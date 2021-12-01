Без прямих перемовин з Росією ми не зможемо зупинити війну, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що без прямих перемовин з Росією війну на Донбасі неможливо зупинити.
Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, ніхто крім української армії не захистить Україну.
"Вісім років поспіль ми боїмося зізнатися самим собі: ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це вже визнали всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятись зараз говорити одне одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас - давайте, а якщо не хочемо і хочемо просто ходити про це і говорити, то давайте нічого не робити. Давайте в цьому питанні поставимо крапку і зрозуміємо: наша держава, як можемо давайте боротись за це. За наші території, усі разом, з усіма політиками, усіма бізнесменами", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Не обов'язково. Бували перемовини про порядок капітуляції. Про обмеження суверенітету. Про територіальні поступки з одного боку в обмін на зупинення застосування військової сили.
Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно і спочивай в Аду з не миром наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
Выходить те що тоді місце їх зустрічі цих двух виродків може бути тільки в пеклі!
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ
ШЛЮХА !А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА ! ТАК ПРО ЭТО ДАЖЕ
И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
Може вже настав час його прибрати поки він нас усіх не запродав за свої 30 сребренників?
Bayraktar
НО!
Бубочка бы у меня сидел с булавой с одним условием: за любую попытку заглянуть в глаза соседям с Востока, Бубочка получал бы в торец, да так прицельно, чтобы потом приходилось зубы протезировать у лучших дентистов Кривого Рога.
- Телезрители, поверившие в сказку о ГАлАбАродьке. Это больные на голову люди, что с них возьмешь? Пожалеем их, убогих.
- Паразиты. Эта категория интересная, и состоит она из прожженных циников, которые привыкли жить, как в "раньшее время", то есть "пилить" дешевые деньги из ЕС, и, особенно, из РФ, и готовые за деньги, за КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТАТЬ, из родной матери фарш накрутить для корма собак. Эта категория лохтората Бубочки вызывает особую ненависть, ибо она крайне сплоченна, агрессивна и МНОГОЧИСЛЕННА.
Именно эта категория лохтората должна лопать травку и сидеть без света и без отопления, ибо в том, что имеет место быть в Украиен, виноваты именно они.
Не сомневайтесь ни минуту, что эти паразиты Украину соседям с Востока сдадут с радостью, если
цена за Украину будет дана подходящая.
**Якщо ми отримаємо Перемогу, ми отримаємо й Мир, і тому кожен громадянин має працювати на Перемогу, за будь-яку ціну. Якщо, ми не закінчимо зараз цю війну Перемогою, то покоління наших нащадків будуть жити на жевріючому вогнищі і рано, чи пізно, війна знову запалає, тільки ще з більшою силою. Не вірите? Вчить Історію… Бо майбутні покоління, наші онуки нам цього не подарують.**
О капитуляции Путина?
Путин не согласится!
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
.
А може він дуже боїться, що росія впаде і не зможе піднятися?
Чого б це так турбуватися?