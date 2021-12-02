Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити Держбюджет-2022
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік".
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр №6000 від 15.09.2021)", – зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Кардан_вал
показати весь коментар02.12.2021 11:05 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...