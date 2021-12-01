"Ольвія" стала першим концесійним портом в Україні, – Мінінфраструктури

Майно державного порту "Ольвія" і відповідне майно державного підприємства "Адміністрація морських портів України" передано в концесію компанії QTerminals Olvia, що входить до Групи QTerminals, в рамках державно-приватного партнерства на 35 років.

Про це повідомила Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Концесійна угода означає гарантовані інвестиції у розвиток порту у розмірі 3,4 млрд грн, розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Близько половини цих коштів будуть доступні вже протягом найближчих 3,5 років. Ще щонайменше 80 млн грн буде інвестовано в інфраструктуру Миколаєва.

"Тепер один із найперспективніших портів країни отримає нову сучасну інфраструктуру. Угодою передбачено збереження робочих місць для працівників підприємства терміном на 6 років. Також залишається вимога про максимальне залучення для роботи в порту саме українських громадян. Окремий пункт угоди — це вирішення інфраструктурних проблем міста Миколаїв", - пояснив Кубраков.

Так, за кошти інвестора планується побудувати новий тунель під залізницею у Корабельному районі міста.

"Таким чином державно-приватне партнерство тут — це не лише про розвиток конкретного порту, але й регіону в цілому. Це нові робочі місця, нова інфраструктура, зростання експортного потенціалу українського бізнесу і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності України на міжнародних торговельних майданчиках", - додав очільник Мінінфраструктури.

Міжнародний оператор портів QTerminals почне керувати активами "Ольвії", переданими в концесію, з 2 грудня. Окрім українського порту, Група керує також флагманським портом у Катарі та QTerminals Antalya в Туреччині.

"Як міжнародний оператор портів і терміналів з висококваліфікованим керівництвом, QTerminals має намір застосувати весь свій досвід і знання в сфері портів і терміналів, щоб гарантувати, що QTerminals Olvia надає своїм клієнтам безпечний сервіс найвищої якості та стандарту", — заявив гендиректор Групи QTerminals Невіл Біссетт.

Передача низки ключових українських портів у концесію відбувається у рамках програми "Велике будівництво". Раніше глава держави повідомив, що, крім "Ольвії", концесійна угода підписана також для порту Херсон. За його словами, державно-приватне партнерство дозволить залучити значні інвестиції у розвиток інфраструктури портів.