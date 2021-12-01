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Законопроект о множественном гражданстве сегодня будет внесен в Раду, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский внесет законопроект о множественном гражданстве в Верховную Раду.
Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, живущих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства", - подчеркнул президент.
"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - добавил Зеленский.
Топ комментарии
+30 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий01.12.2021 10:43
+26 Денис Иванов 85264b72
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+18 Anton Grinblat 6ff29d36
показать весь комментарий01.12.2021 10:45
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Пожалуйста, подождите...
Такие все израильские перебежчики - министры ..Требуют двойного, а надо , как в Китае..
Вспомним Звягильского - 600 000 000 млн. долларов перевез самолетом в аэропорт Бенгулион .
Таможенники аэропорта считали их неделю..
В ходе проведенных обысков изъяты:
- 4,8 миллиона долларов наличными;
- золотые слитки общим весом 42 кг;
- наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов;
- большое количество изделий из драгоценных металлов;
- коробочки с камнями, похожими на бриллианты;
- множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки;
- документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях;
- банковские карточки, документация на счета в ряде банков. Источник: https://censor.net/ru/p277198
долбаный антисемит
Нельзя от них просто отказываться - особенно от крымских татар.
Потому для некоторых стран нужно внести запрет на право избирать и быть избранным.
А так - пусть имеют хоть 10 паспортов.
Інакше нащо вони нам?
Ст. 4 - це розділ 1, зміни в розділ 1 вносяться 300 голосами в Раді ПЛЮС затверджуються Всеукраїнським референдумом!
Ну вперед - хай референдумроблять і 300 голосів шукають!
В Википедии даже такой термин есть, а у вас нет. Может вы просто плохо образованы?
Як тобі здається пенсіонеру жити в Україні з пенсією близько 60 тис. гривень на місяць?
А у США з 2 тис. долярів? А це одні й ті ж самі гроші.
Це набагато крутіше за податки.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики України у відповідь на запит Радіо Свобода, йдеться на сайті інтернет-видання.
Навіть якщо 1% з них повернеться на пенсію - це вже мільярд державі щорічно. А повернуться більше бо більшість з них за кордоном тримає тільки робота.
В соответствии с испанским миграционным законодательством в Испании можно иметь двойное гражданство гражданам стран Латинской Америки, Андорры, Филиппин, Экваториальной Гвинеи и Португалии. Под странами Латинской Америки понимаются те, где государственным языком является испанский или португальский. К странам Латинской Америки не относятся Гаити, Ямайка, Тринидад и Тобаго и Гайана.
Це дискримінація? У Європі? А де ж європейський суд?
Сподіваюсь я пояснив зрозуміло.
Особисто мені подвійне громадянство потрібне виключно заради збереження чесно заробленої за 25 років американської пенсії. Більше ніякої користі з нього нема.
Хто з депутатів, урядовців, бізнесменів... має паспорти Ізраїлю та Росії?
Лишите гражданства всех, у кого уже есть двойное, тройное ...
Конфискуйте незаконно приобретенное на украинский паспорт ...
На них що - полювання розпочати?
90% Депутатов, Администрации Президента и Кабмина имеют 2-3 гражданства!
60% чиновников имеют двойное гражданство.
Около 3 млн. украинцев имеют росийское гражданство.
Понять и простить?
Хто з депутатів, урядовців, бізнесменів... має паспорти Ізраїлю та Росії?
Ст. 4 - це розділ 1, зміни в розділ 1 вносяться 300 голосами в Раді ПЛЮС затверджуються Всеукраїнським референдумом!
Зачем же ждать до какого-то непонятного референдума, если можно сделать паспорт и покупать по 100 га. в одно рыло. А рыл в кагале много)
Вот такие вот ограничения на продажу земли иностранцам...
Мазлтов!