Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України
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Росія не має права вето в питанні вступу України до НАТО. Коли це станеться, може вирішувати лише Україна та країни-члени Альянсу.
Про це за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт НАТО.
"Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів", - сказав він.
Столтенберг наголосив, що НАТО допомагає країнам на шляху до членства в Альянсі, підтримуючи їхні реформи, а також допомагаючи створювати інститути оборони та безпеки.
Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія хоче "юридичних гарантій" того, що Україна не увійде до Північноатлантичного альянсу, і закликав керівництво НАТО розпочати "предметні переговори".
Будь ласка, зачекайте...
слава богу, ее уже убрали.
100% .!! .Навіть -100500 .!
А к апрелю его окружение таки найдет нужную "табакерку"...
красная чума может решать в своём болоте -
идти ей в мавзолей смотреть на труп дохлого сифилитика или остаться у останкинского телевизора и разлагаться вместе с ним, наслаждаясь гниением !
человеческой цивилизации важно изобрести вакцину от любого ковида ,
но ещё важнее - изобрести вакцину от красной чумы !
Заявление г.Столтенберга сделало мне день:
высшее должностное лицо НАТО публично указало красночумной Параше, что её место у параши.
1)Полное Эмбарго на поставки нефти и газа из РАБссии
2)Отключение от SWIFT
3)Арест 1 триллиона долларов РАБссии в банках США
4)Персональные санкции против всех 117 миллиардеров РАБссии
5)Полная Блокада запуска Северного потопа
Блинкэн назвал эти Адские санцкии в кулуарах Саммита в Риге...
РАБссия сама виновата что просрала Украину...
Наталья Михайловна ,не занимайтесь руссофобией... бо Путлер вас больше не пустит в свой Мавзолейный СаРАЙ...
поэтому обиженное тявканье моцковской моськи насчёт того, что она возражает против вступления Украины в НАТО, никого уже вообще не интересует. Тема закрыта. Моську спрашивать никто не будет.
Натовские танки уже стоят в Эстонии на расстоянии 2-ух часов маршевого хода до Зимнего дворца в центре С.Петербурга.
А ведь моськи визжали, что "они никогда не позволят, чтобы НАТО разместило военные базы в Эстонии".
Разместили базы, и Моську-Моськву спрашивать не стали.
По нормам международного права суверенные государства сами решают, в каких союзах им состоять.
Пукин имеет права возражать только лишь против вступления Татарстана или Башкортостана в военный союз с Турцией.
Да и то, лет через 10 Турция станет настолько мощной региональной державой, что будет просто посылать Моцкву на три буквы во всех политических вопросах её сближения с тюркскими народами нынешней РФ.
что он сцится какого-то гейского НАТО ?
Й так Моцква ссить кип,'ятком від НАТО про що сам *****(путин) поствйно каже й його підху#лята теж.
https://novynarnia.com/2021/10/07/3-j-polk-sso-projshov-2/
"Будем экспортировать хаос в Украину! Сурков раскрыл планы россиян", - Denis Kazanskyi (26.11.21)
https://www.youtube.com/watch?v=qjt93yUj2OY
Не помітити тільки міг дурень або кацап.
ПТН ПНХ
https://youtu.be/BN61yA1yr2c
Тому Україна тільки з НАТО і в НАТО!
З НАТО легше буде відбиватися від диких, голодних та шизонутих кацапов.