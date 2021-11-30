За подготовкой госпереворота в Украине стоит Россия, - Шмыгаль
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Данные разведки свидетельствуют, что Россия "совершенно точно" стоит за попыткой организовать переворот в Украине с целью свержения правительства.
Такое заявление Шмыгаль сделал во время визита в Брюссель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Рейтер.
"У нас есть секретные данные, свидетельствующие об особых намерениях (начать переворот. – Ред.)", – сказал Шмыгаль. Корреспондент Рейтер задал уточняющий вопрос, стоит ли за этим Российская федерация и получил ответ: "Абсолютно".
По словам украинского премьера, "украинская разведка перехватила деятельность "внешних сил", пытавшихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот", - сообщает Рейтер.
"Они что-то готовят", - сказал Шмыгаль о России, не детализируя.
Также глава украинского правительства утверждает, что подготовка госпереворота никак не связана со стремлениями народа: "В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша спецслужба проводит специальное расследование".
При этом он подчеркнул, что увольнение руководителя Департамента контрразведки СБУ Александра Руснака не связано с этими событиями.
Шмыгаль сказал, что наращивание российской армии на границе с Украиной, второй подобный всплеск с мая, является частью более широких усилий России, чтобы сломать украинский импульс к присоединению к Европейскому Союзу.
"У нас есть все эти гибридные атаки, кибератаки, физические военные атаки, оккупированные территории, дезинформация (со стороны России. - Ред.), чтобы помешать европейским стремлениям Украины", - подытожил премьер.
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там же стоко металла
коксу кипяченого
Ой, не мажора вижу я,
А политзаключенного!
А он не бывший секретарь,
Он не уполномоченный,
А он с рождения такой -
кварталом замороченный...
Я дам вам парабеллум і "одну тищу"
У окна стояли Ермак и Шефир.
Они задумчиво смотрели в окно и даже не обернулись.
- Успокойся. - Спокойно попросил Шефир.
- Успокоиться?! - Взвизгнул помятый Зеленский. - Надо бежать! Срочно!
- Некуда бежать. - сказал Ермак.
- Тогда прятаться, армию вводить, что там еще, полицию?!
- Армия уже на их стороне, Монастырский хитрая лиса. Держит нейтралитет.
Мечущийся Зеленский затих, зачем-то прижав к груди какую-то папку.
- Тогда... Тогда договариваться надо! У них же требования есть! На все согласимся! - Зеленский уронил папку и сделал два шага к Ермаку. - Ты же сможешь договориться?
- Зачем им договариваться? Все в их руках.
- И что же будет?
- Нас рас#тр#ляют, олигархов раскулачат, наворованное национализируют, будут суды, казни, новое правительство. Продажных судей по фонарям развесят, полицейским вообще не позавидуешь... Но мы с тобой этого уже не увидим.
- Боже...- Зеленский говорил уже сквозь слёзы. - Мне надо к маме.
В этот момент дверь кабинета распахнулась и в кабинет ввалились пару десятков человек в полувоенной форме и с оружием. Толпа оценив обстановку притормозила и даже немного втянулась обратно в коридор.
Коридоры ОП наполнились шумными людьми.
Ермак, до того момента смотревший в окно обернулся и кивнул, глядя в глаза главарю революционеров, грозно положившему руку на кобуру.
- Добрый вечер. Вы, я так понимаю, ответственный? - спросил Ермак.
- Так точно. - Буркнул тот. - Сдайте оружие.
- Мы совсем не вооружены. - В правой части кабинета Зеленский в мятом костюме икнул и медленно сполз по стенке.
- Ну что же. Тогда довожу до вас приказ революционного командования. - Глава революционеров прокашлялся. - Ввести обязательное празднование сегодняшнего дня - Захвата Офиса Президента, причём сделать это официально! Также мы требум растительное масло продавать в литровых бутылках, а не 900г. Нарезную колбасу продавать в упаковках не по 80 грамм, а по 100. Приказ вступает с силу с сего момента.
Повисла тишина.
- Что простите? - Уточнил президент Зеленский.
- Ну... Литровые бутылки нам верните. Колбасу, значится, в упаковках чтобы было 100 грамм, а не 80.
- Колбасу вам вернуть. - Устало хмыкнул сквозь слёзы президент. - Бутылки литровые...
Спустя час.
Шефир наполнил три бокала коняком.
- Ну, будем! А охрану ОП надо усилить. - поднимая бокал сказал Шефир.
- С наступающими нас! - выпалил Ермак и отпил пол бокала.
- Вы пейте, а я потом. Мне еще текст поздравления к юбилею учить. Там новый пресс-секретарь с Подоляком и Лещенко такое понаписывали, а мне потом расхлёбывать. Сами знаете, снять сногсшибательное видео - серьёзный процесс, а всё на мне и мне за всё отвечать. Я потом, потом.
Зеленский схватил папку и выбежал из кабинета навстечу первому дню зимы.
Александр Богуславский.
Но мы тоже люди не промах. Мы прячемся в черные дыры.
У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем...
Пора СБУ на Шмыгаля завести дело за разглашение тайны следствия!
И второе. Разве это функция премьера анализировать и разглашать дела разведки?
Ошибаешься , вы уже всех задолбали и война с рашкой только и сдерживает немного людей! Не было бы ее , вас бы уже гнали! Но все еще впереди!