Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України

Росія не має права вето в питанні вступу України до НАТО. Коли це станеться, може вирішувати лише Україна та країни-члени Альянсу.

Про це за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт НАТО.

"Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО допомагає країнам на шляху до членства в Альянсі, підтримуючи їхні реформи, а також допомагаючи створювати інститути оборони та безпеки.

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Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія хоче "юридичних гарантій" того, що Україна не увійде до Північноатлантичного альянсу, і закликав керівництво НАТО розпочати "предметні переговори".