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Новини Політика України
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громадянство (911) законопроєкт (1777) Зеленський (17420) подвійне громадянство (119)

Законопроєкт про множинне громадянство сьогодні буде внесено до Ради, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про множинне громадянство сьогодні буде внесено до Ради, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради.

Про це глава держави заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що живуть у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства", - наголосив президент.

"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - додав Зеленський.

Також читайте: Ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
очень хочется ВЕРХОВНОМУ свой израильский паспорт засветить?
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01.12.2021 10:43
+26
Тварина тупа. Яке подвійне громадянство? Навіщо це Україні?
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01.12.2021 10:44
+18
бубачка продолжает заботится о бабушке бени у которго три паспорта. Достали эти зеленые мрази
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01.12.2021 10:45
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01.12.2021 10:42 Відповісти
оно им надо, платить коломойскому налоги?
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01.12.2021 10:43 Відповісти
очень хочется ВЕРХОВНОМУ свой израильский паспорт засветить?
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01.12.2021 10:43 Відповісти
Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО Источник: https://censor.net/ru/p277198
Такие все израильские перебежчики - министры ..Требуют двойного, а надо , как в Китае..
Вспомним Звягильского - 600 000 000 млн. долларов перевез самолетом в аэропорт Бенгулион .
Таможенники аэропорта считали их неделю..

В ходе проведенных обысков изъяты:

- 4,8 миллиона долларов наличными;

- золотые слитки общим весом 42 кг;

- наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов;

- большое количество изделий из драгоценных металлов;

- коробочки с камнями, похожими на бриллианты;

- множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки;

- документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях;

- банковские карточки, документация на счета в ряде банков. Источник: https://censor.net/ru/p277198
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01.12.2021 11:19 Відповісти
а це між тим наші пенсії, зарплати та високі ціни
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01.12.2021 12:24 Відповісти
Ты зато свою нацисткую морду засветил

долбаный антисемит
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01.12.2021 15:25 Відповісти
И про двойных агентов сразу вноси недоумок
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01.12.2021 10:43 Відповісти
если на Ермака намекаете то напрасно . он не двойной . он честно трудится на благо России и больше ни ни
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01.12.2021 11:03 Відповісти
Тварина тупа. Яке подвійне громадянство? Навіщо це Україні?
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01.12.2021 10:44 Відповісти
В подвійному громадянстві немає нічого поганого, але треба зробити виключення для кількох країн типу, росії, Білорусії, Північної Кореї, Афганістану і т.д.
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01.12.2021 10:47 Відповісти
а Израиль? Включить или оставить?
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01.12.2021 11:06 Відповісти
Включити звичайно
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01.12.2021 11:07 Відповісти
вам надоело быть свободным и обслуживать маланскую шоблу в статусе палестинцев...вы батенька идиот..... я бы вообще выгнал нафиг из страны нашей все обрезанное мусульманское кавказское и проче иноверское отродье...
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01.12.2021 11:13 Відповісти
Так они все и в выборах будут участвовать?
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01.12.2021 12:15 Відповісти
как раз в России больше всего украинских граждан живет.
Нельзя от них просто отказываться - особенно от крымских татар.
Потому для некоторых стран нужно внести запрет на право избирать и быть избранным.
А так - пусть имеют хоть 10 паспортов.
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01.12.2021 11:11 Відповісти
Кримські татари живуть в криму, який є територією України, ні в якій росії вони неживуть, йди на лента ру москальський випердиш, там розповсюджуй путінську пропаганду.
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01.12.2021 11:14 Відповісти
якщо платитимуть податки в нас, та проходитимуть військову службу - то так.
Інакше нащо вони нам?
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01.12.2021 12:22 Відповісти
А валька стакан має право на українське громадянство , все ж таки на Черкащині народилася і в школі де вчили на українсьій мові ?
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01.12.2021 11:18 Відповісти
Всі хто має російське громадянство автоматично мають втрачати право на Українське громадянство. І взагалі я вважаю, що треба перестати пускати в Україну всіх людей з російським паспортом, поки не закінчиться війна і не будуть виплачені репарації і принесені вибачення.
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01.12.2021 11:21 Відповісти
Ничего плохого говоришь? А то что почти вся западная Украина с венгерскими и румынскими паспортами? Я уверен в случае ослабления государственной власти в Украине, эти страны заявят права не только на граждан, но и на украинскую территорию.
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01.12.2021 11:38 Відповісти
Я живу в Івано-Франківській області і ніхто з моїх знайомих не має ні Польських, ні Угорських, ні румунських паспортів, одна знайома получила паспорт поляка і зразу виїхала в Польщу і тепер щасливо там живе. Всі хто зробив собі паспорти інших держав повиїжджали за кордон і сюди повертатись не збираються.
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01.12.2021 11:50 Відповісти
Извините. но это не совсем правда. Я знаю независимо от друг друга людей из Черновцов, у всех у них уже румынский паспорт, которым они естественно не светят.
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01.12.2021 12:38 Відповісти
Чернівці - це не увесь захід. Можна було б на карту подивитися
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01.12.2021 13:08 Відповісти
Конституція України, Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство.
Ст. 4 - це розділ 1, зміни в розділ 1 вносяться 300 голосами в Раді ПЛЮС затверджуються Всеукраїнським референдумом!

Ну вперед - хай референдумроблять і 300 голосів шукають!
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01.12.2021 14:56 Відповісти
І нема такого поняття "Западная Украина"
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01.12.2021 13:09 Відповісти
А зможете відповісти навіщо це Україні? Навіщо Україні подвійне громадянство? Конкретно, що отримає Україна від цього?
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01.12.2021 13:19 Відповісти
Україна - це народ. Є багато людей які живуть і працюють за кордоном і мають паспорта, Польщі, Чехій, Франції, але після 50 коли заробили гроші повертаються в Україну жити і їм не треба буде знову робити паспорт України.
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01.12.2021 13:35 Відповісти
не треба буде робити паспорт України? а "подвійне громадянство" - це коли ти без паспорта? і тобі вірять на слово?
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01.12.2021 13:59 Відповісти
Не бачив жодної людини, яка прожила б усе життя в інший країні, а після 50 вирішила повертатися в Україну. Це роблять або через декілька років, або не роблять взагалі. Якщо ви говорите про людей, які їздять час від часу працювати, так для цього не потрібно громадянство, достатньо робочої візи. То ж жодного профіту саме для України тут немає. Подвійне громадянство нічого позитивного не дасть. Лише проблеми.
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01.12.2021 17:14 Відповісти
Ну от мене побачив. Я після 25 років за кордоном збираюсь повернутись на пенсію в Україну. Але на американську пенсію.

Як тобі здається пенсіонеру жити в Україні з пенсією близько 60 тис. гривень на місяць?

А у США з 2 тис. долярів? А це одні й ті ж самі гроші.
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01.12.2021 20:04 Відповісти
Таким чином ти не платив податки в Україні, працюючи в штатах, тепер ти хочешь повернутися в Україну і отримувати пенсію штатовську. І що з цього отримає саме Україна, та громадяни які тут живуть? Нічого. Таким чином нафіга нам подвійне громадянство, щоб сюди повертилися такі як ти? Які не змогли працюючи в штатах заробити пенсію для проживання саме в штатах, а тому шукають де подешевше?
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02.12.2021 17:23 Відповісти
Україна з цього отримає щомісячні доларові інвестиції які будуть витрачатись в Україні, підтримувати український бізнес, та працювати на країну. Ці гроші формально будуть включені до національного доходу України. От що від таких як я буде мати Україна. Кожні кілька десятків тисяч таких повернувшихся подвійників збільшують національний доход України приблизно на мільярд доларів.

Це набагато крутіше за податки.
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02.12.2021 20:57 Відповісти
таких як ти одиниці. Ті 2 тис нічого не додадуть реально до "нац доходу України". Навіть не знаю, що це означає за термін. Це ні ВВП, ні ВНП, ні доход бюджету... Зараз я сплачую більше податків і роблю це багато років, ніж ти на прикинці життя тут будешь витрачати. А звідки інфа про десятки тисяч таких?)
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03.12.2021 10:34 Відповісти
Близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України у відповідь на запит Радіо Свобода, йдеться на сайті інтернет-видання.

Навіть якщо 1% з них повернеться на пенсію - це вже мільярд державі щорічно. А повернуться більше бо більшість з них за кордоном тримає тільки робота.
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03.12.2021 22:12 Відповісти
ще добавлю. Завдяки таким як ти, ми отримаємо закон, який по суті загрожує нац безпеці країни. Тому що, якщо подвійне громадянство буде прийнято з деякими виключеннями, а саме кацапів, то що заважає піти до суду і виграти діло про дескримінацію за національним признаком і отримати паспорт якомусь кацапу? Згідно з конституцією в нас не повинно бути дискрімінації.
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02.12.2021 17:27 Відповісти
Аж ніяк. Або тоді ти можеш подати в суд на уряд США що вимагає від тебе візу на поїздку, а німці чи французи їздять до США без віз. Дискримінація?
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02.12.2021 20:59 Відповісти
ти сплутав правила в'їзду до країни і права громадян в Україні. Це різні речі. А тут буде чистий подвійний стандарт. Якщо громадянин має право отримати друге громадянство, то поясни чому не будь яке? Будь який суд це буде трактувати як дискримінація. ст. 24 Конституції.
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03.12.2021 10:38 Відповісти
Ну добре, показую європейський прецедент.

В соответствии с испанским миграционным законодательством в Испании можно иметь двойное гражданство гражданам стран Латинской Америки, Андорры, Филиппин, Экваториальной Гвинеи и Португалии. Под странами Латинской Америки понимаются те, где государственным языком является испанский или португальский. К странам Латинской Америки не относятся Гаити, Ямайка, Тринидад и Тобаго и Гайана.

Це дискримінація? У Європі? А де ж європейський суд?
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03.12.2021 22:06 Відповісти
Якщо українець заробив за кордоном на пенсію і не має громадянства тієї держави - після повернення в Україну він втрачає все зароблене. Якщо має друге громадянство - може одержувати закордонну пенсію і в Україні. Наприклад власник грінкарду в США через 6 місяців післа повернення втрачає і пенсію, і грінкард. Громадянин США продовжує отримувати пенсію і в Україні.

Сподіваюсь я пояснив зрозуміло.
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01.12.2021 20:00 Відповісти
Бо цим мразям пліснявим пофуй на українські закони. Вибори на носі. Потрібно голоси підтягнути. Нічого особистого, тільки бізнес.
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01.12.2021 10:50 Відповісти
легалізація подвійників, які незаконно отримують гроші на посадах держслужбовців і обраних до влад всупереч Конституції????
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01.12.2021 10:44 Відповісти
А це просто - заборонити держслужбу подвійникам. Вона майже нікому і не потрібна.

Особисто мені подвійне громадянство потрібне виключно заради збереження чесно заробленої за 25 років американської пенсії. Більше ніякої користі з нього нема.
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01.12.2021 20:07 Відповісти
зашибись, это чтобы кацапы в открытую стали народными депутатами, министрами и президентами Украины ?!
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01.12.2021 10:45 Відповісти
бубачка продолжает заботится о бабушке бени у которго три паспорта. Достали эти зеленые мрази
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01.12.2021 10:45 Відповісти
Від час війни. "Слуги урода" узаконюють себе, своїх хазяяї та кацапів, з подвійним громадянством, мордора і Європи чи Америки і китайців. Щоб скупили українську землю, як громадяни.
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01.12.2021 10:47 Відповісти
наконец-то хозяин зеленой куклы, Беня, у которого 3 паспорта, не будет отвечать не докучливые распросы почему он нарушает законодательство Украины... Теперь, наконец, зеленые предатели дискредитируют и понятие "гражданство Украины"... понятие "преЗЕдент" они уже дискредитировали. Очередное радостное событие для стада без роду без племени...
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01.12.2021 10:48 Відповісти
О це вже жах... Его надо остановить, это ж катастрофа, мина замедленного действия в нашому сьогоденні.
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01.12.2021 10:53 Відповісти
Украинцам простым негде брать двойного гражданства. Зато украинские законы мешают нашим людям, которые имеют право на паспорт Израиля
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01.12.2021 10:54 Відповісти
сволочь картавая...
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01.12.2021 10:59 Відповісти
ЗП, виплати, пенсії, пільги, інше бюджетне забезпечення це Конституційне право ВИКЛЮЧНО громадян України.
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01.12.2021 11:03 Відповісти
Да, это самый нужный закон. Прямо сичас вноси! Жить без этого закону неможливо! Каждому по гражданству, и не одному!
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01.12.2021 11:05 Відповісти
Мерзкие нацисты и твари пишут тут . Совковая помойка, украинский нацизм в чистом виде. К украинцам в мире относятся уважительно, принимая в общество, разделяют с ними человеческие ценности о равноправии. Но сами украинцы живущие в украине и в других странах, не разделяют эти ценности. Они как россияне. Не зря вы братья. Сейчас вы в ссоре, но суть ваша одинаковая. Дикие злые нацисты. Надо оставить вас наедене с вашими братьями.
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01.12.2021 11:12 Відповісти
ти хворий чи за гроші?
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01.12.2021 11:29 Відповісти
Мерзкие нацисты и твари пишут тут . Совковая помойка, украинский нацизм в чистом виде.Но сами украинцы живущие в украине. -Это об Украине с евреем президентом, евреями-депутатами, евреями в т.н. элите. Украина пишется с большой буквы, дважды дезертир.
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01.12.2021 11:36 Відповісти
непогано, бєня, але в нас це не конає.
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01.12.2021 15:18 Відповісти
Про продаж землі "українцям" - ані слова.
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01.12.2021 11:13 Відповісти
Законопроєкт про подвійне громадянство сьогодні буде внесено до Ради, - Зеленський / Палестинизация Украины движется к успешному завершению . Зеленский подписал закон о продаже земли.Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./ Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук./ Рада приняла закон о противодействии антисемитизму./ Зеленский хочет распустить Конституционный суд./Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.
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01.12.2021 11:17 Відповісти
Ой нерозумне (скажемо так)! Путін доручив цю провокацію? Не Єрмак "кріт"?
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01.12.2021 11:29 Відповісти
Ублюдок хочет легализовать быдло шо взяло паспорта с курицей на даунбасе. Янелох ВРАГ и предатель! Выдаёт паспорта ихтамнету и Орда уже не враг!!! Эту падаль только на кол!
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01.12.2021 11:32 Відповісти
Да. Зараз понабирає фейкових "громадян" які "електронно" "проголосують" або за нього або ще за якогось засранця з мордовії
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01.12.2021 12:18 Відповісти
Двойное гражданство возможно только в том случае если гражданин Украины будет платить все налоги в Украину .если его бизнес есть за пределами Украины и это делается в государстве которое не ведёт войну и в государстве с единым украинским народом, всего этого нет, если спешит власть то преследует враждебные цели для государства Украина
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01.12.2021 11:43 Відповісти
Який бізнес - 99% подвійних громадян - це наймані працівники за зарплатню.
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01.12.2021 20:23 Відповісти
А как в США? также как я предлагаю?
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02.12.2021 07:53 Відповісти
США не интересуется наличием или отсутствием других гражданств у своих граждан и не ведет их учет. Точную цифру не знает никто но примерно около 5% населения США имеют вторые паспорта.
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02.12.2021 21:41 Відповісти
Про коломойшу турбується,*****.
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01.12.2021 12:08 Відповісти
А ще в нас можуть з'явитись 145 млн "українців" з РФ які оберуть нам здогадайтесь кого?
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01.12.2021 12:17 Відповісти
Список в студію!
Хто з депутатів, урядовців, бізнесменів... має паспорти Ізраїлю та Росії?
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01.12.2021 12:30 Відповісти
Вначале накажите сегодняшних нарушителей Конституции Украины!
Лишите гражданства всех, у кого уже есть двойное, тройное ...
Конфискуйте незаконно приобретенное на украинский паспорт ...
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01.12.2021 12:30 Відповісти
За моїми приблизними оцінками по статистиці США, Канади, Ізраїлю та деяких інших країн - не менше мільйона громадян України за кордоном отримали другий паспорт. Точну цифру вам ніхто не скаже бо її ніхто не знає. Але тільки у США за час незалежності натуралізовано близько 400 тис. громадян України. Ще майже 200 тис. у Канаді. Кілька десятків тисяч в Аргентині.

На них що - полювання розпочати?
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01.12.2021 20:13 Відповісти
Зачем тем, кто не нашел себя в своем государстве или тем, кого государство отвергло сохранять гражданство?
90% Депутатов, Администрации Президента и Кабмина имеют 2-3 гражданства!
60% чиновников имеют двойное гражданство.
Около 3 млн. украинцев имеют росийское гражданство.
Понять и простить?
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02.12.2021 09:32 Відповісти
99% подвійників - це прості роботящі люди, яким Україна не змогла забезпечити гідні умови життя та можливість заробити гідну пенсію. Тому легалізація подвійного громадянства - це тільки частина компенсації за зубожіння яку Україна винна своїм громадянам. Якщо Україна не здатна забезпечити гідне життя своїм громадянам - хай не чинить перепони шукати цього життя самим, і не карає за це. Бо винна саме Україна яка вже 30 років є найбіднішою і найкорумпованішою країною Європи, і цим створила мільйони вимушених заробітчан.
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02.12.2021 21:25 Відповісти
Множинне - это даже не двойное?
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01.12.2021 12:35 Відповісти
Ну то й що - у мене крім українського є ще аргентинське та американське. Але аргентинський паспорт давно прострочений і я ним не користуюсь. Хіба що коли подорожую в Аргентину іноді користуюсь там пільгами громадянина - деякі квитки дешевше.
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01.12.2021 20:15 Відповісти
Список в студію!
Хто з депутатів, урядовців, бізнесменів... має паспорти Ізраїлю та Росії?
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01.12.2021 12:38 Відповісти
Двойное гражданство в Украине ведущей тяжелую гибридную войну с РФ, даст в руки агрессора мощное оружие по дестабилизации обстановки в Украине, с возможной ликвидацией ее суверинитета и независимости.
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01.12.2021 12:40 Відповісти
Головна причина це продаж землі і треба легалізувати землячків з Ізраіля ,Росію ,вся ця афера зрозуміла ,а ще легалізувати жителів ОРДЛО які отримали рос. паспорти,(нічого страшного в них і наш є).
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01.12.2021 12:56 Відповісти
Вот именно для этого этот сброд сегодня и собрался. А когда придет время отвечать за содеянное, странным образом окажется что все они имели двойное-тройное гражданство еще с ...надцатого года и украинское правосудие на них не распространяется.
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01.12.2021 13:26 Відповісти
Вообще то украинское правосудие распространяется на всех независимо от гражданства. Недавно в Киеве арестовали гражданина США за подготовку убийства украинца.
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01.12.2021 20:21 Відповісти
Я выразился не правильно. Они могут сдернуть туда, откуда в Украину выдачи нет, к примеру на историческую родину, коими гражданами они являются.
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02.12.2021 10:30 Відповісти
Вони і зараз це можуть точно так же і без всяких законів бо другі паспорти вже є. Але 99% подвійників - не олігархи а вимушені заробітчани.
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02.12.2021 21:28 Відповісти
Конституція України, Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство.
Ст. 4 - це розділ 1, зміни в розділ 1 вносяться 300 голосами в Раді ПЛЮС затверджуються Всеукраїнським референдумом!
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01.12.2021 14:54 Відповісти
Цей закон нічого не міняє для власників подвійного громадянства. На території України я користуюсь українським, на території США - американським, у подорожах - залежить від країни, який там вигідніше. Цей закон нічого мені додатково не дасть. В українському посольстві у Вашінгтоні прекрасно знають що я подвійник і кажуть що таких дуже багато.
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01.12.2021 20:19 Відповісти
Я не про це, я про те, що без змін до Конституції цей закон діяти не може, а для змін треба не лише 300 голосів, але й референдум!
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01.12.2021 20:24 Відповісти
Многие евреи из Израиля мечтают стать крупными землевладельцами в Украине. Теперь это станет возможно.
Зачем же ждать до какого-то непонятного референдума, если можно сделать паспорт и покупать по 100 га. в одно рыло. А рыл в кагале много)
Вот такие вот ограничения на продажу земли иностранцам...
Мазлтов!
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01.12.2021 19:02 Відповісти
Знову бубочка збрехав- аргументом для невідкладного закону про множинне (!) громадянство була турбота про етнічних українців закордоном, про діаспору, про "нас 63" млн". А піклувався він про себе,про Беню і своїх слуг-у них вже дав но множинне громадянство, згідно якого вони можуть слугувати будь якій з своїх держав. Що вони і роблять.
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10.12.2021 11:24 Відповісти
Множественное гражданство сродни множественным брачным отношениям с дурочками из разных городов...
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10.12.2021 12:25 Відповісти
 
 