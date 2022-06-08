Кабмін схвалив проєкт Бюджету-2022 до другого читання

Кабінет Міністрів схвалив на своєму засіданні проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради України від 2 листопада 2021 р. № 1837-ІХ.

Про це у Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Проєкт буде невідкладно подано до Парламенту разом з порівняльною таблицею щодо урахування Бюджетних висновків Верховної Ради з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків, а також з порівняльною таблицею і поясненнями щодо відмінностей положень і показників такого проєкту закону порівняно з редакцією, що подавалася Урядом на перше читання", - йдеться в повідомленні.

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