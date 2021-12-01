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Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения "на восток"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения

Россия предлагает начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, с таким заявлением выступил Владимир Путин на церемонии вручения доверительных грамот в Кремле.

По его словам, Россия намерена добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" и в переговорах с США и их союзниками будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток".

Российский президент подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

"Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток", - отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот. Президент подчеркнул, что "законные российские озабоченности в сфере безопасности" были проигнорированы и игнорируются до сих пор.

По словам Путина, напряженность на западных границах России растет, "достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса". В ответ, заявил президент, российская сторона принимает адекватные военно-технические меры.

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"Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом - с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, - как минимум безответственно", - считает он.

Напомним, 30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран-членов Североатлантического альянса обсудили возможные экономические санкции и политические меры против России в случае "агрессии на Украине". По его словам, участники саммита обсудили ситуацию на российско-украинской границе и дали четко понять, что "агрессивные действия не пройдут бесследно". Столтенберг призвал Россию "проявить прозрачность и прекратить эскалацию".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+74
Может он вспомнит о юридических гарантиях Будапештского меморандума? Надо подписать такой же и спокойно его нарушить при этом использовать слова мордора.
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01.12.2021 14:50
+64
Нехай підпишуть з ним меморандум.
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01.12.2021 14:45
+60
От России были гарантии по Будапештскому меморандуму. Подтерли гарантиями одно место в 2014 году. А тут требуют теперь от других. «Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе» .Отто фон Бисмарк
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01.12.2021 14:51
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Страница 2 из 2
"Усім відомо про усні запевнення, що давались, що НАТО не буде розширюватися на схід", - зазначив Путін.
І так, цими словами ***** здало з потрохами фрау Штазі, фріців і жабоїдів, які заперечували таємну домовленість з парашою, щодо блокування вступу України в НАТО. Ці покази путіна є підставою для прокурорів і слідчих Гаазького трибуналу розпочати процес по злочину проти людяності. Маю надію, що Меркель і Саркозі будуть сидіти на лаві підсудних разом з путіним в Гаазькому трибуналі. А відшкодування нанесених збитків, за розвал і знищення українських земель на Донбасі і в Криму та зруйнування економічної і соціальної інфраструктури будуть здійснювати Німеччина і Франція, які є співучасниками російської агресії проти України.
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01.12.2021 16:22 Ответить
На параші невакцинованих пасажирів пересадять у товарняки.

РЖД разработала систему, позволяющую разделить при пассажирских перевозках потоки привитых и непривитых граждан. Вторым будут продаваться билеты в вагоны для перевозки грузов.

На время поездки товарные вагоны будут опечатываться, чтобы не допустить безбилетников и вакцинированных граждан, а их пассажирам запретят выходить на остановках. Также пассажиры не смогут рассчитывать на отдельные сиденья, стол и место для сна. Вагоны не будут отапливаться, поэтому в РЖД рекомендовали им не снимать верхнюю одежду.

https://panorama.pub/news/rzhd-zadejstvuet-gruzovye-vagony-dlya-perevozki-nevakczinirovannyx-passazhirov
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01.12.2021 16:33 Ответить
***** погано розуміє, що таке суверенітет країни. Його хотєлки можуть поширюватися виключно в кордонах ерефії.
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01.12.2021 16:33 Ответить
Своим мухосранским путинолюбам он вдолбил, что НАТО на низком старте стоит с целью завладеть несметными богатствами скрепной, - у самих Америк и Европ ни фига ведь нет. А как он само НАТО убедит, что они на россеюшку посягают. Как он Столтенбергу докажет,что НАТО-зло?
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01.12.2021 16:48 Ответить
Путин-такой-же психопат как и Лукашенко только с нефтедолларами и ядерными ракетами. Если Европа и США пойдет на поводу у Путина-3 мировой войны не избежать. С Путиным нельзя договариватся,нужны новые серьезные санкции против России
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01.12.2021 16:50 Ответить
Каждый может быть в НАТО. Пусть ХЛО не вмешивается во внутренние дела стран, которые хотят это сделать, ...Оккупант и враг московский просто боится НАТО, которое может дать ему отпор при захвате чужих территорий..
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01.12.2021 16:54 Ответить
"Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток", - отметил Путин" "Всім" - це кому? Чи тільки Путіну в його хворобливій уяві? Відомий перекладач Михайла Горбачова пан Павло Палажченко неодноразово згадує, що подібних обіцянок ніколи не було. Приміром, ось тут: https://ura.news/news/1052489656 Чи ось тут https://echo.msk.ru/blog/palajchenko/2162234-echo/
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01.12.2021 16:55 Ответить
Свободу народам московской империи, тюрьмы народов!!!
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01.12.2021 16:57 Ответить
Старик кабаєв вимагає від НАТО. Класний анекдот. Даже смішний.
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01.12.2021 17:00 Ответить
ЭТО ОТ ТЕБЯ БЕГУТ! А ОН ДУМАЕТ ЧТО НАТО РАСШИРЯЕТСЯ!
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01.12.2021 17:58 Ответить
Повернутись до початку Будапештського меморандуму, повернути Україні ядерну зброю
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01.12.2021 17:13 Ответить
знову куйло бреше? от пес ))))
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01.12.2021 17:24 Ответить
Путлер - бандит с ленинградской подворотни, Ху..ло, Моль, Окурок, Членоликий, бункерный обнуленышь, сцарь Москвы-Орды Ихтамнет Последний, Крабэ и раб галерный кооператива Озеро, международный террорист и убийца, кагэбэшник ссученый и му.дак ко.нченный, Шаломов по бабушке ,.. с половыми органами дедушки. Дед Кабаев и педофюрер всея московии залешанской, Удмурт по кличке Михаил Иванович ... новичок тебе в зал.упу, шобтыздох, подонок
НАТО - в кожну хату!
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01.12.2021 17:31 Ответить
А от москаль свої обіцянки щодо гарантій суверенітету України ,,виконав на 100%-ів".
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01.12.2021 17:52 Ответить
да не вопрос - подписать гарантии в виде addendum к будапештскому меморандуму и подтереться
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01.12.2021 17:57 Ответить
За НАТО у всьому світі!!!
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01.12.2021 18:07 Ответить
Цікаво, а він розуміє, що якби не окупація та війна, розв'язана ним самим, то Україна не мала б підтримки в середині країни щодо вступу до НАТО і яскраво вираженої антиросійськості ?
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01.12.2021 18:08 Ответить
Я завтра убью кого-нибудь на улице или подожгу соседу дом, поэтому требую, чтобы ко мне не приближалась полиция!
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01.12.2021 18:28 Ответить
Нато може і на північ розширитись- зі сторони Туреччини))
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01.12.2021 18:38 Ответить
ой, у кого-то подгорает
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01.12.2021 19:02 Ответить
А Украина предлагает,собрать свое барахло мокшанское и свалить нах, из Крыма и Донбасса!
можно без гарантий.
как вам такой вариант?
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01.12.2021 19:04 Ответить
Путин хочет (гарантий) на не продвижении НАТО на восток т.е.чтобы Украина не входила в этот блок безопасности и у него были развязаны руки в отношении Украины которую он мечтает уничтожить,
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01.12.2021 19:24 Ответить
в десятку, вот именно этого он хочет, это и есть вся политика агрессора оккупанта РФ либо подмять под себя всю Украину. Если Украина будет в НАТО, планы кремля рухнут.
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01.12.2021 21:28 Ответить
Путін не має юридичного права заборонити НАТО приймати Україну, але має фактичне право. Згідно з правилами НАТО, прийом нового члена має посилити безпеку НАТО, а якщо Путін офіційно заявить що у випадку запрошення він введе війська для окупації України - то війна у прикордонній державі вже точно не сприяє безпеці. Тому він має реальну фактичну можливість заблокувати такий вступ.

Подобається це Кулебі чи ні - але НАТО на 100% не прийме країну у стані війни.
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01.12.2021 19:44 Ответить
вступления в НАТО хочется не Кулебе.
А Украине и украинцам.
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01.12.2021 20:53 Ответить
сваливать с больной головы на здоровую - исключительно прерогатива Раши.
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01.12.2021 20:52 Ответить
Точно так же Запад может потребовать от РФ юридических гарантий и вывод своих войск и вооружений и ликвидация всяких независимых Приднестровских республик, ЛНРоДНРий, Абхазий, Юж. Осетий, Рашен Крыма и Севастополя ( включая базы). Установление международно признанных границ Молдовы, Украины, Грузии и Азербайджана. Вывода войск и прекращение поддержки незаконного президента Лукашенко ( с прекращением интеграции Беларусии в РФеровское " единое государство", вывод войск из Армении и Карабаха. Прекращение вмешательства в дела всех этих и других государств. Тогда зачем НОТО нужно будет расширяться на восток. Украине в таком случае хватит и такого же статуса как Швеции например ( не Финляндии а именно Швеции) Но Раша на это не пойдет. Так какие она тогда ждет "гарантии" от Запада. Смешно. Требование Раши по сути это " отдайте нам на съедение" все бывшие республики СССР, пока без стран Балтии, но потом и эти со временем. А потом будут Балканы.. ит.д.
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01.12.2021 21:03 Ответить
А хреном по губам он не хочет??.))
Пусть вспомнит Будапештский меморандум, наперсточник, мразь кремлевская.



и пусть вернет оккупированные территории Украины, Крым, часть донбасса, и возместить ущерб.
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01.12.2021 21:24 Ответить
Расширение НАТО на восток - это не политическая ошибка, а политическая необходимость перед лицом московского реваншизма и агрессивной неоимперской политики ордынского кремля.

Нападение азиопской Орды на Грузию 08.08.08г., гибридные войны рассеи с использованием ихтамнетов в Украине и Сирии наглядно показали, что может произойти с любой страной без защиты членством в НАТО или союзом с США.

Все эти гибридные спецоперации эрэфии прекрасно проиллюстрированы в знаменитой статье
МОСКОВСКО-СИРИЙСКАЯ ВОЙНА.
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01.12.2021 21:36 Ответить
Какая-то страна недавно оккупировала Крым и захватила часть донбасса , но НАТО должно дать гарантии нерасширения на восток . Такое впечатление что у московского фюрера снесло крышу окончательно .
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01.12.2021 21:38 Ответить
У Кабаевой требовать будешь, гандон плешивый. Хотя на месте натовцев я бы подписал с куйлом очередной будапештский меморандум (именно в Будапеште и именно меморандум).

А потом бы жорстко на . б а л плешивого козла. Так как он это сделал в 2014 году. Пусть почувствует как это быть обманутым.
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01.12.2021 22:30 Ответить
наследники золотой орды дождались момента, когда в Украине пр власти капитулянтское шапито, а в большинстве стран Европы при власти не политики, а политические пигмеи, часто просто скупленные московской ордой, и теперь выдвигают свои хотелки... Так вот хрен вам, свино-собаки, по всей вашей кремлевской стене Украина будет в НАТО и намного быстрее, чем вы думаете.
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01.12.2021 22:49 Ответить
***** меле ху#ню - що логічно!
"Нікому вони п@дли не погрожують"!!!
З@лупу тобі на .... а не гарантії.
Україна буде у НАТО й твої шавки-консерви у деяких країнах ЄС цьому не завадять.
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01.12.2021 23:07 Ответить
Путін вимагає від НАТО юридичних гарантій нерозширення "на схід" Джерело: https://censor.net/ua/n3302752

Хрєн тобі кремлівський пєдофіл - НАТО буде навіть у Криму )
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02.12.2021 00:04 Ответить
Дебіл пукін хоче відродження Варшавського договору - це коли пів Європи були комуняцькі, і замість України була УРСР. Наївний пєдофіл не розуміє що про ці плани знають у Європі і США на рівні спецслужб, і вони знають що якщо паде Україна, то вторгнення буде у Польщу, Чехію, країни Балтії де московити будуть рятувати "руцкоговорящіх"
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02.12.2021 00:10 Ответить
Натовским гарантиям эта гнида доверяет.
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02.12.2021 04:07 Ответить
Тварюка, ти ж давав гарантії по ЯЗ
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02.12.2021 07:39 Ответить
Лисий педофіл вимагає юридичні гарантії , на які він любе посрати (договір про дружбу з Україною, будапештський меморандум і т. д.).
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02.12.2021 08:54 Ответить
Парадокс в том, что будь Россия демократической страной, то могла бы быть сама членом НАТО и ЕС.
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02.12.2021 09:01 Ответить
На даний час немає ніяких гарантій того, що навіть при нейтральному статусі ..., Україна не буде окупована путлерівською ордою ,..тому що мета кремлівських керманичів на чолі з путлером ,це відродження російської імперії часів Миколи другого або створення новітнього СССР ..Завадити цьому може лише встум України в НАТО ..
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02.12.2021 09:14 Ответить
Вот до какой степени у человека может развиться оборзение, не сказать еще хуже?
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02.12.2021 09:52 Ответить
Цензор! Вы хоть читаете иногда то, что печатаете??? В дипломатии нет понятия "доверительных грамот", - есть ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ. А вам за грамотность "двойка"!
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02.12.2021 12:44 Ответить
Ты несомненно прав, верительную грамоту вручают главе государства иностранные послы при заступление на посаду. Верительной грамоте предшествует получение для человека назначенного послом агремана от принимающего государства. Интересуюсь (если ты в курсе) няшка Поклонская уже такой агреман от Кабо Верде получила
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04.12.2021 14:47 Ответить
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