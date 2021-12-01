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Наша цель – имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина выполнила около 60% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил во время обращения к Верховной Раде.
"Украина выполнила около 60% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. Наша цель – имплементация Соглашения об ассоциации", - сказал глава государства.
По подсчетам правительства, в целом выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению, 25% из них – только в этом году, добавил президент.
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