Путін вимагає від НАТО юридичних гарантій нерозширення "на схід"
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Росія пропонує розпочати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, з такою заявою виступив Володимир Путін на церемонії вручення довірчих грамот у Кремлі.
За його словами, Росія має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки" і в переговорах зі США та їхніми союзниками "наполягатиме на напрацюванні конкретних домовленостей, які виключають будь-якк просування НАТО на схід".
Російський президент наголосив, що Москві потрібні саме юридичні гарантії, тому що західні країни не виконали взяті на себе усні зобов'язання.
"Усім відомо про усні запевнення, що давались, що НАТО не буде розширюватися на схід", - зазначив Путін, але, за його словами, "все було зроблено рівно навпаки". Він заявив, що "законні російські стурбованості у сфері безпеки" начебто були проігноровані та ігноруються досі.
За словами Путіна, напруженість на західних кордонах Росії зростає, "достатньо подивитися, наскільки близько до російських кордонів вийшла військова інфраструктура Північноатлантичного альянсу". У відповідь, заявив Путін, російська сторона вживає адекватних військово-технічних заходів.
"Але, повторю, не ми комусь погрожуємо, і звинувачувати нас у цьому — з урахуванням реального стану справ, тобто звалювати провину, як у нас кажуть, із хворої голови на здорову, - як мінімум безвідповідально", - вважає він.
Нагадаємо, 30 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що глави МЗС країн-членів Північноатлантичного альянсу обговорили можливі економічні санкції та політичні заходи проти Росії у разі агресії в Україні. За його словами, учасники саміту обговорили ситуацію на російсько-українському кордоні та дали чітко зрозуміти, що агресивні дії РФ щодо України не пройдуть безслідно. Столтенберг закликав Росію проявити прозорість і припинити ескалацію.
Будь ласка, зачекайте...
І так, цими словами ***** здало з потрохами фрау Штазі, фріців і жабоїдів, які заперечували таємну домовленість з парашою, щодо блокування вступу України в НАТО. Ці покази путіна є підставою для прокурорів і слідчих Гаазького трибуналу розпочати процес по злочину проти людяності. Маю надію, що Меркель і Саркозі будуть сидіти на лаві підсудних разом з путіним в Гаазькому трибуналі. А відшкодування нанесених збитків, за розвал і знищення українських земель на Донбасі і в Криму та зруйнування економічної і соціальної інфраструктури будуть здійснювати Німеччина і Франція, які є співучасниками російської агресії проти України.
РЖД разработала систему, позволяющую разделить при пассажирских перевозках потоки привитых и непривитых граждан. Вторым будут продаваться билеты в вагоны для перевозки грузов.
На время поездки товарные вагоны будут опечатываться, чтобы не допустить безбилетников и вакцинированных граждан, а их пассажирам запретят выходить на остановках. Также пассажиры не смогут рассчитывать на отдельные сиденья, стол и место для сна. Вагоны не будут отапливаться, поэтому в РЖД рекомендовали им не снимать верхнюю одежду.
https://panorama.pub/news/rzhd-zadejstvuet-gruzovye-vagony-dlya-perevozki-nevakczinirovannyx-passazhirov
НАТО - в кожну хату!
можно без гарантий.
как вам такой вариант?
Подобається це Кулебі чи ні - але НАТО на 100% не прийме країну у стані війни.
А Украине и украинцам.
Пусть вспомнит Будапештский меморандум, наперсточник, мразь кремлевская.
и пусть вернет оккупированные территории Украины, Крым, часть донбасса, и возместить ущерб.
Нападение азиопской Орды на Грузию 08.08.08г., гибридные войны рассеи с использованием ихтамнетов в Украине и Сирии наглядно показали, что может произойти с любой страной без защиты членством в НАТО или союзом с США.
Все эти гибридные спецоперации эрэфии прекрасно проиллюстрированы в знаменитой статье
МОСКОВСКО-СИРИЙСКАЯ ВОЙНА.
А потом бы жорстко на . б а л плешивого козла. Так как он это сделал в 2014 году. Пусть почувствует как это быть обманутым.
"Нікому вони п@дли не погрожують"!!!
З@лупу тобі на .... а не гарантії.
Україна буде у НАТО й твої шавки-консерви у деяких країнах ЄС цьому не завадять.
Хрєн тобі кремлівський пєдофіл - НАТО буде навіть у Криму )