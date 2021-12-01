Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения "на восток"
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Россия предлагает начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, с таким заявлением выступил Владимир Путин на церемонии вручения доверительных грамот в Кремле.
По его словам, Россия намерена добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" и в переговорах с США и их союзниками будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток".
Российский президент подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.
"Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток", - отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот. Президент подчеркнул, что "законные российские озабоченности в сфере безопасности" были проигнорированы и игнорируются до сих пор.
По словам Путина, напряженность на западных границах России растет, "достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса". В ответ, заявил президент, российская сторона принимает адекватные военно-технические меры.
"Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом - с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, - как минимум безответственно", - считает он.
Напомним, 30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран-членов Североатлантического альянса обсудили возможные экономические санкции и политические меры против России в случае "агрессии на Украине". По его словам, участники саммита обсудили ситуацию на российско-украинской границе и дали четко понять, что "агрессивные действия не пройдут бесследно". Столтенберг призвал Россию "проявить прозрачность и прекратить эскалацию".
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І так, цими словами ***** здало з потрохами фрау Штазі, фріців і жабоїдів, які заперечували таємну домовленість з парашою, щодо блокування вступу України в НАТО. Ці покази путіна є підставою для прокурорів і слідчих Гаазького трибуналу розпочати процес по злочину проти людяності. Маю надію, що Меркель і Саркозі будуть сидіти на лаві підсудних разом з путіним в Гаазькому трибуналі. А відшкодування нанесених збитків, за розвал і знищення українських земель на Донбасі і в Криму та зруйнування економічної і соціальної інфраструктури будуть здійснювати Німеччина і Франція, які є співучасниками російської агресії проти України.
РЖД разработала систему, позволяющую разделить при пассажирских перевозках потоки привитых и непривитых граждан. Вторым будут продаваться билеты в вагоны для перевозки грузов.
На время поездки товарные вагоны будут опечатываться, чтобы не допустить безбилетников и вакцинированных граждан, а их пассажирам запретят выходить на остановках. Также пассажиры не смогут рассчитывать на отдельные сиденья, стол и место для сна. Вагоны не будут отапливаться, поэтому в РЖД рекомендовали им не снимать верхнюю одежду.
https://panorama.pub/news/rzhd-zadejstvuet-gruzovye-vagony-dlya-perevozki-nevakczinirovannyx-passazhirov
НАТО - в кожну хату!
можно без гарантий.
как вам такой вариант?
Подобається це Кулебі чи ні - але НАТО на 100% не прийме країну у стані війни.
А Украине и украинцам.
Пусть вспомнит Будапештский меморандум, наперсточник, мразь кремлевская.
и пусть вернет оккупированные территории Украины, Крым, часть донбасса, и возместить ущерб.
Нападение азиопской Орды на Грузию 08.08.08г., гибридные войны рассеи с использованием ихтамнетов в Украине и Сирии наглядно показали, что может произойти с любой страной без защиты членством в НАТО или союзом с США.
Все эти гибридные спецоперации эрэфии прекрасно проиллюстрированы в знаменитой статье
МОСКОВСКО-СИРИЙСКАЯ ВОЙНА.
А потом бы жорстко на . б а л плешивого козла. Так как он это сделал в 2014 году. Пусть почувствует как это быть обманутым.
"Нікому вони п@дли не погрожують"!!!
З@лупу тобі на .... а не гарантії.
Україна буде у НАТО й твої шавки-консерви у деяких країнах ЄС цьому не завадять.
Хрєн тобі кремлівський пєдофіл - НАТО буде навіть у Криму )