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Новости Политика Украины
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Наша цель – имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наша цель – имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС, - Зеленский

Украина выполнила около 60% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил во время обращения к Верховной Раде.

"Украина выполнила около 60% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. Наша цель – имплементация Соглашения об ассоциации", - сказал глава государства.

По подсчетам правительства, в целом выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению, 25% из них – только в этом году, добавил президент.

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Автор: Анастасія Потіха
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Так це вже було))))
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01.12.2021 10:32 Ответить
В ЕС тобой брезгуют. И блевать они хотели на твою мету.
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01.12.2021 10:32 Ответить
В ЕС ты токсичное и нерукопожимаемое...мерзкое, лживое.
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01.12.2021 10:33 Ответить
Ваша мета- продаж країни китайцям з кацапами.
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01.12.2021 10:39 Ответить
В ЄС і НАТО давно закріплено в Конституції, прочитай Володя. Це не мета - це так маємо робити навіть проти твоєї і єрмака мети.
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01.12.2021 10:41 Ответить
Сруль - Враг
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01.12.2021 11:13 Ответить
"Наша мета - імплементація Угоди про асоціацію"
Це - замануха.
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01.12.2021 11:45 Ответить
Мы его еще не имплементировали?
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01.12.2021 12:32 Ответить
никто и не собирался) янык дурачок думал, что оно к чему то обязывает и стратил)
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01.12.2021 13:44 Ответить
Здрасьте!Из-за отказа Янека подписывать ассоциацию такое устроили, а, оказывается, до сих пор не имплементировали???Пипец, нет слов...
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01.12.2021 13:53 Ответить
имплементация , акцептация ... Где оно такие слова берет ?
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01.12.2021 21:58 Ответить
 
 