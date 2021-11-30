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Колишній ультраправий телеведучий балотуватиметься у президенти Франції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишній ультраправий телеведучий балотуватиметься у президенти Франції

У Франції колишній телеведучий ультраправих поглядів Ерік Земмур офіційно подав свою кандидатуру на президентські вибори, які відбудуться наступного року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Ерік Земмур у відеозверненні перелічив тих, кого вважає своїми попередниками, назвавши Жанну Д’Арк, Наполеона Бонапарта та Шарля де Голля.

"Більше немає часу реформувати Францію, час рятувати її. Ось чому я вирішив піти на вибори", - заявив Земмур. Він відзначив, що Франція перебуває під "смертельною загрозою" та в процесі зникнення через імміграцію. Також Земмур заявив своїм прихильникам, що за його підтримку їх, імовірно, називатимуть расистами, а про нього "казатимуть найжахливіші речі".

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ЗМІ відзначає, що 63-річного Земмура неодноразово звинувачували у расизмі. Попри це він залишається одним з найбільш популярних кандидатів. Зокрема, згідно з останніми опитуваннями, Земмур може пройти в другий тур разом з нинішнім президентом Франції Емманюелем Макроном.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
А навіщо так казати? Чому тоді не кажуть ультралівий? А Францію вже довели ліваки, що там в Парижі ходять не французи.
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01.12.2021 00:02
+8
орда фінансує більше 200 різних рухів по усьому світу. ліві, праві, релігійні, сепаратистські. ідеологія не має принципового значення. головне розкачувати ситуацію.
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01.12.2021 00:12
+7
Угу. И Марин ЛеПен - не московитская шлюха.
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01.12.2021 00:03
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на есесівця не надто схожий.
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30.11.2021 23:59 Відповісти
Марін Ле Пен на Жану д*Арк теж не дуже схожа.
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01.12.2021 00:03 Відповісти
ви бачили Жанну?
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01.12.2021 00:05 Відповісти
А Ви?
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01.12.2021 00:37 Відповісти
звісно ні і не порівнюю напівлегендарну особу 15 століття з ******** персонажем, реальне зображення якого бачили майже усі.
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01.12.2021 00:41 Відповісти
Понимаю, шо кардинально неправ, но последнее время Жанн Д"Арк у меня ассоциируется с Украинкой Милой Йовович.
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01.12.2021 01:07 Відповісти

в антропологічному сенсі певно вони доволі близькі, але це ще Голлівуд не добрався в світлі новітніх політкоректних тенденцій...можливо світ ще побачить смугляву Жанну з дредами та в оточенні усього можливого расово спектру - від ескімосів до тасманійців
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01.12.2021 01:19 Відповісти
Це правда, чи ні?
"... латиноамериканська спільнота вже відкритим текстом говорить про можливість побудови на території південних штатів своєї держави? Правда, тут у них є ще одна конкуруюча спільнота - афроамериканці. Ті також вже неодноразово заявляли претензії на власні території; правда, поки що мені траплялися тільки претензії на автономії в межах держави США. Вочевидь, щоби ніщо не заважало федеральній казні допомагати їм як рідним."

"Знову привид комунізму ходить по Європі. Власне, не стільки по Європі, як по Америці. По Європі скоріше ходить привид ісламізму. Але ж хіба можна припустити таку божевільну думку, що те, що відбувається у світі - все це має єдине коріння і динаміка його розвитку може мати дуже печальні наслідки для всієї нашої цивілізації? Звісно, що ні. Ми ж не якісь там хворі на голову конспірологи, щоби серед білого дня шукати взаємозв'язок між тим, про що пишуть чи говорять політики і тим, що потім відбувається протягом десятків років. Особливо, коли цей взаємозв'язок там є."
В Америці, цій оазі демократії, на останніх виборах перемогли демократи. Я не кажу - виграли вибори, так само як і не кажу, що вони їх фальсифікували. Тому просто - "перемогли"."
"

Америка ще років 50 тому і сьогоднішня Америка - це різні суспільства з різним прочитанням терміну "демократія".

Читав таке, що демократка Камала Гарріс висловлювала ідею роззброїти американців. Досі поняття "американська демократія" якраз і базувалося на тім, що американці успадкували володіння зброєю в силу того, що вони, озброєні громадяни, і є справжнім як джерелом, так і опорою американської демократії.

Нема сенсу говорити, що роззброїти можна тільки тих, хто володіє цією зброєю легально. А от роззброїти афроамериканські банди Crips, Bloods, Pirus, чи латиноамериканські банди Mara Salvatrucha, 18th Street gang, Latin Kings, чи в'єтнамські, китайські, корейські, філіппінські, італійські, албанські - це буде вельми проблематично. Також зайвим буде говорити, що якщо фокус з роззброєнням у демократів колись і вийде, то це вже буде зовсім інша Америка. І треба не так багато фантазії, щоби уявити собі - якою саме буде та Америка. Особливо після нещодавніх подій, коли тільки володіння зброєю рятувало власників бізнесів від пограбування."
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01.12.2021 07:52 Відповісти
Ультраправый не из московитского корыта харчуется?
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01.12.2021 00:01 Відповісти
Писали вже, що він симпатизує кацапстану. Це фішка майже всіх ультраправих в Європі.
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01.12.2021 08:10 Відповісти
А навіщо так казати? Чому тоді не кажуть ультралівий? А Францію вже довели ліваки, що там в Парижі ходять не французи.
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01.12.2021 00:02 Відповісти
Угу. И Марин ЛеПен - не московитская шлюха.
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01.12.2021 00:03 Відповісти
А ліваки не москальські? Вони можуть казати, що проти *****, але ведуть з ним тісні стосунки. Всі соціалісти ******* поктдьків. На москальщину часто американські вчені і артисти приїжджають, з лівими поглядами і поливпють брудом маму США.
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01.12.2021 00:08 Відповісти
орда фінансує більше 200 різних рухів по усьому світу. ліві, праві, релігійні, сепаратистські. ідеологія не має принципового значення. головне розкачувати ситуацію.
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01.12.2021 00:12 Відповісти
Agreed
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01.12.2021 00:12 Відповісти
Саму США.
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01.12.2021 00:09 Відповісти
Вже жабоїдам час нормального вибрати преза..а то як не корупціонер то толераст. Надіюсь 73% жабоїдів зроблять правильний вибір!
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01.12.2021 00:02 Відповісти
У нас комик, там телеведущий, что то плохие предчувствия, если станет президентом.
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01.12.2021 00:03 Відповісти
У нас недокомик, недоартист и недоведущий
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01.12.2021 07:43 Відповісти
Францию и всю остальную Европу давно пора спасать от леваков, негров и исламистов. Времени не то что нет, похоже даже что процессы уже необратимы.
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01.12.2021 00:04 Відповісти
вже пізно.
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01.12.2021 00:08 Відповісти
Мне тоже все чаще так кажется... Хотелось бы ошибаться.
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01.12.2021 00:20 Відповісти
на жаль...
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01.12.2021 00:31 Відповісти
Який може бути у Франції расизм? Ну хіба що до самих етнічних французів.
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01.12.2021 00:05 Відповісти
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01.12.2021 00:07 Відповісти
О, цікаво буде у Франції наступного року.
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01.12.2021 00:07 Відповісти
этот "ультраправый" на себя хоть в зеркало смотрел??? живем в эпоху дешевых фриков и полной деградации населения за этих фриков голосующего ...
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01.12.2021 00:22 Відповісти
Долой этого расиста, надо быть толерантными и выбрать негра или араба.
Помню какой-то скульптор забацал чернокожую женщину и объявил ее символом Франции, так держать.
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01.12.2021 00:24 Відповісти
товстосраку бабу негритянку, яка працює на трасі в президенти Франції.
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01.12.2021 05:43 Відповісти
"Хто така Камала Гарріс при Байдені? Це як Гаррі Гопкінс при Рузвельті. Кіссінджер при Ніксоні. Або Нельсон Рокфеллер при Форді. Або Єрмак при Зєлєнському. Це я до того, що якщо такі особи щось говорять, то це або адресована комусь конкретному неправда (про яку Едвард Мандел говорив як про "широке застосування обману відносно реальних цілей"), або правда з далекими горизонтами. Щодо самого Мендела, однофамільця нашої Юлії Мендель, то він більше відомий як "полковник" Хаус, який займався тіньовою (тобто, реальною) політикою при Вудро Вільсоні. Це я до того, що як сказав якийсь британський депутат - "політика особистостей закінчилася зі зникненням особистостей як явища". Політтехнологи вже давно відшукують фейси, які можна впарити електорату, і вже за спиною цих "політиків" матеріалізують свої реальні корпоративні інтереси. Завдяки цьому простому фокусу з політичної сцени і зникли такі особистості як Черчіль і де Голль. Вони не можуть конкурувати з настільки мімішними телеперсонажами як Макрон і Зеленський."
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01.12.2021 07:56 Відповісти
Черговий дружаня "нацжон" ?
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01.12.2021 00:25 Відповісти
Пізно…приїхали туристи… по телефону казали,що вони французи. А приїхали ,кх- вночі лиш зуби видно(((
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01.12.2021 03:03 Відповісти
Трамп правий, Париж вже не той, таке враження що йдеш по Африці та ще й все засрато
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01.12.2021 06:18 Відповісти
"Сьогодні "демократія" - це далеко не рівні права для всіх. Власне, так було завжди і формула Орвела - "всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших" - незмінна ще від справжньої демократії часів палеоліту, коли в печерах, в осінньо-зимовий обігрівальний період починалася сезонна боротьба за місце біля вогнища. Хто перемагав - той демократично займав найкозирніше місце біля багаття, першим пожирав філейні шматки вепра і лапав найкрасивіших леді на території печери. Так проявлялися майбутні вожді, конунги, королі і смотрящі.

Сьогодні ж оце сакраментальне питання - хто у нас призначений "найрівнішим" - визначається не просто політичними уподобаннями даного моменту, а певною стратегією, яка не обов'язково мусить мати просту і очевидну логіку. На сьогодні одні з "найрівніших" - це, наприклад, ЛГБТ. І тому "демократія" - це коли відкривають кримінальні справи не за переслідування чи якісь дійсні утиски згаданих ЛГБТ, а за сам факт, що ти маєш інше уявлення про сім'ю і висловлюєш свою позицію відкрито. І це при тім, що на відміну від їхнього, "новодемократичного" уявлення про сім'ю, яке ще вчора було девіантним, ти своє не щойно вигадав, а воно вже таким було задовго до тебе сотні чи тисячі років. І вся попередня європейська цивілізація, як зокрема і локальна цивілізація нашої нації, трималася саме на такому сталому уявленні про сім'ю - всі наші весільні обряди, пісні про кохання, про дівчину, яка чекає свого козака з далекого походу… І що характерно: жодної пісні в нашому репертуарі немає, де би козак сумував за козаком. Не знаю, може це також вже є ознакою гомофобії?.. А може серед нашого народу просто було надто мало дегенератів, тому що не було практики змішування родинної крові?.."
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01.12.2021 08:01 Відповісти
 
 