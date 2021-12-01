Путін вимагає від НАТО юридичних гарантій нерозширення "на схід"

Росія пропонує розпочати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, з такою заявою виступив Володимир Путін на церемонії вручення довірчих грамот у Кремлі.

За його словами, Росія має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки" і в переговорах зі США та їхніми союзниками "наполягатиме на напрацюванні конкретних домовленостей, які виключають будь-якк просування НАТО на схід".

Російський президент наголосив, що Москві потрібні саме юридичні гарантії, тому що західні країни не виконали взяті на себе усні зобов'язання.

"Усім відомо про усні запевнення, що давались, що НАТО не буде розширюватися на схід", - зазначив Путін, але, за його словами, "все було зроблено рівно навпаки". Він заявив, що "законні російські стурбованості у сфері безпеки" начебто були проігноровані та ігноруються досі.

За словами Путіна, напруженість на західних кордонах Росії зростає, "достатньо подивитися, наскільки близько до російських кордонів вийшла військова інфраструктура Північноатлантичного альянсу". У відповідь, заявив Путін, російська сторона вживає адекватних військово-технічних заходів.

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"Але, повторю, не ми комусь погрожуємо, і звинувачувати нас у цьому — з урахуванням реального стану справ, тобто звалювати провину, як у нас кажуть, із хворої голови на здорову, - як мінімум безвідповідально", - вважає він.

Нагадаємо, 30 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що глави МЗС країн-членів Північноатлантичного альянсу обговорили можливі економічні санкції та політичні заходи проти Росії у разі агресії в Україні. За його словами, учасники саміту обговорили ситуацію на російсько-українському кордоні та дали чітко зрозуміти, що агресивні дії РФ щодо України не пройдуть безслідно. Столтенберг закликав Росію проявити прозорість і припинити ескалацію.