр#ляют, олигархов раскулачат, наворованное национализируют, будут суды, казни, новое правительство. Продажных судей по фонарям развесят, полицейским вообще не позавидуешь... Но мы с тобой этого уже не увидим.
- Боже...- Зеленский говорил уже сквозь слёзы. - Мне надо к маме.

В этот момент дверь кабинета распахнулась и в кабинет ввалились пару десятков человек в полувоенной форме и с оружием. Толпа оценив обстановку притормозила и даже немного втянулась обратно в коридор.
Коридоры ОП наполнились шумными людьми.

Ермак, до того момента смотревший в окно обернулся и кивнул, глядя в глаза главарю революционеров, грозно положившему руку на кобуру.

- Добрый вечер. Вы, я так понимаю, ответственный? - спросил Ермак.
- Так точно. - Буркнул тот. - Сдайте оружие.
- Мы совсем не вооружены. - В правой части кабинета Зеленский в мятом костюме икнул и медленно сполз по стенке.
- Ну что же. Тогда довожу до вас приказ революционного командования. - Глава революционеров прокашлялся. - Ввести обязательное празднование сегодняшнего дня - Захвата Офиса Президента, причём сделать это официально! Также мы требум растительное масло продавать в литровых бутылках, а не 900г. Нарезную колбасу продавать в упаковках не по 80 грамм, а по 100. Приказ вступает с силу с сего момента.

Повисла тишина.

- Что простите? - Уточнил президент Зеленский.
- Ну... Литровые бутылки нам верните. Колбасу, значится, в упаковках чтобы было 100 грамм, а не 80.
- Колбасу вам вернуть. - Устало хмыкнул сквозь слёзы президент. - Бутылки литровые...

Спустя час.
Шефир наполнил три бокала коняком.
- Ну, будем! А охрану ОП надо усилить. - поднимая бокал сказал Шефир.
- С наступающими нас! - выпалил Ермак и отпил пол бокала.
- Вы пейте, а я потом. Мне еще текст поздравления к юбилею учить. Там новый пресс-секретарь с Подоляком и Лещенко такое понаписывали, а мне потом расхлёбывать. Сами знаете, снять сногсшибательное видео - серьёзный процесс, а всё на мне и мне за всё отвечать. Я потом, потом.
Зеленский схватил папку и выбежал из кабинета навстечу первому дню зимы.

Александр Богуславский.
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30.11.2021 22:17 Відповісти
всюди на цінниках пишуть ціну за кілограм, літр, штуку. а в нас пляшка олії 830 грам. а інша 865 грам. Ціни різні. І хоч калькулятор бери .
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01.12.2021 01:23 Відповісти
а по чем митинговать будут? сколько хейло башляет?
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30.11.2021 22:18 Відповісти
Того кто наложил кучу дерма никто не сваливает, он сам в ней тонет
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30.11.2021 22:25 Відповісти
А два дня назад писали что Ах..метов и два мента пенсионера стоят, а сейчас Россия. Так кто зачем стоит?
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30.11.2021 22:29 Відповісти
Ну ты даёшь! Бутусов из пушки пальнул , типа он Аврора и путч начали полтора пенсионера. Правда они этого не знают

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30.11.2021 22:56 Відповісти
А кто тогда Зеленского переворачивать будет? Ленка что л
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30.11.2021 23:01 Відповісти
лукашенко и путин готовят советский союз вместе со шмыгагем.зрада.
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30.11.2021 22:31 Відповісти
после таких заявлений, чем они отличаются от абсолютно неадекватного Лукашенко? Это агония В. Коломойского. Агония
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30.11.2021 22:58 Відповісти
Беня с ахметкой питаются сохранить свою марионетку.
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30.11.2021 23:25 Відповісти
Госпереворот УЖЕ совершил зеленский, полностью узурпировав власть в стране : из парламентско-президентской республики мы превратились в офисно-дерьмаковское нечто!
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30.11.2021 23:44 Відповісти
Операція "Шатун-2" у самому розпалі.
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30.11.2021 23:48 Відповісти
Ніяких секретних даних нема, вони просто розуміють що Майдан неминучий і намагаються відразу означити його російським. Не вийде, а вони приречені.
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01.12.2021 01:12 Відповісти
Противник на нашу погибель готовит подводные лодки.
Но мы тоже люди не промах. Мы прячемся в черные дыры.
У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем...
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01.12.2021 09:51 Відповісти
А налоги с бюджета, которые так тяжело собираются населением, пустили на отмыв , на драконовские % по ОВГЗ, дороги когда надо их за счет акзыза с топлива и частных публичных не олигархических инвестиций, деньги которые предназначались на газ и кислород тоже на дороги пустили, только ни кто не знает по какой они цене и какого качества, на вагоны, самолеты, как будто перевозки и перелеты бесплатные, только не на людей, не на закупку современного оружия это тоже РФ сценарий, а земельная "реформа" по которой будет скупка по дешевке земли по 10 тыс.га в одни руки , у обедневшего населения,что бы согнать его со своей земли и накормить его ГМО по монопольным ценам , вместо того что бы власть наконец не мешала своим бандитизмом народу жить и зарабатывать на своей Земле.,
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01.12.2021 03:06 Відповісти
не исключено.
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01.12.2021 04:38 Відповісти
А шо, Ахметов вже не "при дєлах"? Знову вивернувся, вужака, перевів "стрілки" на рашку!
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01.12.2021 06:43 Відповісти
Сегодня ждём-с переворот.
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01.12.2021 08:02 Відповісти
Наконец-то до этих тупых оленей дошло! Кремль всего беда! Ворует депутат Путлер лучи в голову ему испускает. Нюхает наркотики прокурор или мент, установка шойгумет ему мозг выжигает. Сбили ребенка на переходе, ну дык путлера рука! Наконец! Разворовали завод до шебня снесли, ищи россиян в акционерах.
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01.12.2021 08:48 Відповісти
Угроза переворота? Ну так арестуйте хотя бы с десяток явных резидентов ГРУ, СВР, ФСБ, чего носом шмыгать и жаловаться?!
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01.12.2021 09:39 Відповісти
) Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали...
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01.12.2021 09:54 Відповісти
СБУ только-только завели дело и начали расследование, а Шмыгаль все уже знает.
Пора СБУ на Шмыгаля завести дело за разглашение тайны следствия!
И второе. Разве это функция премьера анализировать и разглашать дела разведки?
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01.12.2021 10:25 Відповісти
В українському суспільстві немає революційних настроїв. Джерело: https://censor.net/ua/n3302576

Ошибаешься , вы уже всех задолбали и война с рашкой только и сдерживает немного людей! Не было бы ее , вас бы уже гнали! Но все еще впереди!
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01.12.2021 10:34 Відповісти
це вже яка по рахунку операція "шатун"? третя? четверта?
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01.12.2021 10:50 Відповісти
Переворачивали-переворачивали, да не перевыворачивали
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01.12.2021 13:13 Відповісти
Расия? Не Порох? Не Ахметов? Расия.... тю на вас. Могли бы шото по оригинальней придумать...
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01.12.2021 22:40 Відповісти
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