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Україна та НАТО працюють над стримуванням російської агресії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна та НАТО працюють над стримуванням російської агресії, - Кулеба

Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії на двох треках. Зокрема, що Північноатлантичний альянс може зробити як співдружність і кожен окремий член НАТО на двосторонньому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Є два треки співпраці. Перший - те, що НАТО може зробити як альянс. Другий - те, що може зробити кожен член НАТО на двосторонньому рівні у відносинах з Україною", - зазначив міністр.

Кулеба подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за принципову позицію.

"Він закликає більше працювати з Україною на двосторонньому рівні. Ми зараз говоримо з кожною країною, що вона може додати в механізм стримування Росії і ми працюємо з Альянсом, щоб отримувати конкретну допомогу і підтримку", - додав голова МЗС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Придумали побрехеньку і розплямкують її на всі лади.
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01.12.2021 18:00 Відповісти
теперь призьівникам легче отсидеть, иначе
после срочной службьі зеленский может припаять десятку за
агрессию против ПАРАШИ
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01.12.2021 19:30 Відповісти
в смьісле отсидеть за отказ от службьі
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01.12.2021 19:31 Відповісти
 
 