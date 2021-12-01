"Ольвия" стала первым концессионным портом в Украине, – Мининфраструктуры

Имущество государственного порта "Ольвия" и соответствующее имущество государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" передано в концессию входящей в Группу QTerminals компании QTerminalsOlvia в рамках государственно-частного партнерства на 35 лет.

Об этом сообщила Facebook-страница Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Концессионное соглашение означает гарантированные инвестиции в развитие порта в размере 3,4 млрд. грн, рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Около половины этих средств будут доступны уже в ближайшие 3,5 года. Еще не менее 80 млн грн будут инвестированы в инфраструктуру Николаева.

"Теперь один из самых перспективных портов страны получит новую современную инфраструктуру. Соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан. Отдельный пункт соглашения – это решение инфраструктурных проблем города Николаев", - пояснил Кубраков.

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Так, на средства инвестора планируется построить новый тоннель под железной дорогой в Корабельном районе города.

"Таким образом, государственно-частное партнерство здесь — это не только о развитии конкретного порта, но и региона в целом. Это новые рабочие места, новая инфраструктура, рост экспортного потенциала украинского бизнеса и, как следствие, повышение конкурентоспособности Украины на международных торговых площадках", – добавил глава Мининфраструктуры.

Международный оператор портов QTerminals начнет управлять активами "Ольвии", переданными в концессию, со 2 декабря. Кроме украинского порта, Группа управляет флагманским портом в Катаре и QTerminalsAntalya в Турции.

"Как международный оператор портов и терминалов с высококвалифицированным руководством, QTerminals намерена применить весь свой опыт и знания в сфере портов и терминалов, чтобы гарантировать, что QTerminalsOlvia предоставляет своим клиентам безопасный сервис высочайшего качества и стандарта", - заявил гендиректор Группы QTerminals Невилл Биссетт.

Передача ряда ключевых украинских портов в концессию происходит в рамках программы "Большая стройка". Ранее глава государства сообщил , что, кроме "Ольвии", концессионное соглашение подписано также для порта Херсон. По его словам, государственно-частное партнерство позволит привлечь значительные инвестиции в развитие инфраструктуры портов.