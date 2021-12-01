УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16724 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
20 140 251
війна (56332) Зеленський (17420) Росія (47179) Донбас (21733)

Без прямих перемовин з Росією ми не зможемо зупинити війну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Без прямих перемовин з Росією ми не зможемо зупинити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що без прямих перемовин з Росією війну на Донбасі неможливо зупинити.

Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, ніхто крім української армії не захистить Україну.

"Вісім років поспіль ми боїмося зізнатися самим собі: ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це вже визнали всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятись зараз говорити одне одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас - давайте, а якщо не хочемо і хочемо просто ходити про це і говорити, то давайте нічого не робити. Давайте в цьому питанні поставимо крапку і зрозуміємо: наша держава, як можемо давайте боротись за це. За наші території, усі разом, з усіма політиками, усіма бізнесменами", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Зеленський про судову реформу: Пишатись поки що нема чим

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+84
Тіки за одне оце бажання треба негайно копняком гнати з посади президента....ганьбище.
показати весь коментар
01.12.2021 10:56
+71
А воно не знає , що війна не зупиняється? Вона або закінчується капітуляцією , або перемогою , або тягнеться десятиріччями то затихаючи , то ********** знову! Іншого не дано! Дивлячись на його кроки , він капітулювати вирішив!
показати весь коментар
01.12.2021 10:59
+50
Набір слів... Знову...
показати весь коментар
01.12.2021 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Путен йому скаже: Забирай Донбас в Україну, на правах широкої автономії... А Крим?... А про Крим як шо будеш задавати питання...То пішов ти в ОПУ...Оце і всі "перемовини". (((Вангую.)))
показати весь коментар
01.12.2021 21:06 Відповісти
саме так вони і кажуть ще з 14 року
показати весь коментар
02.12.2021 10:39 Відповісти
Переговоры подразумевают попытку договоренности путем взаимных уступок . Как заявлял ранее Путин вопрос Крыма обсуждать не будет. Для него вопрос закрыт. И вот интересно, на какие уступки готов пойти наш президент. Отказаться от Крыма или принять лугандон в состав Украины как самостоятельную автономию россии в составе Украины. Или может отказаться от европейского вектора и перспективы НАТО, так это уже проходил Янукович. Вот, что можно предложить Путину без ущерба для Украины.
показати весь коментар
01.12.2021 21:07 Відповісти
>взаємних поступок...
Не обов'язково. Бували перемовини про порядок капітуляції. Про обмеження суверенітету. Про територіальні поступки з одного боку в обмін на зупинення застосування військової сили.
показати весь коментар
02.12.2021 21:00 Відповісти
Зеля. Тебе попередили. Полетиш у моськву. Не вертайся в Україну.
показати весь коментар
01.12.2021 21:16 Відповісти
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ который то позволил.
показати весь коментар
01.12.2021 21:22 Відповісти
Войну остановить невозможно . Ее можно выиграть или проиграть . Чтобы выиграть надо перестать клянчить о встрече с московским фюрером , вооружить украинскую армию современным оружием и начать активно зачищать огневые точки врага который обстреливает позиции ВСУ . Можно обратиться с предложением об испытании новых вооружений к Америке , Британии и Израилю на донбасском фронте . Договориться о создании военных баз США на территории Украины . И когда потери кацапов и их оружия дойдет до серьезной величины москва сама захочет переговоров .
показати весь коментар
01.12.2021 21:45 Відповісти
Бред не неси не показывай свою тупость
показати весь коментар
01.12.2021 22:02 Відповісти
поц
показати весь коментар
01.12.2021 23:41 Відповісти
Мудак!!
показати весь коментар
02.12.2021 09:12 Відповісти
Его изначально к этому готовили ! Все эти 2,5 г опарыш зелёный мечтал и видел "мир" ,не скрывая своих намерений ! Для этого его поводыри устроили саботаж с газом ,электроэнергией ,не закупив вовремя ,не вооружали ВСУ,уволили всех патриотов
показати весь коментар
02.12.2021 09:21 Відповісти
номерной сирОжа, ты таки идиЁт.)
показати весь коментар
02.12.2021 12:56 Відповісти

Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно і спочивай в Аду з не миром наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
Выходить те що тоді місце їх зустрічі цих двух виродків може бути тільки в пеклі!
показати весь коментар
01.12.2021 22:31 Відповісти
Ця фотожаба мені особливо подобається!
показати весь коментар
02.12.2021 07:31 Відповісти

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ
ШЛЮХА !А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА ! ТАК ПРО ЭТО ДАЖЕ
И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
показати весь коментар
01.12.2021 22:18 Відповісти
Ну и шо тепер? Будемо сидіти та дивитися як оце обдолбане падло оцей зрадник буде здавати Україну ху-лу?
Може вже настав час його прибрати поки він нас усіх не запродав за свої 30 сребренників?
показати весь коментар
01.12.2021 22:19 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 23:42 Відповісти
Правильно сказал.
показати весь коментар
01.12.2021 22:22 Відповісти
Вовчик, а о чем ты с куйлом говорить будешь? Про Крым и про лугандон плешивый слушать не хочет! А о чем ещё? По чём рубероид в Одессе? Или кто в мацкве главный *******? Бесполезная трата денег вовочка… и идея дебильная. Короче лишь бы пересичные про вагнеровцев не вспоминали
показати весь коментар
01.12.2021 22:23 Відповісти
Вова Путин - соснихуйца.
показати весь коментар
01.12.2021 23:11 Відповісти
"Ах эти пЫнины глаза, в касапском стиле, один-туда, другой-сюда, вЫ зЕ пленили!"
показати весь коментар
01.12.2021 23:31 Відповісти
Не известно нам пока, кто же папа дЕрьмака? Оказалось, что не блеф: он агентик ГУР рф!
показати весь коментар
01.12.2021 23:37 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 23:49 Відповісти
👍 а лучше скальпель ему дайте, пусть яйца отрежет - так надежнее
показати весь коментар
02.12.2021 07:52 Відповісти
Дурню, яка в тебе "потужна армія", якщо ти її залишив без пального й ***********? Зрозуміло, що все це говориться задля власного піару. А путін не збирається з тобою вести перемовини й посилає до пушиліна. То з ким же ти будеш домовлятись і про що? Просто монолог божевільного якийсь.
показати весь коментар
01.12.2021 23:53 Відповісти
Кто ЗЕбилу речи пишет? Это же набор слов и ни какого смысла. Капитулянт хренов
показати весь коментар
02.12.2021 01:26 Відповісти
Азейбарджан 30лет вел переговоры..........а потом прилетели
Bayraktar
показати весь коментар
02.12.2021 04:00 Відповісти
Зеля стреляй по Крыму и будут тебе переговоры с Россией,а таким макаром будешь бесконечно лавировать на намыленной жопе.
показати весь коментар
02.12.2021 04:10 Відповісти
Я бы с большой радостью оставила Бубочку на 2-й срок; пусть вобьет всю экономику в пыль, чтобы его лохторат травку кушал на завтрак, обед и ужин, а отапливался кизяками.
НО!
Бубочка бы у меня сидел с булавой с одним условием: за любую попытку заглянуть в глаза соседям с Востока, Бубочка получал бы в торец, да так прицельно, чтобы потом приходилось зубы протезировать у лучших дентистов Кривого Рога.
показати весь коментар
02.12.2021 04:19 Відповісти
За криворожкого клоуна проголосовало 2 категории населения:
- Телезрители, поверившие в сказку о ГАлАбАродьке. Это больные на голову люди, что с них возьмешь? Пожалеем их, убогих.
- Паразиты. Эта категория интересная, и состоит она из прожженных циников, которые привыкли жить, как в "раньшее время", то есть "пилить" дешевые деньги из ЕС, и, особенно, из РФ, и готовые за деньги, за КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТАТЬ, из родной матери фарш накрутить для корма собак. Эта категория лохтората Бубочки вызывает особую ненависть, ибо она крайне сплоченна, агрессивна и МНОГОЧИСЛЕННА.
Именно эта категория лохтората должна лопать травку и сидеть без света и без отопления, ибо в том, что имеет место быть в Украиен, виноваты именно они.
Не сомневайтесь ни минуту, что эти паразиты Украину соседям с Востока сдадут с радостью, если
цена за Украину будет дана подходящая.
показати весь коментар
02.12.2021 04:27 Відповісти
А хто не ходить на вибори, бо не хоче вибирати з-поміж сортів гавна?
показати весь коментар
02.12.2021 08:25 Відповісти
То є просто чистоплюї які не бачать далі свого носа! А вступивши в лайно гордо доказують, а я тутка ні дочого, я не ходив на вибори!! О який(ка) я розумна цяця! А в результаті цього, маємо те, що маємо!! Їжте, не обляпайтесь!
показати весь коментар
02.12.2021 09:30 Відповісти
Які ваші пропозиції ?
показати весь коментар
03.12.2021 17:24 Відповісти
Война в Карабахе длилась почти на 30 лет и разрешилась за 40 дней - БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРЯМЫХ "ПЕРЕГОВОРОВ". Если этого не знает Зелох, то он - действительно ЛОХ.
показати весь коментар
02.12.2021 06:18 Відповісти
Я казахскоязычный казах из Казахстана. Если не правильно выразился на языке оккупанта, прошу не судить меня. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
показати весь коментар
02.12.2021 06:25 Відповісти
... почти коллеги: жил и учился в Узбекистане, на границе с Казахстаном, причём школа была, как положено (!) русско-казахским профилем обучения... сейчас прикольно вспоминать, что узбеки и таджики посещали "русскую" часть . Самих русских почти не было, в основном корейцы, крымские татары, что и какалось и педогагического состава - ни одного даже славянских кровей. И имя у школы было не какого-то Максима Несладкага, а Джамбула Джабаева.
показати весь коментар
02.12.2021 06:38 Відповісти
... там одно слово "исказилось"... извините
показати весь коментар
02.12.2021 06:40 Відповісти
Паскуде лично действительно нужна встреча сам на сам с х..лом.Договориться о месте рядом с Януковощом.Потому,что никакая страна не приютит это чмо,даже Израиль.
показати весь коментар
02.12.2021 06:35 Відповісти
Артист разговорного жанра . Все больше убеждаюсь что не прошедшие армию должны работать дворниками
показати весь коментар
02.12.2021 07:49 Відповісти
що ж воно так вперлось в перемовини?
показати весь коментар
02.12.2021 08:06 Відповісти
Бо сцить, що путєн в кладе в мережу фотки з його банних виступів на расєє... І гроші мабуть лежать на расєйських банках...
показати весь коментар
02.12.2021 09:07 Відповісти
Зеля понимает шо наша армия самая мощная в мире, но в случае вторжения всё будет как в 41-м.
показати весь коментар
02.12.2021 08:07 Відповісти
Перемовини можливі лише з наступником пуйла, який удавить йогоподушкою, чи табакеркою вдарить у скроню. А Україна повинна це наблихати, працюючи на посилення санкцій та укріплюючи армію та економіку. А не ето от все - цирк кварталівський...
показати весь коментар
02.12.2021 09:03 Відповісти
**Ох! Ви навіть й не уявляєте, дядько, Winston Churchill, наскільки ваші слова виявляться пророчими й актуальними в Україні, у 2021 році? На жаль наша «молода струя» не читає Черчилля (та й взагалі не читає).**

**Якщо ми отримаємо Перемогу, ми отримаємо й Мир, і тому кожен громадянин має працювати на Перемогу, за будь-яку ціну. Якщо, ми не закінчимо зараз цю війну Перемогою, то покоління наших нащадків будуть жити на жевріючому вогнищі і рано, чи пізно, війна знову запалає, тільки ще з більшою силою. Не вірите? Вчить Історію… Бо майбутні покоління, наші онуки нам цього не подарують.**
показати весь коментар
02.12.2021 09:25 Відповісти
Все ж таки хоче подивитися в очко куйла. Так його і тягне
показати весь коментар
02.12.2021 09:37 Відповісти
ему и дворником опасно работать. клоун должен работать ТОЛЬКО клоуном.
показати весь коментар
02.12.2021 10:08 Відповісти
Насправді, для цього потрібно щоб московити признали себе стороною конфлікту, чого вони ніколи не зроблять. Тому ніяких прямих перемовин не буде.
показати весь коментар
02.12.2021 10:41 Відповісти
О ЧЁМ переговоры?
О капитуляции Путина?
Путин не согласится!
показати весь коментар
02.12.2021 11:43 Відповісти
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
показати весь коментар
11.12.2021 22:14 Відповісти
Спочатку перемога, потім перемовини.Інакше виглядає, що пан президент не вірить ні у власні Збрйні сили, ні у власний народ. І всі видосіки заради піару.
А може він дуже боїться, що росія впаде і не зможе піднятися?
Чого б це так турбуватися?
показати весь коментар
19.03.2022 10:27 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 