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Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України

Росія не має права вето в питанні вступу України до НАТО. Коли це станеться, може вирішувати лише Україна та країни-члени Альянсу.

Про це за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт НАТО.

"Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО допомагає країнам на шляху до членства в Альянсі, підтримуючи їхні реформи, а також допомагаючи створювати інститути оборони та безпеки.

Дивіться: Путін постійно говорить про Україну через відсутність у Росії власної історії, - Снайдер. ВIДЕО

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія хоче "юридичних гарантій" того, що Україна не увійде до Північноатлантичного альянсу, і закликав керівництво НАТО розпочати "предметні переговори".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+37
макнул *********** в мочу)))) ай маладэц)
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01.12.2021 21:39
+21
Это послание адресовано не дикарям. Это адресовано как раз членам НАТО.
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01.12.2021 21:56
+19
Макнул гопника
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01.12.2021 21:40
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макнул *********** в мочу)))) ай маладэц)
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01.12.2021 21:39 Відповісти
НО в то же время он говорит как и некоторые друие европейцы, мол Украину еще лет 20 в НАТО точно не возмут, подавая путлер сигнал, что может спокойно наступать
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01.12.2021 21:41 Відповісти
это сказала бывшая Президентка эстонии после посещения Москвы и путина.
слава богу, ее уже убрали.
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01.12.2021 21:44 Відповісти
А мне она нравилась. Четко бубочку тролила
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01.12.2021 22:31 Відповісти
Макнул гопника
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01.12.2021 21:40 Відповісти
Это послание адресовано не дикарям. Это адресовано как раз членам НАТО.
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01.12.2021 21:56 Відповісти
как бомбить Дамбас если мамка Данилова (секретарь СНБО) живет в Луганске и получает 5000 тыщ от путена...
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01.12.2021 21:48 Відповісти
Рогатих знову принизили )
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01.12.2021 21:52 Відповісти
Это послание адресовано не дикарям. Это адресовано как раз членам НАТО.
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01.12.2021 21:57 Відповісти
Купити іграшку на аліекспресі, додати трохи картону та вуаля - нова "надсекретна" розробка Міноборни РФ готова. "Наддержава" як вона є

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01.12.2021 21:53 Відповісти
20 країн-членів НАТО зараз - проросійські, так що це все демагогія від генсека.
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01.12.2021 21:58 Відповісти
Не демонізуйте смердючу парашу
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01.12.2021 22:09 Відповісти
То лаптям так хочеться, щоб бензоколонку всі боялися.
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01.12.2021 22:50 Відповісти
*любезній*, ты несешь хрень ,пургу,бред, инсинуации ,псевдореминисценции и конфабуляции . *20*,назови хотя бы 5,впрочем, не надо ,я не вступаю в диалоги с рашистской ботвой
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02.12.2021 09:44 Відповісти
Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України Джерело: https://censor.net/ua/n3302848

100% .!! .Навіть -100500 .!
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01.12.2021 21:58 Відповісти
Угу. Вслух говорят одно, делают противоположное.
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01.12.2021 22:01 Відповісти
Угукать будешь на фсиновской швабре
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02.12.2021 09:45 Відповісти
Пу надеется, что он шантажом на нас напасть напугал НАТО? Щас. Зе он напугал, но тот уже своего отражения в зеркале боится. Путин сам загнал себя и в патовую ситуацию. Любой шаг его ( нападет-не нападет) для него ( и для России) очень плох. Месяца два еще будет пыжится и тратить на подведенные к нашим граница войска миллионы. Опять же зима (солдаты хрен знает зачем там в палатках. им тоже это не очень...Пакостить будет нам всячески, провокациями и военными в том числе.
А к апрелю его окружение таки найдет нужную "табакерку"...
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01.12.2021 22:08 Відповісти
Бажано щоб так було, але йо-тим закон не писаний
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01.12.2021 22:13 Відповісти
Наші теж в палатках, і не місяцями.
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02.12.2021 09:27 Відповісти
красная чума очень хорошо размножается на газе, нефти и металлах, потому что их у неё- покупают...
красная чума может решать в своём болоте -
идти ей в мавзолей смотреть на труп дохлого сифилитика или остаться у останкинского телевизора и разлагаться вместе с ним, наслаждаясь гниением !

человеческой цивилизации важно изобрести вакцину от любого ковида ,
но ещё важнее - изобрести вакцину от красной чумы !
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01.12.2021 22:25 Відповісти
Респект, ув. Энди за яркую характеристику красной чумы.

Заявление г.Столтенберга сделало мне день:

высшее должностное лицо НАТО публично указало красночумной Параше, что её место у параши.
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02.12.2021 11:52 Відповісти
Андрей Андреевич Пионтковский приокрыл трохи завесу действий США и НАТО в отношении Украины...

1)Полное Эмбарго на поставки нефти и газа из РАБссии

2)Отключение от SWIFT

3)Арест 1 триллиона долларов РАБссии в банках США

4)Персональные санкции против всех 117 миллиардеров РАБссии

5)Полная Блокада запуска Северного потопа

Блинкэн назвал эти Адские санцкии в кулуарах Саммита в Риге...
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01.12.2021 22:26 Відповісти
маша захерова и кокаиновый конь злобно ответят за хозяина. ждите, сволочи!
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01.12.2021 22:28 Відповісти
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01.12.2021 23:48 Відповісти
Наталья Витренко красиво сказала...

РАБссия сама виновата что просрала Украину...

Наталья Михайловна ,не занимайтесь руссофобией... бо Путлер вас больше не пустит в свой Мавзолейный СаРАЙ...
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01.12.2021 22:33 Відповісти
Она ее потеряла, кажется навеки.
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01.12.2021 22:52 Відповісти
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01.12.2021 22:44 Відповісти
Польше и Балтии как раз очень нужна - в роли ватникообойника.
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01.12.2021 23:02 Відповісти
если бы была "не нужна", то никто бы и не предлагал и не держал нас возле себя. Рахе вот нужны позарез, а НАТе - нет. Армия Украины + кол-во резервистов больше чем у 80% членов НАТы вместе взятых и армия боеспособна а не на бумаге, которая активно воюет уже 7 лет с их прямым врагом при этом имеет полное понимание всех аспектов врага т.к. использует туже технику, учились в техже училищах итд итп. Конечно никому не нужны, естественно. Повторяй это чаще, VPN-путешественник.
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01.12.2021 23:04 Відповісти
Окончательное стратегическое решение о приеме Украины в число полноправных членов НАТО уже принято на высшем уровне:

поэтому обиженное тявканье моцковской моськи насчёт того, что она возражает против вступления Украины в НАТО, никого уже вообще не интересует. Тема закрыта. Моську спрашивать никто не будет.

Натовские танки уже стоят в Эстонии на расстоянии 2-ух часов маршевого хода до Зимнего дворца в центре С.Петербурга.

А ведь моськи визжали, что "они никогда не позволят, чтобы НАТО разместило военные базы в Эстонии".

Разместили базы, и Моську-Моськву спрашивать не стали.

По нормам международного права суверенные государства сами решают, в каких союзах им состоять.

Пукин имеет права возражать только лишь против вступления Татарстана или Башкортостана в военный союз с Турцией.

Да и то, лет через 10 Турция станет настолько мощной региональной державой, что будет просто посылать Моцкву на три буквы во всех политических вопросах её сближения с тюркскими народами нынешней РФ.
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02.12.2021 12:09 Відповісти
У путина такая империя, такой хайтек, такой гиперзвук -
что он сцится какого-то гейского НАТО ?
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01.12.2021 23:00 Відповісти
muljtikami toljko laptenogih mozhno obmanutj, a NATO eto realjno
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01.12.2021 23:23 Відповісти
Да это ***** вату катает свою
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02.12.2021 09:51 Відповісти
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01.12.2021 23:18 Відповісти
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01.12.2021 23:23 Відповісти
Моцква боится НАТО 😀😀😀

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01.12.2021 23:38 Відповісти
Шиза кацапська до чого допис моцква до картини де Козаки.... зовсім путлерТВ мізкі зїло тобі?
Й так Моцква ссить кип,'ятком від НАТО про що сам *****(путин) поствйно каже й його підху#лята теж.
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02.12.2021 11:12 Відповісти
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01.12.2021 23:49 Відповісти
Головне, що НАТО вже в Україні. Кораблі НАТО в Одесі, на полігонах інструктора НАТО, зброя НАТО поступає в Україну, літаки НАТО з ядерною зброєю в повітрі України.Маємо надію, що бази НАТО будуть стояти на кордоні України з кацапією.
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01.12.2021 23:50 Відповісти
То є так. 3-й оп Спп не дочекався і вже вступив в НАТО
https://novynarnia.com/2021/10/07/3-j-polk-sso-projshov-2/
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02.12.2021 12:13 Відповісти
Дожили. Главнокомандующий НАТО озвучивает заявления, которые обязан был озвучить и не озвучил Бубачка.
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01.12.2021 23:57 Відповісти
Росія не хоче вступу сусідів в НАТО не тому що НАТО нападе на помийку, а тому що Росія не зможе напасти на сусідів - для відволікання уваги мордорян від внутрішніх проблем Росії.
"Будем экспортировать хаос в Украину! Сурков раскрыл планы россиян", - Denis Kazanskyi (26.11.21)
https://www.youtube.com/watch?v=qjt93yUj2OY
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02.12.2021 00:55 Відповісти
Шел 7 год войны, но мы же не совок что-бы ждать Ленд-лиз ....
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02.12.2021 01:07 Відповісти
Він вже йде повним ходом.
Не помітити тільки міг дурень або кацап.
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02.12.2021 11:14 Відповісти
Кацапія Україні не указ!
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02.12.2021 01:51 Відповісти
Паталогічне бажання знущатися з України в усіх проявах, не дає можливості розвиватися самим. Це глухий кут.
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02.12.2021 03:15 Відповісти

ПТН ПНХ
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02.12.2021 08:15 Відповісти
#путясоснихуйца
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02.12.2021 11:15 Відповісти
Отличная новость !

https://youtu.be/BN61yA1yr2c
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02.12.2021 09:46 Відповісти
Якщо Україна вступить в НАТО, то вона втрачена для паРаші назавжди, а без НАТО Капутін і наступники сподіваються за років 30-40 згизти всю Україну, як відгризли Лугандон і Крим!
Тому Україна тільки з НАТО і в НАТО!
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02.12.2021 10:42 Відповісти
Й без НАТО набутилкіно-скалєнвставанії не бачити Україну як гарного життя пенсіонерів на рф.
З НАТО легше буде відбиватися від диких, голодних та шизонутих кацапов.
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02.12.2021 11:17 Відповісти
 
 