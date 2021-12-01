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Наша мета - імплементація Угоди про асоціацію з ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наша мета - імплементація Угоди про асоціацію з ЄС, - Зеленський

Україна виконала близько 60% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив під час звернення до Верховної Ради.

"Україна виконала близько 60% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Наша мета - імплементація Угоди про асоціацію", - сказав глава держави.

За підрахунками уряду, загалом виконано близько 60% усіх зобов'язань України за Угодою, 25% з них - лише цього року, додав президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Так це вже було))))
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01.12.2021 10:32 Відповісти
В ЕС тобой брезгуют. И блевать они хотели на твою мету.
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01.12.2021 10:32 Відповісти
В ЕС ты токсичное и нерукопожимаемое...мерзкое, лживое.
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01.12.2021 10:33 Відповісти
Ваша мета- продаж країни китайцям з кацапами.
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01.12.2021 10:39 Відповісти
В ЄС і НАТО давно закріплено в Конституції, прочитай Володя. Це не мета - це так маємо робити навіть проти твоєї і єрмака мети.
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01.12.2021 10:41 Відповісти
Сруль - Враг
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01.12.2021 11:13 Відповісти
"Наша мета - імплементація Угоди про асоціацію"
Це - замануха.
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01.12.2021 11:45 Відповісти
Мы его еще не имплементировали?
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01.12.2021 12:32 Відповісти
никто и не собирался) янык дурачок думал, что оно к чему то обязывает и стратил)
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01.12.2021 13:44 Відповісти
Здрасьте!Из-за отказа Янека подписывать ассоциацию такое устроили, а, оказывается, до сих пор не имплементировали???Пипец, нет слов...
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01.12.2021 13:53 Відповісти
имплементация , акцептация ... Где оно такие слова берет ?
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01.12.2021 21:58 Відповісти
 
 