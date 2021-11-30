Колишній ультраправий телеведучий балотуватиметься у президенти Франції

У Франції колишній телеведучий ультраправих поглядів Ерік Земмур офіційно подав свою кандидатуру на президентські вибори, які відбудуться наступного року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Ерік Земмур у відеозверненні перелічив тих, кого вважає своїми попередниками, назвавши Жанну Д’Арк, Наполеона Бонапарта та Шарля де Голля.

"Більше немає часу реформувати Францію, час рятувати її. Ось чому я вирішив піти на вибори", - заявив Земмур. Він відзначив, що Франція перебуває під "смертельною загрозою" та в процесі зникнення через імміграцію. Також Земмур заявив своїм прихильникам, що за його підтримку їх, імовірно, називатимуть расистами, а про нього "казатимуть найжахливіші речі".

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ЗМІ відзначає, що 63-річного Земмура неодноразово звинувачували у расизмі. Попри це він залишається одним з найбільш популярних кандидатів. Зокрема, згідно з останніми опитуваннями, Земмур може пройти в другий тур разом з нинішнім президентом Франції Емманюелем Макроном.