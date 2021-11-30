Колишній ультраправий телеведучий балотуватиметься у президенти Франції
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У Франції колишній телеведучий ультраправих поглядів Ерік Земмур офіційно подав свою кандидатуру на президентські вибори, які відбудуться наступного року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Ерік Земмур у відеозверненні перелічив тих, кого вважає своїми попередниками, назвавши Жанну Д’Арк, Наполеона Бонапарта та Шарля де Голля.
"Більше немає часу реформувати Францію, час рятувати її. Ось чому я вирішив піти на вибори", - заявив Земмур. Він відзначив, що Франція перебуває під "смертельною загрозою" та в процесі зникнення через імміграцію. Також Земмур заявив своїм прихильникам, що за його підтримку їх, імовірно, називатимуть расистами, а про нього "казатимуть найжахливіші речі".
ЗМІ відзначає, що 63-річного Земмура неодноразово звинувачували у расизмі. Попри це він залишається одним з найбільш популярних кандидатів. Зокрема, згідно з останніми опитуваннями, Земмур може пройти в другий тур разом з нинішнім президентом Франції Емманюелем Макроном.
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в антропологічному сенсі певно вони доволі близькі, але це ще Голлівуд не добрався в світлі новітніх політкоректних тенденцій...можливо світ ще побачить смугляву Жанну з дредами та в оточенні усього можливого расово спектру - від ескімосів до тасманійців
"... латиноамериканська спільнота вже відкритим текстом говорить про можливість побудови на території південних штатів своєї держави? Правда, тут у них є ще одна конкуруюча спільнота - афроамериканці. Ті також вже неодноразово заявляли претензії на власні території; правда, поки що мені траплялися тільки претензії на автономії в межах держави США. Вочевидь, щоби ніщо не заважало федеральній казні допомагати їм як рідним."
"Знову привид комунізму ходить по Європі. Власне, не стільки по Європі, як по Америці. По Європі скоріше ходить привид ісламізму. Але ж хіба можна припустити таку божевільну думку, що те, що відбувається у світі - все це має єдине коріння і динаміка його розвитку може мати дуже печальні наслідки для всієї нашої цивілізації? Звісно, що ні. Ми ж не якісь там хворі на голову конспірологи, щоби серед білого дня шукати взаємозв'язок між тим, про що пишуть чи говорять політики і тим, що потім відбувається протягом десятків років. Особливо, коли цей взаємозв'язок там є."
В Америці, цій оазі демократії, на останніх виборах перемогли демократи. Я не кажу - виграли вибори, так само як і не кажу, що вони їх фальсифікували. Тому просто - "перемогли"."
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Америка ще років 50 тому і сьогоднішня Америка - це різні суспільства з різним прочитанням терміну "демократія".
Читав таке, що демократка Камала Гарріс висловлювала ідею роззброїти американців. Досі поняття "американська демократія" якраз і базувалося на тім, що американці успадкували володіння зброєю в силу того, що вони, озброєні громадяни, і є справжнім як джерелом, так і опорою американської демократії.
Нема сенсу говорити, що роззброїти можна тільки тих, хто володіє цією зброєю легально. А от роззброїти афроамериканські банди Crips, Bloods, Pirus, чи латиноамериканські банди Mara Salvatrucha, 18th Street gang, Latin Kings, чи в'єтнамські, китайські, корейські, філіппінські, італійські, албанські - це буде вельми проблематично. Також зайвим буде говорити, що якщо фокус з роззброєнням у демократів колись і вийде, то це вже буде зовсім інша Америка. І треба не так багато фантазії, щоби уявити собі - якою саме буде та Америка. Особливо після нещодавніх подій, коли тільки володіння зброєю рятувало власників бізнесів від пограбування."
Помню какой-то скульптор забацал чернокожую женщину и объявил ее символом Франции, так держать.
Сьогодні ж оце сакраментальне питання - хто у нас призначений "найрівнішим" - визначається не просто політичними уподобаннями даного моменту, а певною стратегією, яка не обов'язково мусить мати просту і очевидну логіку. На сьогодні одні з "найрівніших" - це, наприклад, ЛГБТ. І тому "демократія" - це коли відкривають кримінальні справи не за переслідування чи якісь дійсні утиски згаданих ЛГБТ, а за сам факт, що ти маєш інше уявлення про сім'ю і висловлюєш свою позицію відкрито. І це при тім, що на відміну від їхнього, "новодемократичного" уявлення про сім'ю, яке ще вчора було девіантним, ти своє не щойно вигадав, а воно вже таким було задовго до тебе сотні чи тисячі років. І вся попередня європейська цивілізація, як зокрема і локальна цивілізація нашої нації, трималася саме на такому сталому уявленні про сім'ю - всі наші весільні обряди, пісні про кохання, про дівчину, яка чекає свого козака з далекого походу… І що характерно: жодної пісні в нашому репертуарі немає, де би козак сумував за козаком. Не знаю, може це також вже є ознакою гомофобії?.. А може серед нашого народу просто було надто мало дегенератів, тому що не було практики змішування родинної крові?.."