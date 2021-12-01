Україна та НАТО працюють над стримуванням російської агресії, - Кулеба

Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії на двох треках. Зокрема, що Північноатлантичний альянс може зробити як співдружність і кожен окремий член НАТО на двосторонньому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Є два треки співпраці. Перший - те, що НАТО може зробити як альянс. Другий - те, що може зробити кожен член НАТО на двосторонньому рівні у відносинах з Україною", - зазначив міністр.

Кулеба подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за принципову позицію.

"Він закликає більше працювати з Україною на двосторонньому рівні. Ми зараз говоримо з кожною країною, що вона може додати в механізм стримування Росії і ми працюємо з Альянсом, щоб отримувати конкретну допомогу і підтримку", - додав голова МЗС.

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