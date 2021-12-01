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Новости Политика Украины
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гражданство (1281) законопроект (3041) Зеленский (16523) двойное гражданство (145)

Законопроект о множественном гражданстве сегодня будет внесен в Раду, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о множественном гражданстве сегодня будет внесен в Раду, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский внесет законопроект о множественном гражданстве в Верховную Раду.

Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, живущих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства", - подчеркнул президент.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
очень хочется ВЕРХОВНОМУ свой израильский паспорт засветить?
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01.12.2021 10:43
+26
Тварина тупа. Яке подвійне громадянство? Навіщо це Україні?
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01.12.2021 10:44
+18
бубачка продолжает заботится о бабушке бени у которго три паспорта. Достали эти зеленые мрази
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01.12.2021 10:45
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Правила форума Совет форумчан
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01.12.2021 10:42 Ответить
оно им надо, платить коломойскому налоги?
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01.12.2021 10:43 Ответить
очень хочется ВЕРХОВНОМУ свой израильский паспорт засветить?
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01.12.2021 10:43 Ответить
Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО Источник: https://censor.net/ru/p277198
Такие все израильские перебежчики - министры ..Требуют двойного, а надо , как в Китае..
Вспомним Звягильского - 600 000 000 млн. долларов перевез самолетом в аэропорт Бенгулион .
Таможенники аэропорта считали их неделю..

В ходе проведенных обысков изъяты:

- 4,8 миллиона долларов наличными;

- золотые слитки общим весом 42 кг;

- наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов;

- большое количество изделий из драгоценных металлов;

- коробочки с камнями, похожими на бриллианты;

- множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки;

- документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях;

- банковские карточки, документация на счета в ряде банков. Источник: https://censor.net/ru/p277198
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01.12.2021 11:19 Ответить
а це між тим наші пенсії, зарплати та високі ціни
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01.12.2021 12:24 Ответить
Ты зато свою нацисткую морду засветил

долбаный антисемит
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01.12.2021 15:25 Ответить
И про двойных агентов сразу вноси недоумок
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01.12.2021 10:43 Ответить
если на Ермака намекаете то напрасно . он не двойной . он честно трудится на благо России и больше ни ни
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01.12.2021 11:03 Ответить
Тварина тупа. Яке подвійне громадянство? Навіщо це Україні?
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01.12.2021 10:44 Ответить
В подвійному громадянстві немає нічого поганого, але треба зробити виключення для кількох країн типу, росії, Білорусії, Північної Кореї, Афганістану і т.д.
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01.12.2021 10:47 Ответить
а Израиль? Включить или оставить?
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01.12.2021 11:06 Ответить
Включити звичайно
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01.12.2021 11:07 Ответить
вам надоело быть свободным и обслуживать маланскую шоблу в статусе палестинцев...вы батенька идиот..... я бы вообще выгнал нафиг из страны нашей все обрезанное мусульманское кавказское и проче иноверское отродье...
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01.12.2021 11:13 Ответить
Так они все и в выборах будут участвовать?
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01.12.2021 12:15 Ответить
как раз в России больше всего украинских граждан живет.
Нельзя от них просто отказываться - особенно от крымских татар.
Потому для некоторых стран нужно внести запрет на право избирать и быть избранным.
А так - пусть имеют хоть 10 паспортов.
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01.12.2021 11:11 Ответить
Кримські татари живуть в криму, який є територією України, ні в якій росії вони неживуть, йди на лента ру москальський випердиш, там розповсюджуй путінську пропаганду.
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01.12.2021 11:14 Ответить
якщо платитимуть податки в нас, та проходитимуть військову службу - то так.
Інакше нащо вони нам?
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01.12.2021 12:22 Ответить
А валька стакан має право на українське громадянство , все ж таки на Черкащині народилася і в школі де вчили на українсьій мові ?
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01.12.2021 11:18 Ответить
Всі хто має російське громадянство автоматично мають втрачати право на Українське громадянство. І взагалі я вважаю, що треба перестати пускати в Україну всіх людей з російським паспортом, поки не закінчиться війна і не будуть виплачені репарації і принесені вибачення.
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01.12.2021 11:21 Ответить
Ничего плохого говоришь? А то что почти вся западная Украина с венгерскими и румынскими паспортами? Я уверен в случае ослабления государственной власти в Украине, эти страны заявят права не только на граждан, но и на украинскую территорию.
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01.12.2021 11:38 Ответить
Я живу в Івано-Франківській області і ніхто з моїх знайомих не має ні Польських, ні Угорських, ні румунських паспортів, одна знайома получила паспорт поляка і зразу виїхала в Польщу і тепер щасливо там живе. Всі хто зробив собі паспорти інших держав повиїжджали за кордон і сюди повертатись не збираються.
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01.12.2021 11:50 Ответить
Извините. но это не совсем правда. Я знаю независимо от друг друга людей из Черновцов, у всех у них уже румынский паспорт, которым они естественно не светят.
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01.12.2021 12:38 Ответить
Чернівці - це не увесь захід. Можна було б на карту подивитися
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01.12.2021 13:08 Ответить
Конституція України, Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство.
Ст. 4 - це розділ 1, зміни в розділ 1 вносяться 300 голосами в Раді ПЛЮС затверджуються Всеукраїнським референдумом!

Ну вперед - хай референдумроблять і 300 голосів шукають!
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01.12.2021 14:56 Ответить
І нема такого поняття "Западная Украина"
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01.12.2021 13:09 Ответить
А зможете відповісти навіщо це Україні? Навіщо Україні подвійне громадянство? Конкретно, що отримає Україна від цього?
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01.12.2021 13:19 Ответить
Україна - це народ. Є багато людей які живуть і працюють за кордоном і мають паспорта, Польщі, Чехій, Франції, але після 50 коли заробили гроші повертаються в Україну жити і їм не треба буде знову робити паспорт України.
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01.12.2021 13:35 Ответить
не треба буде робити паспорт України? а "подвійне громадянство" - це коли ти без паспорта? і тобі вірять на слово?
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01.12.2021 13:59 Ответить
Не бачив жодної людини, яка прожила б усе життя в інший країні, а після 50 вирішила повертатися в Україну. Це роблять або через декілька років, або не роблять взагалі. Якщо ви говорите про людей, які їздять час від часу працювати, так для цього не потрібно громадянство, достатньо робочої візи. То ж жодного профіту саме для України тут немає. Подвійне громадянство нічого позитивного не дасть. Лише проблеми.
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01.12.2021 17:14 Ответить
Ну от мене побачив. Я після 25 років за кордоном збираюсь повернутись на пенсію в Україну. Але на американську пенсію.

Як тобі здається пенсіонеру жити в Україні з пенсією близько 60 тис. гривень на місяць?

А у США з 2 тис. долярів? А це одні й ті ж самі гроші.
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01.12.2021 20:04 Ответить
Таким чином ти не платив податки в Україні, працюючи в штатах, тепер ти хочешь повернутися в Україну і отримувати пенсію штатовську. І що з цього отримає саме Україна, та громадяни які тут живуть? Нічого. Таким чином нафіга нам подвійне громадянство, щоб сюди повертилися такі як ти? Які не змогли працюючи в штатах заробити пенсію для проживання саме в штатах, а тому шукають де подешевше?
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02.12.2021 17:23 Ответить
Україна з цього отримає щомісячні доларові інвестиції які будуть витрачатись в Україні, підтримувати український бізнес, та працювати на країну. Ці гроші формально будуть включені до національного доходу України. От що від таких як я буде мати Україна. Кожні кілька десятків тисяч таких повернувшихся подвійників збільшують національний доход України приблизно на мільярд доларів.

Це набагато крутіше за податки.
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02.12.2021 20:57 Ответить
таких як ти одиниці. Ті 2 тис нічого не додадуть реально до "нац доходу України". Навіть не знаю, що це означає за термін. Це ні ВВП, ні ВНП, ні доход бюджету... Зараз я сплачую більше податків і роблю це багато років, ніж ти на прикинці життя тут будешь витрачати. А звідки інфа про десятки тисяч таких?)
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03.12.2021 10:34 Ответить
Близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України у відповідь на запит Радіо Свобода, йдеться на сайті інтернет-видання.

Навіть якщо 1% з них повернеться на пенсію - це вже мільярд державі щорічно. А повернуться більше бо більшість з них за кордоном тримає тільки робота.
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03.12.2021 22:12 Ответить
ще добавлю. Завдяки таким як ти, ми отримаємо закон, який по суті загрожує нац безпеці країни. Тому що, якщо подвійне громадянство буде прийнято з деякими виключеннями, а саме кацапів, то що заважає піти до суду і виграти діло про дескримінацію за національним признаком і отримати паспорт якомусь кацапу? Згідно з конституцією в нас не повинно бути дискрімінації.
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02.12.2021 17:27 Ответить
Аж ніяк. Або тоді ти можеш подати в суд на уряд США що вимагає від тебе візу на поїздку, а німці чи французи їздять до США без віз. Дискримінація?
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02.12.2021 20:59 Ответить
ти сплутав правила в'їзду до країни і права громадян в Україні. Це різні речі. А тут буде чистий подвійний стандарт. Якщо громадянин має право отримати друге громадянство, то поясни чому не будь яке? Будь який суд це буде трактувати як дискримінація. ст. 24 Конституції.
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03.12.2021 10:38 Ответить
Ну добре, показую європейський прецедент.

В соответствии с испанским миграционным законодательством в Испании можно иметь двойное гражданство гражданам стран Латинской Америки, Андорры, Филиппин, Экваториальной Гвинеи и Португалии. Под странами Латинской Америки понимаются те, где государственным языком является испанский или португальский. К странам Латинской Америки не относятся Гаити, Ямайка, Тринидад и Тобаго и Гайана.

Це дискримінація? У Європі? А де ж європейський суд?
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03.12.2021 22:06 Ответить
Якщо українець заробив за кордоном на пенсію і не має громадянства тієї держави - після повернення в Україну він втрачає все зароблене. Якщо має друге громадянство - може одержувати закордонну пенсію і в Україні. Наприклад власник грінкарду в США через 6 місяців післа повернення втрачає і пенсію, і грінкард. Громадянин США продовжує отримувати пенсію і в Україні.

Сподіваюсь я пояснив зрозуміло.
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01.12.2021 20:00 Ответить
Бо цим мразям пліснявим пофуй на українські закони. Вибори на носі. Потрібно голоси підтягнути. Нічого особистого, тільки бізнес.
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01.12.2021 10:50 Ответить
легалізація подвійників, які незаконно отримують гроші на посадах держслужбовців і обраних до влад всупереч Конституції????
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01.12.2021 10:44 Ответить
А це просто - заборонити держслужбу подвійникам. Вона майже нікому і не потрібна.

Особисто мені подвійне громадянство потрібне виключно заради збереження чесно заробленої за 25 років американської пенсії. Більше ніякої користі з нього нема.
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01.12.2021 20:07 Ответить
зашибись, это чтобы кацапы в открытую стали народными депутатами, министрами и президентами Украины ?!
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01.12.2021 10:45 Ответить
бубачка продолжает заботится о бабушке бени у которго три паспорта. Достали эти зеленые мрази
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01.12.2021 10:45 Ответить
Від час війни. "Слуги урода" узаконюють себе, своїх хазяяї та кацапів, з подвійним громадянством, мордора і Європи чи Америки і китайців. Щоб скупили українську землю, як громадяни.
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01.12.2021 10:47 Ответить
наконец-то хозяин зеленой куклы, Беня, у которого 3 паспорта, не будет отвечать не докучливые распросы почему он нарушает законодательство Украины... Теперь, наконец, зеленые предатели дискредитируют и понятие "гражданство Украины"... понятие "преЗЕдент" они уже дискредитировали. Очередное радостное событие для стада без роду без племени...
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01.12.2021 10:48 Ответить
О це вже жах... Его надо остановить, это ж катастрофа, мина замедленного действия в нашому сьогоденні.
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01.12.2021 10:53 Ответить
Украинцам простым негде брать двойного гражданства. Зато украинские законы мешают нашим людям, которые имеют право на паспорт Израиля
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01.12.2021 10:54 Ответить
сволочь картавая...
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01.12.2021 10:59 Ответить
ЗП, виплати, пенсії, пільги, інше бюджетне забезпечення це Конституційне право ВИКЛЮЧНО громадян України.
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01.12.2021 11:03 Ответить
Да, это самый нужный закон. Прямо сичас вноси! Жить без этого закону неможливо! Каждому по гражданству, и не одному!
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01.12.2021 11:05 Ответить
Мерзкие нацисты и твари пишут тут . Совковая помойка, украинский нацизм в чистом виде. К украинцам в мире относятся уважительно, принимая в общество, разделяют с ними человеческие ценности о равноправии. Но сами украинцы живущие в украине и в других странах, не разделяют эти ценности. Они как россияне. Не зря вы братья. Сейчас вы в ссоре, но суть ваша одинаковая. Дикие злые нацисты. Надо оставить вас наедене с вашими братьями.
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01.12.2021 11:12 Ответить
ти хворий чи за гроші?
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01.12.2021 11:29 Ответить
Мерзкие нацисты и твари пишут тут . Совковая помойка, украинский нацизм в чистом виде.Но сами украинцы живущие в украине. -Это об Украине с евреем президентом, евреями-депутатами, евреями в т.н. элите. Украина пишется с большой буквы, дважды дезертир.
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01.12.2021 11:36 Ответить
непогано, бєня, але в нас це не конає.
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01.12.2021 15:18 Ответить
Про продаж землі "українцям" - ані слова.
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01.12.2021 11:13 Ответить
Законопроєкт про подвійне громадянство сьогодні буде внесено до Ради, - Зеленський / Палестинизация Украины движется к успешному завершению . Зеленский подписал закон о продаже земли.Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./ Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук./ Рада приняла закон о противодействии антисемитизму./ Зеленский хочет распустить Конституционный суд./Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.
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01.12.2021 11:17 Ответить
Ой нерозумне (скажемо так)! Путін доручив цю провокацію? Не Єрмак "кріт"?
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01.12.2021 11:29 Ответить
Ублюдок хочет легализовать быдло шо взяло паспорта с курицей на даунбасе. Янелох ВРАГ и предатель! Выдаёт паспорта ихтамнету и Орда уже не враг!!! Эту падаль только на кол!
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01.12.2021 11:32 Ответить
Да. Зараз понабирає фейкових "громадян" які "електронно" "проголосують" або за нього або ще за якогось засранця з мордовії
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01.12.2021 12:18 Ответить
Двойное гражданство возможно только в том случае если гражданин Украины будет платить все налоги в Украину .если его бизнес есть за пределами Украины и это делается в государстве которое не ведёт войну и в государстве с единым украинским народом, всего этого нет, если спешит власть то преследует враждебные цели для государства Украина
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01.12.2021 11:43 Ответить
Який бізнес - 99% подвійних громадян - це наймані працівники за зарплатню.
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01.12.2021 20:23 Ответить
А как в США? также как я предлагаю?
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02.12.2021 07:53 Ответить
США не интересуется наличием или отсутствием других гражданств у своих граждан и не ведет их учет. Точную цифру не знает никто но примерно около 5% населения США имеют вторые паспорта.
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02.12.2021 21:41 Ответить
Про коломойшу турбується,*****.
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01.12.2021 12:08 Ответить
А ще в нас можуть з'явитись 145 млн "українців" з РФ які оберуть нам здогадайтесь кого?
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01.12.2021 12:17 Ответить
Список в студію!
Хто з депутатів, урядовців, бізнесменів... має паспорти Ізраїлю та Росії?
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01.12.2021 12:30 Ответить
Вначале накажите сегодняшних нарушителей Конституции Украины!
Лишите гражданства всех, у кого уже есть двойное, тройное ...
Конфискуйте незаконно приобретенное на украинский паспорт ...
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01.12.2021 12:30 Ответить
За моїми приблизними оцінками по статистиці США, Канади, Ізраїлю та деяких інших країн - не менше мільйона громадян України за кордоном отримали другий паспорт. Точну цифру вам ніхто не скаже бо її ніхто не знає. Але тільки у США за час незалежності натуралізовано близько 400 тис. громадян України. Ще майже 200 тис. у Канаді. Кілька десятків тисяч в Аргентині.

На них що - полювання розпочати?
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01.12.2021 20:13 Ответить
Зачем тем, кто не нашел себя в своем государстве или тем, кого государство отвергло сохранять гражданство?
90% Депутатов, Администрации Президента и Кабмина имеют 2-3 гражданства!
60% чиновников имеют двойное гражданство.
Около 3 млн. украинцев имеют росийское гражданство.
Понять и простить?
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02.12.2021 09:32 Ответить
99% подвійників - це прості роботящі люди, яким Україна не змогла забезпечити гідні умови життя та можливість заробити гідну пенсію. Тому легалізація подвійного громадянства - це тільки частина компенсації за зубожіння яку Україна винна своїм громадянам. Якщо Україна не здатна забезпечити гідне життя своїм громадянам - хай не чинить перепони шукати цього життя самим, і не карає за це. Бо винна саме Україна яка вже 30 років є найбіднішою і найкорумпованішою країною Європи, і цим створила мільйони вимушених заробітчан.
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02.12.2021 21:25 Ответить
Множинне - это даже не двойное?
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01.12.2021 12:35 Ответить
Ну то й що - у мене крім українського є ще аргентинське та американське. Але аргентинський паспорт давно прострочений і я ним не користуюсь. Хіба що коли подорожую в Аргентину іноді користуюсь там пільгами громадянина - деякі квитки дешевше.
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01.12.2021 20:15 Ответить
Список в студію!
Хто з депутатів, урядовців, бізнесменів... має паспорти Ізраїлю та Росії?
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01.12.2021 12:38 Ответить
Двойное гражданство в Украине ведущей тяжелую гибридную войну с РФ, даст в руки агрессора мощное оружие по дестабилизации обстановки в Украине, с возможной ликвидацией ее суверинитета и независимости.
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01.12.2021 12:40 Ответить
Головна причина це продаж землі і треба легалізувати землячків з Ізраіля ,Росію ,вся ця афера зрозуміла ,а ще легалізувати жителів ОРДЛО які отримали рос. паспорти,(нічого страшного в них і наш є).
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01.12.2021 12:56 Ответить
Вот именно для этого этот сброд сегодня и собрался. А когда придет время отвечать за содеянное, странным образом окажется что все они имели двойное-тройное гражданство еще с ...надцатого года и украинское правосудие на них не распространяется.
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01.12.2021 13:26 Ответить
Вообще то украинское правосудие распространяется на всех независимо от гражданства. Недавно в Киеве арестовали гражданина США за подготовку убийства украинца.
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01.12.2021 20:21 Ответить
Я выразился не правильно. Они могут сдернуть туда, откуда в Украину выдачи нет, к примеру на историческую родину, коими гражданами они являются.
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02.12.2021 10:30 Ответить
Вони і зараз це можуть точно так же і без всяких законів бо другі паспорти вже є. Але 99% подвійників - не олігархи а вимушені заробітчани.
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02.12.2021 21:28 Ответить
Конституція України, Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство.
Ст. 4 - це розділ 1, зміни в розділ 1 вносяться 300 голосами в Раді ПЛЮС затверджуються Всеукраїнським референдумом!
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01.12.2021 14:54 Ответить
Цей закон нічого не міняє для власників подвійного громадянства. На території України я користуюсь українським, на території США - американським, у подорожах - залежить від країни, який там вигідніше. Цей закон нічого мені додатково не дасть. В українському посольстві у Вашінгтоні прекрасно знають що я подвійник і кажуть що таких дуже багато.
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01.12.2021 20:19 Ответить
Я не про це, я про те, що без змін до Конституції цей закон діяти не може, а для змін треба не лише 300 голосів, але й референдум!
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01.12.2021 20:24 Ответить
Многие евреи из Израиля мечтают стать крупными землевладельцами в Украине. Теперь это станет возможно.
Зачем же ждать до какого-то непонятного референдума, если можно сделать паспорт и покупать по 100 га. в одно рыло. А рыл в кагале много)
Вот такие вот ограничения на продажу земли иностранцам...
Мазлтов!
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01.12.2021 19:02 Ответить
Знову бубочка збрехав- аргументом для невідкладного закону про множинне (!) громадянство була турбота про етнічних українців закордоном, про діаспору, про "нас 63" млн". А піклувався він про себе,про Беню і своїх слуг-у них вже дав но множинне громадянство, згідно якого вони можуть слугувати будь якій з своїх держав. Що вони і роблять.
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10.12.2021 11:24 Ответить
Множественное гражданство сродни множественным брачным отношениям с дурочками из разных городов...
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10.12.2021 12:25 Ответить
 
 