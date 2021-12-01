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Законопроєкт про множинне громадянство сьогодні буде внесено до Ради, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради.
Про це глава держави заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що живуть у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства", - наголосив президент.
"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+30 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар01.12.2021 10:43
+26 Денис Иванов 85264b72
показати весь коментар01.12.2021 10:44
+18 Anton Grinblat 6ff29d36
показати весь коментар01.12.2021 10:45
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Будь ласка, зачекайте...
Такие все израильские перебежчики - министры ..Требуют двойного, а надо , как в Китае..
Вспомним Звягильского - 600 000 000 млн. долларов перевез самолетом в аэропорт Бенгулион .
Таможенники аэропорта считали их неделю..
В ходе проведенных обысков изъяты:
- 4,8 миллиона долларов наличными;
- золотые слитки общим весом 42 кг;
- наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов;
- большое количество изделий из драгоценных металлов;
- коробочки с камнями, похожими на бриллианты;
- множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки;
- документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях;
- банковские карточки, документация на счета в ряде банков. Источник: https://censor.net/ru/p277198
долбаный антисемит
Нельзя от них просто отказываться - особенно от крымских татар.
Потому для некоторых стран нужно внести запрет на право избирать и быть избранным.
А так - пусть имеют хоть 10 паспортов.
Інакше нащо вони нам?
Ст. 4 - це розділ 1, зміни в розділ 1 вносяться 300 голосами в Раді ПЛЮС затверджуються Всеукраїнським референдумом!
Ну вперед - хай референдумроблять і 300 голосів шукають!
В Википедии даже такой термин есть, а у вас нет. Может вы просто плохо образованы?
Як тобі здається пенсіонеру жити в Україні з пенсією близько 60 тис. гривень на місяць?
А у США з 2 тис. долярів? А це одні й ті ж самі гроші.
Це набагато крутіше за податки.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики України у відповідь на запит Радіо Свобода, йдеться на сайті інтернет-видання.
Навіть якщо 1% з них повернеться на пенсію - це вже мільярд державі щорічно. А повернуться більше бо більшість з них за кордоном тримає тільки робота.
В соответствии с испанским миграционным законодательством в Испании можно иметь двойное гражданство гражданам стран Латинской Америки, Андорры, Филиппин, Экваториальной Гвинеи и Португалии. Под странами Латинской Америки понимаются те, где государственным языком является испанский или португальский. К странам Латинской Америки не относятся Гаити, Ямайка, Тринидад и Тобаго и Гайана.
Це дискримінація? У Європі? А де ж європейський суд?
Сподіваюсь я пояснив зрозуміло.
Особисто мені подвійне громадянство потрібне виключно заради збереження чесно заробленої за 25 років американської пенсії. Більше ніякої користі з нього нема.
Хто з депутатів, урядовців, бізнесменів... має паспорти Ізраїлю та Росії?
Лишите гражданства всех, у кого уже есть двойное, тройное ...
Конфискуйте незаконно приобретенное на украинский паспорт ...
На них що - полювання розпочати?
90% Депутатов, Администрации Президента и Кабмина имеют 2-3 гражданства!
60% чиновников имеют двойное гражданство.
Около 3 млн. украинцев имеют росийское гражданство.
Понять и простить?
Хто з депутатів, урядовців, бізнесменів... має паспорти Ізраїлю та Росії?
Ст. 4 - це розділ 1, зміни в розділ 1 вносяться 300 голосами в Раді ПЛЮС затверджуються Всеукраїнським референдумом!
Зачем же ждать до какого-то непонятного референдума, если можно сделать паспорт и покупать по 100 га. в одно рыло. А рыл в кагале много)
Вот такие вот ограничения на продажу земли иностранцам...
Мазлтов!