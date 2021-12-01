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Путін вимагає від НАТО юридичних гарантій нерозширення "на схід"

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Путін вимагає від НАТО юридичних гарантій нерозширення

Росія пропонує розпочати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, з такою заявою виступив Володимир Путін на церемонії вручення довірчих грамот у Кремлі.

За його словами, Росія має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки" і в переговорах зі США та їхніми союзниками "наполягатиме на напрацюванні конкретних домовленостей, які виключають будь-якк просування НАТО на схід".

Російський президент наголосив, що Москві потрібні саме юридичні гарантії, тому що західні країни не виконали взяті на себе усні зобов'язання.

"Усім відомо про усні запевнення, що давались, що НАТО не буде розширюватися на схід", - зазначив Путін, але, за його словами, "все було зроблено рівно навпаки". Він заявив, що "законні російські стурбованості у сфері безпеки" начебто були проігноровані та ігноруються досі.

За словами Путіна, напруженість на західних кордонах Росії зростає, "достатньо подивитися, наскільки близько до російських кордонів вийшла військова інфраструктура Північноатлантичного альянсу". У відповідь, заявив Путін, російська сторона вживає адекватних військово-технічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен та Столтенберг вчергове попередили РФ щодо серйозних наслідків у разі агресивних дій проти України

"Але, повторю, не ми комусь погрожуємо, і звинувачувати нас у цьому — з урахуванням реального стану справ, тобто звалювати провину, як у нас кажуть, із хворої голови на здорову, - як мінімум безвідповідально", - вважає він.

Нагадаємо, 30 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що глави МЗС країн-членів Північноатлантичного альянсу обговорили можливі економічні санкції та політичні заходи проти Росії у разі агресії в Україні. За його словами, учасники саміту обговорили ситуацію на російсько-українському кордоні та дали чітко зрозуміти, що агресивні дії РФ щодо України не пройдуть безслідно. Столтенберг закликав Росію проявити прозорість і припинити ескалацію.
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Топ коментарі
+74
Может он вспомнит о юридических гарантиях Будапештского меморандума? Надо подписать такой же и спокойно его нарушить при этом использовать слова мордора.
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01.12.2021 14:50
+64
Нехай підпишуть з ним меморандум.
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01.12.2021 14:45
+60
От России были гарантии по Будапештскому меморандуму. Подтерли гарантиями одно место в 2014 году. А тут требуют теперь от других. «Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе» .Отто фон Бисмарк
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01.12.2021 14:51
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"Усім відомо про усні запевнення, що давались, що НАТО не буде розширюватися на схід", - зазначив Путін.
І так, цими словами ***** здало з потрохами фрау Штазі, фріців і жабоїдів, які заперечували таємну домовленість з парашою, щодо блокування вступу України в НАТО. Ці покази путіна є підставою для прокурорів і слідчих Гаазького трибуналу розпочати процес по злочину проти людяності. Маю надію, що Меркель і Саркозі будуть сидіти на лаві підсудних разом з путіним в Гаазькому трибуналі. А відшкодування нанесених збитків, за розвал і знищення українських земель на Донбасі і в Криму та зруйнування економічної і соціальної інфраструктури будуть здійснювати Німеччина і Франція, які є співучасниками російської агресії проти України.
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01.12.2021 16:22 Відповісти
На параші невакцинованих пасажирів пересадять у товарняки.

РЖД разработала систему, позволяющую разделить при пассажирских перевозках потоки привитых и непривитых граждан. Вторым будут продаваться билеты в вагоны для перевозки грузов.

На время поездки товарные вагоны будут опечатываться, чтобы не допустить безбилетников и вакцинированных граждан, а их пассажирам запретят выходить на остановках. Также пассажиры не смогут рассчитывать на отдельные сиденья, стол и место для сна. Вагоны не будут отапливаться, поэтому в РЖД рекомендовали им не снимать верхнюю одежду.

https://panorama.pub/news/rzhd-zadejstvuet-gruzovye-vagony-dlya-perevozki-nevakczinirovannyx-passazhirov
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01.12.2021 16:33 Відповісти
***** погано розуміє, що таке суверенітет країни. Його хотєлки можуть поширюватися виключно в кордонах ерефії.
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01.12.2021 16:33 Відповісти
Своим мухосранским путинолюбам он вдолбил, что НАТО на низком старте стоит с целью завладеть несметными богатствами скрепной, - у самих Америк и Европ ни фига ведь нет. А как он само НАТО убедит, что они на россеюшку посягают. Как он Столтенбергу докажет,что НАТО-зло?
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01.12.2021 16:48 Відповісти
Путин-такой-же психопат как и Лукашенко только с нефтедолларами и ядерными ракетами. Если Европа и США пойдет на поводу у Путина-3 мировой войны не избежать. С Путиным нельзя договариватся,нужны новые серьезные санкции против России
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01.12.2021 16:50 Відповісти
Каждый может быть в НАТО. Пусть ХЛО не вмешивается во внутренние дела стран, которые хотят это сделать, ...Оккупант и враг московский просто боится НАТО, которое может дать ему отпор при захвате чужих территорий..
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01.12.2021 16:54 Відповісти
"Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток", - отметил Путин" "Всім" - це кому? Чи тільки Путіну в його хворобливій уяві? Відомий перекладач Михайла Горбачова пан Павло Палажченко неодноразово згадує, що подібних обіцянок ніколи не було. Приміром, ось тут: https://ura.news/news/1052489656 Чи ось тут https://echo.msk.ru/blog/palajchenko/2162234-echo/
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01.12.2021 16:55 Відповісти
Свободу народам московской империи, тюрьмы народов!!!
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01.12.2021 16:57 Відповісти
Старик кабаєв вимагає від НАТО. Класний анекдот. Даже смішний.
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01.12.2021 17:00 Відповісти
ЭТО ОТ ТЕБЯ БЕГУТ! А ОН ДУМАЕТ ЧТО НАТО РАСШИРЯЕТСЯ!
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01.12.2021 17:58 Відповісти
Повернутись до початку Будапештського меморандуму, повернути Україні ядерну зброю
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01.12.2021 17:13 Відповісти
знову куйло бреше? от пес ))))
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01.12.2021 17:24 Відповісти
Путлер - бандит с ленинградской подворотни, Ху..ло, Моль, Окурок, Членоликий, бункерный обнуленышь, сцарь Москвы-Орды Ихтамнет Последний, Крабэ и раб галерный кооператива Озеро, международный террорист и убийца, кагэбэшник ссученый и му.дак ко.нченный, Шаломов по бабушке ,.. с половыми органами дедушки. Дед Кабаев и педофюрер всея московии залешанской, Удмурт по кличке Михаил Иванович ... новичок тебе в зал.упу, шобтыздох, подонок
НАТО - в кожну хату!
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01.12.2021 17:31 Відповісти
А от москаль свої обіцянки щодо гарантій суверенітету України ,,виконав на 100%-ів".
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01.12.2021 17:52 Відповісти
да не вопрос - подписать гарантии в виде addendum к будапештскому меморандуму и подтереться
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01.12.2021 17:57 Відповісти
За НАТО у всьому світі!!!
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01.12.2021 18:07 Відповісти
Цікаво, а він розуміє, що якби не окупація та війна, розв'язана ним самим, то Україна не мала б підтримки в середині країни щодо вступу до НАТО і яскраво вираженої антиросійськості ?
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01.12.2021 18:08 Відповісти
Я завтра убью кого-нибудь на улице или подожгу соседу дом, поэтому требую, чтобы ко мне не приближалась полиция!
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01.12.2021 18:28 Відповісти
Нато може і на північ розширитись- зі сторони Туреччини))
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01.12.2021 18:38 Відповісти
ой, у кого-то подгорает
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01.12.2021 19:02 Відповісти
А Украина предлагает,собрать свое барахло мокшанское и свалить нах, из Крыма и Донбасса!
можно без гарантий.
как вам такой вариант?
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01.12.2021 19:04 Відповісти
Путин хочет (гарантий) на не продвижении НАТО на восток т.е.чтобы Украина не входила в этот блок безопасности и у него были развязаны руки в отношении Украины которую он мечтает уничтожить,
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01.12.2021 19:24 Відповісти
в десятку, вот именно этого он хочет, это и есть вся политика агрессора оккупанта РФ либо подмять под себя всю Украину. Если Украина будет в НАТО, планы кремля рухнут.
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01.12.2021 21:28 Відповісти
Путін не має юридичного права заборонити НАТО приймати Україну, але має фактичне право. Згідно з правилами НАТО, прийом нового члена має посилити безпеку НАТО, а якщо Путін офіційно заявить що у випадку запрошення він введе війська для окупації України - то війна у прикордонній державі вже точно не сприяє безпеці. Тому він має реальну фактичну можливість заблокувати такий вступ.

Подобається це Кулебі чи ні - але НАТО на 100% не прийме країну у стані війни.
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01.12.2021 19:44 Відповісти
вступления в НАТО хочется не Кулебе.
А Украине и украинцам.
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01.12.2021 20:53 Відповісти
сваливать с больной головы на здоровую - исключительно прерогатива Раши.
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01.12.2021 20:52 Відповісти
Точно так же Запад может потребовать от РФ юридических гарантий и вывод своих войск и вооружений и ликвидация всяких независимых Приднестровских республик, ЛНРоДНРий, Абхазий, Юж. Осетий, Рашен Крыма и Севастополя ( включая базы). Установление международно признанных границ Молдовы, Украины, Грузии и Азербайджана. Вывода войск и прекращение поддержки незаконного президента Лукашенко ( с прекращением интеграции Беларусии в РФеровское " единое государство", вывод войск из Армении и Карабаха. Прекращение вмешательства в дела всех этих и других государств. Тогда зачем НОТО нужно будет расширяться на восток. Украине в таком случае хватит и такого же статуса как Швеции например ( не Финляндии а именно Швеции) Но Раша на это не пойдет. Так какие она тогда ждет "гарантии" от Запада. Смешно. Требование Раши по сути это " отдайте нам на съедение" все бывшие республики СССР, пока без стран Балтии, но потом и эти со временем. А потом будут Балканы.. ит.д.
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01.12.2021 21:03 Відповісти
А хреном по губам он не хочет??.))
Пусть вспомнит Будапештский меморандум, наперсточник, мразь кремлевская.



и пусть вернет оккупированные территории Украины, Крым, часть донбасса, и возместить ущерб.
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01.12.2021 21:24 Відповісти
Расширение НАТО на восток - это не политическая ошибка, а политическая необходимость перед лицом московского реваншизма и агрессивной неоимперской политики ордынского кремля.

Нападение азиопской Орды на Грузию 08.08.08г., гибридные войны рассеи с использованием ихтамнетов в Украине и Сирии наглядно показали, что может произойти с любой страной без защиты членством в НАТО или союзом с США.

Все эти гибридные спецоперации эрэфии прекрасно проиллюстрированы в знаменитой статье
МОСКОВСКО-СИРИЙСКАЯ ВОЙНА.
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01.12.2021 21:36 Відповісти
Какая-то страна недавно оккупировала Крым и захватила часть донбасса , но НАТО должно дать гарантии нерасширения на восток . Такое впечатление что у московского фюрера снесло крышу окончательно .
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01.12.2021 21:38 Відповісти
У Кабаевой требовать будешь, гандон плешивый. Хотя на месте натовцев я бы подписал с куйлом очередной будапештский меморандум (именно в Будапеште и именно меморандум).

А потом бы жорстко на . б а л плешивого козла. Так как он это сделал в 2014 году. Пусть почувствует как это быть обманутым.
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01.12.2021 22:30 Відповісти
наследники золотой орды дождались момента, когда в Украине пр власти капитулянтское шапито, а в большинстве стран Европы при власти не политики, а политические пигмеи, часто просто скупленные московской ордой, и теперь выдвигают свои хотелки... Так вот хрен вам, свино-собаки, по всей вашей кремлевской стене Украина будет в НАТО и намного быстрее, чем вы думаете.
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01.12.2021 22:49 Відповісти
***** меле ху#ню - що логічно!
"Нікому вони п@дли не погрожують"!!!
З@лупу тобі на .... а не гарантії.
Україна буде у НАТО й твої шавки-консерви у деяких країнах ЄС цьому не завадять.
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01.12.2021 23:07 Відповісти
Путін вимагає від НАТО юридичних гарантій нерозширення "на схід" Джерело: https://censor.net/ua/n3302752

Хрєн тобі кремлівський пєдофіл - НАТО буде навіть у Криму )
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02.12.2021 00:04 Відповісти
Дебіл пукін хоче відродження Варшавського договору - це коли пів Європи були комуняцькі, і замість України була УРСР. Наївний пєдофіл не розуміє що про ці плани знають у Європі і США на рівні спецслужб, і вони знають що якщо паде Україна, то вторгнення буде у Польщу, Чехію, країни Балтії де московити будуть рятувати "руцкоговорящіх"
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02.12.2021 00:10 Відповісти
Натовским гарантиям эта гнида доверяет.
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02.12.2021 04:07 Відповісти
Тварюка, ти ж давав гарантії по ЯЗ
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02.12.2021 07:39 Відповісти
Лисий педофіл вимагає юридичні гарантії , на які він любе посрати (договір про дружбу з Україною, будапештський меморандум і т. д.).
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02.12.2021 08:54 Відповісти
Парадокс в том, что будь Россия демократической страной, то могла бы быть сама членом НАТО и ЕС.
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02.12.2021 09:01 Відповісти
На даний час немає ніяких гарантій того, що навіть при нейтральному статусі ..., Україна не буде окупована путлерівською ордою ,..тому що мета кремлівських керманичів на чолі з путлером ,це відродження російської імперії часів Миколи другого або створення новітнього СССР ..Завадити цьому може лише встум України в НАТО ..
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02.12.2021 09:14 Відповісти
Вот до какой степени у человека может развиться оборзение, не сказать еще хуже?
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02.12.2021 09:52 Відповісти
Цензор! Вы хоть читаете иногда то, что печатаете??? В дипломатии нет понятия "доверительных грамот", - есть ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ. А вам за грамотность "двойка"!
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02.12.2021 12:44 Відповісти
Ты несомненно прав, верительную грамоту вручают главе государства иностранные послы при заступление на посаду. Верительной грамоте предшествует получение для человека назначенного послом агремана от принимающего государства. Интересуюсь (если ты в курсе) няшка Поклонская уже такой агреман от Кабо Верде получила
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04.12.2021 14:47 Відповісти
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