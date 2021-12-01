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"Ольвия" стала первым концессионным портом в Украине, – Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Имущество государственного порта "Ольвия" и соответствующее имущество государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" передано в концессию входящей в Группу QTerminals компании QTerminalsOlvia в рамках государственно-частного партнерства на 35 лет.

Об этом сообщила Facebook-страница Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Ольвия стала первым концессионным портом в Украине, – Мининфраструктуры 01

Концессионное соглашение означает гарантированные инвестиции в развитие порта в размере 3,4 млрд. грн, рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Около половины этих средств будут доступны уже в ближайшие 3,5 года. Еще не менее 80 млн грн будут инвестированы в инфраструктуру Николаева.

"Теперь один из самых перспективных портов страны получит новую современную инфраструктуру. Соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан. Отдельный пункт соглашения – это решение инфраструктурных проблем города Николаев", - пояснил Кубраков.

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Так, на средства инвестора планируется построить новый тоннель под железной дорогой в Корабельном районе города.

"Таким образом, государственно-частное партнерство здесь — это не только о развитии конкретного порта, но и региона в целом. Это новые рабочие места, новая инфраструктура, рост экспортного потенциала украинского бизнеса и, как следствие, повышение конкурентоспособности Украины на международных торговых площадках", – добавил глава Мининфраструктуры.

Ольвия стала первым концессионным портом в Украине, – Мининфраструктуры 02

Международный оператор портов QTerminals начнет управлять активами "Ольвии", переданными в концессию, со 2 декабря. Кроме украинского порта, Группа управляет флагманским портом в Катаре и QTerminalsAntalya в Турции.

"Как международный оператор портов и терминалов с высококвалифицированным руководством, QTerminals намерена применить весь свой опыт и знания в сфере портов и терминалов, чтобы гарантировать, что QTerminalsOlvia предоставляет своим клиентам безопасный сервис высочайшего качества и стандарта", - заявил гендиректор Группы QTerminals Невилл Биссетт.

Передача ряда ключевых украинских портов в концессию происходит в рамках программы "Большая стройка". Ранее глава государства сообщил , что, кроме "Ольвии", концессионное соглашение подписано также для порта Херсон. По его словам, государственно-частное партнерство позволит привлечь значительные инвестиции в развитие инфраструктуры портов.
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Круто, сподіваюсь тепер всі будуть користуватись послугами саме цього порту і державно-кримінальні порти Одеси залишаться без клієнтів, або також перейдуть у концесію. Ще б усі державні підприємства передали в концесію, було б узагалі супер.
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01.12.2021 16:26 Ответить
главное,шоб не китаю...
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01.12.2021 16:31 Ответить
Это как председатель колхоза отдал все в управление другому колхозу, а теперь сидит при кабинете и барыши подсчитывает? Так нах нам вообще эти председатели! Пусть валят в израиль, если не могут управлять.
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01.12.2021 16:58 Ответить
Ще щонайменше 80 млн грн буде інвестовано в інфраструктуру Миколаєва .....

Это чтоб у николаевцев ничего не слиплось от счастья??? Еще по губозакаточной машине каждому.

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01.12.2021 18:29 Ответить
 
 